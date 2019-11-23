 Злодія в законі Тенго Пітерського затримали на Рівненщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Поліцейські отримали інформацію про те, що Тенгіз Чара, він же Тенго Пітерський, незаконно перебуває в Україні і збирається їхати до Києва. Співробітники Нацполіції затримали його вночі 22 листопада на трасі "Київ-Чоп".

"Надати документи 37-річний громадянин Грузії не зміг, лише мав при собі підроблене водійське посвідчення. Автомобіль, на якому пересувався Тенгіз Чарай, також мав явні ознаки підроблених номерних агрегатів. Своє перебування в Україні та поїздку до Києва охарактеризував дружнім візитом до давніх друзів", - сказано в повідомленні.

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Затриманий був коронований у 2014 році в м. Санкт-Петербург. За його плечима кілька судимостей за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі за замах на вбивство.

Упродовж останніх трьох років Тенго Пітерський кілька разів незаконно перетинав кордон України, за що його затримували правоохоронці з подальшим видворенням до Туреччини. Останнього разу це було у жовтні 2019 року.

Незважаючи на заборону в’їзду, він вкотре незаконно потрапив до країни та був затриманий. За даними оперативників, Тенгіз Чарай мав намір налагодити контроль та перерозподіл грошових потоків, отриманих від вчинення майнових злочинів.

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На Чарая склали протокол за порушення правил перебування в Україні. Найближчим часом його виженуть за межі країни.

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