 За тиждень у зоні ООС ліквідовано 9 окупантів, - штаб

Про це повідомили в пресслужбі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"За інформацією розвідки Об'єднаних сил, із 16 до 22 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації становлять 19 осіб. 9 окупантів було ліквідовано, а ще 10 осіб - це санітарні втрати", - сказано в повідомленні.
Крім цього, окупанти втратили один безпілотний літальний апарат.
У штабі ООС додали, що військовослужбовці дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику в разі загрози їхньому життю та здоров'ю, а також у разі спроб захоплення територій чи проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп.
Ну так - Слава Украине!
накрились, то накрились...
что за людишки!
і не відсвічуй під моїми коментами.
дохлых пуйлоцапов, как денег, много не бывает.
« 10:07, 23 ноября 2019
В России отреагировали на начало поставок сжиженного газа из США на Украину.
Поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину, скорее всего, окажутся невыгодными. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте. 21 ноября сообщалось, что судно со сжиженным газом, предназначенным для Украины, прибыло в Польшу из США.»
God bless USA !
Слава Україні !
Вот это я сегодня поджег Мордор.На северной стороне горизонта видно зарево. Это разрываются и полыхают пуканы ваты. Дело сделано - иду спать...
Абдалла @turkmendagz
Откуда этот бред про непобедимость России?
А 200 лет рабства у монгола-татар.
А спаленная ханом Гиреем Москва?
А поляки в Москве?
А Крымская война 1853-1856 года?
А позорный Бресткий Мир с немцами в 1 Мировую Войну?
Это не поражение?
Да, дахрена еще чего. .
меньше не стало зла,
чтобы оно исчезло,
надо Мацкву -
дотла.