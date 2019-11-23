 Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
До Дня пам'яті жертв голодоморів 23 листопада в столиці відбудеться низка траурних заходів.
Зокрема, траурні заходи відбудуться на території Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" (вул. Лаврська, 3) з участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, іноземних гостей. Зокрема, участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих від голодоморів візьме президент Володимир Зеленський.
На території Києва буде приспущено Державний прапор України. Також обмежать проведення заходів розважального характеру і внесуть зміни в програми комунальних засобів масової інформації.
23 листопада в храмах проводитимуть поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.
До 30 листопада триватиме виставка-реквієм "Не згасне в серці пам'яті свіча" в Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія". А до 29 листопада в Державному архіві Києва відбудеться виставка архівних документів "До Дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні".
Крім цього, цього дня о 16:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам'ять жертв голодоморів, а також буде проведено всеукраїнську акцію "Запали свічку". У цей час кожен охочий може долучитися до вшанування пам'яті загиблих співвітчизників і встановити свічку на підвіконні.
Нагадаємо, у ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, який здійснювався тоталітарним комуністичним режимом СРСР.
У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. З 195 країн світу актом геноциду Голодомор 1932-1933 років в Україні на міждержавному рівні, крім України, визнають 15 держав-членів ООН і держава Ватикан.
Традиційно пам'ять жертв голодоморів вшановують у четверту суботу листопада.
Напомним имена и фамилии основных действующих лиц.
Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ на Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - малоросс. Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся на Украину - еврей. Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации на Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс, ярый украинизатор. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей. Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей.
це робив сталін, задля росіскої імперії !
нічого більше тут не калякай.
Для спамящих ботов .
Историю народов не переписать .
Почитайте список управленческого аппарата, начиная с1919 года , составленного
французским журналистом МАРСЕНОМ .корреспондентом французской "L Illustration" в
1919 - 21 г . г .
https://www.youtube.com/watch?v=udtQk4gupAE
https://www.youtube.com/watch?v=I5vIg-d4eeM
Ти кажеш не було Голодомору?
І не було голодного села?
А бачив ти в селі пусту комору,
З якої зерна вимели до тла?
Як навіть мариво виймали із печі
І забирали прямо із горшків.
Окрайці виривали з рук малечі,
із торбиночок нужденних стариків?
Ти кажеш, не було Голодомору?
Чого ж тоді, як був і урожай,
Усе суціль викачували з двору,-
Греби, нічого людям не лишай!
Хто ж села, вимерлі на Україні,
Російським людом поспіль заселяв?
Хто? На чиєму це лежить сумлінні?
Імперський молох світ нам затуляв!
Донині Душі іх іще стоять в очах...
Тих, хто пережив оту зловісну пору -
І пухлі і померлі на шляхах...
А кажеш - не було Голодомору?
История скреп
Сегодня, 23 ноября (в четвёртую субботу ноября), в Украине чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов - миллионов украинцев, уничтоженных тоталитарным коммунистическим режимом. А в России - достойной правопреемнице СССР и сталинизма, не чтят. Россия отказывается признавать Голодомор геноцидом украинцев и заявляет, что все обвинения "политизированы и антинаучны",. что это - "русофобская теория" и "козни Запада чтобы поссорить "братские" народы". Не было никакого искусственного голода. Обычный неурожай. Просто так получилось. Никто не виноват, а зерном крестьяне делились добровольно и отдавали не всё. Очень уж хотелось поскорее закончить индустриализацию, закупить у буржуев фабрики, заводы, поезда, теплоходы, и начать кушать вкусный пломбир, запивая его тоже вкусной газировкой.
Перед вами (ниже под постом) редкие архивные кадры, на которых отчетливо видны не только последствия голода в Украине 1932-1933 годов, а и причина его возникновения. И не забывайте, что в это самое время, на Запад шли эшелоны с зерном, которое продавалось по заниженным, демпинговым, ценам. А после просмотра, все фанаты СССР и лично рябого упыря пусть (вместо своего обычного "вы всё врёте") пусть попытаются ответить на простые вопросы. Если Голодомора не было, а был "просто неурожай", то:
1. Зачем нужен был закон "о трех колосках"?
2. Зачем были нужны "черные доски"?
3. Почему за несколько спрятанных колосков пшеницы или горсть любого зерна расстреливали как "врага народа"?
