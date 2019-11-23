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 Економіка
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Все про:МВФ (614) Гончарук_Олексій (299)

 Провели конструктивні переговори, - Гончарук про візит місії МВФ

Вдалося досягти прогресу в дискусіях про політику і реформи, які можуть стати основою для нової програми МВФ в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".

"Ми провели конструктивні перемовини. Місія оцінила істотний прогрес, досягнутий за останні кілька місяців", - зазначив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Також варто зазначити, що за словами міністра фінансів України Оксани Маркарової та голови місії Рона ван Родена досягнуто прогресу і в дискусіях щодо політики та реформ, які можуть бути основою нової програми МВФ, що включає підтримку грошово-кредитного, фіскального та фінансового секторів, а також реформ для поліпшення бізнес-середовища, зміцнення верховенства закону та економічного зростання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місія МВФ поїхала дискутувати про продовження співпраці з Україною

"Ми продовжуємо роботу над новою програмою у тісній співпраці", - зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Місія МВФ працювала в Києві з 14 по 22 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161442
 
   
 Топ коментарі
 
Передайте гончаруку, что наркотики - зло.
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Передайте гончаруку, что наркотики - зло.
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А ще йому потрібно сказати, що місія вже поїхала.
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Весь мир знает что требует МВС от Янелоха и шайки, хватит лепить горбатого.
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А я где-то вычитал,что вас послали *****-брешуть,мабуть
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Не смотря на все уверения Кабмина, миссия МВФ "... не видит возможности выделения кредита МВФ в этом году". Такое сообщение отправлено в центральный офис МВФ. Если это так, то Украина входит в 2020г. с дополнительным дефицитом бюджета в 41,4 млрд. гривен.
Тут же - заявление Коломойского о скором возврате ему "Приватбанка". Мы не знаем, на чем базируется столь громкое заявление, но причина его понятна - напомнить "я в игре, я не сдаюсь"
https://v-n-zb.livejournal.com/10740241.html#cutid1
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Пока мальчики в коротких штанишках эффективно дискутируют с МВФ,промышленное производство сократилось на 5 %в октябре.Ну как не поприветствовать эхффективных менагеров!
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Иди и продай допустим металл, если например Китай сократил закупки на 20%. Че, не в курсе как в мире чихнет Трамп, а тут все обсераются? производство сократилось - так иди и подними, и держи это все на складах(образно говоря)
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Просто Беня хотел развести МВФ на новый кредит и при этом отжать ПриватБанк опять, но что то пошло не так....😁
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Твоєму другому ніку присвоєно номер Провели конструктивні переговори, - Гончарук про візит місії МВФ - Цензор.НЕТ 104571 в списку тріпачів.
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Ждут результатов нормандской встречи. Если Зе разгромит Пу, то дадут много, если наоборот, то трохи меньше дадут.
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А если еще разгромит Меркель с Макроном получит медальку.
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Если понимать, что предпосылок для кредита МВФ нет, то таки успешные. И он прав. А если так не понимать, то таки нет. И он брешет. Тут каждый может выбрать то, что ближе к его пониманию жизни. Хитрая стратегия, только ошибочная. На определенном этапе эта штука перестанет работать. И тут, г-н Гончарук, вас и вашу хитрозадую бригаду таки побьют. Без всяких хитростей.
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Узеленські розповідають байки для свого лохторату.
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"Гімна з-під старої жuдівки не хочеш?" ©
Из источников, особо не претендующих на достоверность, стенограмма наиболее конструктивной части переговоров КабМина Украины и миссии МВФ:
Премьер Гончарук - Денежек дайте! Дайте баблишко! Бабулети дайте!
Глава миссии МВФ - Пошёл в жжоппу!
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