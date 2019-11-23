 Літак МАУ викотився за межі ЗПС в аеропорту Львова, пасажирів евакуювали

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу аеропорту.
"Пасажирів і багаж евакуйовано, потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.
Тривають роботи з евакуації повітряного судна. Аеропорт планує відновити роботу після 12:00.
Надзвичайна подія сталася близько 7:00 в суботу.
Как можно выкатиться за пределы ВПП при маневрах на земле?
Или это при посадке было?
На Корре написали, шо ледяной дождь и шквалистый ветер.
ето шо, четырежды смелой шмаркле, ни туда не полети ни сюда не вернуться?
а обязанности исполнять как?
заканчивайте ету беду с самолетами.....
Перед цим він намагався нашкодити Зеленському!
наверняка порохобот-диверсант какои-нибудь...
Танунах літати тим Мяу.