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 Причина останніх вибухів у Балаклії - недбалість, після розслідування причетні позбудуться посад, - Хомчак

Вибухи на складах боєприпасів в Балаклії стали результатом службової недбалості, за яку понесуть відповідальність конкретні посадові особи.

Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передає  Цензор.НЕТ.

"Це був перший випадок у Збройних силах, коли під час інциденту на складах боєприпасів загинули військові сапери. Хочу висловити співчуття родинам людей, які втратили життя. Розслідування цієї трагедії, що сталася в Балаклеї, зараз триває", - сказав Хомчак.

Він висловив переконання, що останні події в Балаклії не мають нічого спільного із підривами військових арсеналів, які сталися у попередні роки.

"Я брав участь у розслідуванні по всіх тих арсеналах як головний інспектор Збройних Сил, тож можу ці події порівнювати. Тут був випадок халатності тих, хто мав контролювати та організовувати цю роботу. Тому, коли завершиться розслідування, гарантую, багато хто позбудеться своїх посад, а можливо, й піде зі Збройних сил за те, що вони це допустили. Я нікому не буду вибачати таких випадків, тому що безкарність вона породжує лише більший безлад і небезпеку", - наголосив начальник Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотні людей прийшли попрощатися із загиблими під час вибухів у Балаклії військовослужбовцями Дмитром Мовчаном та Денисом Ярмаком. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 15 листопада приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.

Нагадаємо, що за попередніми даними оперативної групи Генштабу встановлено, що "15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161447
 
   
 Топ коментарі
 
Погибла куча людей, некоторые остались калеками и выновных просто уволят и лишат званий---Я В АХУЕ ОТ ТАКОГО БЫДЛО-РЕШЕНИЯ. Причина последних взрывов в Балаклее - халатность, после расследования причастные лишатся должностей, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2307 Причина последних взрывов в Балаклее - халатность, после расследования причастные лишатся должностей, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8855
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Раніше писали що склади підриває Порох,особисто.Відповідно зараз склади підриває Зєля.
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мародЬОр блаЗЄнський знищує військовий потенціал України.
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Погибла куча людей, некоторые остались калеками и выновных просто уволят и лишат званий---Я В **** ОТ ТАКОГО БЫДЛО-РЕШЕНИЯ.
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Это погибли не при барыге! Это нормальный процесс на складах! А вы - порохобот!
Прости меня модератор. В бан, так в бан Причина останніх вибухів у Балаклії - недбалість, після розслідування причетні позбудуться посад, - Хомчак - Цензор.НЕТ 171
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А Генштаб может кого-то посадить в тюрьму или давать обещания вместо прокуратуры и суда? Точно также, когда пишут, что кого-то уволили, а тут, как и все? А что может сделать начальник с виновным работником? Максимум - уволить, и все. За посадку отвечают другие.
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И все??! Увольнение это не ответственность!!! Отвечать должны как положено-согласно уголовного кодексаТОЛЬКО ТОГДА УМЕНЬШИТСЯ ПОТОК ТУПОГО БЫДЛА,которое лезет на должности не имея ни ума ни таланта.ХВАТИТ!Ответственность по мах!Только тогда перестанут взрываться склады и покупаться фанерные бронежилеты.
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Из Беларуси минут 10 , Цензор был недоступен, перегруз этого направления, но уже идёт...
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Не стоит волноваться. Такая же история в Мариуполе, например.
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В мене вискакувало повідомлення про Доос атаку.
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на корреспонденте ватные тролли тоже писали, что цензор лежит и откровенно радовалась этому. их работа, пудово.
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Какие в жопу должностя!
Суки продажные
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Раніше писали що склади підриває Порох,особисто.Відповідно зараз склади підриває Зєля.
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Нет. Получается, прошлые взрывы были подрывами, диверсией, а нынешний - результат тупо халатности и ничего общего между ними нету. То есть, получается, Пороха оболгали, когда лично на него взвалили всю вину и рассказывали, что он все стырил. И получается, что за эти взрывы должны нести ответственность все снизу доверху. Както так.
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То есть, просто "может быть уволят"? Вы уху ели?
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мародЬОр блаЗЄнський знищує військовий потенціал України.
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тыц- пи----ць , такэтож простая халатность, неа не диверсия , понять и простить
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КЛОВАН вже при ПОВНІЙ ВЛАДІ більше шести місяців !! І за ВСІ НЕГАРАЗДИ , що творяться
в Україіні за цей період має відповідати КЛОВАН ! Зельцман + коломоша - відповідайте тепер за ВСЕ !!
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А как же диверсия с беспилотником? втираете нам какую-то дичь!
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Халатность - это статья 357 УК. Там сроки предусмотрены, когда халатность влечёт за собой такие последствия
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Зебил, продажная скотина, разворовывает армию! Причина останніх вибухів у Балаклії - недбалість, після розслідування причетні позбудуться посад, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1909 Причина останніх вибухів у Балаклії - недбалість, після розслідування причетні позбудуться посад, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6770
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