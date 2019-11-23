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 Події, Суспільство
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Все про:ГПУ (3387) Одеса (2186) Одеська область (1108) АМПУ (18) Рябошапка Руслан (208)

 Прокурор ГПУ причетний до вимагання землі в Затоці, - Рябошапка

Один із прокурорів Генеральної прокуратури причетний до вимагання землі в селищі Затока на Одещині.

Про це, коментуючи обшуки в Одеській області, заявив генпрокурор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Ця справа пов'язана з вимаганням виділення землі особам, які не мали на це права. На жаль, до цієї справи був причетний один із прокурорів Генпрокуратури, і зараз вживаються заходи щодо перевірки цієї причетності і встановлення вини кожного з групи осіб", - підкреслив він .

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За словами генпрокурора, вчорашні обшуки в Одесі пов'язані зі справою про розкрадання грошей чиновниками міської ради та корупцією в Адміністрації морських портів.

"Проведено низку обшуків в Одеській міській раді, а також в структурних підрозділах міськради і в одному з комунальних підприємств. Проблема була пов'язана з тим, що було створено штучний борг, за який чиновники одеської мерії пропонували розплатитися одеситам. Розмір боргу становив понад 100 мільйонів гривень. Борг був штучним, і компанії, які викупили борг, афілійовані з чиновниками одеської мерії", - пояснив генпрокурор.

Він уточнив, що правоохоронці шукали документи для підтвердження створення штучного боргу.

Рябошапка зазначив, що деяким чиновникам мерії було повідомлено про підозру.

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Водночас глава ГПУ розповів, що чиновники, які пов'язані з Адміністрацією морських портів, за допомогою фіктивних договорів намагалися вивести з власності держпідприємства приблизно 54 млн грн.

"Це було пов'язано з поставками певної продукції, яку так і не було доставлено, а також із виконанням робіт із реконструкції порту, які не було проведено", - зазначив Рябошапка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161412
 
 
 Топ коментарі
 
І до цього прокурора буде застосована "найвища" міра покарання - звільнення з посади з наступним відновленням на посаді через суд з виплатою компенсації!!!
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Авгиевы конюшни Украины чистить и чистить.
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Авгиевы конюшни Украины чистить и чистить.
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Ща вам парахоботы расскажут шо это всё паказуха! Прокурор ГПУ причетний до вимагання землі в Затоці, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8486
И только Пэтрык всех в силах спасти!
А СН збоченци!!! Прокурор ГПУ причетний до вимагання землі в Затоці, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8486
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значить треба нагородити його - строком на 9 років звгвльною колонії із зеками, тоді би всі не брали хабарів коли знали що не має колоній для мусарів і судей а є для всіх
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І до цього прокурора буде застосована "найвища" міра покарання - звільнення з посади з наступним відновленням на посаді через суд з виплатою компенсації!!!
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Лялька! ...тебя все не любят, но ты любишь всех! Виртуальная многостаночница -- это впечатляет и внушаеть! -- Кощейка бессмертная...*)
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А нафига читать что-то кроме заголовка?
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...я не понял! -- Рябошапка, это не ********, или не педофил?
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Розстріляти виродка............. та і по тому.
Адже скоріш за все, це - підбарижник якого досі не звільнили.
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О там не один
Почитайте статью
Схемы там те ещё
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Ну тоді - розстріляти тих хто прийде на його похорон................. а потім і тих хто на поминки.
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Там сговор с администрацией города
Все со всеми в доле

Сколько ж это придётся выметать
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И все это долгие годы «никто не замечал» и «реформы»
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На його місце призначать зелених бариг і так по колу вже 28 років.
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От я і кажу - потрібно запроваджувати смертну кару.
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Потом такое же (только помасштабнее) расскажут и про эту Шапку.. Всё они уроды...
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Рябошапке пора открыть уголовные дела на Зеленского и Разумкова за законопроект о продаже украинской земли! А если это правительственный вариант - так и на Премьера! (Шутка).
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Перевести його негайно на бурштинові лихорадки
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...когда Генеральная Прокуратура опровергает своего Генеральног Прокурора... ... нехай будет Рябошапка... -- я согласный! *)
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Бреше ряба шапка і не червоніє. Всі його заяви, це лише марні намагання відвернути увагу суспільства від скандалу з "плівками труби" та злочинів режиму Моніки Коломойской проти народу України
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РЯБОШАПКА, ГДЕ ПОСАДКИ??! ОСОБЕННО ИНТЕРЕСУЕТ ПО ПОРТНОВУ - ТЕЛО ВООБЩЕ БЕРЕГА ПОПУТАЛО.
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