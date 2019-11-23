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 Економіка, Суспільство
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Все про:бренд (14) рейтинг (288)

 Загальна вартість 100 найдорожчих українських брендів становить $6,2 млрд, - рейтинг НВ

Журнал "НВ" склав щорічний рейтинг 100 найдорожчих брендів України. Перші позиції в ньому посіли "Моршинська", "Нова пошта" та Rozetka.

Рейтинг брендів опубліковано в журналі №43 за 21 листопада 2019 року.

Автори рейтингу видання зазначають, що загальна вартість всіх 100 брендів за 2019 рік зросла на 4,7% і сягнула $6,2 млрд.

Водночас фармацевтика за підсумками нинішнього року з великим відривом очолила 5 провідних галузей, які подорожчали за сумарною вартістю брендів. Для фармацевтики показник зростання становив 203%, тоді як найближчі сусіди у рейтингу, фінансові послуги та молочна промисловість, зросли на 33% і 26% відповідно. Найдорожчим фармацевтичним брендом у рейтингу визнано "Дарницю".

"НВ" також розбирає кілька кейсів ребрендингу, який українські компанії провели цього року.

За словами маркетинг-директора "Фокстрот" Наталії Ставраті, її компанія стала "спілкуватися іронічніше, простішою мовою", щоб залучити в торговельну мережу молодих покупців.

Як інший приклад "НВ" наводить компанію "Дарниця", новий логотип якої являє собою букву "d", стилізовану під мікроскоп.

"Мікроскоп - це символ досліджень, інновацій, пошуку. Ми бачимо "Дарницю" саме такою: яка шукає нове, яка розробляє ліки, потрібні пацієнтам", - пояснив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Він підкреслив, що ребрендинг - це елемент нової стратегії, а не просто новий логотип.

"Дарниця" - компанія з великою історією, ми хочемо зробити її сучаснішою, динамічнішою. Для нас важливо, щоб "Дарниця" стала впізнаваним міжнародним брендом. Ми хочемо, щоб українці пишалися компанією, яка працює на міжнародній арені", - додав Шимків.

Він також повідомив, що разом із новим логотипом у "Дарниці" з'явилися і нові цінності: спадщина, амбітне лідерство, відповідальність і extreme ownweship (загострене почуття власника).

Як пояснює "НВ", вартість кожного бренду вираховувала компанія MPP Consulting. Методологія оцінки заснована на фінансових результатах компаній - власників марок. Враховувалися також й інші фактори: географічне покриття продажів, технологічна складова, продукція, що випускається, та інвестиційна привабливість галузі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161432
 
 
 Топ коментарі
 
Среди гавна вы все поэты, среди поэтов вы гавно.
Бизнес в Украине? Нет, не слыхал
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такую "общая стоимость" на 100 брэндов стыдно даже показывать приличным людям. не поймут.
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А мне кажется, что на первом месте бренд "73%" !
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На початку 2014 року, після перемоги порошенка на виборах Президента і початку проблем у Рошена в росії, міжнародний концерн Нестле пропонував порошенку 1 млрд доларів за рошен, а порошенко хотів 3 млрд доларів! Ну десь 1,5-2 млрд доларів можна оцінювати реальну вартість Рошену! Потім такі торгові марки як Південьмаш, коштують не менше 2-3 млрд доларів! Приватбанк теж коштує не один мільярд доларів, там тільки депозитів на 160 млрд грн, а загальна вартість Приватбанку з мережею в десятки тисяч банкоматів, терміналів та відділень сягає більше 10 млрд доларів! Мотор-Січ виробник авіаційних двигунів коштує більше 2 млрд доларів! Заря-Машпроект виробник газових турбін коштує більше 1 млрд доларів! Запоріжський транформаторний завод більше 1 млрд доларів! Конотопський залізничний завод кілька сотень мільйонів доларів! Ново Краматорський Машинобудівний Завод - не менше 2 млрд доларів! Одеський припортовий завод - кілька сотень мільйонів доларів! Сумський завод Фрунзе не менше 2 млрд доларів. Якийсь рейтинг неповний, в Україні сотні відомих заводів та компаній загальна вартість яких більше 300 млрд доларів!
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НЕ ПИШИ ПРО СВЯТОГО ПЕТЮ НИЧЕГО (ЕСЛИ НЕ ЖЕЛАЕШЬ ЕМУ ПОПКУ ПОЛИЗАТЬ) - МОДЕРАТОРЫ ВИДЯТ В ЭТОМ ОСКОРБЛЕНИЕ И ВСЁ УДАЛЯЮТ
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шановний,часом ваші дописи логічні і мають перспективу,але ,вам не потрібно на ніч дивитись фантастику і особливо "зоряні війни"лукаса)
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виходячи із певного аналізу ваших постів ,то ,ви, в опозиції,навіть ,до самої опозиції)
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Я завжди в опозиції до глупості та непрофесійності.
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Среди гавна вы все поэты, среди поэтов вы гавно.
Бизнес в Украине? Нет, не слыхал
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такую "общая стоимость" на 100 брэндов стыдно даже показывать приличным людям. не поймут.
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Да в Европе 1 производитель презервативов - дороже стоит чем все эти 100 брендов. Общая стоимость 100 самых дорогих украинских брендов составила $6,2 млрд, - рейтинг НВ - Цензор.НЕТ 3872
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речь идет о стоимости бренда.без активов. грубо говоря - только название.
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"Мрия", лучший бренд. У меня кухонный комбайн уже 30 лет работает, неубиваемая вещь.
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Ну хоть фейсбук или гугл обошли? Или уже на худой конец какую-нибудь сраную кока-колу...
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Чморшинска 16 гривен полтора литра воды
Охирели.
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Общая стоимость 100 самых дорогих украинских брендов составила $6,2 млрд, - рейтинг НВ
вот и всё ,что нужно знать о инвестиционной привлекательности Украины для получения инвестиций,утопия
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А мне кажется, что на первом месте бренд "73%" !
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та,то все дурниці)
на першому місці бренд "Зе")
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а я думал первым будет краденый гавнорошен )))
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