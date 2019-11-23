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Все про:голодомор (201) Зеленський (3646)

 "Ніколи не зможемо забути і пробачити", - Зеленський про Голодомор

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв Голодомору і заявив, що українці ніколи не зможуть забути і пробачити злочин, винуватцем якого був сталінський режим.

Про це він сказав на акції пам'яті жертв Голодомору в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв Голодомору - злочину геноциду, який скоїв тоталітарний сталінський режим проти нашого народу, проти народу України", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що від штучно організованого голоду в 1932-33 рр., згідно з різними дослідженнями, загинули від 4 до 8 мільйонів українців. Ці втрати можна порівняти з втратами у Другій світовій війни.

"Ми - українці, і нам все під силу, але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо: не зможемо це забути, не зможемо це пробачити", - підкреслив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акція "Запали свічку пам'яті": українці вшановують пам'ять жертв Голодомору

"Величезний обсяг доказів однак не дає ні розуму, ні серцю відповіді на просте запитання - за що? Як взагалі може з'явитися думка знищити цілий народ? Як можна забрати у людей останню крихту хліба, а з нею останню крихту надії? Надії, що ти або хоча б твої діти доживуть до наступного ранку", - продовжив Зеленський.

Крім президента, участь в акції взяли спікер ВР Дмитро Разумков, прем'єр Олексій Гончарук, перша леді Олена Зеленська, митрополит Православної церкви України Єпіфаній.

Після промови Зеленський оголосив загальнонаціональну хвилину мовчання, після чого учасники акції поклали свічки пам'яті до меморіалу жертв Голодомору.

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів, який традиційно припадає на 4 суботу листопада.

Також на Цензор.НЕТ: Зеленський з дружиною вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 рр. ФОТО

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932-33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161440
 
