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 Економіка
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Все про:МВФ (614) Роден (5)

 Місія МВФ поїхала дискутувати про продовження співпраці з Україною

Експерти, що працювали останній тиждень у Києві, відзначили прогрес у проведенні реформ і відбули для продовження дискусій про подальшу співпрацю з Україною.

Про це сказано в заяві глави Місії Рона ван Родена, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Місія досягла помітного подальшого просування у дискусіях щодо заходів та реформ, що могли би лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ. Серед таких кроків – заходи у грошово-кредитному, податково-бюджетному та фінансовому секторах, так само як і реформи, спрямовані на поліпшення бізнес-середовища, посилення верховенства права і нарощування економічного зростання. Дискусії триватимуть наступними тижнями", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника місії МВФ, команда фахівців МВФ провела конструктивні та плідні обговорення з представниками влади України. "Місія МВФ віддала належне істотному прогресу, що його було досягнуто в останні кілька місяців на шляху поступу реформ та дотримання виваженої економічної політики", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, 15 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду в Україні: керівником місії Роном ван Роденом і економістом місії Габором Пулою.

Вони обговорили умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особливих складнощів я вже не бачу, - Рожкова про переговори з МВФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161441
 
 
 Топ коментарі
 
если очередного транша от мвф не будет значит слуги отдали каломыйском приватбанк. взял попкорн жду.... а то кто то кричал что он от изи никакине зависит!!!! что слуги опять порох виноват?
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Я выиграл ящик коньяка!)))
Сосед сегодня на морозе поцарапал крышку багажника ладжетти, сдирая Зе-наклейку. Я спорил, до нового года не протянет). Он держался до последнего, пока дети не сказали: - Папа, либо сыми, либо не вози нас в школу, не позорь. Теперь даже не здороваемся.
(С)
@Spinosaurus_21
🤔
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Какой там день у Зеленского после сотого? Под ним Все силовики, абсолютно, даже труба.
Походу, судя по ФОПам выводить из тени будут нас. Налоги на коз и сады, уже проходили...
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даже в дороге дискусируют. большое им человеческое спасибо.
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Это похоже на то что МВФ уехал из туалета посрать в поисках другого туалета. Капец ***. Місія МВФ поїхала дискутувати про продовження співпраці з Україною - Цензор.НЕТ 1387
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ключевое слово: дискутировать о продолжении Місія МВФ поїхала дискутувати про продовження співпраці з Україною - Цензор.НЕТ 2591



пора делать "заготовки"........
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Поехали обсудить зе-реальность. А шо, такое бывает ?!
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если очередного транша от мвф не будет значит слуги отдали каломыйском приватбанк. взял попкорн жду.... а то кто то кричал что он от изи никакине зависит!!!! что слуги опять порох виноват?
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Прям так явно не отдаст, но и долги с бени требовать никто не собирается. Может ещё как-нибудь компенсации будут, уже слуги стараются.
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хоть прямо хоть криво но тогда Украина очередной транш не получит! а вот гарантику придется объяснять украинцам почему та а не иначе! т.е. транш это индикатор и своеобразная проверка слуг на вшивость. помнишь крики о том что мы от калосыйского никоим образом не зависим ! мы сами сиучаси и т.д. так что ждем-с!!! да, чуть не забыл, не бэня он витал, а изя!
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МВФ решила не тратиться на 95 квартал, гдеж теперь юзик харчеваться будет горе то какое, а так всё красиво начиналось.
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Потрібно вивести з "тіні" хоча б половину того що там знаходиться і Україні не потрібні будуть ніякі подачки МВФ.
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Какой там день у Зеленского после сотого? Под ним Все силовики, абсолютно, даже труба.
Походу, судя по ФОПам выводить из тени будут нас. Налоги на коз и сады, уже проходили...
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Ну чому ж?
Он виродка бахматюка уже беруть за зябри. Так дійде черга і до інших.
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А виродка Портного з виродком Коломойським? Не думав, що Бахматюк-найбільше зло в Україні. 🤔
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Беня заказал своим хлопчикам дефолт, не справляются...
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ну реформы и прогресс страшный, может прогрессом считают то, что население страны начало умирать интенсивнее?
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Есть статистика по «интенсивнее»?
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Как вам вот эта версия? Которая ниже. Нравится? Мне- нет. Должен признать, что у Дещенко таки ИНФА серьёзная, имеет он каналы информации. Итак:

