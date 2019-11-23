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 Політика України, Економіка
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Все про:НАБУ (2196) Бахматюк (74) ВАБ Банк (5)

 Підозра НАБУ політично мотивована і ставить під загрозу роботу агрохолдингу "Укрлендфармінг", - глава компанії Бахматюк

Підозра НАБУ в розтраті коштів Національного банку України, вручена колишньому власнику "VAB Банку" і власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку, а також оголошення його в розшук ставить під загрозу подальшу роботу одного з найбільших аграрних виробників України.

Про це бізнесмен заявив в інтерв'ю УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі наші міжнародні партнери зараз, м'яко кажучи, здивовані. Банкрутство "Мрії" видаватиметься легкою балаканиною після падіння "Укрлендфармінгу", - зазначив він.

За словами Бахматюка, ситуація, що склалася, негативно позначається на інвестиційній привабливості України та статусі держави на міжнародній арені.

"Я знаю навіть, що є лист інвесторів, в якому вони попереджають, що, якщо будуть порушені їхні права, вони подадуть міжнародний позов на Україну. Тому люди, які створюють такі ситуації, роблять це несвідомо, і не знаю, з якою метою", - сказав Бахматюк.

За словами Олега Бахматюка, він неодноразово пропонував провести реструктуризацію боргів "VAB Банку" і почати виплати за узгодженим сторонами графіком, але відповіді наразі не отримав: "Ми пропонували взяти міжнародних радників, таких як  "Ротшильд", Lazard, "велику четвірку" аудиторів, взяти відомі світові компанії, які реструктуризують борги, і взяти юристів. Плюс, пропозиція, про яку ми вже говорили: повертаємо 8 мільярдів гривень, із яких відразу виплачуємо 500 мільйонів гривень гарантійного внеску, поки оформляються документи, і повертаємо мільярд гривень щорічно. Що в цьому поганого?"

Крім того, Бахматюк вважає весь процес політично мотивованим, адже публічні звинувачення з боку НАБУ з'явилися якраз у момент проведення переговорів про залучення ним коштів для виплат заборгованості банку: "Ми вийшли з пропозицією на Фонд гарантування вкладів, хочемо повернути 8 мільярдів гривень як сумлінні акціонери. І я поїхав домовлятися з покупцями нашої сировини (зернових) - з компанією "Каргілл". Був у Катарі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Женеві, де повністю домовився, що вони під майбутні контракти можуть забезпечити цей план із повернення коштів. І коли ми вже були на фінальній стадії, в неділю, мені висувають підозру, яка повністю ламає ситуацію і робить переговори невигідними. Всі юристи, які зараз розглядають наш кейс, кажуть, що він суто політичний, тут порушено права людини, процесуальні норми".

Бахматюк нагадав, що в агрохолдингу  "Укрлендфармінг" працює близько 27 тис. людей, компанія справно сплачує податки в державний бюджет і відіграє важливу роль у гарантуванні продовольчої безпеки країни.

"Я сподіваюся, що компанію, яка дає роботу 27 тисячам осіб, почують, а не знищать, а потім наприкінці постфактум скажуть: "Ну, так вийшло". У владі думають, що вони всі безсмертні і прийшли на сто років, і повторюють ту ж помилку, що і попередники", - заявив Бахматюк.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явилася інформація про оголошення в розшук ексвласника "VAB Банку", власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка. Раніше, 14 листопада, детективи НАБУ повідомили Бахматюку про підозру в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого "VAB Банку" Національним банком України. "Укрлендфармінг" є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом цукру, тваринництвом і виробництвом м'яса, а також дистрибуцією сільськогосподарської техніки. До складу компанії входить 146 зерносховищ, 19 птахофабрик, 19 м'ясокомбінатів, дев'ять ферм із вирощування курей-несучок, шість насіннєвих заводів, шість цукрових заводів, шість комбікормових заводів, три селекційні господарства, три репродуктори, два заводи з виробництва шкіри і завод із виробництва яєчних продуктів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161431
 
