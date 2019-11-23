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Все про:голодомор (201) США (5875) Тейлор (73)

 Ми ніколи не забудемо Голодомор Сталіна. США з Україною, - Тейлор. ВIДЕО

Тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор висловив солідарність з українцями в День пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тейлор сказав у відеозверненні, опублікованому у твітері посольством США.

"Сьогодні ми згадуємо жертв Голодомору. В 1932-1933 роках Сталін і радянський режим свідомо заморили голодом мільйони українців", - сказав Тейлор.

Дивіться також: Зеленський із дружиною вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. ФОТО

Тимчасовий повірений у справах США в Україні висловив солідарність з українцями в день пам'яті жертв цього злочину, організованого більшовицьким тоталітарним режимом.

"Це був штучно створений голод. Це була трагедія, це був злочин. Приймалися закони, щоб посилити цей голод. Серед них - "закон про п'ять колосків". Ці колоски нагадують нам про загиблих. Ми ніколи не забудемо Голодомор, його жертв і цей злочин проти людства. Ми з Україною", - наголосив Тейлор.

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів, який традиційно припадає на 4 суботу листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161427
 
   
 Топ коментарі
 
T E Q U I L A‏ @TekilaUa 5 мин.5 минут назад

Николаевский портовый элеватор 41 тыс. тонн был построен в 1930 году, на момент ввода в эксплуатацию он являлся третьим по величине элеватором в мире. Во время Голодомора 1932-33 году был до верху заполнен и постоянно отгружал зерно на экспорт...

Мы никогда не забудем Голодомор Сталина. США с Украиной, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7453
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Американські прес-ревю про розслідування та можливість імпічменту Трампа стають щільнішими в часі, довшими в обсягах, та нищівнішими в формулюваннях...
В результаті- ще більша кількість сенаторів-республіканців починає схилятися до позиції демократів, хоча й посилюється опір цьому іншої частини республіканців, відданих позиції збереження Трампа на посаді..
Але в республіканців мова вже заходить про зміну відтінку цього протистояння, а саме : - якщо республіканцям вдасться "зберегти" Трампа, то чи вдасться тоді самим республіканцям зберегти за собою Сенат на наступних виборах, бо рейтинг Трампа падає в суспільстві?
А американські виборці дуже не толерантні до фальші політиків. І не дивлячись на вагомі позитивні успіхи республіканців в економічному зростанні в США, все більше зростає незадоволення брутальністю Трампа, його зовнішньою політикою по відношенню як до його руйнівної позиції щодо Європи і НАТО, так і щодо його настирливих і постійних "залицянь" до Путіна...
В українській діаспорі, яка хоч є і незначною частиною виборців, але яка завжди голосувала за республіканців, логічно що розпочалися подібні процеси... Бо їм не сподобалися негативні висловлювання Трампа про Україну і українців, затримка в військовій допомозі і погрози якщо її не зліквідувати, то зменшити в майбутньому так, і ті ж "обійми" з Путіним...
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Людей морили голодом тільки за те що вони Українці !!!
Вічна Память усім жертвам голодомору.
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Голодомор був звернений насамперед проти села і селян, проти душі і серця українського народу. Стояли загороджувальні загони, які не випускали селян за межі села.
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Товариш мого батька відсидів 8 років у Сибіру за ті колоски . Полтавська область, лютий мороз й прибране поле - й вони з хлопцями ходили по полю шукаючи ті колоски
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Зеленський не встигае Лєнку тягати на "возложенія" - а до них щось доходить ? Як ви думаєте ?
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А як зійшов сніг, то по полях шукали мерзлого буряка чи картоплину. А як зазеленіла трава, то з лободи і листя суп варили, так і вижили.
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А Єрмак покаже Тєйлору фотку " голода на Паволжье в нєуражайний 33 год і сваего сосланого туда работать дєда '6сосоланного дєдом Пєтра Порошенко"
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Єрмак - партійний псевдонім радянського партійного і державного діяча Постишева, ідеолога знесення пам'яток церковної архітектури в Україні, зокрема Михайлівського Золотоверхого монастиря.
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А якщо копати не так глибоко. Він закінчив КІМВ - інститути міжнародні відносин постсовдепії - це запахане поле Кремля .
Вікіпедія -
У 1995 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав ступінь магістра з міжнародного приватного права. У тому ж році отримав Свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю.
У 1997 році заснував Міжнародну юридичну компанію, брав активну участь у розробці перших законодавчих актів у сфері господарського права та інтелектуальної власності[3].
У 2000 році був запрошений на щорічну конференцію Міжнародної організації юристів (IBA)

