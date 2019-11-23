 Зеленський із дружиною вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Президентське подружжя поклало пам'ятні колоски скорботи до знаку жертвам Голодомору на Михайлівській площі в Києві.

Володимир і Олена Зеленські вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів, який традиційно припадає на 4 суботу листопада.



