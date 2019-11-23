 Невідомі в балаклавах побили активістів у Дніпрі, є травми черепа, щелепи та носа. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав сам Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 22 листопада, близько 22:00 п'ятеро молодих людей у балаклавах увірвалися до приміщення "Просвіти" в Дніпрі і напали на мене та Вірослава Цюп’яка. Побиття було в приміщенні громадської організації у присутності свідків. Зараз пишемо заяву в поліцію і їдемо в лікарню. Є травми черепа, щелепи і носа", - розповів він.

Владислав Мельничук також є керівником Товариства активної молоді.

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