Чи не занадто крута карьера ПРАДЮСЕРА? А насправді бізнепартнери у Москві з найближчого оточення *****
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Інтермедігруп (бізнес Єрмака) - однойменний банк у Москві бізнесмена при *****
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погляньте на роки його злету- з 1995 -2000, такий собі простий законсервований міжнародник у бізнесі , в який входив і Російськи типу український канал ІНТЕР , де ошивався тіпа десидент Кисельов , продюсером ПОГАНИМ був Зеленський - консерви Кремля. Зеленський виявився занадто слабким продюсером на Інтері , зняли й залишили до часів інших - коли стане просто Ляькою в руках Єрмака та компанії. Коломийський підібрав й зараз Карабасить свого Буратінку під прикриттям Єрмака здають країну .
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!999 рік убивства Чорновола й роки посіву кремлівських консерв . Злет цього випускника міжнародника на ниві бізнесу друзів ***** , дотичність до каналу Інтер, напхання регіональної сволоти у команді ЗЕ ... Тілки тупого яника нагороджували після відсидки участю у амриканському раллі в, а цього Єрмака виростили та наблизил до бізнесменів Кремля - ну не тупий же шапкокрад...
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А мали ходити по окрузі та шукати красножопих.
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Сили не було, бо люди від голоду на вітрі хитались.
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Наша соседка бабуля рассказывала, что ее дочка пошла поискать поесть, совсем недалеко и пропала. Тогда многие пропадали "на пирожки"
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во, вот это нормально. настоящий православный поди - на аргумент - шипение, проклятья, маты Ми ніколи не забудемо Голодомор Сталіна. США з Україною, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9015
возразить - жёппа дрожит, да и нечего)
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Оказывается США виноваты,что сралин индустриализацию проводил ценой жизни людей. А всего-то надо было на халяву те заводы отдать. Проклятые американцы почему-то плохо вникали во внутренние проблемы "совка". Да как они это посмели,барыги?!
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б*же, лечись.
красножопые 15 лет визжали "западу" - "мы вас похороним".
умник, я написал шо если бы НЕ БЫЛО "индустриализации"!!!
а ты высрал - ой, а шо, завыды нахаляву должны были дать, да?
откуда берутся такие? еще и мой комент потерли - мы же типо "дружим" с Диллинджерщиной, низзя сказать что они как раз и вскормили Сралина и на их совести миллионы погибших европейцев(совков я не считаю даже - плюс-минус 10млн. - неважно))
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Первый раз что-то бессвязное начеркал и это опять какой-то набор букв. Ты пьяный,что ли?
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Це помилка - вважати винуватцем Голодомору сраліна. Голодомор був інспірований імперськими кацапами які 10 років тому захопили Україну виключно для того щобштусно зменшитикількість населення на завойованих територіях. Щоб уникнути повстань і зламати можливий опір. Надто багато нас тоді було, майже як самих імперців. Але споча ку. Уто розстріляне Відродження, коли знищували еліту українства з метою обезголоятенн, можливого повстання. Були знищені вчені, письменники, інтелігенція, військові, особливо тіхто брав участь у подіях війни за Незалежність. "Горе переможеним"- казали ще в глибокій древності не лише древні римляни і греки. А головна причина Голодомору - програмна війна за Незалежність 1918-1922 років. І ц ого могло б ніколи не трапитися, якби не інфантильне населення, одурманене миролюбними популістами, яке "змучилося від війни". Війни закінчується перемогами, або поразками. "Горе переможним" - це актуально і зараз. А вина сраліна була лише в тому, що в той час саме чіночооювпв неоімперію. Хоча на його місці міг бути і Тмоіьк й, і навіть Бухарін - геноцид переможним українцям був уготований.
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аааа, то сюди мільйонні армії червоних заходили?
що легше - тягнути припаси з собою, чи мати на місці? у нас були на місці, а ті - тягнули з собою, але обісрались чомусь ми.
ну правильно ти пишеш - большевики були хорошими прадідами Кісельова-Соловйова, так же вмело брехали.
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Ти мої пости читаєш? Я п сав, що через пацифізм населення Муравйов лише з якимось 5 тисячами штиків захопив Київ і влаштував різню. Бо боронити Київ зголосилися лише трохи більше 300 курсантів старшинської школи і гімназистів, більшість з яких загинули під Крутами.
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А я шо написав? Нарозказували, і як ти пишеш - "втомили від війни".