4. Почему НКВД и красноармейцы брали в осаду умирающие украинскик села и расстреливал за попытку бегства в город?
4. Почему от голода не умер ни один чекист?
5. Как по вашему еще мог возникнуть голод, кроме как с "помощью" "братской Москвы", отбиравшей зерно у крестьян, если сбор зерновых в Украине в 1932-ом (около 480 кг зерна на душу населения), наблюдался в России, к примеру, в 2003 году, но, как известно, никакого голода в 2003 году в России не было?
6. Почему не было голода в Западной Украине? И это главный вопрос.
Мало? Неубедительно? Давайте тогда обратимся к советской истории, "неполитизированной и научной".
Сталин, 6 августа 1930 года: "Форсируйте вывоз хлеба во всю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут".
Из речи Ворошилова на XVII съезде ВКП(б): "Мы пошли изначально сознательно на голод, потому что нам был нужен хлеб".
Из речи С.Косиора -там же: «Борьбу с националистическим уклоном мы начали с большим опозданием - только в 1933 году нам удалось разгромить национализм и очистить атмосферу".
"Три четверти человечества может умереть, если это будет необходимо, чтобы одна четвертая стала коммунистической" - эта цитата принадлежит вашему кумиру Ленину, совколюбы" - злому гению, также придумавшему и концлагеря для мирного населения, которые стали массово применяться для уничтожения людей. Нельзя из человека сделать раба, если в нем нет гена раба. И именно таких людей боятся диктаторы, и именно таких пытаются уничтожить голодом, тюрьмами, расстрелами, ГУЛАГом. Что скажешь на это, ватное племя? Так может, всё-таки, это был Голодомор - геноцид украинцев Кремлем?
От 25 до 35 миллионов. Сколько украинцев осталось в стране, а было 52 миллиона.
Хватит прикрываться Голодомором 1932-1933 годов, надо привлекать к ответственности нынешние партии и правительства и всех президентов.
Кравчук 1991-1994 +91 900
Кучма 1994-2005 -3 578 138
Ющенко 2005-2010 -1 317 870
Янукович 2010-2014 -536 692
Порошенко 2014-2019 -3 313 887 без Донбасса и Крыма
Зеленский лучше Порошенка, но до Януковича явно не дотягивает в качестве жизни украинцев.
А через 15 років був 33 рік...
Решения Конституционного Суда о нелегитимности режима будет достаточно.
;...Ми не відстояли свободу,
Її мов тіло продали
І що ми маєм- член народу
Та гніт боржної кабали...;
Октябрьский переворот 2017 года.
Кто совершил (вопрос).
Земля - рабочим ;Фабрики - крестьянам;Вода- матросам.
https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html
Из высказывания корреспондента французской "L Illustration" R.Vaucher из книги «L Enfer Bolchevik a Petrograd" 1919.
«Когда мы жили в тесном контакте с чиновниками большевистского правительства, сразу бросается в глаза факт, что практически все они евреи. Я далёк от антисемитизма, но я должен подтвердить, что везде: в Петрограде, в Москве, в провинции, во всех комиссариатах, в районных учреждениях, в Смольном, в бывших министерствах, в Советах, я встречал евреев и только евреев. Чем больше изучаешь эту революцию, тем больше убеждаешься, что большевизм - это еврейское движение».
*****
Тогда давайте обратимся к историческому списку коммунистов в высших эшелонах власти
в срср в1917 - 1940 г . г .
МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ СПИСОК УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОСТАВА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СССР СОСТАВЛЕННЫЙ В. МАРСДЕНОМ.
В списке 40 000 фамилий (см. список) управленцев - творивших эти злостные преступления против Украинского народа . .
""""вспомнили через 80 лет об уничтоженной ЭЛИТЕ нации Украинцев !
«Председатель Совета Народных Комиссаров - Владимир Ульянов (Ленин) Нарком по внутренним делам - А. И. Рыков Нарком земледелия - В. П. Милютин Нарком труда - А. Г. Шляпников Наркомат по военным и морским делам - комитет, в составе: В. А. Овсеенко (Антонов), Н. В. Крыленко и П. Е. Дыбенко Нарком по делам торговли и промышленности - В. П. Ногин Нарком народного просвещения - А. В. Луначарский Нарком финансов - И. И. Скворцов (Степанов) Нарком по иностранным делам - Л. Д. Бронштейн (Троцкий) Нарком юстиции - Г. И. Оппоков (Ломов) Нарком по делам продовольствия - И. А. Теодорович Нарком почт и телеграфов - Н. П. Авилов (Глебов) Нарком по делам национальностей - И. В. Джугашвили (Сталин)».
