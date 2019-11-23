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Все про:Азовське море (1260) корабель (638) Росія (21055) Полозов (314)

 "Згнили", - в РФ пояснили пропажу особистих речей українських моряків із захоплених бронекатерів

У Росії заявили, що деякі особисті речі українських моряків на захоплених у Керченській протоці кораблях "згнили через вологість".

Про це повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов в ефірі ObozTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Як мені пояснили слідчі, через вологість і умови утримання - кораблі були без нагляду - частина речей, яка там залишилася, була дуже сильно пошкоджена... Простіше кажучи, деякі предмети одягу згнили. Тому вони не стали їх віддавати, а знищили", - розповів Полозов.

Він уточнив, що кораблі близько 10 місяців перебували фактично без нагляду: "Їх пришвартували в Керчі, де прикордонний мол. Провели на них якісь слідчі дії, вилучили все, що необхідно. І вони ось так і стояли".

Полозов нагадав, що серед офіційно вилучених речей - всі боєприпаси, особиста стрілецька зброя і штатне озброєння (автомати Калашникова, пістолети, гранати), а також мобільні телефони, комп'ютери та флешнакопичувачі моряків.

Дивіться також: "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна. ВIДЕО

Крім того, росіяни вилучили радіонавігаційне обладнання.

"Там американська система встановлена. На мій погляд, вона може становити інтерес для російських військових. Тобто це вже сфера промислової або військової розвідки", - додав Полозов.

Нагадаємо, звільнений з полону моряк Андрій Ейдер повідомив, що з корабля, окрім іншого, зникла навіть його нижня білизна.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161437
 
 
 Топ коментарі
 
І унітази теж ? "Сгнили", - в РФ объяснили пропажу личных вещей украинских моряков с захваченных бронекатеров - Цензор.НЕТ 9544
оце так клімат на расєюшке...все гніє, особливо душі людські.
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Козломордые показали себя во всей красе, а трусы б/у уже сносили. Моральные дегенераты.
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І унітази теж ? "Сгнили", - в РФ объяснили пропажу личных вещей украинских моряков с захваченных бронекатеров - Цензор.НЕТ 9544
оце так клімат на расєюшке...все гніє, особливо душі людські.
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а где Ху..ло "Сгнили", - в РФ объяснили пропажу личных вещей украинских моряков с захваченных бронекатеров - Цензор.НЕТ 711 сгнил бедняга стоял стоял и сгнил..
а где Россия "Сгнили", - в РФ объяснили пропажу личных вещей украинских моряков с захваченных бронекатеров - Цензор.НЕТ 7809 сгнила стояла стояла в сырости и сгнила....
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Это 100% фотошоп! Слишком чистый унитаз у кацапа.
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"клімат на расєюшке...все гніє, особливо душі людські" дуже влучно охарактеризовано
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У них - ні, а у наших миротворців - "договоряльників" - таки так. Оця вся шушера почистити не лише кораблі і лавочки у Станиці Луганській, а й все, що можна на всіх територіях куди їх впустять.
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Если ФСБ оправдывается, значит, унитазы с украинских кораблей действительно украли - Леонід Гозман знає свою кремлєшоблу
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Комиссия не смогла определить победителя конкурса на пост главы Госкино Украины - Єрмак підбере достойного во вкусє Крємля. Зараз йому не до того- готується здавати Україну на нормандському
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Вообще не надо было брать Украине этот металлолом, а через суд в ООН требовать компенсацию. Но Моника Зеленски наностратех !
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В ООН? Не смішить. Вони три роки іск по захвату територій розглядали, а тепер дали ще рік росії для відповіді
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Козломордые показали себя во всей красе, а трусы б/у уже сносили. Моральные дегенераты.
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Та ні, ще не виплила. Читайте уважно заяви ну хоча б такого собі Сивохо, який за злою іронією долі входить у РНБО.
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Нащадки Золотої Орди в дії. Так було і так буде завжди. Пора це завжди пам'ятати.
А то у нас багато ще типів типу "адиннарот".
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Как были нищеброды так и остались!!!! Надеюсь Украина выплыла навсегда из этого сранного нищего Гулага!!! Братья идите на хер!!!!!!
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Та ні, ще не виплила. Читайте уважно заяви ну хоча б такого собі клоуна Сивохо, який за злою іронією долі і указом Зєлєнского замінив у РНБО бойового генерала Кривоноса.
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Так это же твои братья, луГАНДОНец! "Сгнили", - в РФ объяснили пропажу личных вещей украинских моряков с захваченных бронекатеров - Цензор.НЕТ 613
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Сгнили как банки, заводы и магазины на окупирыванных территориях. Русский мир он такой ! 😜
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Московиты как были варварами , так и варварами остались !
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Скока можно раскручивать эту шнягу? Ну шо не понятно? Суда захвачены варварами! Шо тут обсасывать? Это норма со времён татаро-монгольского ига! Лучше предъявить Петру за пропажу вещей. Он главный подстрекатель и СБУ. Возникла конфликтная ситуация - нехер её развивать. Раньше проходили. Сейчас не пускали. Застопорились, бросили якорь и стой до выяснения обстоятельств и согласования. Кто в шею то гнал? И вещи были целыми бы.
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Они считают это остроумным. Сказали бы - за поребрик закатилось, не заметили.

А так встречал... даже не брился...
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Ну и зря тут иронизируют -- это уже шнобелевская премия по химии ...

Тысячи лет бьются учёные над проблемой утилизации керамических изделий . Ведь неорганика .
А у ********** даже унитазы "сгнивают" .
Ну вот просто не срана , а просто край непуганных мироточащих олигофренов ... Даже не край , а колондайк какой-то .