   
 Топ коментарі
 
А йому то що забувати і прощати? Він навіть новітньої історії останніх 5років не знає - просвистів на сцені жартами про ебонітові палички.
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Чи не верх цинізма сьогодні виглядає ваші покладання квітів і слова в пам'ять цих невинно заморених голодом святих душ?"Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе - Цензор.НЕТ 3714
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Ну да.Сивоха-готов ОРДЛО простить и извиниться. "Ніколи не зможемо забути і пробачити", - Зеленський про Голодомор - Цензор.НЕТ 2726
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От дурень... Проукраїнське населення на це не купиться, а от частину свого електорату з проросійського, з совків, він щойно втратив...
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Зеля ты приглянись к народу, у которого ненависть к тебе нарастает как снежная лавина. Не дай Бог тебе продать землю без согласия народа на референдуме
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Офіційна сторінка преЗЕдента України, "одного найвпливовіших лідерів світу" Володимира Зеленського, 21.11.2019, привітання з днем Гідності та Свободи з моїми щирими коментарями. Вибачте, що на «ти» з преЗЕдентом. Він сам мене так навчив.
Дорогі українці!
День Гідності та Свободи - особливий для кожного з нас. Він пов'язаний з початком двох революцій, коли голоси мільйонів громадян злилися в єдиний голос нації, щоб твердо сказати: українці хочуть і будуть жити у вільній, демократичній та квітучій державі.
А де ти був під час революцій? Про «********** палочні» шуткував? Рублі заробляв, по КВН-ах скакав? Коли українці боролися за свободу та гідність, ти обсірав Україну та членом на роялі грав.
Гідність і свобода - невід'ємні складові нашої ДНК. Саме тому українці не на словах знають, як захищати свою гідність і виборювати свободу на барикадах. У цій боротьбі, на жаль, ми заплатили найвищу можливу ціну. Це - людські життя.
Немає в тебе ДНК українців, янелох. В тебе є ДНК Коломойського, Портнова, Труби, Яременка, Іванісова, Андрія та Богдана, Трампа, *****, Макрона та інших, не дуже привабливих особистостей. І щось мені підказує, що отримав ти ці ДНК в якійсь збоченій формі.
На місці загибелі Героїв Небесної Сотні з'явиться Музей Революції Гідності. І це дуже важливо. Проте будьмо відверті: для вшанування пам'яті кожного загиблого музею недостатньо. Ми повинні відстоювати та захищати ідеали, за які віддали життя наші громадяни. І, звичайно, нам потрібні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов'язково отримати відповіді, а винні - покарання.
Немає глибини цинізму. Адвокат жертв Небесної Сотні починає голодування з приводу припинення розслідування справ Майдану, а цей манкурт на цій темі піариться. А що тобі, янелоху, заважало взяти за хоботи Трубу та Рябошапку, притягнути їх на Майдан, і поставити їм запитання перед тисячами українців?
Я знаю, що тобі заважало. Тобі заважають твої яйця у спітнілих долонях Коломойського.
У складні моменти українці завжди демонструють неймовірну згуртованість та єдність. Ми стоїмо одне за одного незалежно від віку, статі, мови та віросповідання.
А от це ти ще побачиш. Гарантую, що тобі це зовсім не сподобається.
І сьогодні, як ніколи, ми потребуємо такої ж єдності. Заради захисту країни, незалежності, свободи та права самостійно обирати власне майбутнє.
Згоден. Ми потребуємо єдності заради захисту України проти тебе та проти зеленої слизи, яка захлеснула Україну.
Саме майбутнє і країна, яку ми збираємося залишити у спадок дітям, повинні нас об'єднати. Тож будьмо єдиними. Щоб бути сильними. І щоб разом побудувати нову Україну.
З тобою ми можемо побудувати тільки південний федеральний округ. Ти можеш залишити нашім дітям тільки рабське майбутнє. А єдиними ми будемо. І сильними будемо. От тільки разом з тобою будувати нову Україну не будемо. Тому що ти, паскудо, та твої холуї, за півроку знищили все, що Україна будувала з кров'ю та потом останні 5 років.
З Днем Гідності та Свободи!
Да горітиме українська земля під твоїми ногами, зрадник проклятущій! Ти нашу Гідність і Свободу віддаєш ворогу! Ти губиш нашу Армію! Ти зневажаєш нашу Віру! Ти ненавидиш нашу Мову!
Але твій час спливає. Відчуваєш запах горілих покришок? Цей запах вже йде по тебе…
Ваш Готельєр-бандерівець

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Не забудем, не простим, мы его вам повторим.
В виде прихватизированного комиссарами олигархами рынка земли.
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И НИ ОДНОГО СЛОВА ПРО СОВОК/СРАЛИНА И КАЦАПИЮ!ЯКОБЫ КТО-ТО НЕИЗВЕСТНЫЙ СДЕЛАЛ ГОЛОДОМОР!
малорос сранЫй!
зеЛя предатель Украины!
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"Сегодня мы чтим память жертв Голодомора - преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против нашего народа, против народа Украины", - сказал Зеленский.
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Зеленский ржал : " Синьор голодомор...

СЕНЬОР ГОЛОДОМОР
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=8Q8fdfb2jKU
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бо воно - знаряддя на службі в того режиму

prischlasama‏ @prischlasama 3 часа назад

він ще на початку клоунської кар"єри продав себе за великий гешефт.
спочатку рибу пригодовують, ефіри, розкрутка, все це безкоштовно, отримуєшь добрі гроші та любов глядачів.
далі згадують розмову кількарічної давнини та виставляють рахунок. ти аби погоджуєся, продувжуєшь отримувати ще більші гроші, державні контракти, або тебе закопують, як клоуна, і через рік тебе вже ніхто не пам"ятає, гроші закінчуються і ти ніхто.
так ти остаточно прилипаєшь в павутину, і далі тобой керують, даючи більш таємні завдання.
звідти в нього і той звірячий страх, він боїться тільки за свою нікчемну шкуру, на все інше йому плювати.
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Вот вам истинное лицо вашего любимого зе и его команды:
https://www.youtube.com/watch?v=q2ptlsMwzSM&feature=emb_logo

