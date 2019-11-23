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Все про:аеропорт (419) літак (727) МАУ (33)

 Літак МАУ викотився за межі ЗПС в аеропорту Львова, пасажирів евакуювали

У міжнародному аеропорту "Львів" під час розвороту за межі злітно-посадкової смуги викотився літак авіакомпанії МАУ (рейс PS034 до Києва).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу аеропорту.

"Пасажирів і багаж евакуйовано, потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.

Тривають роботи з евакуації повітряного судна. Аеропорт планує відновити роботу після 12:00.

Надзвичайна подія сталася близько 7:00 в суботу.

Читайте також: Одеський аеропорт скасував усі ранкові рейси через аварію літака

Літак МАУ викотився за межі ЗПС в аеропорту Львова, пасажирів евакуювали 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161420
 
 
 Топ коментарі
 
Чергова підстава Порошенком чесного нашого Коломойського!

Перед цим він намагався нашкодити Зеленському!
Самолет МАУ выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова: пассажиров эвакуировали - Цензор.НЕТ 1735
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кстати, а виноватого в президентском двигателе нашли?
наверняка порохобот-диверсант какои-нибудь...
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новенький пилот газ с тормозом перепуутав?
Как можно выкатиться за пределы ВПП при маневрах на земле?

Или это при посадке было?
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Так.
На Корре написали, шо ледяной дождь и шквалистый ветер.
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У Львові сьогодні просто страшна ожеледиця - все покрито льодом!
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5 происшествий за неделю.. 2 в Одессе, Чугуев, арьков и сейчас, это то что написали
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Два ответа. При Порошенко такого не было или Порох во всём виноват. Выбирайте!
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Жадность везде виновата. А жадничать в авиации, чревата последствиями
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Летное ЧП - это не страшно, это как маленький дефолт одной компании))
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та шо ж такое?
ето шо, четырежды смелой шмаркле, ни туда не полети ни сюда не вернуться?
а обязанности исполнять как?
заканчивайте ету беду с самолетами.....
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Такая же беда вчера в Мюнхене была... ...сегодня два вагона с рельсов сошли... ...в Австрии, вообще пурга -- люди гибнут! Шо вам ещё рассказать "про Сахалин" ?
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Чергова підстава Порошенком чесного нашого Коломойського!

Перед цим він намагався нашкодити Зеленському!
Самолет МАУ выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова: пассажиров эвакуировали - Цензор.НЕТ 1735
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Та заборонить цьому мау літати!!! Де коломоська там проблеми!!!
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кстати, а виноватого в президентском двигателе нашли?
наверняка порохобот-диверсант какои-нибудь...
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Порохоботы слишком мелкие, это Порох лично открутил гайки!
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на месте происшествия нашли синие резиновые тактические тапочки, так что однозначно порохобот!
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Никто не замечает, что летные происшествия идут чередой? Сейчас пока без жертв. А потом... (Тьфу-тьфу-тьфу).
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Зелебобы, ну вы поняли, да ? Садового приказано не трогать.
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Та це стало зрозумілим, ще коли до Львівського аеропорту недотягнув "іспанскій льоччік", який з невстановленим числом пасажирів на вічновітчизняному АН-12 перевозив автомобільні комплектуючі з Іспанії до Туреччини "з дозаправкою у Львові". Правда, до жодної "авіакомпанії", що експлуатувала той нещасний літак, нічого коломойського причепити не вдалося, то ж у педротів ця історія особливого ентузіазму не викликала, а вже згадки про офіційного представника П-резидента серед контакьорів миру генерал-прем'єра Марчука і взагалі зробили тему "нецікавою та неактуальною".
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.. підскажіть... а де поховали невстановленних пасажирів?
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Тобто вирулюючи на "виконавчий старт"? Це просто ганьба. Де Коломойський набирає таких "пілотів"? Мабуть раніш списаний бухарик, який нібито виправився і працював деякий час бортпровідником? А викликати тягача жабонька задушила?
Танунах літати тим Мяу.
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... отакої!!! Тепер , шановний будемо викликати тягач, щоб тягнув нас на смугу прямо до торця ЗПС. А ті, що будуть приземлятися, будуть вимикати двигуни прямо на ЗПС та теж викликати тягач. Щоб Ваша душа була спокійна!!!)))
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Надеюсь, МАУ не забыли выставить пассажирам счет за доп услуги (катание по территории аэропорта, эвакуация багажа, эвакуация пассажиров).
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