 
 Топ коментарі
 
Эта тварь украла наши деньги и теперь еще воняет?
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Це один з тих хто вкрав гроші вкладників банків, але якщо подивитись на всю нашу бидло-еліту (коломойський, порошенко та інші) вони всі вкрали гроші держави та вкладників в банках і на ці гроші роблять вигляд що вони бізнесмени! Крадіжка грошей з банків це основне джерело заробітку нашої бидло-еліти!
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Який же ж він кончений барига та крадій! Таких потрібно вішати, тюрма тут не допоможе, ця людина кончена для суспільства!
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Эта тварь украла наши деньги и теперь еще воняет?
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Це один з тих хто вкрав гроші вкладників банків, але якщо подивитись на всю нашу бидло-еліту (коломойський, порошенко та інші) вони всі вкрали гроші держави та вкладників в банках і на ці гроші роблять вигляд що вони бізнесмени! Крадіжка грошей з банків це основне джерело заробітку нашої бидло-еліти!
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бахматюк крав не лише гроші вкладників банків.
Коли він банкротив свій банк "Фінансова Ініціатива" то переклав виплату зарплати своїм працівникам "Укрлендфармінгу" за пів року наперед на "Фонд гарантування вкладів".
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Який же ж він кончений барига та крадій! Таких потрібно вішати, тюрма тут не допоможе, ця людина кончена для суспільства!
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Зеленский расшевелил воровское гнездо
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У нас что ни вор то политик а что ни политик то вор,Бахматюк! Украл -ответь! А кто твои подельники и здесь или за рубежем какая разница. Тем более что юридически ты себя точно защитишь-невинно покаран не будешь
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ублюдка на нары и забрать все что он украл....
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В мире ежегодно становятся банкротами сотни банков.Неужели и там воруют?
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Він штучно банкротив свої банки.
Загальні збитки для України від банкротства двох бахматюкових банків склав майже 2 млрд. доларів.
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В отличие от многих,залоги Бахматюка были ликвидны.Когда "штучно банкротят" банки в залог ничего ликвидного не дают.
Бахматюк один из немногих, кто согласен вернуть долги, пусть и частично.Иначе, "держава не отримає геть нічого"
VAB банк потратил рефинансирование НБУ на выплату вкладчикам,если что.
А теперь смотрим на деяния бородатой бабушки. которая не только ничего не вернет, а пытается украсть банк дважды
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І враховуючи те, скільки він украв і краде нині в України - сидіти пожиттєво!
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Александр Шамрай@Saamuray
Ви тільки
уявіть цей трешак: суддя у справі хабарництва директора НАБУ Ситника бере
самовідвід через те що до нього до дому з обшуками прийшли детективи НАБУ по
якійсь справі - напевно випадково збіглося... НАБУ САП ДБР - усе про...


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Бахматюк "Наши международные адвокаты удивлены такой позицией " Видимо международные адвокаты и Бахматюк нас не читают
Напоминаем - попадаете под этот пункт договора Зелеского и "Колумбуса"
Зеленский и украинская земля.
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Тёмный Рыцарь, [17.11.19 02:22]
Отмена так называемого потолка роста тарифов (верхней границы повышения) - отнюдь не тупость Гончарука, и не попустительство обкурыша Милованова (самое страшное, что я даже не знаю, кто у нас министр социальной политики).
Это очередная команда МВФ, миссия которого находится сейчас в Украине.
Способ без труда собрать деньги с лохов для наполнения бюджета, 40% которого уходит на уплату долгов.
Небольших - перед МВФ, и очень больших перед частными кредиторами государства, - инвестфондами, которые покрывает и прикрывает МВФ.
Если вдруг вы не поняли о чем я, объясню на пальцах.
Буржуи одолжили лохам деньги примерно под 40% годовых (с учётом процентов и курсовых разниц). И очень хотят, чтобы лохи эти проценты выплатили. Через бюджет.
Так вот, чтобы деньги на выплаты в этом бюджете появились - лохам поднимают тарифы, которые гарантированно этот бюджет наполнят. Ну, и ещё ставят кассовые аппараты. И что-то ещё.
Лох заплатит за все.
На то он и лох.
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Одних монополистов(украинских) в контексте продажи земли хотят поменять на других монополистов. Пейсатых. Из Франции, Австрии и Израиля. Потому и "наехали" на бахматюков, укрэксимы и т.д. Банальное устранение конкурентов.
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Он Вас, Макс, кормит качественным, дешевым мясом. Его посадят - Вы вернётесь к венгерским курам. Или сами бролей держите?
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а подробнее про мясо, про дешевое. Где, какое и по какой цене.
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65 грн/кг для Вас дорого?
Как альтернатива купите домашнего броля по 100 грн. Или свинину по 140.
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вопрос не то что как мне.. вопрос про то почему оно дороже чем в Польше к примеру.. и это с практически почти миллиардом дотаций.
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И да, надеюсь математику помните, так вот, сколько мяса можно купить в Польше за среднюю зарплату и сколько у нас. И тогда скажите почему так?
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Вы шутите или не понимаете? Расходы в Украине на 1 кг продукции выше. Прибыль должна быть одинаковой с Польшей. Покупатель оплачивает себестоимость + норму прибыли.
Вспомните цену на курятину в 2015 году при минимальной зарплате 1500 грн. и в 2019 при зарплате 4,2 тыс. Цена курицы практически не изменилась. расходы только на зарплату выросли в 3 раза. Если бы столько дотаций как в Польше. и цена была бы ниже.
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Вот уже ляпнул о камчественном мясе!!!! Хуже мясо, без всякой проверки, можно найти только в Африке
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Потрібно покарати бахматюка не лише за афери з його банками, а і провести детальне розслідування діяльності його "Укрленфармінгу".
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Коломойский будет сидеть и Порошенко в соседней камере
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продажа земли по зе-закону - афера века. конкурентов убирают "органы", упертых отстреливают. "Азохен вей и танки наши быстры"(с) P.S. уровень производства товаров в Украине с приходом зельцев стабильно падает. до власти дорвались бестолочи, аферисты и спекулянты.
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Взял кредит,отдавать не хочет,а ведет себя так,как будто он король мира.
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Набрать кредитов, заложить-перезаложить свои производства, не платить налоги, выплачивать зарплату в конвертах - это считается в Украине быть успешным менеджером.
Не так давно консультировали один киевский "холдинг", зарплата всей управленческой компании в разы больше фонда зарплаты нескольких производственных единиц. Успешный менеджмент? Вся прибыль уходит на выплату банков процентов за кредиты. Успешный менеджмент? Зато автопарк "менеджеров" (=куриных мозгов) представлен новинками автосалонов 2019 года.
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мне кажется, что зе-адептам "зеленая жаба" зависти мешает - под марку "борьбы с коррупцией" идет банальный дерибан.
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Дали бы мне столько денег, всех бы курями(и яйцами) завалил.
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ФРАЗА - ,,ЭТАПАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ" СТАНОВИТСЯ МЕМОМ У ВОРОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ. 😂😅😂
ТАК ЭТО И ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. С КАЖДЫМ НОВЫМ ЕЁ ОЗВУЧИВАНИЕМ ОНА ТАКЖЕ СТАНОВИТСЯ И ШУМОВЫМ ФОНОМ. НА КОТОРЫЙ ПЕРЕСТАЮТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ, АССОЦИИРУЯ ,,****************************" СО СЛОВАМИ - ОЧЕРЕДНОЙ ВОР ПОПАЛСЯ И ОТМАЗЫВАЕТСЯ. 😂😅😂
И ЗДЕСЬ ПЕТРУШКУ ОБЛОЖИЛИ СО ВСЕХ СТОРОН И ОБХОДЯТ ВОРЮГИ РАНГОМ ГОРАЗДО ПОМЕЛЬЧЕ. 😂😅😂
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БЛОНДИНКА ЖЕНЯ МОЖЕТ СЕБЯ И ПИСЬМОМ НЕУТРУЖАТЬ. 😂😅😂
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Украл лярды рефинанса из НБУ и частного банка и включает дурачка. С конфискацей и в обезьянник мародера!
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Политически мотивированные мародёры..Ахметов,Мертвечук,святой Пётр, ну и куда без латифундистов Бахматюка и Косюка.
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Ага, это политические преследования по заказу москвы и месть за реформы, безвиз и томос, пусть держит в курсе.
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бахматюк свою "імперію" створював при янекові, розцвітала вона при кровавому баризі, а при Зеленському - цього виродка взяли за причинне місце.
Це хороша ознака.
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Ознака чого?Того, що в нього відіжмуть бізнес ще гірші покидьки?
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Ознаки того що такі виродки не зможуть безкарно грабувати Україну.