Смотрите и думайте почему вы такие ............. (слово подберете сами).
Вам ведь говорили, но .....
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Як гадаєш, Мародьор у січні сяде чи до лютого дотягне?
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До речі, давайте привітаємо нашого преЗЕдента з відкриттям власного російського телеканалу ;Сваты ТВ;!
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Тому що лейби були його організаторами.
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Сталинський режим він відокремлює від путенського, чи тих, кого називали Романовими???
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Я, человек банальный, но сегодня с кем встречался, никто внимание не обратил на голодомор. Если напоминал, посылали ............ . Говорили, если ты такой, лучше налей на халяву. Я уверен, все, кто занимает хоть маленькую посаду во власти, им это надо для пиара. Асами пиз......... т, пиз....... т и им по х........ голодомор. Все это показуха. Чем богаче, тем больше вспоминает голодомор. Это моя точка зрения. Это просто история
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"лучше налей на халяву"
скажи мне кто твой друг, и я скажу тебе кто ты...
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А ты можешь и не писать, кто твой друг и так понятно.
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Лукаве і підле створіння. Щоб ти говнюк своєю шаурмою подавився
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Зеленский ржал : " Синьор голодомор...

СЕНЬОР ГОЛОДОМОР
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=8Q8fdfb2jKU
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17 людей щохвилини,
1000 - щогодини,
майже 25 тисяч - щодня... убивали голодом
(C)
@ukrainesinger
☹️
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Как же цинично слышать эти слова о голодоморе из уст моники
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брехливе чмо! не вірю жодному слову!!!
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Смійся, малоросе, - поки можеш. Це твій презЕдент сміється з 7 мільйонів українців, що померли з голоду - тут: https://www.youtube.com/watch?v=1kga9ZzhPuI&feature=emb_logo
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Ми ніколи не зможемо забути і пробачити голодомор,винуватцем якого був сталінський режим,виконавцем якого було НКВД-КГБ,,дев"яносто відсотків якого складали євреї - сказав нащадок тих самих євреїв і пустив крокодилячу сльозу...
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Якщо Володимир Зеленський справді хоче показати, що в політиці він інший, аніж на сцені, то мав би вибачитися за те, що він знущався та насміхався з Голодомору.
Про це в ефірі програми FACE2FACE з Тетяною Даниленко на телеканалі ZIK заявив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Тетяна Даниленко поцікавилася, яке його ставлення до творчості Володимира Зеленського. У відповідь пан В'ятрович зазначив, що до його творчості ставиться вкрай негативно, адже одним із елементів його творчості є постійне висміювання українства.
«Він творить комічний примітивізуючий образ українця, такого собі хохла-малороса, яким насправді його бачать росіяни, і яким він подобається. На жаль, значна частина українців теж із задоволенням сприймає цей образ, але це не те, що відповідає розумінню, ким є українці. Як людина, для якої важливі питання історичної пам'яті, я абсолютно не можу йому простити, поки не почую вибачень, його жартів, які стосувалися Голодомору», - вважає гість програми.
За його словами, є певні святі теми, яких не мали б торкатися вкрай агресивні коміки. Історик також переконаний, що за такі жарти про Голокост у розвинених західних державах людина не мала б жодного політичного майбутнього.
«Я не хочу робити вирок, зважаючи на його дивні і подекуди антиукраїнські вибрики у творчості, що він однозначно стане антиукраїнським політиком. Він мав можливість це зробити як кандидат, але він такою можливістю не скористався, але може це зробити перед тим, як стане президентом або після інавгурації», - констатував пан В'ятрович.https://zik.ua/news/2019/05/03/vyatrovych_vymagaie_vid_zelenskogo_vybachen_za_zharty_pro_golodomor_i_1564819
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Група аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру підготувала відеоролик, у якому зібрано всі антиукраїнські кпини лідера президентських перегонів, шоумена Володимира Зеленського та його "Кварталу 95".
Сюжет "Антиукраїнський гумор Зеленського" містить різні скетчі за майже півтора десятки років, починаючи від ранніх виступів криворізького "95-го кварталу" в Москві ("Звертаюся до людини, від якої залежить моя… та що там моя - доля всієї України: Володимире Володимировичу!..") і закінчуючи порівнянням томосу про автокефалію з "термосом".
У нарізці - жарти про "********* палички для "Беркуту", які будуть виробляти електрику, якщо бити майданівців; про Україну - акторку німецького порнофільму, яка готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого бок; про те, що у відповідь на окупацію Криму Зеленський "погрожує" вивести всіх дівчат з Москви; про Ющенка - "синьйора-Голодомора" та багато інших.
"Смішно?.." - риторично запитує Група аналізу гібридних загроз УКМЦ.
"Антиукраїнський гумор Зеленського": всі кпини в одній відеонарізці: https://novynarnia.com/2019/04/12/***************-gumor-zelenskogo-vsi-kpini-v-odniy-videonariztsi/
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Нет "народа Украины",как не было и "советского народа", есть украинский народ, есть граждане Украины. Не сможет президент никого убедить, если у него не будет четкой и ясной позиции по главным политическим вопросам. Нельзя ни перед кем лебезить и применять разные "мягкие", "кисельные" формулировки, стремясь вызвать доверие у закоренелых сепаров. Этим кроме презрения ничего у них не получишь. Историческая правда полностью на стороне украинского народа, который всегда открыт всем другим народам и государствам, но хочет на своей земле быть хозяином.
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В голосі клована чутна не прихована фальш, "галімо ісполняет".
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Советское руководство в 30-х годах прошлого века голодомором главный удар нанесло именно по украинскому сельскому населению восточных и южных регионов Украины, с дальним прицелом,чтобы заменить их людьми из российских регионов.Есть масса свидетельств,что например в Харькове на улицах лежали труппы умерших от голода сельских жителей, но это не мешало устраивать там постоянные "праздники" и чествования "героев труда и пятилеток".
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Моя мама мне рассказывала,что видела ,что люди умирали на улице -Запорожская область. А в некоторых селах -Райновка,Ботиево и др. Почти не оталось людей. Здравому уму это не возможно представить.
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После роспуска прошлой Рады
первые правильные слова
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Не вірю... Як це цього ібонітового не пробило на щось на зразок "нужно было просто перестать хотеть есть".
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Не вірю... Як це цього ібонітового не пробило на щось на зразок "нужно было просто перестать хотеть есть".
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та оно само себе не верит "Ніколи не зможемо забути і пробачити", - Зеленський про Голодомор - Цензор.НЕТ 659
Понты - превыше всего
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"Никогда не сможем забыть и простить"

