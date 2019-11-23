 Прокурор ГПУ причетний до вимагання землі в Затоці, - Рябошапка

Про це, коментуючи обшуки в Одеській області, заявив генпрокурор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Ця справа пов'язана з вимаганням виділення землі особам, які не мали на це права. На жаль, до цієї справи був причетний один із прокурорів Генпрокуратури, і зараз вживаються заходи щодо перевірки цієї причетності і встановлення вини кожного з групи осіб", - підкреслив він .
За словами генпрокурора, вчорашні обшуки в Одесі пов'язані зі справою про розкрадання грошей чиновниками міської ради та корупцією в Адміністрації морських портів.
"Проведено низку обшуків в Одеській міській раді, а також в структурних підрозділах міськради і в одному з комунальних підприємств. Проблема була пов'язана з тим, що було створено штучний борг, за який чиновники одеської мерії пропонували розплатитися одеситам. Розмір боргу становив понад 100 мільйонів гривень. Борг був штучним, і компанії, які викупили борг, афілійовані з чиновниками одеської мерії", - пояснив генпрокурор.
Він уточнив, що правоохоронці шукали документи для підтвердження створення штучного боргу.
Рябошапка зазначив, що деяким чиновникам мерії було повідомлено про підозру.
Водночас глава ГПУ розповів, що чиновники, які пов'язані з Адміністрацією морських портів, за допомогою фіктивних договорів намагалися вивести з власності держпідприємства приблизно 54 млн грн.
"Це було пов'язано з поставками певної продукції, яку так і не було доставлено, а також із виконанням робіт із реконструкції порту, які не було проведено", - зазначив Рябошапка.
И только Пэтрык всех в силах спасти!
А СН збоченци!!!
Я люблю ляльку
Адже скоріш за все, це - підбарижник якого досі не звільнили.
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Схемы там те ещё
Все со всеми в доле
Сколько ж это придётся выметать