А особисто мене радує те що цей гавнюк бахматюк нарешті отримає своє........... в тому числі і за Цехмістренка.
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как хвост прищимят - так сразу политическое преследование... тенденция однако ))))
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зебільний графоман Igor L - сере і сере. Хто ж йому за це платить?
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одно дело продать завод или другой актив как металлолом, как площадку для застройки и т. п., когда он имеет меньшую стоимость, другое дело - попробовать прийти к согласию с собственником банка, который готов возобновить деятельность тех или иных активов, и в дальнейшем продать это за совсем другие деньги. К примеру, ликеро-водочный завод в Ивано-Франковске работал, давал определенные прибыли, а сегодня его рассматривают как кучу металлолома и оценивают соответственно, хотя завод достаточно новый.
Я переживаю, что если сейчас произойдет банкротство самого большого агрохолдинга государства («Укрлендфарминга», - ред.), то будет та же самая история. У нас на сегодня есть агрохолдинг, который производит огромное количество аграрной продукции. Это крупнейший игрок на рынке Украины и за границей.
Наши Фонд гарантирования вкладов и правоохранители хорошо (и не очень хорошо) научились догонять должников, но управлять активами как бизнесом никто из них не умеет. Чтобы не получилось так, что завтра мы будем продавать технику, элеваторы, которые позарастают бурьяном просто как металлолом, и уничтожим живой бизнес.
Поэтому мы в 2014 г. исходили из логики, что если есть минимальная возможность спасти тот или иной банк, если собственник не прячется, а готов предоставить реальный ресурс для его спасения и поддержки, то нужно этим воспользоваться, а не действовать формально: банк в плохом состоянии - вон с рынка.А.Шлапак
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Ти мабуть не в курсі, що собою являє бахматюковий "Укрлендфармінг". І не знаєш як вони виснажують землю, знищують дійних корів, а всю продукцію продають за кордон, виводячи гроші в офшори.
Такі ворюги та аферисти не мають права займатись бізнесом на Україні.

Ворюга бахматюк має сидіти пожиттєво!
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эта мразь должна висеть на одном суку с гудком, фирташем, косюком, балогами, литвинами и еще парой-тройкой десятков "бизнесменов", включая свыночолого гетьмана и беню каломойского.
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