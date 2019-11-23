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Все про:акція (666) голодомор (201) Інститут нацпам'яті (134)

 Акція "Запали свічку пам'яті": українці вшановують пам'ять жертв Голодомору

У рамках акції "Запали свічку пам'яті" українці запалюють свічки біля меморіалів жертвам Голодомору і у вікнах своїх будинків.

У 16-00 в суботу, 23 листопада у всій країні розпочалася акція "Запали свічку пам'яті", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Щоб приєднатися до неї, досить запалити свічку у вікні свого будинку.

Долучитися до цієї акції закликають в Інституті національної пам'яті.

Акція Запали свічку памяті: українці вшановують память жертв Голодомору 01

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів, який традиційно припадає на 4 суботу листопада.

Також на Цензор.НЕТ: Зеленський з дружиною вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 рр. ФОТО

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932-33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161438
 
   
 Топ коментарі
 
Людей морили голодом тільки за те що вони Українці !!!
Вічна Память усім жертвам голодомору.
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Ніколи не забуду про три голодомори які створив комуняцький режим Українцям !
Тато й мати ще живі свідки голоду 46-47р на Одещині.
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Скільки життів загублено..
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Никто не пишет как было страшно тем людям смотреть как умирают их дети от голода ! Это ужасно !
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Вышел на перекур. Осмотрел близстоящие дома. Больше двух тысяч квартир. Ни одной свечи. Вот и все отношение народа к этой дате.
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Через несколько лет зажгут, когда йухло им очередной голодомор устроит с помощью зелебєни.
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А як змінилася окупована Україна (УНР) після репресій і голодомору, коли були страшні демографічні втрати. Мова йде про багатьох мільйонів убитих Українців. Були вбиті ті, яких ми зараз називаємо середнім класом. Тобто про ті соціальні верстви, на основі яких, повинно було гармонійно розвиватися нормальне демократичне суспільство. Заможний селянин це фермер, і він був елементом для українського урбанізації. Також була знищена вся українська інтелегенції і всі проукраїнці: люди мужні, грамотні, горді і вільні ... Всі міста на півдні і сході України стали наполовину російськими - сепаратистськими, тому що там українці мільйонами були знищені в роки репресій і Голодомору. Після Геноциду на спорожнілі Українські землі від слов'ян українців з російської личакової ********* паРаши завезли мільйони жахливих - люмпенів з кацапів переселенців. Так були знищені цілі верстви українського національного елітного суспільства. Але завдання, яке за життя ставив перед собою кривавий кат Сталін - знищити Україну - йому повністю не вдалося реалізувати. І ми можемо говорити про українське національне співтовариство, яке незважаючи на те, що пройшло через страшний кривавий геноцид, воно відродило і встановити Українську державність. Державність яку треба берегти як зіницю ока щоб не допустити повернення такого жахливого кривавого минулого.
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Хіба лише сталін? Ще Лейба Троцький намагався знищити Україну. І чому лише сталін? Чому не згадуються тут Каганович, Ієгуда, Кацнельсон, Друскіс, Букшпан, Камінський Яков Зельманович, Реденс, Івановський Ізраїль Давидович? Хіба не тому, що їхні нащадки керують сьогодні нашою Украхною? Їхні етнічні брати узурпували всі верстви влади, бізнес, ЗМІ, всюди куди не подивишся сидить усміхнена пика, яку утримують на податки українців-слов'ян.
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Згадалося. 2012 рік. #Інтер.
Телеканал "Інтер" вже неодноразово відзначався своєю антиукраїнською політикою. ********** тут також ігнорувати і жалобні дні, транслюючи у цей час різні розважальні програми в ефірі. Таке сталося і в 2012 році, коли у День пам'яті жертв Голодомору вийшло шоу за участю керівника "95 Кварталу" Володимира Зеленського.
Відповідний скріншот з'явився у групі "Бойкот "Партії регіонів".На фото можна побачити, як Володимир Зеленський і білоруський шоумен Дмитро Шепелєв виражено сміються, а у кутку видно напис "День пам'яті жертв Голодомору".
Зауважимо, що цей допис розділив користувачів мережі на два табори. Так, дехто засудив такі дії з боку гумористів і переконує, що уже давно розчарувався у Зеленському.

Фото, скріни відгуків і текст: https://24tv.ua/merezhu_oburiv_guchniy_smih_tvortsya_svativ_zelenskogo_u_den_pamyati_zhertv_golodomoru_n894345
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