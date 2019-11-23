 Поліцейський запропонував чоловікові бути понятим, а коли той відмовився, вдарив його - і той помер

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Правоохоронець запропонував громадянину бути понятим під час вилучення бойових припасів. Отримавши відмову, між ними виник конфлікт, унаслідок якого правоохоронець завдав чоловікові удару кулаком в обличчя. Від удару потерпілий впав та вдарився головою об асфальтне покриття. Від отриманих ушкоджень чоловік помер у лікарні, не приходячи до тями", - сказано в повідомленні.
Дії поліцейського кваліфікували як перевищення працівником правоохоронного органу повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).
Поліцейському загрожує від 7 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати посади терміном до 3 років.
А раньше, кстати, расстреливали друг друга
Оце реально вбиває своєю тупістю - ну на який біс психа після лайт-зони і до 3-х років заборони займати посади, знову приймати?
і він досі мністр.
Він був міністром в комбінованому уряді ПАРЛАМЕНТУ.
А зараз він міністр Зеленського.
Вин защищал только свой бизнес
Нет у нас порядочных руководителей
От государства нет защиты,нет заботы,одно мародёрство и убийства
Неумышленно мона столкнуть кого-то со скалы. Хотя можно и умышленно = "ой , а я и не знал шо Вася помереть может, ту всего-то 50 метров"
Полицейскому грозит от 7 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.
то есть полномочия у полицейских бить граждан по морде есть, но только не кулаком, а ладошкой?
от 7 до 10 лет за убийство потому что ты в
полицейскоймусорской форме
от 7-10 для обычного гражданина,в данном случае -умышленное при отягчающих.
Хороший адвокат сможет получить немалую компенсацию пострадавшей стороне.
министр МВД подал бы в отставку
можно, ненавидеть власть,но нельзя предавать свою Родину
Ну и где тут служебные полномочия и их превышения? Самое заурядно убийство, в лучшем случае по неосторожности. Вот если бы ему приказали бить слабо, а он бил бы сильно - вот это превышение полномочий.
Жалко человека. Просто шел по своим делам. И на ровном месте поліціянт его "защитил"