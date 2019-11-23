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 Суспільство
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Все про:акція (666) голодомор (201) консульство (187) посольство (338) посольство РФ (187) протест (1035) Росія (21055)

 Акції пам'яті жертв Голодомору відбулися біля диппредставництв РФ у Києві, Львові, Харкові та Одесі

Учасники акцій закликали суспільство цінувати незалежність країни і не забувати про російську агресію.

У Києві до посольства РФ прийшли близько 20 осіб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". На воротах посольства вони розмістили плакати з написом "Голодомор 1932-1933. Пам'ятаємо. Помстимося".

"Мета дуже проста - нагадати суспільству про злочини, які чинила і продовжує чинити РФ, нагадати суспільству, в якій країні ми живемо, що Росія була, є і ще буде ворожою країною, яка стала причиною дуже багатьох жертв. І що ми повинні цінувати незалежність, оскільки вона дається нам такою великою кров'ю", - сказав голова київського обласного центру "Об'єднання добровольців" Юрій Кашпіровський.

У Харкові до генконсульства РФ також вийшли близько двох десятків людей, повідомляє "Громадське". В акції протесту взяли участь представники "Об’єднання добровольців", активісти "Всесвітнього Руху Патріотів України", члени "Фрайкору" та ветерани бойових дій на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акція "Запали свічку пам'яті": українці вшановують пам'ять жертв Голодомору

"Це прямий зв'язок між минулим і теперішнім часом. Від Росії завжди відходили воєнні дії — це історичний факт: Фінляндія, Чехословаччина, Сирія. Якщо будемо пам'ятати, не буде повторюватися те ж саме", — розповів ветеран війни на Донбасі та член "Об’єднання добровольців" Олександр Оніщук.

Акції памяті жертв Голодомору відбулися біля диппредставництв РФ у Києві, Львові, Харкові та Одесі 01

Наприкінці акції активісти розклеїли листівки на паркані біля будівлі консульства з написом: "Тоді їх міг врятувати хліб, тепер нас врятує пам'ять".

Консульство у суботу було зачинене, тому до мітингувальників ніхто не вийшов. Захід відбувся мирно. За порядком слідкували близько 30 поліцейських.

Акції памяті жертв Голодомору відбулися біля диппредставництв РФ у Києві, Львові, Харкові та Одесі 02

У Львові півсотня представників "Об’єднання добровольців" та "Всесвітнього Руху Патріотів України пікетували російське консульство у місті.

"Ми нагадуємо, що в Голодоморі винна саме Росія. Тому ми прийшли до російського консульства. У цей день важливо згадати, пом‘янути тих людей, які загинули в часи Голодомору", — розповів Сергій Небельський, активіст "Об`єднання добровольців".

Пікетувальники розклеїли листівки на паркані будівлі з написом "Голодомор. Пам’ятаємо. Помстимось".

З російського консульства до учасників акції також ніхто не вийшов. Захід відбувся мирно.

Одночасно акція відбулася ще й в Одесі.

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів, який традиційно припадає на 4 суботу листопада.

Також на Цензор.НЕТ: Зеленський з дружиною вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 рр. ФОТО

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932-33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161439
 
   
 Топ коментарі
 
рашка вкрала нашу історію, рашка поцупила нашу історичну назву - Русь, роси..
вона вбила та поневолила мільйони наших людей
жах бере, від того як вони над нами знущались.
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це фото в мережах блокують... за обнажонку

Акции памяти жертв Голодомора прошли возле диппредставительств РФ в Киеве, Львове, Харькове и Одессе - Цензор.НЕТ 3656
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це фото в мережах блокують... за обнажонку