"Международный валютный фонд выдвинул Украине новое требование, без выполнения которого отказывается выдавать новый кредит. Об этом заявил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.
По его информации речь идет о принятии закона, который бы запретил возврат банков прежним владельцам.
"Таким образом МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен ПриватБанк. Принятие этого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года - под вопросом. У парламента осталась две сессионных недели в этом году, последний сессионный день - 20 декабря", - отметил Лещенко."(с)
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Как по мне - закон дебильный. Смотря при каких обстоятельствах владелец утратил банк. Каждый случай должен рассматриваться отдельно судом, наверное. Я очень понимаю МВФ, который хочет вернуть свои кредиты и всучить новые под какие-то гарантии.
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В том и всё дело. Требование, о принятии такого Закона- дебильное. Хотя- это очень мягко сказано. В данном случае- я не совсем представляю последствия...
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Мы НЕЗАВИСИМЫ. Так некоторые любят орать.
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Версії Лєшєнка ?Навіщо ?Все вже давно сказано. Йдеться не про повернення банку,а про вплив Бєні на керування країною,конкретніше,- розслідування виведення з Приватбанку колосальних коштів.
Міжнародний валютний фонд відклав фінансову допомогу Україні через стурбованість, що президент Володимир Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, виведених з українських банків, в тому числі ПриватБанку. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до переговорів між МВФ і Україною.
У МВФ сказали Зеленському, що він повинен агресивніше домагатися повернення виведених грошей, щоб виконати свою обіцянку очистити фінансову систему, підірвану шахрайством, відмиванням грошей та крадіжками, йдеться в матеріалі.
«Серед викликів, з якими зіткнувся Київ у отриманні підтримки МВФ - Ігор Коломойський, магнат і прихильник Зеленського, який перебуває під слідством у США. Коломойський і ще один бізнесмен володіли по 45% акцій найбільшої в Україні фінансової установи, ПриватБанку, до його націоналізації», - пише WSJ.
За даними видання, МВФ затримує наступні транші, поки не переконається, що команда Зеленського докладає зусиль, щоб повернути близько $15 млрд, виведених з більш ніж понад 100 банків, включаючи ПриватБанк, за останнє десятиліття.
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Да-да... Это- самое худшее... Я повторюсь: я не совсем представляю себе последствия...
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І до впливу Бєні+ще й земельне питання. "Також місія скаржилася, що земельна реформа не приймається в тому форматі, як було обіцяно, а іноземців до ринку не допустили. «МВФ розуміє, що це ще гірше, ніж мораторій, оскільки є ризик, що за безцінь землі можуть бути скуплені всім відомими особами. Це не зовсім ринок», - сказало джерело. Джерело додало, що місію найбільше «зачепив обман» щодо ринку землі."
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Я покороче. Попробую перевести: нас лбами столкнут. Вот-вот. При этом- рубиться будут те, у кого не только квадратного сантиметра земли нет, а и бабла, на приобретение данного сраного квадратного сантиметра.
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Скорее фейк ,банк можно не возвращать , а няшки в виде компенсации поиметь и в чем тогда сила закона
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Не то. Миссия МВФ уехала накуй и навсегда - было бы правильно.
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100 лярдів від росії вам більше до смаку?
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Их нужно отдавать. А если серьёзно - изучите новейшую историю стран сотрудничавших с МВФ. Члены МВФ
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А к чему Вы ведете Вова со своим Колываном страну
@tZEinform

"...нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К. Понимайте это как хотите. Обвиняйте их в чем угодно, но МВФ не желает давать им деньги."

@tZEinform

·2 ч
До мая 2020 Украина способна платить по обязательствам при условии если будут выполнятся те параметры которые заложены в бюджете 2020. Но их выполнение при намечающемся спаде производства и падении бюджетных поступлений маловероятно.
Мы постараемся получить более полную информацию об их отчете.
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Вчера мы сообщали, что миссия МВФ сообщила в свой центральный офис что условий для выдачи кредита Украине нет. Сегодня его последние представители покинули страну. Зеленский, Гончарук, Маркарова - что вы там говорили о кредите МВФ ?
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"Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики", - добавили в Фонде Источник: https://censor.net.ua/n3161441
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Значит троллинг Коломойского о 100 миллиардах от россиян и развороте курса таки оказывает нужный эффект.
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Какой МВФ, какой кредит?! Коломойскому нужен "Приватбанк", а стало быть дефолт и ещё один голодомор в Украине.
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МВФ - Зеленскому: отрежь себе я@ца сам Ноябрь 23, 2019Без рубрикиКомментарии

Миссия МВФ уехала дискутировать о продолжении сотрудничества с Украиной - Цензор.НЕТ 9689Стало известно, что МВФ потребовал принятия закона, который бы запрещал возвращения Приватбанка его бывшим владельцам. Иначе кредитов не будет.