Только где найти того Гришу Перельмана по химии , который опишет аналитически формулу гниения керамического унитаза вместе с пластиковыми крышками !
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Я ж и написал, шо по химии ... В том и парадокс заключается, что того Гришу никто в Раше особо серьёзно и не брал в расчёт . Да и он сам себя тоже , бо воспитан был в традициях "русской науки" так , шо бабло это грех , успех - тоже грех , если ты не бальшой начальник , то тебе и не положенно прилично жить .
Потому и не прижился в США и сбежал от приличной работы и ухоженной квартирки где-то в Квинс в свою хрущёвку в Питере с тараканами как в голове , так и вокруг головы и внутри хаты .
Ему и в голову не пришло , что тараканы в тарелках и чайнике это не камильфо , а не лимон баксов на счету .
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Вы стока умных слов написали, а зря. Упомянутые вами предметы к личным вещам моряков не относятся.
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Хреново у Вас с абстрактным мышлением ... Слишком предметно и мелкомасштабно мыслите .
Мане Вас жаль , мусьё !
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Как они еще остальное на металлолом не разобрали. Жлобье воровитое.
Мне вот интересно, что бы они на нашем месте сказали, дыбилы.
"Сгнили", - в РФ объяснили пропажу личных вещей украинских моряков с захваченных бронекатеров - Цензор.НЕТ 8770
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А чего? Поставят москали унитаз в Суворовском училище и будут гордиться лет пятьдесят. Отличники учебы смогут попользоваться))) Экскурсии будут водить.
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Как смешно. А то что северные варвары сейчас примерно в 1000 раз превосходят Украину в судостроении, а их черноморский флот лет на 30 моложе нашего, это выносим за скобки?
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Нет. Устраиваем фейерверк пуканами,как ты. Типа от этого в Украине появятся 10 фрегатов и 20 подводных лодок.
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Нет. Лучше постить оптимистические картинки, чтобы отвлечься от реальности.
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Картинка найдена в интернете) Что касается флота... Варварская территория и количество морей. омывающих эту страну в разы превосходят и то и другое по сравнению с нашей страной. Обо всём остальном Вы сами знаете. Кто и что у кого украл. И так далее... Ну не мы же с Вами уничтожили судостоение и машиностроение, верно?) И много еще чего у нас умерло навсегда. И что мы с Вами можем сделать с этим?:"Згнили", - в РФ пояснили пропажу особистих речей українських моряків із захоплених бронекатерів - Цензор.НЕТ 7437
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У хрюгавых мародёрство в крови. Чему тут удивляться.
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Т.е. судна не были арестованы и были без охраны. Россиянин адвокат = сексот .
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Сгнили - это гиви, моторола, захарченко и ещё куча мразей. А вещи вы ********, клоуны русские.
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Надо нести труселя под кацапское посольство,а то им боцмановских не хватит на всех перезимовать...
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Парень, у которого пропали трусы, болеет гепатитами 2-х групп. Пропали и пропали, пусть москали носят.
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Хамившие человеку,который годился им в отцы. и который в 100раз умнее их- политологу и дипломату Трюхану, краснозеленные штаны(вчера был в красных) Попов и его напарница-продавец картошки с рынка-долбанутая хамло Скабеева-Базар, СТАЛИ ВЧЕРА НА РОССИЙСКОМ ТВ убеждать людей,что Порошенко обил боевые катера фанерой(???). Хорошо что на эту передачу продюссер ублюдок амбарцумян не приглашает никого из Бахы(Баку).Название передачи уже поменяли-"60 стоических минут у мазахистов","1час на базаре", "Инквизиция зауковая у больных продавцов картошки,один из которых по четным дням в красных штанах,по нечетным в зеленных" Уже надо за вредность гостям платить,т.к. оказ-ся на партсобрании 1930года.
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В МЕРЕЖІ З'ЯВИЛИСЬ ФОТО НАСЛІДКІВ МАРОДЕРСТВА РОСІЇ НА УКРАЇНСЬКИХ КОРАБЛЯХВ інтернеті з'явились фото з наслідками мародерства Російської Федерації на українських військових катерах, захоплених Росією у районі Керченської протоки.Відповідні світлини на сторінці в Facebook опублікував волонтер Олексій Мочанов."Просто кілька фоток "російського тюнінгу" від фахівців по дизайнам інтер'єру з духовної скрепної недобросусідської нафтової орди", - йдеться в описі до фото.https://prm.ua/v-merezhi-z-yavilis-foto-naslidkiv-maroders…/
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Ну, чого ж ще чекати - варвари вони і в 21 столітті варвари! Це генетика і проти неі не попреш!
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А что еще могут придумать гнилые кацапские душенки? Все,к чему русня прикоснется,превращается в тлен.
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У мережі з'явилося фото сім'ї терориста "ДНР" Сергія Данилова, одягненої в речі жертв катастрофи малайзійського Boeing, який збили над Донбасом окупанти.Доказ цинічного злочину опублікував на своєму Telegram-каналі блогер Фашик Донецький. За його словами, бойовик родом із Чебоксар. Одразу після аварії рейсу МН17 він кинувся мародерствувати на місце трагедії, не гребуючи забирати навіть особистий одяг і речі загиблих.Ба більше, терорист відверто писав про це в соцмережах. Так, він опублікував фото горнятка з логотипом Malaysia Airlines, підписавши його "Трофей із Малайзії".
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/odyagnuv-simyu-v-rechi-zhertv-mn17-terorist-dnr-shokuvav-tsinichnim-vchinkom.htm
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"Этому есть более логичное объяснение, это - чупакабра" (к/к "Дельта-фарс")
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Люди, которые кричали, что все Украинцы будут драить унитазы в Европе, украли у нас унитазы.
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