Акции памяти жертв Голодомора прошли возле диппредставительств РФ в Киеве, Львове, Харькове и Одессе - Цензор.НЕТ 3656
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Это как бы Чикатило не посадили и под его дом раз в год приходили родственники его жертв - "напомнить".....
Ну, он в окно покажет жёппу и пойдет на кухню мясо жарить..... не свинину, не говядину и т.д. ... но мясо Акции памяти жертв Голодомора прошли возле диппредставительств РФ в Киеве, Львове, Харькове и Одессе - Цензор.НЕТ 3004
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Либо я не дописал.
А именно - родственники еще и немного с Чикатилой шашлыки жарят, обмениваются картошкой и т.д.
Или мы не торгуем с Рашкой, хороня солдат в то же время, скуля шоб "запад" что-то там ввел Рашке, а?
Это не так выглядит? Ты либо думаешь не головой, либо т.н. "ура-поцреот".
Че я не так написал то? Не так сравнил? Ну так сделай это лучше.
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Я не ураа... но я патриот.и с расеей не торгую...и не моя вина что 73%думают желудком.и пишут шо мижебратьяодиннарод... я этнически русский ,но родился и живу в Одессе,а Одесса моя это Украина.и не надо таких сравнений.страну убивает путин и корупция... корупция... а клован лиш сменил одних барыг на других... но новые барыги вооще без башни... они думают шо они бессмертние🤯
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а коррупцию нам марсиане завезли и поддерживают?
или допустим в чем особая разница между депутатом, укравшим миллион, и Васей, укравшим люк канализации? только в соц. положении, ибо будь депутат на месте Васи, то он тоже бы украл люк и громко вечером возмущался увидев по телеку что Вася украл миллион.
у Антиколорадоса визжат что в Европе коррупция мол в разы больше нашей, скромно "забывая" что там например президент Германии обосрался и имел проблемы за чет пару сотен евро нецелевого расхода средств. притом шо они в 30 раз богаче.
а тут - миллиардами гребут, а рябошапки делают вот так: Акції пам'яті жертв Голодомору відбулися біля диппредставництв РФ у Києві, Львові, Харкові та Одесі - Цензор.НЕТ 409
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Тут только так ...убрать на х. Всех от участкового мента до президента... и просить прислать студентов из Гарвордо Кембриджа итд. На практику... и поставить их на все эти должности. И они за 2 года наведут порядок. Иначе ни как.
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Но только как в Сингапуре, я написал под ДТП с 2 велосипедистами погибшими. Катафотов нет? - 40 палок публично. Он 3 недели походит пешком, а потом будет образцово ездить.
Как писали шо немцы освободили от красных село и попросили не выливать помои на дорогу и поравнять заборы. На след. день кто-то вылил - расстреляли.
И еще очень долго никто не выливал после этого.(может и байка, но эффективно, то есть иначе похоже, никак))
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рашка вкрала нашу історію, рашка поцупила нашу історичну назву - Русь, роси..
вона вбила та поневолила мільйони наших людей
жах бере, від того як вони над нами знущались.
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Люди вибачайте Південь України від Криму до Миколаїва без Одеси, зараз тільки південь України має самі низькі у середньому по Україні зарплати по 3 000 тісячі гривень та у пенсіонерів на півдні Ураїни у 79 % відсодків пенсіонерів пенсія від 1567 гривень до 1997 гривень. ****** чмошнии з 95 квартету, ви суки зробіть щось для людей а не тількидля себе у ресторанах з *******.
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Ніколи не забувати і не пробачати.
ЗНИЩУВАТИ всі рецидиви і метастази червоної чуми.
...тривожно, що зараз червона гідра знову підводить свою потворну голову...

Акції пам'яті жертв Голодомору відбулися біля диппредставництв РФ у Києві, Львові, Харкові та Одесі - Цензор.НЕТ 5665
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Зачем в Украине столько консульст паРаши?
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Оставить только посольство в Киеве,чтобы ездить в ка кацапию хоронить родственников и всё.
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Алексей Арестович
6 ч. ·

- Более чудовищных массовых преступлений, нежели совершали большевики в период 1917-56 годов, пожалуй, не найти за всю историю человечества.
￼￼Зверства, превосходящие человеческое воображение, они сделали государственной политикой.
Как сказал когда-то Виктор Суворов: главное чудо советской власти, это не Гагарин или балет, а умерший от голода украинский крестьянин.
Это было сказано в период, когда Голодомор ещё не был понят и оценён, как организованный геноцид украинского крестьянства.
Сегодня, когда получены новые данные, мы уже понимаем, что это был ответ сталинской системы на 5500 (!) крестьянских выступлений, восстаний, эпизодов вооружённого сопротивления, оказанного большевикам в украинской деревне.
Позже, советская власть будет применять ту же политику в Афганистане: модернизировать города и выбомбливать в прах деревню, как основной источник сопротивления.
Политика государственного геноцида кое-где дополнялась политикой этнических чисток, когда в дома погибших, переселённых и изгнанных, заселялись пришельцы из России.
Сегодня Путин воспроизводит ту же логику в Крыму и на Донбассе.
Если вы думаете, что в 21 веке невозможна ситуация, при которой родители едят своих детей, помните, что в мире 21 века, очень цивилизованном и продвинутом, каждый год девять миллионов людей по-прежнему умирает от голода, а сотни тысяч убитых в Югославии - недавняя история в центре Европы.
Сегодня государственная политика Украины направлена на примирение с теми, кто возвращает нам выпотрошенных пленных и снимает унитазы с боевых кораблей перед их возвращением, кто одобряет Голодомор и публично обещает его повторить.
Это не первая попытка украинского народа обмануть самого себя и он ничему не хочет учиться не первое столетие.
Но есть такой специальный день в году (сегодня), когда народу надо повторять нетускнеющую от времени истину:
- кто поверит Москве, рано или поздно будет есть своих детей (в прямом или переносном смысле).
Вот и все.
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Вы бы еще к посольству Грузии пошли. Идиоты.
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