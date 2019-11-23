 Літак МАУ викотився за межі ЗПС в аеропорту Львова, пасажирів евакуювали

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу аеропорту.

"Пасажирів і багаж евакуйовано, потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.

Тривають роботи з евакуації повітряного судна. Аеропорт планує відновити роботу після 12:00.

Надзвичайна подія сталася близько 7:00 в суботу.

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