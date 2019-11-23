 "Ніколи не зможемо забути і пробачити", - Зеленський про Голодомор

Про це він сказав на акції пам'яті жертв Голодомору в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв Голодомору - злочину геноциду, який скоїв тоталітарний сталінський режим проти нашого народу, проти народу України", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що від штучно організованого голоду в 1932-33 рр., згідно з різними дослідженнями, загинули від 4 до 8 мільйонів українців. Ці втрати можна порівняти з втратами у Другій світовій війни.

"Ми - українці, і нам все під силу, але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо: не зможемо це забути, не зможемо це пробачити", - підкреслив глава держави.

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"Величезний обсяг доказів однак не дає ні розуму, ні серцю відповіді на просте запитання - за що? Як взагалі може з'явитися думка знищити цілий народ? Як можна забрати у людей останню крихту хліба, а з нею останню крихту надії? Надії, що ти або хоча б твої діти доживуть до наступного ранку", - продовжив Зеленський.

Крім президента, участь в акції взяли спікер ВР Дмитро Разумков, прем'єр Олексій Гончарук, перша леді Олена Зеленська, митрополит Православної церкви України Єпіфаній.

Після промови Зеленський оголосив загальнонаціональну хвилину мовчання, після чого учасники акції поклали свічки пам'яті до меморіалу жертв Голодомору.

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів, який традиційно припадає на 4 суботу листопада.

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У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932-33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.