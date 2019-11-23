EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  537  37
Матеріали за темою:
Все про:ліквідація (288) тероризм (2169) операція Об'єднаних сил (1793)

 За тиждень у зоні ООС ліквідовано 9 окупантів, - штаб

Санітарні втрати противника становлять ще 10 осіб. Також окупаційні війська втратили один БПЛА.

Про це повідомили в пресслужбі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією розвідки Об'єднаних сил, із 16 до 22 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації становлять 19 осіб. 9 окупантів було ліквідовано, а ще 10 осіб - це санітарні втрати", - сказано в повідомленні.

Крім цього, окупанти втратили один безпілотний літальний апарат.

У штабі ООС додали, що військовослужбовці дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику в разі загрози їхньому життю та здоров'ю, а також у разі спроб захоплення територій чи проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп.

Читайте також: Ворог за добу 14 разів атакував позиції ОС: поранено бійця, ще один загинув у ДТП

За тиждень у зоні ООС ліквідовано 9 окупантів, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161426
 
   
 Топ коментарі
 
Підарашки заскавчали За неделю в зоне ООС ликвидированы 9 оккупантов, - штаб - Цензор.НЕТ 7087
« 10:07, 23 ноября 2019
В России отреагировали на начало поставок сжиженного газа из США на Украину.



Поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину, скорее всего, окажутся невыгодными. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте. 21 ноября сообщалось, что судно со сжиженным газом, предназначенным для Украины, прибыло в Польшу из США.»


God bless USA !
Слава Україні !
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Шо ти заскавучиш, коли хтось заяву на тебе напише в прокуратуру?
 показати весь коментар
 
 
а может и лахта под сою - не успел засечь.
 показати весь коментар
 
шо, прямо на трофейных унитазах накрылись медным тазом? Все 10.

Ну так - Слава Украине!
 показати весь коментар
 
 
мене не цікавить доля твоїх співвітчизників.
накрились, то накрились...
 показати весь коментар
 
 
ай ай ай - такая радость, а порохоботам и тут лишь бы взбренуть да набросить.
что за людишки!
 показати весь коментар
 
так радій.
і не відсвічуй під моїми коментами. За тиждень у зоні ООС ліквідовано 9 окупантів, - штаб - Цензор.НЕТ 5940
 показати весь коментар
 
+1
дохлых пуйлоцапов, как денег, много не бывает.
 показати весь коментар
 
 
Підарашки заскавчали За неделю в зоне ООС ликвидированы 9 оккупантов, - штаб - Цензор.НЕТ 7087
« 10:07, 23 ноября 2019
В России отреагировали на начало поставок сжиженного газа из США на Украину.



Поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину, скорее всего, окажутся невыгодными. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте. 21 ноября сообщалось, что судно со сжиженным газом, предназначенным для Украины, прибыло в Польшу из США.»


God bless USA !
Слава Україні !
 показати весь коментар
 
 
Ждём пердачковый Салют Пабеды над Кремлём. Захерова готовится к спичу. Письков пучит глаза перед зеркалом. Пуйло подтягивает ботокс.
 показати весь коментар
 
 
Польша уже заявила об отказе на продолжения контракта на поставку газа из кацапии. Первую партию мы получим именно из тех польских хранилищ (терминалов), которые Польша построила для приема сжиженного газа. Когда Польша откажется от кацапского газа, они (поляки) уже не смогут нам (для наших потребностей) изымать газ. Нам нужно уже лет так 4 назад начать строить терминалы в Одесском порту для приема сланцевого газа . У нас есть, так называемый, бассеин сланцевого газа на части Харьковской и Донецкой областях, но добыча крайне вредна для окружающей среды (людей в первую очередь).
 показати весь коментар
 
Ты (Вы) себя так охарактеризовал или окружающих? Вопрос без под.***.
 показати весь коментар
 
хочешь вывести вшей - начни с гнидок... За тиждень у зоні ООС ліквідовано 9 окупантів, - штаб - Цензор.НЕТ 5867
 показати весь коментар
 
що я можу сказати - ти кацапська гнида.
 показати весь коментар
 
бесконтрольное слюноотделение - признак бешенства.
 показати весь коментар
 
лЕНА сОСновская, хорошее погоняло. Много насосала?
 показати весь коментар
 
 
білий прапор тобі в руки і вперед миритися...диванних миротворців розвелось) не вже так важко вийти 73%-ам порозпихати всіх воюючих порохоботів в окопах і крикнути "той стороне" нехай просто перестануть стріляти і окуповувати наші землі?
 показати весь коментар
 
За российский флот - до дна! (вольный перевод польского анекдота).
 показати весь коментар
 
 
Цифри приємне, але воїни України, сподіваюсь на ще кращий кацапомор!!!!! Слава Україні!!! смерть расії!!!!
 показати весь коментар
 
9 скрепных унитазников....видать унитазы не подьемными оказались))
 показати весь коментар
 
Абдалла‏ @turkmendagz 16 ч.16 часов назад

Вот это я сегодня поджег Мордор.На северной стороне горизонта видно зарево. Это разрываются и полыхают пуканы ваты. Дело сделано - иду спать...

Абдалла‏ @turkmendagz

Откуда этот бред про непобедимость России?
А 200 лет рабства у монгола-татар.
А спаленная ханом Гиреем Москва?
А поляки в Москве?
А Крымская война 1853-1856 года?
А позорный Бресткий Мир с немцами в 1 Мировую Войну?
Это не поражение?
Да, дахрена еще чего. .
 показати весь коментар
 
 
Сдохло десять кацапов,
меньше не стало зла,
чтобы оно исчезло,
надо Мацкву -
дотла.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору