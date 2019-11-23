 Місія МВФ поїхала дискутувати про продовження співпраці з Україною

Про це сказано в заяві глави Місії Рона ван Родена, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Місія досягла помітного подальшого просування у дискусіях щодо заходів та реформ, що могли би лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ. Серед таких кроків – заходи у грошово-кредитному, податково-бюджетному та фінансовому секторах, так само як і реформи, спрямовані на поліпшення бізнес-середовища, посилення верховенства права і нарощування економічного зростання. Дискусії триватимуть наступними тижнями", - йдеться у повідомленні.
За словами керівника місії МВФ, команда фахівців МВФ провела конструктивні та плідні обговорення з представниками влади України. "Місія МВФ віддала належне істотному прогресу, що його було досягнуто в останні кілька місяців на шляху поступу реформ та дотримання виваженої економічної політики", - додали у повідомленні.
Нагадаємо, 15 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду в Україні: керівником місії Роном ван Роденом і економістом місії Габором Пулою.
Вони обговорили умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні.
пора делать "заготовки"........
Походу, судя по ФОПам выводить из тени будут нас. Налоги на коз и сады, уже проходили...
Он виродка бахматюка уже беруть за зябри. Так дійде черга і до інших.
"Международный валютный фонд выдвинул Украине новое требование, без выполнения которого отказывается выдавать новый кредит. Об этом заявил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.
По его информации речь идет о принятии закона, который бы запретил возврат банков прежним владельцам.
"Таким образом МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен ПриватБанк. Принятие этого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года - под вопросом. У парламента осталась две сессионных недели в этом году, последний сессионный день - 20 декабря", - отметил Лещенко."(с)
Міжнародний валютний фонд відклав фінансову допомогу Україні через стурбованість, що президент Володимир Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, виведених з українських банків, в тому числі ПриватБанку. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до переговорів між МВФ і Україною.
У МВФ сказали Зеленському, що він повинен агресивніше домагатися повернення виведених грошей, щоб виконати свою обіцянку очистити фінансову систему, підірвану шахрайством, відмиванням грошей та крадіжками, йдеться в матеріалі.
«Серед викликів, з якими зіткнувся Київ у отриманні підтримки МВФ - Ігор Коломойський, магнат і прихильник Зеленського, який перебуває під слідством у США. Коломойський і ще один бізнесмен володіли по 45% акцій найбільшої в Україні фінансової установи, ПриватБанку, до його націоналізації», - пише WSJ.
За даними видання, МВФ затримує наступні транші, поки не переконається, що команда Зеленського докладає зусиль, щоб повернути близько $15 млрд, виведених з більш ніж понад 100 банків, включаючи ПриватБанк, за останнє десятиліття.
@tZEinform
"...нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К. Понимайте это как хотите. Обвиняйте их в чем угодно, но МВФ не желает давать им деньги."
@tZEinform
·2 ч
До мая 2020 Украина способна платить по обязательствам при условии если будут выполнятся те параметры которые заложены в бюджете 2020. Но их выполнение при намечающемся спаде производства и падении бюджетных поступлений маловероятно.
Мы постараемся получить более полную информацию об их отчете.
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Вчера мы сообщали, что миссия МВФ сообщила в свой центральный офис что условий для выдачи кредита Украине нет. Сегодня его последние представители покинули страну. Зеленский, Гончарук, Маркарова - что вы там говорили о кредите МВФ ?
Стало известно, что МВФ потребовал принятия закона, который бы запрещал возвращения Приватбанка его бывшим владельцам. Иначе кредитов не будет.
Об этом пишет в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Это подливает огромную бочку бензина в разрастающийся политический кризис в Украине и заставляет Зеленского сделать свой персональный выбор: он играет на стороне Коломойского или на стороне Украины.
Если такой закон не будет принят, то Запад поставит на Зеленском крест и будет добиваться его скорейшего падения. Украина Коломойского- Богдана-Зеленского Западу не интересна.
Возврат Приватбанка нужен Коломойскому , чтобы отозвать судебный иск против самого себя в Лондоне, где ему сейчас реально угрожает конфискация всех его активов, которые уже заморожены.
Коломойский борется за свою собственность и свою свободу, а это очень сильный мотив для его предприимчивой натуры! Но МВФ категорически против такой перспективы и не готов прощать ИВК 5.5 млрд долл.
