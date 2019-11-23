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 Політика України, За кордоном
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Все про:голодомор (201) Порошенко (10023) США (5875)

 Буду разом із діаспорою молитися біля першого пам'ятника жертвам Голодомору в Едмонтоні, - Порошенко

П'ятий президент України планує в канадському Едмонтоні вшанувати пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Голодомор 1932-1933 років забрав мільйони життів, скалічив людей фізично і морально, не дав народитися цілому поколінню українців. Цей злочин радянсько-російської імперії не має терміну давності", - зазначив Порошенко.

Він зауважив, що мільйони українців в усьому світі запалять сьогодні свічки пам'яті на згадку про загиблих від голодомору-геноциду.

"Разом з українською діаспорою молитимуся за душі невинно убієнних українців біля першого у світі пам'ятника жертвам Голодомору, що постав в Едмонтоні в далекому 1983 році", - повідомив Порошенко.

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"Закликаю сьогодні о 16:00 запалити свічку пам'яті на своєму підвіконні. Україна пам'ятає", - додав він.

Буду разом із діаспорою молитися біля першого памятника жертвам Голодомору в Едмонтоні, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161425
 
   
 Топ коментарі
 
хто тобі це сказав? Порошенко багата та самодостатня людина, яку знає і поважає весь світ, окрім вас 73% малоросів
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Якби не той Голодомор, українців було би вдівічі більше.
Страшно уявити ті часи. Шкода, ніхто не поніс відповідальності за жахливі злочини.
Ще страшніше, що українців знаходяться ті, які вважають Голодомор чимось ординарним, висміюють та не поважають померлих, воліючи їх не згадувати.
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Святой бессеребряник.Филантроп.
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и это кумир кого то,ну так ты же н резидент,снимаем корону и идем в военкомат.Все хотят тебя увидеть в окопах,не на пятом и прямом а в реальности.
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А почему бы диаспоре не замутить, там в Альберте, Украинскую народную республику с особым статусом, а Петру Порошенко не возглавить её? Во первых, там много украинских националистов. Во вторых, там совсем нет кацапов. А в третьих, там демократия. Было бы классно. Североамериканская Украина и европейская Украина... Пора отправлять туда наших активистов с шинами. А то живут себе спокойно резидентами Канады.
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Люцик, не парься!
Для твоего мозга это сложная задача Буду разом із діаспорою молитися біля першого пам'ятника жертвам Голодомору в Едмонтоні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1743
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Люцик ты паспорт украинский принёс? А то в прошлый раз после того как я свой показала и о твоём спросила, ты свинтил быстрее ветра
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😁 шота я думаю что выгонят они оттуда Петю быстрее чем тот успеет рассказать как он бы победил без волонтеров (учитывая объём помощи от канадских волонтеров)
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Але, ЗЕльонки, сегодня кто еще из ваших депутатов будет разоблачен как вор, убийца и сутенер ? Буду разом із діаспорою молитися біля першого пам'ятника жертвам Голодомору в Едмонтоні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1205
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Министр кабинета минастров азирова,вспоминает про Украинцев из за границы.В этом вся его суть.Респект петр ляксеич.
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Бесславный ублюдок. Настоящая Украина со своими успехами и потерями здесь. Прах невинно заморенных голодом прадедов здесь. Современные пенсы тоже не жируют завдяки петрореформам. Но помолиться нужно лететь за океан, к сытым диаспорянам. Чё, нормальный повод слетать в Канаду.
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ГБР отправила проект подозрения для утверждения в ГПУ
Как только Петя вернётся в Украину, скорее всего, ГПУ ему вручит уже подозрение
Дальше - снятие депутатской неприкосновенности с Пети

Имхо он там просто прячется, пытается договориться с новой властью, проплачивает заказушные статьи о том как его нельзя преследовать и так далее
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Эта свинья сама довела людей до нищеты, а сейчас чтит память, фу лицемер и барыга.
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Вся п@здота объеденилась в борьбе с Порошенко. Здесь и Коломойский и Портнов, и Шуфрич, за поребриком Путин сруцьким миром, здесь, в Украине, 73 % особей с куском засохшего Зелёного говна в голове.73%, это же вы, ублюдки выбрали клоуна, который расстреляны в Бабьем яру приветы передаёт, вы выбрали насильника, который отсидел за групповуху 6 месяцев потому, что мажор(от души не желаю, чтобы вашим близким пришлось с такой мразью столкнуться), вы, блд, выбрали Колю оболенского, ублюдка, который шлюху снять не могут, Юзика-решалу, Сивоху, зятя, арендующего и за мой счёт тоже, квартиру у тёщи. Вам, 73% ответить придётся, хотя бы перед собой.
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Вся соевая п@здота как раз тут на Цензоре, во всю лижет задницу мародеру.
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