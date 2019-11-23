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Все про:обстріл (5732) Донбас (13766) Об'єднані сили (400)

 Від початку доби ворог сім разів порушив режим тиші, втрат немає, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації сім раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як уточнюють у  пресцентрі Об'єднаних сил, три обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля населеного пункту Південне, передає Цензор.НЕТ. Ворог вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:
двічі біля Пісків – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів;
неподалік Верхньоторецького – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

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Нагадаємо, 22 листопада збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно. Поранення в результаті обстрілів зазнав один захисник України. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув під час дорожньо-транспортної пригоди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161445
 
 
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Нехай Господь оберігає українське військо.
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Коли вже будуть створені війська БПЛА і бригади БПЛА будуть нести бойове чергування на фронті з ударно-розвідувальними БПЛА які будуть постійно знаходитись в повітрі і знищувати терористів ще до того як терористи почнуть стріляти? Гроші є, БПЛА є, навчені оператори є, війська зв'язку є, потрібно об'єднати все це в один рід військ і почати знищувати терористів промисловими партіями!
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Большая ХимерВід початку доби ворог сім разів порушив режим тиші, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9743
Масса полезной нагрузки

10 КГ


Крейсерская скорость

100 КМ/Ч

Время полета

90 МИН

Радиус полета

60 КМ

Многоцелевой, электрический, гибридный летательный аппарат самолётного типа вертикального взлёта и посадки грузоподъёмностью до 10 кг. Аппарат способен взлетать и садиться по вертолётному и по самолётному, и зависать в воздухе при необходимости.
Особенностью аппарата является двухбалочная компоновка с размещением полезной нагрузки - гиростабилизированной оптической станции, диагностического оборудования, ретранслятора или боевой нагрузки точно в центре масс под центропланом. При этом полезная нагрузка может иметь значительные габариты.
«Большая Химера» имеет полностью цифровую/сетевую архитектуру системы управления и связи с передачей видеосигнала высокого разрешения с минимальной задержкой. Сетевая архитектура позволяет группировке аппаратов работать в единой сети, взаимодействуя друг с другом, а также с другими - наземными и надводными системами.

Від початку доби ворог сім разів порушив режим тиші, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4826
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