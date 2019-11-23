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 Політика України, Суспільство
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Все про:голодомор (201) Сімферополь (147) ПЦУ (472)

 ПЦУ в окупованому Сімферополі відслужила панахиду за жертвами Голодомору

У тимчасово окупованому Сімферополі в кафедральному соборі святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України відслужили траурну панахиду за загиблими під час Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Панахиду відслужив архієпископ Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент, повідомляє Цезор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Сьогодні вся Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років. Це трагічна дата... Траурними богослужіннями, панахидами і заходами, які нагадують ті трагічні події, згадують жертв тих подій. У ті роки, з одного боку, знищили нашу націю, а з іншого, зміцнили нашу націю сьогодні, бо пам'ять про ті події не дає нам загинути як нації, як державі сьогодні", - сказав архієпископ Климент.

За його словами, "дуже важливо пам'ятати, до чого може призвести безбожництво, до чого може призвести ненависть до ближнього, до чого призводить безбожна влада, мета якої - лише всесвітня влада, всесвітнє управління".

"Життя людини безцінне, ніхто з можновладців ніколи заради власних ідей, амбіцій і теорій не може жертвувати людьми", - сказав архієпископ Климент.

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Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів, який традиційно припадає на 4 суботу листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161434
 
   
 Топ коментарі
 
Мо, шана Архієпископу Клименту. Це справжній духовний пастир українців.
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А вот это уже круто ! Кацапы должны получить как можно больше болячек с "новым приобретением" ))
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Бережи вас Господь, отче, і ваших прихожан
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А вот это уже круто ! Кацапы должны получить как можно больше болячек с "новым приобретением" ))
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Пусть в колокола лупит,шоб у козлятников уши повяли ))
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Мо, шана Архієпископу Клименту. Це справжній духовний пастир українців.
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Яка вміняєма людина, в пості про сміливу паству ти їх святого отця, які на окупованій ворогом землі, відслужили панихиду по закатованим українцям, буде тулити політику? Яке відношення створення ПЦУ має до зелених? "Жарт" про "термос", це все на що вони спромоглись. І, якщо, ви хоч на крихту українець, то підтримка сепарки "Елена Сосновская

не стоит обижать патриотов. пусть живут пока" - ганьба
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Меня мало интересует Елена...
Патриотка она... Сепаратистка она...
Я горд за то, что произошло там! И рад за батюшку...
Он смелый человек!

Но мой вопрос был в другом!
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Бережи вас Господь, отче, і ваших прихожан
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лучше бы кацапов взор...., ну, то есть, лучше бы что-то делали вместо сотрясания воздуха.
как и кому поможет нелепое пение? это как Мазепка - понастроил капищ для народа(на награбленные бабки у того же народа), а когда надо было воевать, то народ Мазепке сказал: а пусть Ух святковый воюет, мы же кучу ыконок купили попам и ого-го как "намолили"
опять те же грабли с этим правослабием.... даже Рашка чет три раза гибла из-за этой заразы и опять беснуются - братья ****
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ЦЕ ЩЕ ОДИН ПРИКЛАД ПАТРІОТИЗМУ КАРАБАСНОМУ БУРАТІШКЄ В УКРАЇНІ
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