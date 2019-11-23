 Загальна вартість 100 найдорожчих українських брендів становить $6,2 млрд, - рейтинг НВ

Рейтинг брендів опубліковано в журналі №43 за 21 листопада 2019 року.

Автори рейтингу видання зазначають, що загальна вартість всіх 100 брендів за 2019 рік зросла на 4,7% і сягнула $6,2 млрд.

Водночас фармацевтика за підсумками нинішнього року з великим відривом очолила 5 провідних галузей, які подорожчали за сумарною вартістю брендів. Для фармацевтики показник зростання становив 203%, тоді як найближчі сусіди у рейтингу, фінансові послуги та молочна промисловість, зросли на 33% і 26% відповідно. Найдорожчим фармацевтичним брендом у рейтингу визнано "Дарницю".

"НВ" також розбирає кілька кейсів ребрендингу, який українські компанії провели цього року.

За словами маркетинг-директора "Фокстрот" Наталії Ставраті, її компанія стала "спілкуватися іронічніше, простішою мовою", щоб залучити в торговельну мережу молодих покупців.

Як інший приклад "НВ" наводить компанію "Дарниця", новий логотип якої являє собою букву "d", стилізовану під мікроскоп.

"Мікроскоп - це символ досліджень, інновацій, пошуку. Ми бачимо "Дарницю" саме такою: яка шукає нове, яка розробляє ліки, потрібні пацієнтам", - пояснив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Він підкреслив, що ребрендинг - це елемент нової стратегії, а не просто новий логотип.

"Дарниця" - компанія з великою історією, ми хочемо зробити її сучаснішою, динамічнішою. Для нас важливо, щоб "Дарниця" стала впізнаваним міжнародним брендом. Ми хочемо, щоб українці пишалися компанією, яка працює на міжнародній арені", - додав Шимків.

Він також повідомив, що разом із новим логотипом у "Дарниці" з'явилися і нові цінності: спадщина, амбітне лідерство, відповідальність і extreme ownweship (загострене почуття власника).

Як пояснює "НВ", вартість кожного бренду вираховувала компанія MPP Consulting. Методологія оцінки заснована на фінансових результатах компаній - власників марок. Враховувалися також й інші фактори: географічне покриття продажів, технологічна складова, продукція, що випускається, та інвестиційна привабливість галузі.