 Підозра НАБУ політично мотивована і ставить під загрозу роботу агрохолдингу "Укрлендфармінг", - глава компанії Бахматюк

Про це бізнесмен заявив в інтерв'ю УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.
"Всі наші міжнародні партнери зараз, м'яко кажучи, здивовані. Банкрутство "Мрії" видаватиметься легкою балаканиною після падіння "Укрлендфармінгу", - зазначив він.
За словами Бахматюка, ситуація, що склалася, негативно позначається на інвестиційній привабливості України та статусі держави на міжнародній арені.
"Я знаю навіть, що є лист інвесторів, в якому вони попереджають, що, якщо будуть порушені їхні права, вони подадуть міжнародний позов на Україну. Тому люди, які створюють такі ситуації, роблять це несвідомо, і не знаю, з якою метою", - сказав Бахматюк.
За словами Олега Бахматюка, він неодноразово пропонував провести реструктуризацію боргів "VAB Банку" і почати виплати за узгодженим сторонами графіком, але відповіді наразі не отримав: "Ми пропонували взяти міжнародних радників, таких як "Ротшильд", Lazard, "велику четвірку" аудиторів, взяти відомі світові компанії, які реструктуризують борги, і взяти юристів. Плюс, пропозиція, про яку ми вже говорили: повертаємо 8 мільярдів гривень, із яких відразу виплачуємо 500 мільйонів гривень гарантійного внеску, поки оформляються документи, і повертаємо мільярд гривень щорічно. Що в цьому поганого?"
Крім того, Бахматюк вважає весь процес політично мотивованим, адже публічні звинувачення з боку НАБУ з'явилися якраз у момент проведення переговорів про залучення ним коштів для виплат заборгованості банку: "Ми вийшли з пропозицією на Фонд гарантування вкладів, хочемо повернути 8 мільярдів гривень як сумлінні акціонери. І я поїхав домовлятися з покупцями нашої сировини (зернових) - з компанією "Каргілл". Був у Катарі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Женеві, де повністю домовився, що вони під майбутні контракти можуть забезпечити цей план із повернення коштів. І коли ми вже були на фінальній стадії, в неділю, мені висувають підозру, яка повністю ламає ситуацію і робить переговори невигідними. Всі юристи, які зараз розглядають наш кейс, кажуть, що він суто політичний, тут порушено права людини, процесуальні норми".
Бахматюк нагадав, що в агрохолдингу "Укрлендфармінг" працює близько 27 тис. людей, компанія справно сплачує податки в державний бюджет і відіграє важливу роль у гарантуванні продовольчої безпеки країни.
"Я сподіваюся, що компанію, яка дає роботу 27 тисячам осіб, почують, а не знищать, а потім наприкінці постфактум скажуть: "Ну, так вийшло". У владі думають, що вони всі безсмертні і прийшли на сто років, і повторюють ту ж помилку, що і попередники", - заявив Бахматюк.
Нагадаємо, 22 листопада 2019 року на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явилася інформація про оголошення в розшук ексвласника "VAB Банку", власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка. Раніше, 14 листопада, детективи НАБУ повідомили Бахматюку про підозру в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого "VAB Банку" Національним банком України. "Укрлендфармінг" є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом цукру, тваринництвом і виробництвом м'яса, а також дистрибуцією сільськогосподарської техніки. До складу компанії входить 146 зерносховищ, 19 птахофабрик, 19 м'ясокомбінатів, дев'ять ферм із вирощування курей-несучок, шість насіннєвих заводів, шість цукрових заводів, шість комбікормових заводів, три селекційні господарства, три репродуктори, два заводи з виробництва шкіри і завод із виробництва яєчних продуктів.
Коли він банкротив свій банк "Фінансова Ініціатива" то переклав виплату зарплати своїм працівникам "Укрлендфармінгу" за пів року наперед на "Фонд гарантування вкладів".
Загальні збитки для України від банкротства двох бахматюкових банків склав майже 2 млрд. доларів.
Бахматюк один из немногих, кто согласен вернуть долги, пусть и частично.Иначе, "держава не отримає геть нічого"
VAB банк потратил рефинансирование НБУ на выплату вкладчикам,если что.
