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 Злодія в законі Тенго Пітерського затримали на Рівненщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

37-річний громадянин Грузії їхав до Києва на "Мерседесі" з фальшивими номерами, а поліцейським пред'явив підроблене посвідчення водія. Тепер його виженуть за межі України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Поліцейські отримали інформацію про те, що Тенгіз Чара, він же Тенго Пітерський, незаконно перебуває в Україні і збирається їхати до Києва. Співробітники Нацполіції затримали його вночі 22 листопада на трасі "Київ-Чоп".

Злодія в законі Тенго Пітерського затримали на Рівненщині 01

"Надати документи 37-річний громадянин Грузії не зміг, лише мав при собі підроблене водійське посвідчення. Автомобіль, на якому пересувався Тенгіз Чарай, також мав явні ознаки підроблених номерних агрегатів. Своє перебування в Україні та поїздку до Києва охарактеризував дружнім візитом до давніх друзів", - сказано в повідомленні.

Злодія в законі Тенго Пітерського затримали на Рівненщині 02

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Затриманий був коронований у 2014 році в м. Санкт-Петербург. За його плечима кілька судимостей за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі за замах на вбивство.

Упродовж останніх трьох років Тенго Пітерський кілька разів незаконно перетинав кордон України, за що його затримували правоохоронці з подальшим видворенням до Туреччини. Останнього разу це було у жовтні 2019 року.

Незважаючи на заборону в’їзду, він вкотре незаконно потрапив до країни та був затриманий. За даними оперативників, Тенгіз Чарай мав намір налагодити контроль та перерозподіл грошових потоків, отриманих від вчинення майнових злочинів.

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Злодія в законі Тенго Пітерського затримали на Рівненщині 03

На Чарая склали протокол за порушення правил перебування в Україні. Найближчим часом його виженуть за межі країни.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161444
 
   
 Топ коментарі
 
когда уже задержат и посадят вора барыгу мальдивскую
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Коли вже ув'язнять головного українського злодія в законі - кровавого баригу?
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А чому їх не вбивають при затриманні? В нас йде війна, представник кримінального світу країни агресора перетинає кордон України і його живого повертають кудись за кордон! Що це за відношення до безпеки держави! Спалений автомобіль мають знайти в посадці, разом з трупом невстановленого чоловіка без голови.
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А чому їх не вбивають при затриманні? В нас йде війна, представник кримінального світу країни агресора перетинає кордон України і його живого повертають кудись за кордон! Що це за відношення до безпеки держави! Спалений автомобіль мають знайти в посадці, разом з трупом невстановленого чоловіка без голови.
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Той випадок, коли не можу з вами не погодитись.
Щось ці "авторитети" не хочуть у нас "посмакувати грибочків", так би мовити...

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Грузыны - это, канэшно, здорово... А разве нет украинских воров в законе? Та полно же Вора в законе Тенго Питерского задержали на Ривненщине - Цензор.НЕТ 3571
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Доклад депутата Марины Салье про деятельность Хутина
(носильщика чемоданов либералу Собчаку), который продавал редкоземельные
металлы на Запад на 40% ниже рыночной стоимости, связь с ОПГ - тамбовские,
Кумариным (Барсуковым) и т.д. Доклад про регионального чиновника (Моль, Окурок)
создан в 1992 году - загнивающих пендосов не пришьешь. Ищите в Нете по названию
- кацапы убогие банят.
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когда уже задержат и посадят вора барыгу мальдивскую
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Коли вже ув'язнять головного українського злодія в законі - кровавого баригу?
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Та одразу обох кривавих бариг - і Беню і Вована.
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Та писец..Пишут на мерсе,на фотке ауди....И когда уже мы прочитаем-пристрелен при очередной попытке к бегству????
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