- МВФ потребовал от Украины законодательно запретить возвращение Коломойскому Приватбанка
Если же Зеленский решиться по требованию МВФ принять такой Закон, то ему придется готовиться к ожесточенной борьбе с Коломойским, распаду фракции СН и досрочным выборам. Придется заканчивать играть роль Президента и становиться Президентом.
Решиться ли он на это? Скорее нет, чем да. Складывается впечатление, что Зеленский сильно зависит от Коломойского и причины этой зависимости мы вряд ли когда либо узнаем. Он будет тянуть время до последнего, почти до дефолта.
Коломойский понимает, что МВФ не отступит, договориться с ним невозможно. Поэтому поставил целью вообще разрушить отношения между Украиной и МВФ. Нет отношений, нет требований МВФ по Привату.
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А внутри Украины Коломойский легко порешает все вопросы. Это Порошенко мог препятствовать ему, а Зеленский -это не фигура. Это актер, играющий роль Президента.
- Коломойский: Приватбанк будет возвращен мне в ближайшее время
В ход пошло все : атаки на правительство, фракцию СН, прослушки,сливы, аресты банкиров,обвинения минфина в создании финансовых пирамид, протесты работников завода против Приватбанка. К общей компании тотальной дискредитации всех и вся с радостью присоединились все каналы Медведчука с их дежурными спикерами.
И самое главное : группа Коломойского стремится внушить гражданам мысль, что чиновники МВФ и политики Запада это сплошь коррумпированные дельцы, которые только и думают как бы пустить украинцев по миру, забрать их землю за долги и заморить их высокими тарифами. Многие простофили уже в это поверили .
Но это все еще цветочки. Ягодки будут позже. Я допускаю громкие аресты в НБУ и в Минфине, то есть на том уровне , на котором ведутся переговоры с МВФ.
МВФ ждет принятия закона. Премьер Гончарук уже определился со своей позицией и публично заявил, что возврат Привата бывшим собственникам невозможен. Зеленский все еще в раздумьях. После опубликования пленок с Трубой он оказался совсем в сложном положении.
В общем, как я и предполагал, Зеленский окажется самым слабым президентом и, если не уйдет досрочно, то принесет немало проблем и Украине, и себе самому. Виноват сам, потому что решился играть в сомнительные политические игры вместе с Коломойским.
Большей глупости и придумать- то было сложно.
Сосед сегодня на морозе поцарапал крышку багажника ладжетти, сдирая Зе-наклейку. Я спорил, до нового года не протянет). Он держался до последнего, пока дети не сказали: - Папа, либо сыми, либо не вози нас в школу, не позорь. Теперь даже не здороваемся.
(С)
@Spinosaurus_21
🤔
Что будем делать?
Посадит порохоботов в трусы и будет их мнять?
Ну вы даёте!
По ходу, вы тупеете уже по минутам))
А зе-билы развесив уши продолжают верить в сказочки "вот-вот, процесс идёт..."
В гибридной войне основная битва ведется не за территорию, а за нескольких кубических сантиметров в вашем черепе.
https://www.pravda.com.ua/news/2015/08/27/7079179/
Источник добавил, что миссию больше всего «задел обман» касательно рынка земли.
Источник заявил, что олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ - два главных вопроса для МВФ.
Источник отметил, что любой компромисс с бывшими собственниками ПриватБанка неприемлем.https://nv.ua/biz/economics/missiya-mvf-pokinula-kiev-novosti-ukrainy-50055291.html?utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews&utm_source=yxnews
Не вірять у відсутність корупції ?
Якого беня Київстар розблокував доступ до одноглазників?
У кого КС- спробуйте зайти. Це лише у мене, чи у всіх? Якщо багато в кого, зателефоную на колл центр.
Самая большая глупость - это делать тоже самое и надеяться на другой результат.
Альберт Эйнштейн.
быстрее бы ...типа дискутировать
Та вот думаю,как будєм отдавать Мойшє долг...
Так ти єму позвоні і скажи шо нє будєм отдавать...Пусть тєпєр он нє спіт...
-Ось такої прагматичної політики згідно поради Абрама і потрібно дотримуватись українцям щодо МВФ...
Ой, що було вже? Ні? Якщо ні - дарую зебілам, ватникам, сепарам, колаборантам і прочі мудоті таку іудейку.
тому і всі розмови про "прорив" через рік і що все добре і немає топ корупції.
мфв уехала щоб дискутировать.
"а справді чого ми влада маємо вас народ поважати якщо ви лохи нас обрали."