Об этом пишет в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Это подливает огромную бочку бензина в разрастающийся политический кризис в Украине и заставляет Зеленского сделать свой персональный выбор: он играет на стороне Коломойского или на стороне Украины.
Если такой закон не будет принят, то Запад поставит на Зеленском крест и будет добиваться его скорейшего падения. Украина Коломойского- Богдана-Зеленского Западу не интересна.
Возврат Приватбанка нужен Коломойскому , чтобы отозвать судебный иск против самого себя в Лондоне, где ему сейчас реально угрожает конфискация всех его активов, которые уже заморожены.




Коломойский борется за свою собственность и свою свободу, а это очень сильный мотив для его предприимчивой натуры! Но МВФ категорически против такой перспективы и не готов прощать ИВК 5.5 млрд долл.
- МВФ потребовал от Украины законодательно запретить возвращение Коломойскому Приватбанка
Если же Зеленский решиться по требованию МВФ принять такой Закон, то ему придется готовиться к ожесточенной борьбе с Коломойским, распаду фракции СН и досрочным выборам. Придется заканчивать играть роль Президента и становиться Президентом.
Решиться ли он на это? Скорее нет, чем да. Складывается впечатление, что Зеленский сильно зависит от Коломойского и причины этой зависимости мы вряд ли когда либо узнаем. Он будет тянуть время до последнего, почти до дефолта.
Коломойский понимает, что МВФ не отступит, договориться с ним невозможно. Поэтому поставил целью вообще разрушить отношения между Украиной и МВФ. Нет отношений, нет требований МВФ по Привату.
загрузка...
А внутри Украины Коломойский легко порешает все вопросы. Это Порошенко мог препятствовать ему, а Зеленский -это не фигура. Это актер, играющий роль Президента.
- Коломойский: Приватбанк будет возвращен мне в ближайшее время
В ход пошло все : атаки на правительство, фракцию СН, прослушки,сливы, аресты банкиров,обвинения минфина в создании финансовых пирамид, протесты работников завода против Приватбанка. К общей компании тотальной дискредитации всех и вся с радостью присоединились все каналы Медведчука с их дежурными спикерами.
И самое главное : группа Коломойского стремится внушить гражданам мысль, что чиновники МВФ и политики Запада это сплошь коррумпированные дельцы, которые только и думают как бы пустить украинцев по миру, забрать их землю за долги и заморить их высокими тарифами. Многие простофили уже в это поверили .
Но это все еще цветочки. Ягодки будут позже. Я допускаю громкие аресты в НБУ и в Минфине, то есть на том уровне , на котором ведутся переговоры с МВФ.
МВФ ждет принятия закона. Премьер Гончарук уже определился со своей позицией и публично заявил, что возврат Привата бывшим собственникам невозможен. Зеленский все еще в раздумьях. После опубликования пленок с Трубой он оказался совсем в сложном положении.
В общем, как я и предполагал, Зеленский окажется самым слабым президентом и, если не уйдет досрочно, то принесет немало проблем и Украине, и себе самому. Виноват сам, потому что решился играть в сомнительные политические игры вместе с Коломойским.
Большей глупости и придумать- то было сложно.
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Да. Послушали Беню и решили не рисковать. Пока Зеро наведет порядок. выстроит концепцию, позицию, направление движения, задачи на оставшиеся время случайного сидения в кресле президента.
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Я выиграл ящик коньяка!)))
Сосед сегодня на морозе поцарапал крышку багажника ладжетти, сдирая Зе-наклейку. Я спорил, до нового года не протянет). Он держался до последнего, пока дети не сказали: - Папа, либо сыми, либо не вози нас в школу, не позорь. Теперь даже не здороваемся.
(С)
@Spinosaurus_21
🤔
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Интересно... Интересно...
Что будем делать?
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В смысле?
Посадит порохоботов в трусы и будет их мнять?
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пи.дить тебя, пока порохоботом не станешь))или уже случилось?
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Стать порохоботом?
Ну вы даёте!
По ходу, вы тупеете уже по минутам))
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пить пиво и смотреть 95 квартал каждый вечер в новостях))) ник то здравомыслящий не даст ни копейки циркачу, они поняли что с клоуном лучше не связываться.
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Хорошо, что шоколадной расы всего лишь 8% только
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саша, ты зачем душишь свою жену？
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Это был уже ТРЕТИЙ безрезультатным визит МВФ в Украину.
А зе-билы развесив уши продолжают верить в сказочки "вот-вот, процесс идёт..."
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При это Зеленский очень слабо понимает, что вообще происходит. Во всех вопросах, на которые ответы должен давать президент.
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а при Пэтрухе уже бы дали, хотя нам от этого по барабану. Шо давали, шо нет, большинству народу по х......... . С каждым годом хуже и хуже.
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в шапито уже процесс пошел))) с понедельника они поубивают друг друга, денег нет..... занавес.
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 9 часов назад

