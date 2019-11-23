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Все про:гроші (228) ДФС (2375) Станиця Луганська (102)

 Через КПВВ "Станиця Луганська" намагалися незаконно провезти сумарно 600 тис. гривень - штаб ООС

Чоловік хотів пронести з Луганська на підконтрольну територію 265 тис. гривень в рюкзаку. 24-річна дівчина несла 335 тисяч гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

Спроби незаконного ввезення з непідконтрольною території великих сум грошей були припинені співробітниками ДФС, які включені до складу Об'єднаних сил.

"Так, під час пішого перетину КПВВ з тимчасово непідконтрольної території м.Луганська у напрямку до смт Станиця Луганська, 31-річний громадянин намагався з приховуванням у рюкзаку перемістити через лінію розмежування 265 тисяч гривень.
Ще 335 тисяч гривень, з приховуванням від контролю, у цьому ж напрямку, намагалась пронести громадянка, 1995 року народження".

В обох випадках, про виявлені факти невідкладно інформовано співробітників СБУ, а матеріали скеровано до відділу Національної поліції ГУНП у Луганській області для ухвалення рішення згідно з чинним законодавством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Донецькій області правоохоронці припинили спробу незаконного переміщення через лінію розмежування великої партії сигарет. ФОТОрепортаж

Через КПВВ Станиця Луганська намагалися незаконно провезти сумарно 600 тис. гривень - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161448
 
 
 Топ коментарі
 
а давай ось і подумаємо.

Політик → Зеленському: "Як ви це можете пояснити? За подібні "дії" Вас би вже попросили піти… в демократичних європейських країнах…"
Голова Київської міської організації «Батьківщини Молодої» Олексій Захарченко звернувся до Президента України:
"Шановний Володимир Зеленський, поясніть будь ласка, навіщо Ви прибрали всі лампадки та квіти, які сьогодні українці поклали до меморіалу пам'яті жертв Голодомору?
Сьогодні зранку ми з однодумцями поклали понад 50 лампадок, корзини та букети квітів, після нас це ж зробили військові, школярі, просто окремі перехожі (це ті, кого я встиг помітити). Натомість під час Вашого з дружиною покладання лампадок до пам'ятника Голодомору, всі лампадки та квіти були зачищені! Як ви це можете пояснити?
Це що означає? Що у нас тепер Президент має ПРИВІЛЕЙОВАНЕ право вшановувати жертв Голодомору? Чи на думку і увагу до цієї події простих українців тепер просто плювати? Чи може вже й свічки у вікнах українці не мали права запалювати, поки Ваша величність це не зробить?Через КПВВ "Станица Луганская" пытались незаконно провезти суммарно 600 тыс. гривен - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8326Через КПВВ "Станица Луганская" пытались незаконно провезти суммарно 600 тыс. гривен - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2277
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а це щоб ти не тролив Порошенка.

Через КПВВ "Станица Луганская" пытались незаконно провезти суммарно 600 тыс. гривен - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3882
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ітіть колотіть Через КПВВ "Станица Луганская" пытались незаконно провезти суммарно 600 тыс. гривен - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9745 інвестори з повними сумками пруть в Україну, а їх затримують
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а давай ось і подумаємо.