Про 300 курсантів - забудь. Там як і у випадку з греками - було набагато більше, а 300 - для "панфілізму".
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Про набагато більше - це жарт? Не більше 500. Це було не так давно і є задокументовано. Аж до прізвищ. Щоправда не всіх.
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читав шо більше.
ну тоді ганьба ще крєпча - тільки кожен 100000-ний з населення захищався.
ну і воно варто скавуліти всюди: визнайте, бо ми бідні.
а ті почитають про події та додадуть: "і дурнІ".
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КП мала би бути засудженою.
А прізвища винуватців оприлюдненими.
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В тому то і основне питання: чому до цього часу офіційно не засуджено злочини беспосередніх виконавців злочинних наказів. Лише красиве "бла бла бла" про злочинні накази Сраліна та Косіора.
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Якщо перефразувати..

нащадки виконавців правлять нами..
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Нащадки виконавців живуть серед нас, але ж діти і внуки не відповідають за злочини батьків і дідів. Багато з них сьогодні продовжують чорну справу, розпочату їх батьками і дідами. Відплата прийде. Всьому свій час.
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Названі і оприлюднені.

13 січня 2010 Апеляційний суд міста Києва, здійснивши попередній розгляд кримінальної справи № 1-33/2010, порушеної Службою безпеки України за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932-1933 роках, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 КК України, відносно

генерального секретаря Центрального комітету ВКП(б) Йосипа Сталіна (Джугашвілі),
члена ЦК ВКП(б), голови Ради Народних Комісарів СРСР В'ячеслава Молотова (Скрябіна),
секретарів ЦК ВКП(б) Лазаря Кагановича та Павла Постишева,
члена ЦК ВКП(б), генерального секретаря ЦК КП(б)У Станіслава Косіора,
члена ЦК ВКП(б), голови Ради народних комісарів УРСР Власа Чубаря,
члена ЦК ВКП(б), другого секретаря ЦК КП(б)У Менделя Хатаєвича,

постановив визнати в умисній організації геноциду частини українського народу, внаслідок чого було знищено 3 млн. 941 тис. осіб, і закрити кримінальну справу у зв'язку зі смертю обвинувачених.
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T E Q U I L A‏ @TekilaUa 5 мин.5 минут назад

Николаевский портовый элеватор 41 тыс. тонн был построен в 1930 году, на момент ввода в эксплуатацию он являлся третьим по величине элеватором в мире. Во время Голодомора 1932-33 году был до верху заполнен и постоянно отгружал зерно на экспорт...

Мы никогда не забудем Голодомор Сталина. США с Украиной, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7453
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Так в этом и дело!
При союзе на втирали, что голодомор якобы был из-за не урожая!
А на самом деле, это всё было создано искусственно...
Зерна хватало!!!
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Поэтому его и называют геноцидом украинцев

