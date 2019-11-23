EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  1267  60
Все про:голодомор (201) пам'ять (644)

 Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів

Цього року українці відзначають День пам'яті жертв голодоморів у суботу, 23 листопада. Цього дня на всій території України буде приспущено державні прапори а о 16:00 у кожному будинку й установі українці запалять свічки пам'яті і долучаться до загальнонаціональної хвилини мовчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

До Дня пам'яті жертв голодоморів 23 листопада в столиці відбудеться низка траурних заходів.

Зокрема, траурні заходи відбудуться на території Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" (вул. Лаврська, 3) з участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, іноземних гостей. Зокрема, участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих від голодоморів візьме президент Володимир Зеленський.

Читайте також: Ми мусимо ніколи не забувати про організований режимом Сталіна Голодомор в Україні, - Лінкявічюс

На території Києва буде приспущено Державний прапор України. Також обмежать проведення заходів розважального характеру і внесуть зміни в програми комунальних засобів масової інформації.

23 листопада в храмах проводитимуть поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.

До 30 листопада триватиме виставка-реквієм "Не згасне в серці пам'яті свіча" в Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія". А до 29 листопада в Державному архіві Києва відбудеться виставка архівних документів "До Дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні".

Крім цього, цього дня о 16:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам'ять жертв голодоморів, а також буде проведено всеукраїнську акцію "Запали свічку". У цей час кожен охочий може долучитися до вшанування пам'яті загиблих співвітчизників і встановити свічку на підвіконні.

Дивіться також: "У нас більш нема шо їсти": тизер до українського фільму "Яків" про Голодомор 1932-33 років. ВIДЕО

Нагадаємо, у ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, який здійснювався тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. З 195 країн світу актом геноциду Голодомор 1932-1933 років в Україні на міждержавному рівні, крім України, визнають 15 держав-членів ООН і держава Ватикан.

Традиційно пам'ять жертв голодоморів вшановують у четверту суботу листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161411
 
   
 Топ коментарі
 
хочу звернутись до тих Українців які "усталі ат вайни" якщо ми не згуртуємось і зараз знову програємо чублячись між собою,голодомо може повторитись
 показати весь коментар
 
Вечная память невинным жертвам ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Знание истории при нашей географии это гарантия не наступать постоянно на грабли.УЧИТЕ ДЕТЕЙ на ошибках родителей
 показати весь коментар
 
 
хочу звернутись до тих Українців які "усталі ат вайни" якщо ми не згуртуємось і зараз знову програємо ********* між собою,голодомо може повторитись
 показати весь коментар
 
 
новий Сеньор - Голодомор вже запалив свічку ?
 показати весь коментар
 
 
Сьогодні день пам'яті мільйонів УКРАЇНЦІВ, закатованих росіянами
 показати весь коментар
 
 
Голодомор Украинцев имена....

Напомним имена и фамилии основных действующих лиц.
Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ на Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - малоросс. Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся на Украину - еврей. Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации на Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс, ярый украинизатор. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей. Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей.
 показати весь коментар
 
 
всіх перелічила ?
це робив сталін, задля росіскої імперії !
нічого більше тут не калякай.
 показати весь коментар
 
 
Не списывайте все преступления иудеев-большевиков на одного изверга Сталина. Один в поле не изверг.
 показати весь коментар
 
 
Ksenia VB
Для спамящих ботов .
Историю народов не переписать .
Почитайте список управленческого аппарата, начиная с1919 года , составленного
французским журналистом МАРСЕНОМ .корреспондентом французской "L Illustration" в

1919 - 21 г . г .
 показати весь коментар
 
Посмотрите на Ютубе ВОПРОС РАВВИНА ВЛАДИМИРУ ЗЕЛЕНСКОМУ и поймете, почему они нас так ненавидят , что устроили голодомор.
https://www.youtube.com/watch?v=udtQk4gupAE
 показати весь коментар
 
Это правда что он такое сказал ? Неплохо бы источник цитаты. Обычно сталинские холуи, типа этого, без команды рот не раскрывали.
 показати весь коментар
 
 
Звичайно,документа з цією цитатою немає.Першоджерело-спогади Віктора Кравченка ("Я обираю свободу").
 показати весь коментар
 
Дело в том что сталинский режим очень ценил "правильное" использование терминов. В частности, у него была не "борьба с крестьянством",а "борьба с кулачеством". Именно поэтому данная фраза со 100% вероятностью является фейком.
 показати весь коментар
 
 
...позволим землю раздать-распродать библейным, устроят еще покруче тех, которые были...
 показати весь коментар
 
 
А зеленой малоросс неЛох, после всех геноцидов, хочет подружиться с мышебратьями, и быть одним наротом, за счет самой Украины, хер ему на ермолку.
 показати весь коментар
 
 
І нахрєна ти галахічного єврея обзиваєш малоросом ? Він такий маларос як бєня жидобендерівець .
 показати весь коментар
 
**
Ти кажеш не було Голодомору?
І не було голодного села?
А бачив ти в селі пусту комору,
З якої зерна вимели до тла?

Як навіть мариво виймали із печі
І забирали прямо із горшків.
Окрайці виривали з рук малечі,
із торбиночок нужденних стариків?

