 Акції пам'яті жертв Голодомору відбулися біля диппредставництв РФ у Києві, Львові, Харкові та Одесі

У Києві до посольства РФ прийшли близько 20 осіб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". На воротах посольства вони розмістили плакати з написом "Голодомор 1932-1933. Пам'ятаємо. Помстимося".
"Мета дуже проста - нагадати суспільству про злочини, які чинила і продовжує чинити РФ, нагадати суспільству, в якій країні ми живемо, що Росія була, є і ще буде ворожою країною, яка стала причиною дуже багатьох жертв. І що ми повинні цінувати незалежність, оскільки вона дається нам такою великою кров'ю", - сказав голова київського обласного центру "Об'єднання добровольців" Юрій Кашпіровський.
У Харкові до генконсульства РФ також вийшли близько двох десятків людей, повідомляє "Громадське". В акції протесту взяли участь представники "Об’єднання добровольців", активісти "Всесвітнього Руху Патріотів України", члени "Фрайкору" та ветерани бойових дій на Донбасі.
"Це прямий зв'язок між минулим і теперішнім часом. Від Росії завжди відходили воєнні дії — це історичний факт: Фінляндія, Чехословаччина, Сирія. Якщо будемо пам'ятати, не буде повторюватися те ж саме", — розповів ветеран війни на Донбасі та член "Об’єднання добровольців" Олександр Оніщук.
Наприкінці акції активісти розклеїли листівки на паркані біля будівлі консульства з написом: "Тоді їх міг врятувати хліб, тепер нас врятує пам'ять".
Консульство у суботу було зачинене, тому до мітингувальників ніхто не вийшов. Захід відбувся мирно. За порядком слідкували близько 30 поліцейських.
У Львові півсотня представників "Об’єднання добровольців" та "Всесвітнього Руху Патріотів України пікетували російське консульство у місті.
"Ми нагадуємо, що в Голодоморі винна саме Росія. Тому ми прийшли до російського консульства. У цей день важливо згадати, пом‘янути тих людей, які загинули в часи Голодомору", — розповів Сергій Небельський, активіст "Об`єднання добровольців".
Пікетувальники розклеїли листівки на паркані будівлі з написом "Голодомор. Пам’ятаємо. Помстимось".
З російського консульства до учасників акції також ніхто не вийшов. Захід відбувся мирно.
Одночасно акція відбулася ще й в Одесі.
Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів, який традиційно припадає на 4 суботу листопада.
Також на Цензор.НЕТ: Зеленський з дружиною вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 рр. ФОТО
У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932-33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.
Ну, он в окно покажет жёппу и пойдет на кухню мясо жарить..... не свинину, не говядину и т.д. ... но мясо
А именно - родственники еще и немного с Чикатилой шашлыки жарят, обмениваются картошкой и т.д.
Или мы не торгуем с Рашкой, хороня солдат в то же время, скуля шоб "запад" что-то там ввел Рашке, а?
Это не так выглядит? Ты либо думаешь не головой, либо т.н. "ура-поцреот".
Че я не так написал то? Не так сравнил? Ну так сделай это лучше.
или допустим в чем особая разница между депутатом, укравшим миллион, и Васей, укравшим люк канализации? только в соц. положении, ибо будь депутат на месте Васи, то он тоже бы украл люк и громко вечером возмущался увидев по телеку что Вася украл миллион.
у Антиколорадоса визжат что в Европе коррупция мол в разы больше нашей, скромно "забывая" что там например президент Германии обосрался и имел проблемы за чет пару сотен евро нецелевого расхода средств. притом шо они в 30 раз богаче.
а тут - миллиардами гребут, а рябошапки делают вот так:
Как писали шо немцы освободили от красных село и попросили не выливать помои на дорогу и поравнять заборы. На след. день кто-то вылил - расстреляли.
И еще очень долго никто не выливал после этого.(может и байка, но эффективно, то есть иначе похоже, никак))
вона вбила та поневолила мільйони наших людей
жах бере, від того як вони над нами знущались.
ЗНИЩУВАТИ всі рецидиви і метастази червоної чуми.
...тривожно, що зараз червона гідра знову підводить свою потворну голову...
6 ч. ·
- Более чудовищных массовых преступлений, нежели совершали большевики в период 1917-56 годов, пожалуй, не найти за всю историю человечества.
￼￼Зверства, превосходящие человеческое воображение, они сделали государственной политикой.
Как сказал когда-то Виктор Суворов: главное чудо советской власти, это не Гагарин или балет, а умерший от голода украинский крестьянин.
Это было сказано в период, когда Голодомор ещё не был понят и оценён, как организованный геноцид украинского крестьянства.
Сегодня, когда получены новые данные, мы уже понимаем, что это был ответ сталинской системы на 5500 (!) крестьянских выступлений, восстаний, эпизодов вооружённого сопротивления, оказанного большевикам в украинской деревне.
Позже, советская власть будет применять ту же политику в Афганистане: модернизировать города и выбомбливать в прах деревню, как основной источник сопротивления.
Политика государственного геноцида кое-где дополнялась политикой этнических чисток, когда в дома погибших, переселённых и изгнанных, заселялись пришельцы из России.
Сегодня Путин воспроизводит ту же логику в Крыму и на Донбассе.
Если вы думаете, что в 21 веке невозможна ситуация, при которой родители едят своих детей, помните, что в мире 21 века, очень цивилизованном и продвинутом, каждый год девять миллионов людей по-прежнему умирает от голода, а сотни тысяч убитых в Югославии - недавняя история в центре Европы.
Сегодня государственная политика Украины направлена на примирение с теми, кто возвращает нам выпотрошенных пленных и снимает унитазы с боевых кораблей перед их возвращением, кто одобряет Голодомор и публично обещает его повторить.
Это не первая попытка украинского народа обмануть самого себя и он ничему не хочет учиться не первое столетие.
Но есть такой специальный день в году (сегодня), когда народу надо повторять нетускнеющую от времени истину:
- кто поверит Москве, рано или поздно будет есть своих детей (в прямом или переносном смысле).
Вот и все.