и саккомпанировал на рояле х..ем "Ніколи не зможемо забути і пробачити", - Зеленський про Голодомор - Цензор.НЕТ 5405
Такой себе скорбящий...
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Про этот голодомор слишком много брехни. Как обычно в Украине, когда дело касается истории.
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Elly Smitt‏ @EllySmitt 46 минут назад

Підтверждую-це паб "Берлога" у Горлівці.
Підтверджую,що саме в день викрадення Рибака,в день мітингу біля міськради відбувся концерт 95 кв в кскц "Стірол".
Уся міліція була захоплена рос.агентурою, так саме як міськрада.
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Очень верная , юридически вьіверенная формулировка : " тоталитарньій сталинский режим" . Кому что не нравится?
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Дорогі українці!
У нашій історії є сторінки, які дуже боляче згадувати, але які неможливо забути. Злочини, які доводять, що жорстокість і цинічність не мають меж. Біди, яких нормальна людина не побажає навіть своїм найлютішим ворогам. Трагедії, настільки великі, що людство ще не придумало слів, щоб описати той біль, який пережили українці.
І що це тебе так засмутило в цей день? А чому ти раніше не згадував ці сторінки нашої історії? Ти пам'ятаєш як ти ржав в цей день на своїх паскудних шоу раніше? Ні? Так тобі нагадають. Навіть зараз бачу в коментарях докази. Тобі завжди було насрати на Україну, на її історію, на її мову, на її віру. Тобі тільки на Коломойського не насрати, бо сцикотно.

Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв Голодомору - злочину геноциду, який вчинив тоталітарний сталінський режим проти українського народу.
Сталінський режим. Не кремль, не московія, не росія. Сталін зі своїм режимом. Боїшся ***** образити? Так можна вибачитися потім, маєш досвід з Кадировим.
Чи ти Коломойського боїшся? Що, Бєня дав команду продавати Україну та дружити з нащадками Сталіна і тому сцикотно?
Можна нескінченно довго говорити про причини та катастрофічні наслідки. Існує маса досліджень, відкрито багато архівних документів, про це написано десятки книжок і знято не один фільм. Проте величезний обсяг фактів і доказів усе одно не дає ні розуму, ні серцю відповіді на просте питання.
За що?
А тобі ще не зрозуміло? Як ти там ******** питати у своєму кварталі «ти шо, дебіл?». Пояснюю для тебе, талановитого:
За то що ми, українці, заснували та привели до розквіту Русь.За то що ми, українці, отримали віру православну.
За то що ми, українці, боронили Європу від монголо-татарів, а московіти їм служили.
За то що ми, українці, не визнаємо рабських ошийників.
За то, що все це московіти в нас вкрали. Історію, віру, назву.
Ось за що.
Як взагалі може з'явитися думка знищити цілий народ? Як можна забрати у людей останню крихту хліба, а з нею - останню крихту надії. Надії, що ти або хоча б твої діти доживуть до наступного ранку.
От ти їдеш 9 грудня на зустріч з ******. От і задай ці питання *****. А Макрон з Меркель хай послухають відповіді.
Історики сперечаються щодо точної кількості жертв геноциду, але цифри, якими вони оперують, є моторошними та викликають шок. Згідно з різними дослідженнями, від Голодомору 1932-1933 років померло від чотирьох до восьми мільйонів українців. Ці втрати зіставні з нашими втратами у Другій світовій війні.

Ти знаєш точно, хто винен у цій трагедії. Ти знаєш точно, що винний не покаявся, не попросив пробачення. А навіть навпаки, зухвало кричить, що «можем павтаріть». І ти готов ставати на коліна перед покидьками. І оточив себе покидьками. Давай, ставай на коліна. Буде зручніше тобі дати під зад!
Ми - українці. І нам усе до снаги. Але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо. Не зможемо це забути. І не зможемо це пробачити.
Ти - не українець. Я не про кров. Я про дух. Ти вже забув. Ти вже пробачив. Ти даєш наказ своїй Армії відступати перед тими, діди яких чинили Голодомор.
Сьогодні Україна й весь цивілізований світ моляться за невинних жертв цього жахливого злочину. Сьогодні українці запалять у своїх вікнах свічки.
Українці запалять. А ти не пали. Ти не українець. Я не про кров. Я про дух. Ти зрадив тих, хто віддав життя за Україну. Ти боїшся та ненавидиш нашу Армію, ти її знищуєш.

Нехай тепло від них зігріє душі всіх загиблих.
Нехай тепло від них спалить твою чорну душу.
Вічна їм пам'ять.
А тобі вічний сором. Твої діти будуть соромиться тебе та змінять прізвища. Ростов-папа вже зачекався.
А найпаскудніше те, що преЗЕдент, в умовах війни з тими, хто створив Голодомор, пише пост «взагалі». Ось є така трагедія в історії України. От так сталося. Ось так зорі склалися. Бабайка від Сталіна прийшов та знищив 8000000 українців. А він, янелох, сумує з цього приводу. Як же це огидно!!!
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Каждый год оставляю свой пост

История голодомора, история моих родных. Мой прадед и прабабушка умерли в один день в 1932 году. Бабушка, тогда вернулась с поля, а её мать и отец вдвоем на печи уже не живые. Сил похоронить не было, помогли соседи: сколотили один гроб на двоих с входной двери. Голод страшный был: варили лободу, кропиву, жолуди...перед этим насильственный отбор продуктов питания и скотины.