К тому же не может неурожай коснуться только одной части государства, всегда довозят и делятся
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К тому же не может неурожай коснуться только одной части государства, всегда довозят и делятся/ Это московская ложь. Число умерших от голода на один миллион населения Украины многократно превышает число умерших от голода на один миллион населения остальной части СССР. На 1932 г. приходится усиление антиукраинской риторики Сталина. Сталин писал Кагановичу, что партийный аппарат на Украине кишит "националистами и польскими шпионами" и что СССР может потерять Украину. В начале 30-х гг. началась деукраинизации Кубани.А вот что писала "Пролетарская правда" от 22 января 1930 г: "Уничтожение базы украинского национализма - индивидуальных крестьянских хозяйств - было одним из основных задач коллективизации на Украине." Балицкий, руководитель ОГПУ Украины, прямо говорил: "В 1933 году кулак ОГПУ ударил в двух направлениях: его удар ощутили на себе как кулаческие петлюровские элементы на селе так и главные ячейки национализма". Подавление национализма было ГЛАВНОЙ задачей коллективизации и искусственного голода в Украине. В 1932 г. подписанное Сталиным распоряжение предписывало ОГПУ запретить передвижение крестьянства Украины в города. Продажа железнодорожных билетов была прекращена; были поставлены кордоны ОГПУ, чтобы помешать крестьянам покинуть свои места.
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угу, а типа погибших на территории рсфср двух с половиной миллионов не было, только хохлов выморили
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дякуємо! дякую, за розуміння причин, за печаль в голосі і слова жалю...
заокеанський друг іноді ближчий ніж сусід...
(пришелепкуватий і зрадливо-брехливий північний сусід, що мав собі вигадку, начебто він наш брат...та ще й старший...)
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Урок по истории Украины от Тэйлора руссоЕрмачной команде Кремля при "голом" укроцаре
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Тейлор, как его начальничек Трамп, плевать хотели на Украину. Они решают здесь свои задачи.
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Если тебя ударили, то справедливо бить в ответ! Россия бьет Украину, а Украина в ответ не бьет - это не справедливо! Украине нужно строить сильные системы войны - это Армию, Вооружения, Пропаганду, Кибер Войска, Спецслужбы, Дипломатические Войска! И нужно атаковать РФ по всем фронтам! Нужно натравить весь мир на уничтожение России - этой сраной Империи Зла! Нужно вести подрывную деятельность внутри РФ! Нужно вербовать там людей и нужно вести пропаганду и захватывать их мозги! Нужно создать в РФ хаос и тогда можно будет туда зайти и разрушить РФ на много государств! Нужно готовить проекты будущих стран на территории РФ! Нужно при помощи интернета лезть в мозги россиян! Нужно нанимать психологов из спецслужб на работу с россиянами в интернете, чтобы вербовать их всеми способами и за бабки они будут продаваться и обрабатывать за идею и компроматы тоже находить! Нужно перекинуть войну на территорию РФ! Нужно их уничтожить!
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А после Голодомора сралин переселил на место умерших украинцев кацапское отребье на донбасс и в крым. Отребье возомнило себя коренными жителями и в конечном итоге сейчас имеем то что имеем.
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От США слишком сало помощи! Они должны активнее помогать Украине потому что РФ считает главным врагом США, а США не помогая Украине, тем самым усиливает своего врага! И в Украине много про российского быдла есть и если Украину удастся Путину захватить, то атаки на США усилятся в 1000 раз и по пропаганде и по кибер войне и по подкупам политиков и т.д. и т.п. Потому США должны помогать Украине, как самой себе!
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Признайте его. Это выгодно всем. И еще один гвоздь в гроб Козляндии.
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Русская мра-зь устроила Голодомор на донбассе в 1932 году, с 2014-го русская мра-зь устраивает новый голодомор проводя политику оккупации
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Алексей Арестович
2 ч. ·

- Более чудовищных массовых преступлений, нежели совершали большевики в период 1917-56 годов, пожалуй, не найти за всю историю человечества.
￼￼Зверства, превосходящие человеческое воображение, они сделали государственной политикой.
Как сказал когда-то Виктор Суворов: главное чудо советской власти, это не Гагарин или балет, а умерший от голода украинский крестьянин.

