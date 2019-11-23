 Ми ніколи не забудемо Голодомор Сталіна. США з Україною, - Тейлор. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тейлор сказав у відеозверненні, опублікованому у твітері посольством США.
🇺🇦 Ми разом з народом України з сумом згадуємо всіх, хто втратив життя під час трагічного періоду Голодомору 1932-33 років.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 23 листопада 2019 р.
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🇺🇸 We join the people of Ukraine in solemnly remembering and mourning all those who lost their lives during the tragic 1932-33 #Holodomor. pic.twitter.com/993QDvAYQG
"Сьогодні ми згадуємо жертв Голодомору. В 1932-1933 роках Сталін і радянський режим свідомо заморили голодом мільйони українців", - сказав Тейлор.
Тимчасовий повірений у справах США в Україні висловив солідарність з українцями в день пам'яті жертв цього злочину, організованого більшовицьким тоталітарним режимом.
"Це був штучно створений голод. Це була трагедія, це був злочин. Приймалися закони, щоб посилити цей голод. Серед них - "закон про п'ять колосків". Ці колоски нагадують нам про загиблих. Ми ніколи не забудемо Голодомор, його жертв і цей злочин проти людства. Ми з Україною", - наголосив Тейлор.
Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів, який традиційно припадає на 4 суботу листопада.
В результаті- ще більша кількість сенаторів-республіканців починає схилятися до позиції демократів, хоча й посилюється опір цьому іншої частини республіканців, відданих позиції збереження Трампа на посаді..
Але в республіканців мова вже заходить про зміну відтінку цього протистояння, а саме : - якщо республіканцям вдасться "зберегти" Трампа, то чи вдасться тоді самим республіканцям зберегти за собою Сенат на наступних виборах, бо рейтинг Трампа падає в суспільстві?
А американські виборці дуже не толерантні до фальші політиків. І не дивлячись на вагомі позитивні успіхи республіканців в економічному зростанні в США, все більше зростає незадоволення брутальністю Трампа, його зовнішньою політикою по відношенню як до його руйнівної позиції щодо Європи і НАТО, так і щодо його настирливих і постійних "залицянь" до Путіна...
В українській діаспорі, яка хоч є і незначною частиною виборців, але яка завжди голосувала за республіканців, логічно що розпочалися подібні процеси... Бо їм не сподобалися негативні висловлювання Трампа про Україну і українців, затримка в військовій допомозі і погрози якщо її не зліквідувати, то зменшити в майбутньому так, і ті ж "обійми" з Путіним...
Вічна Память усім жертвам голодомору.
Вікіпедія -
У 1995 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав ступінь магістра з міжнародного приватного права. У тому ж році отримав Свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю.
У 1997 році заснував Міжнародну юридичну компанію, брав активну участь у розробці перших законодавчих актів у сфері господарського права та інтелектуальної власності[3].
У 2000 році був запрошений на щорічну конференцію Міжнародної організації юристів (IBA)
Чи не занадто крута карьера ПРАДЮСЕРА? А насправді бізнепартнери у Москві з найближчого оточення *****
возразить - жёппа дрожит, да и нечего)
красножопые 15 лет визжали "западу" - "мы вас похороним".
умник, я написал шо если бы НЕ БЫЛО "индустриализации"!!!
а ты высрал - ой, а шо, завыды нахаляву должны были дать, да?
откуда берутся такие? еще и мой комент потерли - мы же типо "дружим" с Диллинджерщиной, низзя сказать что они как раз и вскормили Сралина и на их совести миллионы погибших европейцев(совков я не считаю даже - плюс-минус 10млн. - неважно))
що легше - тягнути припаси з собою, чи мати на місці? у нас були на місці, а ті - тягнули з собою, але обісрались чомусь ми.
ну правильно ти пишеш - большевики були хорошими прадідами Кісельова-Соловйова, так же вмело брехали.
Про 300 курсантів - забудь. Там як і у випадку з греками - було набагато більше, а 300 - для "панфілізму".
ну тоді ганьба ще крєпча - тільки кожен 100000-ний з населення захищався.
ну і воно варто скавуліти всюди: визнайте, бо ми бідні.
