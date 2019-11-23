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Все про:Дніпропетровськ (1215) побиття (485)

 Невідомі в балаклавах побили активістів у Дніпрі, є травми черепа, щелепи та носа. ФОТОрепортаж

У Дніпрі 22 листопада невідомі побили місцевих активістів: координатора коаліції "Громадська підтримка СічесалвськаТАК" Владислава Мельничука та його колегу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав сам Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 22 листопада, близько 22:00 п'ятеро молодих людей у балаклавах увірвалися до приміщення "Просвіти" в Дніпрі і напали на мене та Вірослава Цюп’яка. Побиття було в приміщенні громадської організації у присутності свідків. Зараз пишемо заяву в поліцію і їдемо в лікарню. Є травми черепа, щелепи і носа", - розповів він.

Владислав Мельничук також є керівником Товариства активної молоді.

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Невідомі в балаклавах побили активістів у Дніпрі, є травми черепа, щелепи та носа 01
Невідомі в балаклавах побили активістів у Дніпрі, є травми черепа, щелепи та носа 02
Невідомі в балаклавах побили активістів у Дніпрі, є травми черепа, щелепи та носа 03

Невідомі в балаклавах побили активістів у Дніпрі, є травми черепа, щелепи та носа 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161414
 
   
 Топ коментарі
 
Дев"яності повернулись. Слава секті-73.
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Ппц. Ригота голову вже остаточно підняла.
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Потужні реформи Зєлєпуті приносять результат.
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Та они никогда особо далеко и не отходили.
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может кое-кто провёл слишком потужни реформы?
так, шоб безповоротно?
в том числе правохранителей.

или при порохе ни били активистов?
или при порохе титушни не было?
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А у зебилов Порошенко до сих пор президент, который за все отвечает.
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це не 90-ті повернулися ( у ті часи мотивом криміналу лише були гроші) , це повернулися часи януковича, реванш реготини наберає обортів
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Те, кто пытается быть честным - все чаще проигрывают тем, кто врет.
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особенно, если на стороне мудаков госмашина.
тада без вариантов
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напомни, какие Потужні реформи Зєлєпуті ?
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Найти у....бков и на пожизненно! Ибо этих тварей ничего уже не изменит..уроды в балаклавах...
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Харків. 2014 рік. Напад на Просвіту російської банди на чолі з павловим (він же моторило).
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их надо просто валить..перевоспитывать бесполезно
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По-моему, в первую очередь надо валить тех, кто на госдолжности ОБЯЗАН ловить и сажать эту падаль.
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последний уровень защиты это твои навыки самообороны..
занимаясь такими благородными вещами в наше время, нужно всегда быть готовыми себя защитить..
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на потрібно переймати опит євреїв ( малі групи самооборини) бо здається мені нові коломойські рила тут ще на х*євертять....
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Сепарськi кондоми отримали нове завдання з Центру?
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одни ,,ахтивисты,, дали по зубам другим ,,ахтивистам,, ?
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Развивай тему незначительности события, например, - "киевские каратели" бьют по зубам благородным ополченцам...
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Балаклави...............скоріш за все це - внутрішні розбірки "ахтивістів".
Мабуть "кеш" не поділили.
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"Неизвестные в балаклавах " - швидше за все - "пси собакова"!
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В сущности, Украина постепенно может скатиться в гражданскую войну. Просто потому что ЗАО "Беня и партнёры" прекратит своё существование если Украина окончательно присоединится к Западу. Поэтому режим будет заниматься сдачей интересов Украины пока он не отстранён силой.
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Нац. меншини рулят!
Вони ненавидят все украінське!
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Засранцы а не активисты ,кабинет ,стулья ,и два мужика на своей территории позволяют себя бить ,пятеро против двух в закрытом помещении плюс подручные средства ...не бойцы ,явно не бойцы ...
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Ох у тебе бомбить. Ненавидиш все українське? Пригорає від Просвіти?
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А що таке "бандерівське"? Мова, віра, армія? Краще єзиг, масковскій паханат, *********? Навіщо ти терпиш ці борошна, висловись вже.
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видно малороське подобається, не на той сайт ти заліз козлорилий.
Вітаю тебе! ти виграв сексуальний тур малодрищ!
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пламенный привет от ватника Бориса Альбертовича Филатова?
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якось згадалося..
Погром национал-патриотов: зачем это нужно Порошенко
http://argumentua.com/stati/pogrom-natsional-patriotov-zachem-eto-nuzhno-poroshenko
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Хто це таке СечевлавксТАК?
І що за розбій???
Не вночі в темному перевулку, а в прямо в офісі?

Хто саме займається маніпуляцією?
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Так,я нэ пойняв,дэ закон про вильнэ володиння зброею???????
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