Итого: трое украинцев, один поляк, один еврей, один грузин. Остальные русские.
Странно, что Украина свои права не качает, как Израиловка... ...ладно -- почтим Память!
Оригинал взят у marginal06 в Максимально полный список управленческого состава и руководителей СССР составленный В. Марсденом. 1919 год
Персонал советской бюрократии: ЦК ВКП большевиков (все евреи):
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На первом месте, и это важно, в списке у Виктора Марсдена стоит Троцкий (Бронштейн).
На втором месте стоит Ленин (Ульянов. Как минимум еврей по матери Бланк).
На третьем месте стоит Зиновьев (Апфельбаум. Писал за Ленина работы и редактировал их).
Затем по очереди:
Лурье (Ларин),
Крыленко (Кличка - «Абрам», впоследствии нарком юстиции, и первый председатель шахматной федерации СССР),
Луначарский (Баилих- Мандельштам), Урицкий(Моисей Соломонович),
Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн),
Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд. Он муж сестры Троцкого и тоже редактор и ленинских работ).
Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Свердлов(Я́ков Миха́йлович Свердло́в).
Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис).
Бюро Первого состава Совета рабочих и солдатских депутатов города Москвы (все евреи):
Три сопредседателя:
Председатель первого Московского Совета после революции -Лейба Хинчук.
Председатель Совета Рабочих и красноармейцев - Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов - Модер.
Члены первого Моссовета:
Заркх, Кламер, Гронберг, Шейнкман, Ротштейн, Ф. Я. Левензон, Краснопольский, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Ривкин, Симсон, Тяпкин, Шик, Фальк, Андерсон (литовский еврей), Вимба (литовский еврей), Соло (литовский еврей), Михельсон, Тер-Мичян (армянский еврей).
Секретарь Бюро - Клауснер.
Начальник канцелярии - Роценгольц.
ВЦИК Четвёртого Всероссийского Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов: (По конституции 1918 года, формально, высшего органа власти).
Из 34 членов ЦИК ни одного нееврея.
Председатель - Яков Свердлов.
Члены: Абельман. Вельтман (Павлович), Аксельрод, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Красиков, Лундберг, Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн), Цедербаум (Левицкий), Ленин, Зиновьев-Апфельбаум, Троцкий (Бронштейн), Сирота, Суханов (Гиммер), Ривкин, Цейбут, Ратнер(Лейба Григорьевич), Блейхман (Солнцев), А. Гольденрудин, Хаскин, Ландер, Аронович, Камков (Борис Давидович Кац), Фишман, Абрамович(Рейн Рафаил Абрамович), Фриче, Ильин (Гольдштейн), Лихач М.А., Лейба Хинчук, Берлинрут, Дистлер, Чернявский, Бен (Вениамин) Смидович.
ВЦИК Пятого Съезда Советов. Из 62 членов ни одного нееврея:
Бруно (литовский еврей), Бреслау (литовский еврей), Бабчинский, Бухарин (чистый еврей и друг Троцкого, бывший с ним в Нью-Йорке и имевший американское гражданство, всегда выдававшийся за русского), Вейнберг, Гайлис, Гейнцберг, Данишевский (немецкий еврей), Штарк, Закс, Шейнман(Аро́н Льво́вич), Эрдлинг, Ладауер, Лингер, Литвинов (Меер-Генох Моисеевич Валлах, будущий министр иностранных дел записан чехом, чехословацкий еврей), Семён Диманштейн, Левин, Эрман, Иоффе, Карклин, Книгиссен, Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд), Зиновьев-Апфельбаум, Крыленко (Кличка - «Абрам»), Красиков, Капник, Кауль, Ленин , Лацис (Ян Фридрихович Судрабс), Ландер, Луначарский, Петерсон (литовский еврей), Я́ков Христофо́рович Пе́терс, Рудзутак (Ян Эрнестович, литовский еврей), Розин, Смидович, Стучка (латышский еврей), Свердлов (Я́ков Миха́йлович Свердло́в), Смига (латышский еврей), Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис), Сосновицкий, Скрыпник, Троцкий (Бронштейн), Теодорович, Терьян (армянский еврей), Урицкий(Моисей Соломонович), Тегулечкин, Фельдман, Фрумкин, Цурюпа, Чавчавадзе (грузинский еврей), Шейнкман, Розенталь, Ашкенази, Карахан (Лев Михайлович, караимский еврей), Розе (Вольдемар Рудольфович), Радек (Карл Бернга́рдович Собельсон), Шлихтер, Чиколини, Шиянский.
