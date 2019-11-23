 Невідомі в балаклавах побили активістів у Дніпрі, є травми черепа, щелепи та носа. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав сам Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 22 листопада, близько 22:00 п'ятеро молодих людей у балаклавах увірвалися до приміщення "Просвіти" в Дніпрі і напали на мене та Вірослава Цюп’яка. Побиття було в приміщенні громадської організації у присутності свідків. Зараз пишемо заяву в поліцію і їдемо в лікарню. Є травми черепа, щелепи і носа", - розповів він.
Владислав Мельничук також є керівником Товариства активної молоді.
так, шоб безповоротно?
в том числе правохранителей.
или при порохе ни били активистов?
или при порохе титушни не было?
тада без вариантов
занимаясь такими благородными вещами в наше время, нужно всегда быть готовыми себя защитить..
Мабуть "кеш" не поділили.
Вони ненавидят все украінське!
Вітаю тебе! ти виграв сексуальний тур малодрищ!
Погром национал-патриотов: зачем это нужно Порошенко
http://argumentua.com/stati/pogrom-natsional-patriotov-zachem-eto-nuzhno-poroshenko
І що за розбій???
Не вночі в темному перевулку, а в прямо в офісі?
Хто саме займається маніпуляцією?