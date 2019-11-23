 Буду разом із діаспорою молитися біля першого пам'ятника жертвам Голодомору в Едмонтоні, - Порошенко

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Голодомор 1932-1933 років забрав мільйони життів, скалічив людей фізично і морально, не дав народитися цілому поколінню українців. Цей злочин радянсько-російської імперії не має терміну давності", - зазначив Порошенко.
Він зауважив, що мільйони українців в усьому світі запалять сьогодні свічки пам'яті на згадку про загиблих від голодомору-геноциду.
"Разом з українською діаспорою молитимуся за душі невинно убієнних українців біля першого у світі пам'ятника жертвам Голодомору, що постав в Едмонтоні в далекому 1983 році", - повідомив Порошенко.
"Закликаю сьогодні о 16:00 запалити свічку пам'яті на своєму підвіконні. Україна пам'ятає", - додав він.
Для твоего мозга это сложная задача
Как только Петя вернётся в Украину, скорее всего, ГПУ ему вручит уже подозрение
Дальше - снятие депутатской неприкосновенности с Пети
Имхо он там просто прячется, пытается договориться с новой властью, проплачивает заказушные статьи о том как его нельзя преследовать и так далее