 ПЦУ в окупованому Сімферополі відслужила панахиду за жертвами Голодомору

Панахиду відслужив архієпископ Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент, повідомляє Цезор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Сьогодні вся Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років. Це трагічна дата... Траурними богослужіннями, панахидами і заходами, які нагадують ті трагічні події, згадують жертв тих подій. У ті роки, з одного боку, знищили нашу націю, а з іншого, зміцнили нашу націю сьогодні, бо пам'ять про ті події не дає нам загинути як нації, як державі сьогодні", - сказав архієпископ Климент.

За його словами, "дуже важливо пам'ятати, до чого може призвести безбожництво, до чого може призвести ненависть до ближнього, до чого призводить безбожна влада, мета якої - лише всесвітня влада, всесвітнє управління".

"Життя людини безцінне, ніхто з можновладців ніколи заради власних ідей, амбіцій і теорій не може жертвувати людьми", - сказав архієпископ Климент.

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Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів, який традиційно припадає на 4 суботу листопада.