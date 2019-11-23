 Зеленський із дружиною вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Президентське подружжя поклало пам'ятні колоски скорботи до знаку жертвам Голодомору на Михайлівській площі в Києві.
Володимир і Олена Зеленські вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.
Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів, який традиційно припадає на 4 суботу листопада.
Херсон 21 ноября. Суточная температура мин. -5° макс. +4° В учебно воспитательном комплексе херсонского областного совета, детей поставили на улицу в рубашках встречать регионала Бойко. Реформа образования от Зеленского? А вот она.
Он ещё хуже Тарасыка Березов....
Они обвинят Зе' даже во всемирном потеплении...
Ідеологом голодомору був кат українського народу Каганович Лазар Мойсейович, народився в єврейській сім'ї у селі на Київщині. Зараз село Діброва (тоді с. Кабани) знаходиться в зоні відчудження Чорнобильської АЕС.
Там не "соґнанньіє_бюджетнікі", а півбатальйона командос. Їх достатньо.
Яка ср... з за бугра свого носа в українські справи завжди суне !?
Настільки, що аж тхне від вас
Коли їдеш в маршрутці, і в ній є смердючий бомж, то приходиться терпіти...
Так із життям в Україні - терпіти потрібно вонючих порохоботів!
Щоправда, на вулиці вони не такі вонючі, як, принаймні, на цьому форумі...
Как же ж так то, Бубочка расстроится
В ориентировочное время 06.00 - 06.20 во время движения паралельно трассе М03 в сторону государственной границы, в точке с координатами ш 47°56'32.94″С д 39°26'22.10″В группа из трех бронеавтомобилей ВС РФ была атакована неустановленным беспилотным летательным аппаратом.
В результате атаки один бронеавтомобиль уничтожен. По предварительным данным погибло четыре человека, в том числе и руководитель сводной штабной группы *, сотрудник главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ, капитан первого ранга** Мозыр Вениамин Ираклиевич.штабная группа "Борисфен", с августа 2019 года осуществляет общую координацию сил и средств подразделений ВС РФ и НВФ ОРДЛО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
** по не подтвержденным пока данным, возможно с октября 2019 г. имеет звание контр-адмирал.