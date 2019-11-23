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Все про:Вінниця (181) Нацполіція (8549) Правоохоронні органи (442) вбивство (1956) ДБР (653)

 Поліцейський запропонував чоловікові бути понятим, а коли той відмовився, вдарив його - і той помер

Слідчі ДБР направили до суду обвинувальний акт щодо старшого оперуповноваженого ГУ Нацполіції у Вінницькій області. Його підозрюють у перевищенні службових повноважень, які призвели до смерті людини.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Правоохоронець запропонував громадянину бути понятим під час вилучення бойових припасів. Отримавши відмову, між ними виник конфлікт, унаслідок якого правоохоронець завдав чоловікові удару кулаком в обличчя. Від удару потерпілий впав та вдарився головою об асфальтне покриття. Від отриманих ушкоджень чоловік помер у лікарні, не приходячи до тями", - сказано в повідомленні.

Дії поліцейського кваліфікували як перевищення працівником правоохоронного органу повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Поліцейському загрожує від 7 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати посади терміном до 3 років.

Дивіться також: Вуличний конфлікт на столичних Нивках призвів до смерті одного з учасників. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161429
 
   
 Топ коментарі
 
Це умисне вбивство працівником правоохоронних органів, а не перевищення повноважень! Немає у поліції повноважень бити людей в обличчя, тому ніякого перевищення повноважень тут бути не може! Це свідомий та спланований напад на людину під прикриттям статусу поліціянта, за таке потрібно вішати або розстрілювати!
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Все в лучших традициях правления януковича, читаешь новости как из 2013 года.
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термін покарання має бути від 15 і більше із забороною працювати у будь яких державних інституціях
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Ваш Министр не поменялся.
А раньше, кстати, расстреливали друг друга
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Це умисне вбивство працівником правоохоронних органів, а не перевищення повноважень! Немає у поліції повноважень бити людей в обличчя, тому ніякого перевищення повноважень тут бути не може! Це свідомий та спланований напад на людину під прикриттям статусу поліціянта, за таке потрібно вішати або розстрілювати!
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Це точно, вбивство при воконанні службових обов'язків це обтяжчуюча обставина, а зовсім не пом'якшуюча, як чомусь вважають менти і судді. Бо такі менти і такі судді.
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Ні це не виконання службового обов'язку! Немає такого обов'язку в поліції бити людей в обличчя! Це напад на людину з метою вбивства - умисне вбивство вчинене працівником правоохоронних органів через раптову неприязнь до іншої людини! Тобто цей мент був злочинцем і раніше і раніше дозволяв собі напади на людей, але цього разу напад призвів до смерті жертви агресії правоохоронця! За таке потрібно судити як за серійне вбивство, бо ця жертва скорше за все не перша в "послужному списку" маніяка в погонах!
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Все в лучших традициях правления януковича, читаешь новости как из 2013 года.
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Но новость времен правления Порошенка
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О, порядки.. Не хочешь быть понятым - будешь потерпевшим.
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термін покарання має бути від 15 і більше із забороною працювати у будь яких державних інституціях
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с лишением права занимать должности на срок до 3 лет. Источник: https://censor.net.ua/n3161429\\\\\\\\\\