Это было сказано в период, когда Голодомор ещё не был понят и оценён, как организованный геноцид украинского крестьянства.
Сегодня, когда получены новые данные, мы уже понимаем, что это был ответ сталинской системы на 5500 (!) крестьянских выступлений, восстаний, эпизодов вооружённого сопротивления, оказанного большевикам в украинской деревне.
Позже, советская власть будет применять ту же политику в Афганистане: модернизировать города и выбомбливать в прах деревню, как основной источник сопротивления.
Политика государственного геноцида дополнялась политикой этнических чисток, когда в дома погибших, переселённых и изгнанных, заселялись пришельцы из России.
Сегодня Путин воспроизводит ту же логику в Крыму и на Донбассе.
Если вы думаете, что в 21 веке невозможна ситуация, при которой родители едят своих детей, помните, что в мире 21 века, очень цивилизованном и продвинутом, каждый год девять миллионов людей по-прежнему умирает от голода, а сотни тысяч убитых в Югославии - недавняя история в центре Европы.
Сегодня государственная политика Украины направлена на примирение с теми, кто возвращает нам выпотрошенных пленных и снимает унитазы с боевых кораблей перед их возвращением, кто одобряет Голодомор и публично обещает его повторить.
Это не первая попытка украинского народа обмануть самого себя и он ничему не хочет учиться не первое столетие.
Но есть такой специальный день в году (сегодня), когда народу надо повторять нетускнеющую от времени истину:
- кто поверит Москве, рано или поздно будет есть своих детей (в прямом или переносном смысле).
Вот и все.


Ми ніколи не забудемо Голодомор Сталіна. США з Україною, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8030
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Голод в 32 был и в Польше и Румынии.На Кубани в Казахстане.Но данные о занесении колхозов не выполнивших план по сдаче зерна для репрессий населения давали местные органы власти,инициатива о наказании и репрессиях шла снизу.А Каганович уверял что все нормально в Украине. Есть проблемы с продуктами питания,а не голод. Ну и свою роль сыграло падение цен на зерно на мировых рынках, что привело к увеличению экспорта зерна для расчетов с американцами и немцами за поставленные заводы, технологии и станки. Хотели бы уничтожить население,все сидели бы в Сибири и в лагерях. И дохли на лесоповале и рудниках. Что мешало осуществить такое, в этом большевистском аде?Ничего. Если никто в Европе не реагировал на красный террор и массовые расстрелы.
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Проводя политику индустриализации сталинская власть заморила голодом украинских и поволжских селян, а в последствии В СССР сельское хозяйство искусственно делалось убыточным и зерно закупалось заграницей, чтобы помнивший Голодоморы народ знал , что полностью зависит от власти
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**** еще взять с осетрины. Кстати неплохо их опять сделать рабами Украинцев. Убогие не знают что производство это с/х и электрогенерация на солнцее, ветре, воде. Остальное перераспределение благ.

Как оказалось мало наклепать миллионы танков, 20 миллионная армия сдалась без боя лишь бы Цаваот не устроил им то что они сделали украинцам в 10 кратном размере, например пожрали дети детей и голод на сотни лет по всей территории РФ,
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а как назвать пенсию в 1600 гр? голодомор по свынячьему?
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Сталин щенок по сравнению с американцами,95 миллионов коренных жителей Америки и Канады было уничтожено при освоении этих континентов. Но господин Тейлор по понятным причинам умалчивает об этом факте.
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А в #бучих кацапів сралін і досі ефєктівний менеджер,плять.Відчуйте різницю,як то кажуть...
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Он осетрина. Осетрины прыгали по веткам около белорусии, в болгар они еще записаные как ДЪВЫ, челловекоподобные обезяны что умели говорить. Пришли хазары, посбивали их палками и погнали в Грузию как подарок на свадьбу грузинской принцессы и сына хазарского правителя. Земли на которых осетрины содомируют друг-друга в жопы это земли грузии что подаренные на свадьбу как дача. Ну а осетрины это типа как негров, даже переводятся как собственность асов.
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поганые пиндосы покупали зерно у Сталина и помогали ему с индустриализацией!
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пидосы организовали октябрьский переворот и изничтожили дворян и вывезли х еву тучу тонн драгоценностей
пиндоский пионер всем ребятам пример
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как назовут потомки нынешний Генцид на деньги США
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