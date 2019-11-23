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Все про:голодомор (201) Зеленський (3646) Київ (6831) Олена Зеленська (34)

 Зеленський із дружиною вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. ФОТО

Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Президентське подружжя поклало пам'ятні колоски скорботи до знаку жертвам Голодомору на Михайлівській площі в Києві.

Володимир і Олена Зеленські вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів, який традиційно припадає на 4 суботу листопада.

Зеленський із дружиною вшанував память жертв Голодомору 1932-1933 років 01
Зеленський із дружиною вшанував память жертв Голодомору 1932-1933 років 02

Зеленський із дружиною вшанував память жертв Голодомору 1932-1933 років 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161421
 
   
 Топ коментарі
 
Точно! Именно "скромно" и "по-європеськІ" именно этот гнусавый персонаж совсем недавно шутил по "синьора-голодомора". Но теперь он не такой. Верю!
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Сумніваюсь в щирості.
Бо це тема, над якою насміхався квартал.
Вибачень ми так і не почули.
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А почему пусто так? Где граждане? Их по домам заперли, чтобы не мешали Зеле грустить на камеру?
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Почтили. И опять государство лезет к фермерам землю отбирать на радость слуг сороса и Магадаскар тут устраивать.
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Роман Донік‏ @donikroman 35 мин.35 минут назад

Зеленський із дружиною вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років - Цензор.НЕТ 9115

Херсон 21 ноября. Суточная температура мин. -5° макс. +4° В учебно воспитательном комплексе херсонского областного совета, детей поставили на улицу в рубашках встречать регионала Бойко. Реформа образования от Зеленского? А вот она.


Зеленський із дружиною вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років - Цензор.НЕТ 1353
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Да хорош это Доника пихать во все дыры!
Он ещё хуже Тарасыка Березов....
Они обвинят Зе' даже во всемирном потеплении...
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Треба розуміти, що брати участь у офіційних заходах він не буде. Від людей ховається. Пам'ятник, до якого він поклав квіти знаходиться біля стін Михайлівського Золотоверхого монастиря. Офіційні жалобні заходи пройдуть на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» (вул. Лаврська, 3, ст. метро "Арсенальна"). О 16:00 буде оголошено хвилину мовчання на вшанування пам'яті жертв голодоморів, а також проведено загальноукраїнську акцію «Засвіти свічку». У пам'ять про мільйони українців, вбитих під час геноциду, свічки запалюватимуть на центральних площах міст, біля пам'ятників жертвам Голодомору, у храмах та в Залі пам'яті Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" у Києві. Долучитися до акції "Запали свічку" може кожен охочий - для цього потрібно встановити свічку дома на підвіконні. Традицію запалювати свічки у вікні своїх будинків запропонував історик, політолог, дослідник Голодомору Джеймс Мейс.

Ідеологом голодомору був кат українського народу Каганович Лазар Мойсейович, народився в єврейській сім'ї у селі на Київщині. Зараз село Діброва (тоді с. Кабани) знаходиться в зоні відчудження Чорнобильської АЕС.
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Сам, с женой, не делая из этого пиара с толпами согнанных бюджетников... Это достойно уважения, молодец.
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Чи є щось з святого для українців, по чому цей "молодец" не пройшовся би брудними лабутенами?
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Проблема блаЗЄнського в тому, що він боїться всіх: і опонентів, і "бюджетників", і своїх прихильників. Він просто купа лякливого лайна.
Там не "соґнанньіє_бюджетнікі", а півбатальйона командос. Їх достатньо.
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А де шоу з твоїх 73% шанувальників, і ти ж не ЛОХ, але піаніно забув??? Так і будеш весь час один, тікаючи від людей??? Кого обрали???!!!
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Обрали ...переобрали ..вигнали .

Яка ср... з за бугра свого носа в українські справи завжди суне !?
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Добре, що ви багаторазові Зеленський із дружиною вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років - Цензор.НЕТ 301
Настільки, що аж тхне від вас Зеленський із дружиною вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років - Цензор.НЕТ 9308
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Так не пхай сюди носа, і не нюхай... То і "тхнуть" не буде...
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Так зрозуміло буде?
Коли їдеш в маршрутці, і в ній є смердючий бомж, то приходиться терпіти...
Так із життям в Україні - терпіти потрібно вонючих порохоботів!
Щоправда, на вулиці вони не такі вонючі, як, принаймні, на цьому форумі...
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НУ А ШО?
Как же ж так то, Бубочка расстроится
В ориентировочное время 06.00 - 06.20 во время движения паралельно трассе М03 в сторону государственной границы, в точке с координатами ш 47°56'32.94″С д 39°26'22.10″В группа из трех бронеавтомобилей ВС РФ была атакована неустановленным беспилотным летательным аппаратом.
В результате атаки один бронеавтомобиль уничтожен. По предварительным данным погибло четыре человека, в том числе и руководитель сводной штабной группы *, сотрудник главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ, капитан первого ранга** Мозыр Вениамин Ираклиевич.штабная группа "Борисфен", с августа 2019 года осуществляет общую координацию сил и средств подразделений ВС РФ и НВФ ОРДЛО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
** по не подтвержденным пока данным, возможно с октября 2019 г. имеет звание контр-адмирал.
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В Зеленського фобія,він боїться людей,ви вибрали психічно хворого чоловіка керувати державою
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Земля пухом умершим.Народ ИндоПэриджана(Од(Аз)эрбэйджана) выражает соболезнование народу Украины в связи с этой трагической датой.Как у нас говорят "Чтоб было в последний раз"
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Почему то ЗЕ и другие чиновники стараются не вспоминать что голодомор был результатом торговли с окупантами и прихода рузького мира в Украину. То что сейчас так же происходит.
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А Юзик почтил память жертв Голодомора ?
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После шуток про Голодомор, Зеленского и его семью Земля Украины отвергнет. Их даже похоронят не в Земле Украины.
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мимо волі порівнюю як цей день визначав Петро Олексійович, в оточенні простих людей і подивіться на це перелякане непорозуміння! Господи, як же все це мерзенно виглядає!
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Боже! По Киеву перед приездом Зеленского жахнули нейтронной бомбой? НИКОГО НЕТ, кроме одного охранника.
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Лицемерная тварь. Шутки про сеньор голодомор все помнят..
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