Ти кажеш, не було Голодомору?
Чого ж тоді, як був і урожай,
Усе суціль викачували з двору,-
Греби, нічого людям не лишай!

Хто ж села, вимерлі на Україні,
Російським людом поспіль заселяв?
Хто? На чиєму це лежить сумлінні?
Імперський молох світ нам затуляв!

Донині Душі іх іще стоять в очах...

Тих, хто пережив оту зловісну пору -

І пухлі і померлі на шляхах...
А кажеш - не було Голодомору?
 показати весь коментар
 
 
Потому, что практически поголовно активных реализаторами идеи голодомора украинцев были коммунисты евреи! Об этом, непонятно почему - стыдливо предпочитают не говорить!
 показати весь коментар
 
 
Читайте решение суда по Голодомору. Там перечислены виновники; среди них только одна фамилия еврейская (Хатаевич). Главные виновники Голодомора: Сталин (осетин или грузин), Молотов (русский), Косиор (поляк).
 показати весь коментар
 
История всё расставляет по своим местам. Постепенно иностранные государства, одно за другим, признают Голодомор геноцидом.
 показати весь коментар
 
 



История скреп

Сегодня, 23 ноября (в четвёртую субботу ноября), в Украине чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов - миллионов украинцев, уничтоженных тоталитарным коммунистическим режимом. А в России - достойной правопреемнице СССР и сталинизма, не чтят. Россия отказывается признавать Голодомор геноцидом украинцев и заявляет, что все обвинения "политизированы и антинаучны",. что это - "русофобская теория" и "козни Запада чтобы поссорить "братские" народы". Не было никакого искусственного голода. Обычный неурожай. Просто так получилось. Никто не виноват, а зерном крестьяне делились добровольно и отдавали не всё. Очень уж хотелось поскорее закончить индустриализацию, закупить у буржуев фабрики, заводы, поезда, теплоходы, и начать кушать вкусный пломбир, запивая его тоже вкусной газировкой.

Перед вами (ниже под постом) редкие архивные кадры, на которых отчетливо видны не только последствия голода в Украине 1932-1933 годов, а и причина его возникновения. И не забывайте, что в это самое время, на Запад шли эшелоны с зерном, которое продавалось по заниженным, демпинговым, ценам. А после просмотра, все фанаты СССР и лично рябого упыря пусть (вместо своего обычного "вы всё врёте") пусть попытаются ответить на простые вопросы. Если Голодомора не было, а был "просто неурожай", то:

1. Зачем нужен был закон "о трех колосках"?

2. Зачем были нужны "черные доски"?

3. Почему за несколько спрятанных колосков пшеницы или горсть любого зерна расстреливали как "врага народа"?

4. Почему НКВД и красноармейцы брали в осаду умирающие украинскик села и расстреливал за попытку бегства в город?

4. Почему от голода не умер ни один чекист?

5. Как по вашему еще мог возникнуть голод, кроме как с "помощью" "братской Москвы", отбиравшей зерно у крестьян, если сбор зерновых в Украине в 1932-ом (около 480 кг зерна на душу населения), наблюдался в России, к примеру, в 2003 году, но, как известно, никакого голода в 2003 году в России не было?

6. Почему не было голода в Западной Украине? И это главный вопрос.

Мало? Неубедительно? Давайте тогда обратимся к советской истории, "неполитизированной и научной".

Сталин, 6 августа 1930 года: "Форсируйте вывоз хлеба во всю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут".

​​​Из речи Ворошилова на XVII съезде ВКП(б): "Мы пошли изначально сознательно на голод, потому что нам был нужен хлеб".

Из речи С.Косиора -там же: «Борьбу с националистическим уклоном мы начали с большим опозданием - только в 1933 году нам удалось разгромить национализм и очистить атмосферу".

"Три четверти человечества может умереть, если это будет необходимо, чтобы одна четвертая стала коммунистической" - эта цитата принадлежит вашему кумиру Ленину, совколюбы" - злому гению, также придумавшему и концлагеря для мирного населения, которые стали массово применяться для уничтожения людей. Нельзя из человека сделать раба, если в нем нет гена раба. И именно таких людей боятся диктаторы, и именно таких пытаются уничтожить голодом, тюрьмами, расстрелами, ГУЛАГом. Что скажешь на это, ватное племя? Так может, всё-таки, это был Голодомор - геноцид украинцев Кремлем?
 показати весь коментар
 
 
В ООН сказали - "Голодомор - Великий голод 1932-1933 годов на Украине унёс жизни от 7 до 10 миллионов"

От 25 до 35 миллионов. Сколько украинцев осталось в стране, а было 52 миллиона.

