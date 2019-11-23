 Через КПВВ "Станиця Луганська" намагалися незаконно провезти сумарно 600 тис. гривень - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.
Спроби незаконного ввезення з непідконтрольною території великих сум грошей були припинені співробітниками ДФС, які включені до складу Об'єднаних сил.
"Так, під час пішого перетину КПВВ з тимчасово непідконтрольної території м.Луганська у напрямку до смт Станиця Луганська, 31-річний громадянин намагався з приховуванням у рюкзаку перемістити через лінію розмежування 265 тисяч гривень.
Ще 335 тисяч гривень, з приховуванням від контролю, у цьому ж напрямку, намагалась пронести громадянка, 1995 року народження".
В обох випадках, про виявлені факти невідкладно інформовано співробітників СБУ, а матеріали скеровано до відділу Національної поліції ГУНП у Луганській області для ухвалення рішення згідно з чинним законодавством.
Політик → Зеленському: "Як ви це можете пояснити? За подібні "дії" Вас би вже попросили піти… в демократичних європейських країнах…"
Голова Київської міської організації «Батьківщини Молодої» Олексій Захарченко звернувся до Президента України:
"Шановний Володимир Зеленський, поясніть будь ласка, навіщо Ви прибрали всі лампадки та квіти, які сьогодні українці поклали до меморіалу пам'яті жертв Голодомору?
Сьогодні зранку ми з однодумцями поклали понад 50 лампадок, корзини та букети квітів, після нас це ж зробили військові, школярі, просто окремі перехожі (це ті, кого я встиг помітити). Натомість під час Вашого з дружиною покладання лампадок до пам'ятника Голодомору, всі лампадки та квіти були зачищені! Як ви це можете пояснити?
Це що означає? Що у нас тепер Президент має ПРИВІЛЕЙОВАНЕ право вшановувати жертв Голодомору? Чи на думку і увагу до цієї події простих українців тепер просто плювати? Чи може вже й свічки у вікнах українці не мали права запалювати, поки Ваша величність це не зробить?
Только чьи, я не знаю!
Есть предположение - соевые или враги Зе'
Или, допустим, скажут, что нашли заначку Захерченка
Дык несли подаяние Бене,и все пропало!...
это маразм какой то.
Ну... и шо с ней делать теперь? Хоть бы фотку выложили. Я бы знал точно- шо с ней делать. А так... озадачили... Была бы фотка, я бы точно знал: голой её в поле погнать или голой в поле не гнать. А в поле щас морозец, с ветерком... Короче! Давайте фотку девушки 24-х лет!
Ну если вы Болога то и 125 млн Э можно,или там Барыга летящий на Мальдивы...