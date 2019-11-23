 Акції пам'яті жертв Голодомору відбулися біля диппредставництв РФ у Києві, Львові, Харкові та Одесі

У Києві до посольства РФ прийшли близько 20 осіб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". На воротах посольства вони розмістили плакати з написом "Голодомор 1932-1933. Пам'ятаємо. Помстимося".

"Мета дуже проста - нагадати суспільству про злочини, які чинила і продовжує чинити РФ, нагадати суспільству, в якій країні ми живемо, що Росія була, є і ще буде ворожою країною, яка стала причиною дуже багатьох жертв. І що ми повинні цінувати незалежність, оскільки вона дається нам такою великою кров'ю", - сказав голова київського обласного центру "Об'єднання добровольців" Юрій Кашпіровський.

У Харкові до генконсульства РФ також вийшли близько двох десятків людей, повідомляє "Громадське". В акції протесту взяли участь представники "Об’єднання добровольців", активісти "Всесвітнього Руху Патріотів України", члени "Фрайкору" та ветерани бойових дій на Донбасі.

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"Це прямий зв'язок між минулим і теперішнім часом. Від Росії завжди відходили воєнні дії — це історичний факт: Фінляндія, Чехословаччина, Сирія. Якщо будемо пам'ятати, не буде повторюватися те ж саме", — розповів ветеран війни на Донбасі та член "Об’єднання добровольців" Олександр Оніщук.

Наприкінці акції активісти розклеїли листівки на паркані біля будівлі консульства з написом: "Тоді їх міг врятувати хліб, тепер нас врятує пам'ять".

Консульство у суботу було зачинене, тому до мітингувальників ніхто не вийшов. Захід відбувся мирно. За порядком слідкували близько 30 поліцейських.

У Львові півсотня представників "Об’єднання добровольців" та "Всесвітнього Руху Патріотів України пікетували російське консульство у місті.

"Ми нагадуємо, що в Голодоморі винна саме Росія. Тому ми прийшли до російського консульства. У цей день важливо згадати, пом‘янути тих людей, які загинули в часи Голодомору", — розповів Сергій Небельський, активіст "Об`єднання добровольців".

Пікетувальники розклеїли листівки на паркані будівлі з написом "Голодомор. Пам’ятаємо. Помстимось".

З російського консульства до учасників акції також ніхто не вийшов. Захід відбувся мирно.

Одночасно акція відбулася ще й в Одесі.

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів, який традиційно припадає на 4 суботу листопада.

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У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932-33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.