а ті почитають про події та додадуть: "і дурнІ".
А прізвища винуватців оприлюдненими.
нащадки виконавців правлять нами..
13 січня 2010 Апеляційний суд міста Києва, здійснивши попередній розгляд кримінальної справи № 1-33/2010, порушеної Службою безпеки України за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932-1933 роках, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 КК України, відносно
генерального секретаря Центрального комітету ВКП(б) Йосипа Сталіна (Джугашвілі),
члена ЦК ВКП(б), голови Ради Народних Комісарів СРСР В'ячеслава Молотова (Скрябіна),
секретарів ЦК ВКП(б) Лазаря Кагановича та Павла Постишева,
члена ЦК ВКП(б), генерального секретаря ЦК КП(б)У Станіслава Косіора,
члена ЦК ВКП(б), голови Ради народних комісарів УРСР Власа Чубаря,
члена ЦК ВКП(б), другого секретаря ЦК КП(б)У Менделя Хатаєвича,
постановив визнати в умисній організації геноциду частини українського народу, внаслідок чого було знищено 3 млн. 941 тис. осіб, і закрити кримінальну справу у зв'язку зі смертю обвинувачених.
Николаевский портовый элеватор 41 тыс. тонн был построен в 1930 году, на момент ввода в эксплуатацию он являлся третьим по величине элеватором в мире. Во время Голодомора 1932-33 году был до верху заполнен и постоянно отгружал зерно на экспорт...
При союзе на втирали, что голодомор якобы был из-за не урожая!
А на самом деле, это всё было создано искусственно...
Зерна хватало!!!
К тому же не может неурожай коснуться только одной части государства, всегда довозят и делятся
заокеанський друг іноді ближчий ніж сусід...
(пришелепкуватий і зрадливо-брехливий північний сусід, що мав собі вигадку, начебто він наш брат...та ще й старший...)
2 ч. ·
- Более чудовищных массовых преступлений, нежели совершали большевики в период 1917-56 годов, пожалуй, не найти за всю историю человечества.
￼￼Зверства, превосходящие человеческое воображение, они сделали государственной политикой.
Как сказал когда-то Виктор Суворов: главное чудо советской власти, это не Гагарин или балет, а умерший от голода украинский крестьянин.
Это было сказано в период, когда Голодомор ещё не был понят и оценён, как организованный геноцид украинского крестьянства.
Сегодня, когда получены новые данные, мы уже понимаем, что это был ответ сталинской системы на 5500 (!) крестьянских выступлений, восстаний, эпизодов вооружённого сопротивления, оказанного большевикам в украинской деревне.
Позже, советская власть будет применять ту же политику в Афганистане: модернизировать города и выбомбливать в прах деревню, как основной источник сопротивления.
Политика государственного геноцида дополнялась политикой этнических чисток, когда в дома погибших, переселённых и изгнанных, заселялись пришельцы из России.
Сегодня Путин воспроизводит ту же логику в Крыму и на Донбассе.
Если вы думаете, что в 21 веке невозможна ситуация, при которой родители едят своих детей, помните, что в мире 21 века, очень цивилизованном и продвинутом, каждый год девять миллионов людей по-прежнему умирает от голода, а сотни тысяч убитых в Югославии - недавняя история в центре Европы.
Сегодня государственная политика Украины направлена на примирение с теми, кто возвращает нам выпотрошенных пленных и снимает унитазы с боевых кораблей перед их возвращением, кто одобряет Голодомор и публично обещает его повторить.
Это не первая попытка украинского народа обмануть самого себя и он ничему не хочет учиться не первое столетие.
Но есть такой специальный день в году (сегодня), когда народу надо повторять нетускнеющую от времени истину:
- кто поверит Москве, рано или поздно будет есть своих детей (в прямом или переносном смысле).
Вот и все.
Как оказалось мало наклепать миллионы танков, 20 миллионная армия сдалась без боя лишь бы Цаваот не устроил им то что они сделали украинцам в 10 кратном размере, например пожрали дети детей и голод на сотни лет по всей территории РФ,
пиндоский пионер всем ребятам пример