У прадеда были лошади, коровы, хозяйство. Огромные участки плодовитого чернозема. Забрали все: с погреба, чердаков, хлева, клуни и сарая. Даже с кувшина, стоящего на столе. Кто прятал и находили, всю семью в ссылку. Прадед Алексиенко Иван сначала закопал пару мешков, но увидел, что у тех, кого находят всю семью высылали, сказал: "Если умирать, значит дома". Так оно и произошло.. Ходили с так называемыми "щупами", проверяли где недавно земля была перекопана.

Бабушка носила с поля, зажатые в кулаке колоски. Вечером перетолочь и с водой кушать.

Сколько буду жить, столько буду помнить все то, что произошло в те страшные времена.

Царствие небесное, всем погибшим страшной смертью..

с. Пужайково, Балтский р-н
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tZE inform

@tZEinform

·12 мин
Вовочка, шепни нам на ушко, зачем ты распечатал ОСЗ (одиниці стратегічних запасів) зерна? Мы никому не скажем
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Продажный кремлёвский холуй ЗЕК - Иуда Янук...: «Признавать Голодомор как факт геноцида к какому-то народу неправильно и несправедливо» Об этом московский резидент прихвостень как президент Украины заявил, выступая на заседании ПАСЕ в Страсбурге и ему яростно рукоплескала вся делегация вражеской Украине паРаши. По мнению этого лютого врага Украины Голодомор якобы был общей трагедией народов кровавого ссср. А ещё до этого 28 ноября 2006 года Верховная Рада приняла закон «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», который гласит: «Голодомор в Украине в начале 30-х годов XX века является геноцидом украинского народа», а вторая статья отмечает: «Публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине признается надругательством над памятью жертв миллионов украинцев искусственного Голодомора , унижением достоинства украинского народа и является противоправным». И первым начал отрицать Голодомор в оккупированной кремлём Украине ( УНР) как геноцид украинского народа марионетка кремля проклятый ЗЕК - Иуда. После такого выступления продажного холуя паРаши...резидента ЗЕКА 28 апреля 2010 года Парламентская ассамблея Совета Европы наотрез отказалась признать голод в кровавой тюрьме народов ссср 1930-х годов геноцидом украинского народа....
Чтобы и сейчас у нас не повторилось это ужасное предательское прошлое уже и с новым ЗЕКОМ - 2, украинофобом ...резидентом экс- клоуном - ЗЕбилом -капитулянтом.
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АРХІВ. Якщо за період 1926-1939 рр. населення кривавої тюрми народів срср зросло на 16%, в ворожій нам рсфср - на 28%, БССР - на 11,2%, а ось в колонії урср окупаційна назва поневоленої УНР кількість українців зменшилася на 9,9%. Та і "між 1926 і 1939 роками частка етнічних українців в населенні України знизилася з 80% до 73% , того що замість знищених мільйонів українців кремлівські окупанти масово мільйонами завозили своїх личакових москалів (росіян). Внаслідок голоду, розстрілів і депортації українське населення за офіційними сильно заниженими даними зменшилося в абсолютних числах з 23,2 млн до 19,16 млн, тоді як неукраїнське населення переважно жахливих москалів (кацапів -личкарів) зросла на 5,6 млн. Якщо врахувати, що раніше Україна мала найбільший рівень приросту населення в Європі, 800 тис. щорічно, то можна легко побачити, що така кривава російська політика досягла свого ". Це, і є "класичний приклад московського комуно - фашистського геноциду, його найкривавіший, найдовший і найширший експеримент русифікації - знищення цілої української нації". З огляду на масштаби цих жахливих втрат, слід засудити в міжнародних судах принаймні по шести ознаках злочинні дії кремлівської більшовицької окупаційної влади, які підпадають під Конвенцію ООН про геноцид.
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кому "забыть" ...що "простить" ..гніда зібрався ЗЕМЛЕЮ українською барижити ...мерзота брехлива
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Украина должна инициировать судебный иск к агрессору за причиненные милионы смертей Украинцев при Голодоморе. Израильтяне смогли добится справедливости по жертвам Холокоста. Украинцы должны сделать тоже самое со своими обидчиками.
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