Совет Народных Комиссаров:
Председатель - Ульянов-Ленин (полуеврей, у Марсдена он ещё русский, а по еврейским законам чистый еврей, т.к. по матери, Прим.ред.).
Комиссар иностранных дел: сначала Троцкий (Еврей), потом Чичерин (Полуеврей, у Марсдена русский),
Комиссар по делам национальностей - Джугашвили (грузин - у Марсдена, на с.д. полуеврей по отцу, или грузинский еврей).
Председатель совета народного хозяйства - Лурье (Ларин) - еврей.
Комиссар по восстановлению - Шлихтер (Еврей),
Комиссар государственных земель - Кауфман (еврей).
Комиссар государственного контроля - Ландер (еврей).
Комиссар общественных работ - В. Шмидт (еврей).
Комиссар по сельскому хозяйству - Прошьян (армянский еврей).
Комиссар Армии и Флота - Троцкий (еврей).
Комиссар социальной помощи - Е. Лилина (Книгиссен) - еврейка,
Комиссар образования -Луначарский (Баилих, у Марсдена он Мандельштам) - еврей,
Комиссар вероисповеданий -Шпитцберг (еврей),
Комиссар внутренних дел - Зиновьев (Апфельбаум) - Еврей,
Комиссар по финансам - Исидор Гуковский (еврей),
Комиссар по делам выборов - Урицкий(Моисей Соломонович, еврей).
Комиссар юстиции - И. Штейнберг (еврей).
Комиссар по делам эвакуации - Фенигштейн (еврей), его заместители - Равич и Заславский - оба евреи.
Итого из 20 советских комиссаров один Сталин, два пролуеврея и 17 чистых евреев.
Комиссариат армии (все евреи):
Комиссар армии и флота - Троцкий.
Заместители Троцкого - Склянский и Гиршфельд.
Председатель Военного Совета тот же Троцкий.
Члены этого Совета - Шородак и Петч (литовский еврей).
Зам. Военный комитет Москвы - Штейнгардт (литовский еврей) и Думпис (немецкий еврей).
Командир школы пограничников - Глейзер (литовский еврей).
Комиссары 5-ой советской дивизии - Дзеннис и Полонский Владимир Иванович (Рувен Гершевич, литовский еврей).
Комиссар армии на Кавказе - Лехтинер.
Чрезвычайные комиссары Восточного фронта - Шульман и Бруно.
Члены военного совета Казани - Розенгольц, Майгар и Назенгольц,
Комиссар Петроградского военного округа - Гутпис.
Военный комендант Петрограда - Цейгер.
Командующий красногвардейцами во время Ярославского мятежа - Геккер.
Командующий Восточным фронтом против чехословаков - Вацетис (латышский еврей).
Командующий Московским военным округом - Буткус (литовский еврей).
Член Военного Совета - П.П. Лацимер.
Начальник (S.R). Военного командования - Элкан Соломонович Кольман (бывший австрийский офицер).
Комиссар Московского военного округа - Медкас.
Начальник обороны Крыма - А. Зак.
Командующий Курским фонтом - Слузин, его помощник - Зильберман.
Комиссар румынского фронта - Спиро. Предревштаба штаба армии Северной армии - А. Фишман (еврей).
Председатель Совета армий Западного фронта - Позерн.
Военно-судебный комиссар 12 армии - Ромм.
Комиссар 12 армии - Мейчик.
Комиссар Витебска - Дайбе.
Комиссар 4-ой армии - Ливензон.
Комиссар Московского военного округа - Губельман.
Тебе тут никто не позволит разжигать антисемитизм.
Французский философ и политолог, профессор Университета Пантеон-Ассасе Филипп де Лара приехал в Украину, чтобы представить свои исследования в области геноцида. На лекции, организованной «Альянс Франсез» в Днепропетровске, он говорил об уникальности двух геноцидов: Холокоста - преступления против еврейского народа и Голодомора - преступления против украинского народа.