В гибридной войне основная битва ведется не за территорию, а за нескольких кубических сантиметров в вашем черепе.
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Ну, вот и отличненько. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Двум дефолтам не бывать, а одного не миновать.
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Можно было короче написать - мудак. В качестве автопортрета.
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один дефолт вже був. На межі 2014/15рр. Тоді Яценюк і Яресько з-за допомоги Порошенка реструкурузували і частково списали українські борги. І навіть відмовились від виплат трьох мілярдів зелені ворогу.

https://www.pravda.com.ua/news/2015/08/27/7079179/
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«МВФ понимает, что это ещё хуже, чем мораторий, так как есть риск что за бесценок земли могут быть скуплены всем известными лицами. Это не совсем рынок», - сказал источник.
Источник добавил, что миссию больше всего «задел обман» касательно рынка земли.
Источник заявил, что олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ - два главных вопроса для МВФ.
Источник отметил, что любой компромисс с бывшими собственниками ПриватБанка неприемлем.https://nv.ua/biz/economics/missiya-mvf-pokinula-kiev-novosti-ukrainy-50055291.html?utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews&utm_source=yxnews
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Щось ніяк не можуть наважитись..
Не вірять у відсутність корупції ?
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Ага, она ж ушла вчера, но обещала в понедельник вернуться) Коррупция)
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по радости местного зебилья сразу видно ,что срут они из кацапстана - запоминайте этих ушлепков и не подавайте им на бояру)
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Да это зелёное болото поменьшало но есть ещё самые упоротые зебилы
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Оффтоп.

Якого беня Київстар розблокував доступ до одноглазників?
У кого КС- спробуйте зайти. Це лише у мене, чи у всіх? Якщо багато в кого, зателефоную на колл центр.
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А вот зачем? Зачем мне туда заходить если я никогда туда не заходил? А кому надо - тот найдёт способ обойти блокировку? Ну в чём смысл этих запретов?
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Тоді ці сайти не зможуть отримувати гроші за рекламу від українських абонентів. А будеш ти там лазити чи ні- справа твоя. Ти ж шаріка дивишся, він на тобі і заробляє. Шарік взагалі ******** таких як ти- ти витрачаєш свій час, щоб заробити йому гроші)
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О майн гот! Ты думаешь об этом, когда заходишь на какой-то ресурс? Я не знаю хто там шо там заробляе, я иду и смотрю что мне надо или что мне интересно!
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Дарма гнав на Київстар. Телефон до сусідського вайфая присмоктався.
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Понимаете ли... Одалживать деньги самой коррумпированной стране в Европе и третьей в мире - это не правильно. Сколько денег Украина заимствовала у МВФ? А сколько из других источников? За время своей независимости. А воз и ныне там... Даже нет! Воза уже нет! Шо распилили на металлолом, шо приватизировали нахаляву, шо само отвалилось...
Самая большая глупость - это делать тоже самое и надеяться на другой результат.
Альберт Эйнштейн.
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Работавшие последнюю неделю в Киеве эксперты отметили прогресс в проведении реформ


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Почему-то все новости как куплеты из песни -" а в остальном, прекрасная маркиза...", и этих куплетов бесконечное количество.
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Сара,ти шо нє спіш?
Та вот думаю,как будєм отдавать Мойшє долг...
Так ти єму позвоні і скажи шо нє будєм отдавать...Пусть тєпєр он нє спіт...
-Ось такої прагматичної політики згідно поради Абрама і потрібно дотримуватись українцям щодо МВФ...
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***** забери в десятки, в сотні раз більше, ніж ті борги МВФ. Якщо життя українців взагалі матиме ціну.
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если хорошо потрусить наших "олигархов", то сможем МВФу кредит дать под норм процент...
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Місія поїхала - порох винуватий!

Ой, що було вже? Ні? Якщо ні - дарую зебілам, ватникам, сепарам, колаборантам і прочі мудоті таку іудейку.
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відчуття що "нові реформатори" просто тупо тягнуть час і імітують "реформи" щоб встигнути щось продати, заробити і потім поїхати з країни.

тому і всі розмови про "прорив" через рік і що все добре і немає топ корупції.
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"нам бы день простоять и ночь продержаться"

мфв уехала щоб дискутировать.

"а справді чого ми влада маємо вас народ поважати якщо ви лохи нас обрали."
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справді, ви 73/43%зебілів, ви своїм галасуванням забезпечили це обрання всі разом
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