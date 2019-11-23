 Судно з українцями на борту затримали біля берегів Малайзії

Першим про затримання судна повідомило видання Star, інформує Цензор.НЕТ. У його повідомленні зазначено, що судно затримали біля східного узбережжя Джохора.
Директор департаменту малайзійського відомства Мохд Зулфадлі Наян повідомив, що двох членів екіпажу передано владі до з'ясування обставин. За його словами, за те, що судно незаконно кинуло якір, морякам загрожує штраф приблизно від 24 тисяч доларів США або до 2 років позбавлення волі.
"Всіх 23 членів екіпажу було затримано після того, як вони не змогли показати дозвіл на вхід від адміністрації порту. Серед членів екіпажу - росіянин й українці віком від 21 до 68 років", - сказав Наян.
Заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у коментарі "Українській правді" підтвердив факт затримання судна.
"За інформацією морської поліції Малайзії, затриманим є судно, а не екіпаж, у складі якого - українці. Тримаємо справу на контролі", - сказав він.
Наразі консул встановив контакт з екіпажем і обговорив алгоритм подальших дій, додав Кирилич.
Об этом сообщает телеграмм-канал «Вольнодумец».
Противник украинских войск - отнюдь не ополченцы. Это фактически 1-й и 2-й Армейские Корпуса, сформированные из солдат-срочников российской армии, контрактников, отпускников, так называемой ЧВК «Вагнер», а на самом деле подразделение МО РФ для осуществления спецопераций на территории других государств.
Как рассказывают люди, живущие в серой зоне и населенных пунктах, занятых боевиками «Л/ДНР», оккупанты для картинки ОБСЕ показательно отводят «ополченцев», или «деклассированный сброд», но как только машины ОБСЕ уезжают, на отведенные позиции тут же возвращаются уже российские войска. И не просто отпускники или курсанты-практиканты, а псковские десантники, т.е. 76-я гвардейская воздушно-десантная дивизия МО РФ.
Аналогичная ситуация в Станице Луганской, Золотом и Петровском.
Кроме того местные жители заметили, что по улицам расхаживают российские солдаты, переодетые в гражданское. Их выдают примерно одинаково молодой возраст, военная выправка и нетипичный для местных говор. Под одеждой заметны бронежилеты и оружие. Они шнырят по всей серой зоне и оставленных местах дислокации украинских подразделений.
«Вопрос не в том, что российские десантники шныряют по серой зоне, а в том, что десантные подразделения для глубокой и длительной обороны не используются. Думаю, Генштаб в Киеве знает, для каких целей они предназначены, и надеюсь, знает, что там стоят российские десантники. Но молчит, очевидно, чтобы не было паники? А для нас главное, чтобы не было поздно», - пишет автор. ********** це ніяк це прокоментувать не хоче?
Адже в Малайзії своя думка стосовно причин аварії їхнього "Боїнга". І вона не на користь України.
Зураб Бурдзгла Елена Бочарова я голосовал за смарчка и всегда выступал против барыги. И таких как я половина из проголосовавших за клоуна. Этого машенника сегодня поддерживают не больше 20%. Это в соц. сетях зеботы проплаченные создают иллюзию польшой поддержки. А в жизни все поняли, что все его обещания были побрехушками для зарабатывания голосов. Вот некоторые его побрехушки: Вовочка брехал, что освободит патриотов и добровольцев с тюрем; брехал, что при разведении войск не будут гибнуть наши войны; Брехал про пенсии; брехал, что старики не будут платить за ком. услуги; брехал, что первым внесет закон о народовластии, чтобы люди решали задачи власти через референдумы;брехал, что вернет награбленное народу; брехал, что ни один коррупционер не будет выходить под залог... Это я говорью только про то, что он уже не выполнил. И аргумент мол дайте ему время тут не пройдет. Он эти обещания уже обязан был выполнить, если собирался. И я не говорью про то, что он еще может выполнить, но так и не выполнит, потомучто уже ясно: мы выбрали мошенника, ширму алигархов.
Гугл перевод. Неужели 2-мя моряками откупились?
Например как если бьі во время нападения Ирака на Кувейт на каком-нибудь танкере капитан бьіл бьі иракец,остальная команда - кувейтцьі...