Оце реально вбиває своєю тупістю - ну на який біс психа після лайт-зони і до 3-х років заборони займати посади, знову приймати?
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+ для мусорів не має існувати мусорських спецзон.от коли будуть їх садити на спільні тоді вони почнуть 10 разів думати перш ніж скоювати злочин.
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за такое нужно карать на пж мусора! это не страж закона, а это бандит, который надел форму и почувствовал безнаказанность! Потому за такое нужно карать сильнее! Он отобрал жизнь не винного человека и за это справедливо лишить его жизни! Или ПЖ или казнь нужно вернуть!
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Беркутята Авакова відчули смак крові.
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Аваковские реформы, что бандитов в форму нарядили!
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Порошенковские
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Успішна реформа від Петра Порошенко))
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Так сАбаков міністр,і був міністром у Петра,шо з цього?Реформа коли відбулась?
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І що з того ?
Він був міністром в комбінованому уряді ПАРЛАМЕНТУ.
А зараз він міністр Зеленського.
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Нічого,це реформа Петра Порошенко,він її продвигав і на ній піарився.
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Вона почалась добре. Але аваков її запоров.
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Правильно Петруся тут ни до чего
Вин защищал только свой бизнес
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и систему в целом..
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А Зе, що захіщає? Інтереси кремлівського господаря Поліцейський запропонував чоловікові бути понятим, а коли той відмовився, вдарив його - і той помер - Цензор.НЕТ 5126
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Зе такая же пешка ,как и Порошенко,только рангом повыше
Нет у нас порядочных руководителей
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Не треба робить з нас безпорадних, наші керивники це справа нашого терпіння та наших дій.
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Это зебил который шестерит у бени рангом повыше? ну-ну, голову полечи у тебя явно там вава.
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зебилы уже уволили Авакова, которого ругали каждый день при Порошенко ?
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Без Пороха никак нельзя обойтись ？
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Насолил ватанам Порох нормально, до сих пор у них пылает от него.
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видимо,от упоминания имени пётр порошенко их не по-детски колбасит)))
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По твоему, ботва, например однажды построенный дом можно потом уже не ремонтировать и вообще на него забить, а потом, когда он превратится в развалины, гавкать, что строители его плохо построили, как ты считаешь? То есть, другими словами, ты прикидываешься, что не понимаешь насколько быстро сойдет на нет любая самая успешная реформа, если не предпринимать усилий, а тем более, если специально стараться превратить её в фикцию, или ты просто банально туп?
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Вот ето ГБР работаєт!Направіл дєло в суд ! уже! хоть одно
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Иногда, полезно ходить в супермаркеты. Менее часа назад, картинка, в АТБ: два охранника, держа руки за спиной, рядышком, касаясь друг-дружку локтями- танцуют вокруг какой-то молодой и весьма симпатичной тетки. Реально танцуют! Непрерывно... Я подумал, что тетка тоже сотрудник этого магаза и это какой-то прикол местный. А вот и нет! Оказалось- она пыталась что-то украсть! И вот, её не выпускали, не трогая руками, ждали полицию. Приезжает полиция... задает пару вопросов охране... а тётка- к выходу, очень ловко и быстро! Ну, полицейские- за ней... далее- я ничего не знаю. Так такой вопрос назрел, из наблюдений: охрана супермаркета не имеет права задержать воришку руками??? У меня сложилось именно такое впечатление.
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не имеют. они имеют права только полицию вызывать.
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Ага! Так таки верное оказалось впечатление! Благодарю. Вы бы видели этот танец! На любое движение тётки- мгновенная перестановка этих двух корпусов. При этом- они улыбались! И всё это- молча! И тётка- молчала... Я такое- видел впервые. Поліцейський запропонував чоловікові бути понятим, а коли той відмовився, вдарив його - і той помер - Цензор.НЕТ 6103
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Після того, як Мазурок пояснив популярно, що вони не можуть затримати, а лише викликати поліцію, якщо не помиляюся, змінили законодавство на користь охорони супермаркетів. (чомусь там збирається публіка, схожа на виродків -- таке в мене враження суто суб'єктивне).
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Был свидетелем, что приехала полиция и не трогали дебошира в супермаркете пока его охранники не вытолкали (вот такими танцами) на улицу.
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А-а-а-а... так это- не ноу-хау, оказывается. Да, уж... век живи, век- учись.
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Охрана в супермаркетах реально ОПГ, военизированное формирование, распределение ролей, работают с материальных мотивов, на закон им плевать, поскольку за Закон отвечает МВС, а они делают что хозяин скажет. Однажды вы им не понравитесь и они, зная где зоны без камер, надают вам в пыку или подбросят чиколадку, пока не видите, чтоб не сбросили. Также, надо кому то что отжать , разогнать, то обращаются к хозяину, он охранников , под видом гражданских, сдаст в оренду
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Так надо платить деньги за работу понятого,на шару такому неинтересно
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Если выйдет по удо, через три года опять можно убивать людей ?
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В этом случае прослеживается вся Украина
От государства нет защиты,нет заботы,одно мародёрство и убийства
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не. тут прослеживается, только то, что ты лахта с украинским прокси.
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Це, наприклад, якщо б, людину вбив, то відповідав би за навмисне вбивство з санкцію від 25 років до по життєвого ув'язнення, а доблесний поліуай-двшогвб відповідатиме лише за "перевищення повноважень"? Це такий жарт?
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А он в Киеве возле "Портер Паба" понятых не искал?
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Надо спросить, у остальной опербригады. На предмет: у него была черная куртка и черные брюки? Если было и то, и другое, то версия имеет право на жизнь.
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Ненависть к мусорам в Украине воистину безгранично и надо сказать на это есть причины !
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это не превышение полномочий а неумышленное убийство....
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Ну да, как на Рашке - 5 раз кирпичем в голову, тот 15 раз падает ей до асфальта = бла-бла-бла "повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Неумышленно мона столкнуть кого-то со скалы. Хотя можно и умышленно = "ой Поліцейський запропонував чоловікові бути понятим, а коли той відмовився, вдарив його - і той помер - Цензор.НЕТ 4594 , а я и не знал шо Вася помереть может, ту всего-то 50 метров"
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Очень интересно ,какая бы статья и какой срок грозили убитому мужику если бы это он зарядил мусору по *балу и тот откинул копыта ?
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Действия полицейского квалифицировали как превышение работником правоохранительного органа полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
Полицейскому грозит от 7 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.

то есть полномочия у полицейских бить граждан по морде есть, но только не кулаком, а ладошкой?

от 7 до 10 лет за убийство потому что ты в полицейской мусорской форме
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Действия ,связанные с насилием,угрозой жизни -никак не служебное превышение.
от 7-10 для обычного гражданина,в данном случае -умышленное при отягчающих.
Хороший адвокат сможет получить немалую компенсацию пострадавшей стороне.
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в нормальной стране
министр МВД подал бы в отставку
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я.з. как в Европе с Авакяном здороваются. это же "солнцевский" браток.
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країна в нас нормальна,але влада реально прогнивша(
можно, ненавидеть власть,но нельзя предавать свою Родину
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Тут нанесение тяжких телесных повлекшее смерть. Но ни как не первышение полномочий
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Не было бы превышения полномочий, если бы были полномочия применять физическое воздействие за отказ! Чистое превышение, если не убийство!
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Ху-лі-ган-ство! Не більше. Оштрафувати на 500 грн, ну, ще пояснюючу написати. Відправити в санаторій на відпочинок, потім підвищити у званні за героїзм на службі
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Как он может быть прав, он не имел права его бить даже в ответ на оскорбления.
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между ними возник конфликт ... полицейский нанес мужчине удар кулаком в лицо. От удара пострадавший упал и .. скончался...

Ну и где тут служебные полномочия и их превышения? Самое заурядно убийство, в лучшем случае по неосторожности. Вот если бы ему приказали бить слабо, а он бил бы сильно - вот это превышение полномочий.
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По максимуму! Чтобы ублюдки в погонах, которые еще не открыли свое кладбище знали!
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Министр уже застрелился, или просто - в отставке?
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Ахренеть.
Жалко человека. Просто шел по своим делам. И на ровном месте поліціянт его "защитил"
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