Політик → Зеленському: "Як ви це можете пояснити? За подібні "дії" Вас би вже попросили піти… в демократичних європейських країнах…"
Голова Київської міської організації «Батьківщини Молодої» Олексій Захарченко звернувся до Президента України:
"Шановний Володимир Зеленський, поясніть будь ласка, навіщо Ви прибрали всі лампадки та квіти, які сьогодні українці поклали до меморіалу пам'яті жертв Голодомору?
Сьогодні зранку ми з однодумцями поклали понад 50 лампадок, корзини та букети квітів, після нас це ж зробили військові, школярі, просто окремі перехожі (це ті, кого я встиг помітити). Натомість під час Вашого з дружиною покладання лампадок до пам'ятника Голодомору, всі лампадки та квіти були зачищені! Як ви це можете пояснити?
Це що означає? Що у нас тепер Президент має ПРИВІЛЕЙОВАНЕ право вшановувати жертв Голодомору? Чи на думку і увагу до цієї події простих українців тепер просто плювати? Чи може вже й свічки у вікнах українці не мали права запалювати, поки Ваша величність це не зробить?Через КПВВ "Станица Луганская" пытались незаконно провезти суммарно 600 тыс. гривен - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8326Через КПВВ "Станица Луганская" пытались незаконно провезти суммарно 600 тыс. гривен - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2277
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Диверсанты это сделали!
Только чьи, я не знаю!
Есть предположение - соевые или враги Зе'
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в штани собі глянь ненароком, може вони і там тобі замінірували.
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Кому ти відповідаєш? Це ж ольгінське тупе чмо...
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Наскільки я пам'ятаю, воно з Миколаєва - мій земляк. Божа роса вже геть мозок паралізувала...
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А вдруг там кто то бубочке бомбу в них припрятал?...
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Барыга ради понта все сделает.Типа Иоанна Кронштадтского,который снимал свои сапоги и отдавал нищему.
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Эти деньги нужно конфисковывать и ложить на особый счёт... Для детских домов...
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детские дома на колесах, для детей чиновников
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А может они тамА продали свои квартиры и решили обосноваЦА на подконтрольной территории и на эти денги купить жилье?
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Так пусть покажут документы на эти деньги!
Или, допустим, скажут, что нашли заначку Захерченка
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Ай-яй-яй, столько бабла пытались провезти!!! Им низзззя, а вот Вальцману запросто....и прочим евробарыгам с израильскими паспортами.
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чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня
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отстал от жизни , уже давно доказано что не вальцман и такой фамилии в природе не существует . по старой методичке работаешь
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То виходить, що лавочка- то пробний камінь був? 🤔 То ось чого поліція злодіїв-дамбаситів не зупиняла. Боялася операцію зірвати! 😁
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и прочим евробарыгам с израильскими паспортами.

Дык несли подаяние Бене,и все пропало!...
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Пусть говорят, что везли Гончаруку - бюджет на 2020 год пополнить. Вписывается в схему "Донбасс кормит Украину".
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Кому какое дело сколько у меня денег в сумке?
это маразм какой то. Через КПВВ "Станица Луганская" пытались незаконно провезти суммарно 600 тыс. гривен - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4520
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Він кацапська сволота, яка прикривається людяністю.
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А в чем незаконность? На основании какой статьи обвиняют людей?
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24-летняя девушка несла 335 тысяч гривен. Источник: https://censor.net.ua/n3161448
Ну... и шо с ней делать теперь? Хоть бы фотку выложили. Я бы знал точно- шо с ней делать. А так... озадачили... Была бы фотка, я бы точно знал: голой её в поле погнать или голой в поле не гнать. А в поле щас морозец, с ветерком... Короче! Давайте фотку девушки 24-х лет!
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ти вже всі бабки на котячий корм потратив... нафіг тобі ті лугандонські шмари? Через КПВВ "Станица Луганская" пытались незаконно провезти суммарно 600 тыс. гривен - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7896
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ітіть колотіть Через КПВВ "Станица Луганская" пытались незаконно провезти суммарно 600 тыс. гривен - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9745 інвестори з повними сумками пруть в Україну, а їх затримують
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Через границу 10000€, но это же фактически одна страна .
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А сколько по Закону можно провозить?

Ну если вы Болога то и 125 млн Э можно,или там Барыга летящий на Мальдивы...
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Интересно почему ловят тех кто ввозит в Украину , а тісячи "туристов" ежедневно вівозящих и ворующих лавочки лугандонцев никого не интересует
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Це нашы громодяны везлы гроши щоб вкласты в экономику державы!!!
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Думбаський менталітет 90-х. Тягати чумадани грошей.
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