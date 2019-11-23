 Акція "Запали свічку пам'яті": українці вшановують пам'ять жертв Голодомору

У 16-00 в суботу, 23 листопада у всій країні розпочалася акція "Запали свічку пам'яті", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Щоб приєднатися до неї, досить запалити свічку у вікні свого будинку.
Долучитися до цієї акції закликають в Інституті національної пам'яті.
Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів, який традиційно припадає на 4 суботу листопада.
Також на Цензор.НЕТ: Зеленський з дружиною вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 рр. ФОТО
У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932-33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.
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Телеканал "Інтер" вже неодноразово відзначався своєю антиукраїнською політикою. ********** тут також ігнорувати і жалобні дні, транслюючи у цей час різні розважальні програми в ефірі. Таке сталося і в 2012 році, коли у День пам'яті жертв Голодомору вийшло шоу за участю керівника "95 Кварталу" Володимира Зеленського.
Відповідний скріншот з'явився у групі "Бойкот "Партії регіонів".На фото можна побачити, як Володимир Зеленський і білоруський шоумен Дмитро Шепелєв виражено сміються, а у кутку видно напис "День пам'яті жертв Голодомору".
Зауважимо, що цей допис розділив користувачів мережі на два табори. Так, дехто засудив такі дії з боку гумористів і переконує, що уже давно розчарувався у Зеленському.
Фото, скріни відгуків і текст: https://24tv.ua/merezhu_oburiv_guchniy_smih_tvortsya_svativ_zelenskogo_u_den_pamyati_zhertv_golodomoru_n894345