А теперь смотрим на деяния бородатой бабушки. которая не только ничего не вернет, а пытается украсть банк дважды
Ви тільки
уявіть цей трешак: суддя у справі хабарництва директора НАБУ Ситника бере
самовідвід через те що до нього до дому з обшуками прийшли детективи НАБУ по
якійсь справі - напевно випадково збіглося... НАБУ САП ДБР - усе про...
Напоминаем - попадаете под этот пункт договора Зелеского и "Колумбуса"
Зеленский и украинская земля.
Отмена так называемого потолка роста тарифов (верхней границы повышения) - отнюдь не тупость Гончарука, и не попустительство обкурыша Милованова (самое страшное, что я даже не знаю, кто у нас министр социальной политики).
Это очередная команда МВФ, миссия которого находится сейчас в Украине.
Способ без труда собрать деньги с лохов для наполнения бюджета, 40% которого уходит на уплату долгов.
Небольших - перед МВФ, и очень больших перед частными кредиторами государства, - инвестфондами, которые покрывает и прикрывает МВФ.
Если вдруг вы не поняли о чем я, объясню на пальцах.
Буржуи одолжили лохам деньги примерно под 40% годовых (с учётом процентов и курсовых разниц). И очень хотят, чтобы лохи эти проценты выплатили. Через бюджет.
Так вот, чтобы деньги на выплаты в этом бюджете появились - лохам поднимают тарифы, которые гарантированно этот бюджет наполнят. Ну, и ещё ставят кассовые аппараты. И что-то ещё.
Лох заплатит за все.
На то он и лох.
Как альтернатива купите домашнего броля по 100 грн. Или свинину по 140.
Вспомните цену на курятину в 2015 году при минимальной зарплате 1500 грн. и в 2019 при зарплате 4,2 тыс. Цена курицы практически не изменилась. расходы только на зарплату выросли в 3 раза. Если бы столько дотаций как в Польше. и цена была бы ниже.
http://vikna.if.ua/news/category/P55990/2015/08/07/38308/view
Не так давно консультировали один киевский "холдинг", зарплата всей управленческой компании в разы больше фонда зарплаты нескольких производственных единиц. Успешный менеджмент? Вся прибыль уходит на выплату банков процентов за кредиты. Успешный менеджмент? Зато автопарк "менеджеров" (=куриных мозгов) представлен новинками автосалонов 2019 года.
ТАК ЭТО И ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. С КАЖДЫМ НОВЫМ ЕЁ ОЗВУЧИВАНИЕМ ОНА ТАКЖЕ СТАНОВИТСЯ И ШУМОВЫМ ФОНОМ. НА КОТОРЫЙ ПЕРЕСТАЮТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ, АССОЦИИРУЯ ,,****************************" СО СЛОВАМИ - ОЧЕРЕДНОЙ ВОР ПОПАЛСЯ И ОТМАЗЫВАЕТСЯ. 😂😅😂
И ЗДЕСЬ ПЕТРУШКУ ОБЛОЖИЛИ СО ВСЕХ СТОРОН И ОБХОДЯТ ВОРЮГИ РАНГОМ ГОРАЗДО ПОМЕЛЬЧЕ. 😂😅😂
Це хороша ознака.
А особисто мене радує те що цей гавнюк бахматюк нарешті отримає своє........... в тому числі і за Цехмістренка.
Я переживаю, что если сейчас произойдет банкротство самого большого агрохолдинга государства («Укрлендфарминга», - ред.), то будет та же самая история. У нас на сегодня есть агрохолдинг, который производит огромное количество аграрной продукции. Это крупнейший игрок на рынке Украины и за границей.
Наши Фонд гарантирования вкладов и правоохранители хорошо (и не очень хорошо) научились догонять должников, но управлять активами как бизнесом никто из них не умеет. Чтобы не получилось так, что завтра мы будем продавать технику, элеваторы, которые позарастают бурьяном просто как металлолом, и уничтожим живой бизнес.
Поэтому мы в 2014 г. исходили из логики, что если есть минимальная возможность спасти тот или иной банк, если собственник не прячется, а готов предоставить реальный ресурс для его спасения и поддержки, то нужно этим воспользоваться, а не действовать формально: банк в плохом состоянии - вон с рынка.А.Шлапак
Такі ворюги та аферисти не мають права займатись бізнесом на Україні.
Ворюга бахматюк має сидіти пожиттєво!