Хватит прикрываться Голодомором 1932-1933 годов, надо привлекать к ответственности нынешние партии и правительства и всех президентов.
 показати весь коментар
 
Кравчука не трогать.
Кравчук 1991-1994 +91 900
Кучма 1994-2005 -3 578 138
Ющенко 2005-2010 -1 317 870
Янукович 2010-2014 -536 692
Порошенко 2014-2019 -3 313 887 без Донбасса и Крыма
Зеленский лучше Порошенка, но до Януковича явно не дотягивает в качестве жизни украинцев.
 показати весь коментар
 
 
зменшення кількості населення - це наслідок все тої ж радянщини.
 показати весь коментар
 
 
і не треба прирівнювати виморених голодом з померлими природньою смертю і відсутністю народжених.
 показати весь коментар
 
 
"Гитлер был глупым мальчиком. Он действовал напрямую, открыто. И пришлось выполнять неимоверно большую работу - миллионы сжечь, расстрелять, закопать и тому подобное. Он оставил кровавые следы. Мы действуем более хитро: у нас не будет следов. Сократить деторождение хотя бы наполовину - это уничтожить в год 2-3 миллиона русских без всяких физических затрат. Не надо печей, патронов, могил. И нет следов. Не родился. Нет и виновных." - это применили и к украинцам.
 показати весь коментар
 
mozet ne nado sravnivat genocid sto zdelala rosija 1932-1933 s teperesnimi kotoryje paprostu ujexali zit i rabotat v drugyje strani.Dve raznyje veci
 показати весь коментар
 
Почему не сравнивать Геноцид 1932-1933 и нынешние условия жизни, если результат одинаковый?
 показати весь коментар
 
Сьогодні ми згадуємо Голодомор його жертв, але не згадуємо історію. А варто згадати. Хоча б тому, щоб цей акт геноциду, етноциду не повторився. 1921 рік. Жовтень-листопад. Інтерновані напередодні частини Дієвої армії УНР, які зазнали поразки від большевиків, трьома похідними групами від 345 до 900 чоловік вирушили на захоплену кацапськими большевиками і українськими колаборантам Україну, на якій в той ас то тут, то там спалахували селянські повстання проти кацапських продзагонів, які грабували українське село. Юрко Тютюнник, який здійснював загальне керівництво рейдом, сподівався, що пограбовані і поґвалтовпні селяни одностайно піднімуться і підтримають його. Але селяни не наважилися. Вони щмучилися від війни і повірили кацапо-большевицьким обіцянкам про "мир, труд, май" і "землю - селянам, фабрікі- рабочім". Похідні групи були розбиті 9еавливізіжю Котовського. Полонених вояків було розстріляно біля містечка Базар. А вже наступного року почалася насильницька колективізація. А ще через 10 років - Голодомор. Який забрав значно більше життів безкарно!!, ніж міг забрати збройний опір душогубам. А ще до того, у 2918-му році цітж селяни не зрозуміли і не підтримали гетьмана Скоропадського з його реформами, який відновив і розбудовував державний апарат, армію, флот. Селяни війни не хотіли і підтримали популістів-миролюбців Винниченка і Грушевського, які хоч і були українськими, але все-таки соціалістами. В навіть переобрання на себе диктаторський повноважень Симона Петлюри ситуацію не врятувало. Не хотіли українці воювати - і край. Найбозздатніші українські частини, як і тепер були з Галичини. Це були частиниУГА - Української Галицької Армії, які були витіснені з Галичини поляками за допомогою Антанти і свіжих військ польського генерала Галлєра, підготовлених і озброєних французами. УГА не була розбита, просто виконала міжнародні угоди, за якими Галичину було вирішено віддати полякам, натомість поляки повинні були допомогти Петлюрі розбити большевиків. Такий собі тогочасний Будапештський меморандум. Так от, поляки не щмогли, та й не дуже хотіли допомагати українцям, армія яких не підтримувалася "з ученими війною" селянами, хоча і допомогли армійським групам УНР захопити Київ. Потім їм просто забракло сил. Українського селянина не було кому захищати, бо він не подбав про власну армію. Тому внаслідок "відведень" армія УНР опинилася за межами України. А далі був Зимовий похід Тютюнника. Потім Базар і Голодомор. Це було майже сто років тому. Історія вчить? Вочевидь, ні.
 показати весь коментар
 
 
Вічна пам'ять закатованим комуняцьким бидлом виродка сталіна!!! ((( смерть клятой расії!!!!
 показати весь коментар
 
 
Мимоволі згадується як у 1918 український народ радів що переміг буржуїв, просто як зараз- що переміг бариг.

А через 15 років був 33 рік...
 показати весь коментар
 
 
Режим ЗАО "Беня и партнёры" ведёт дело к уничтожению Украины, если их вовремя не остановить.
 показати весь коментар
 
 
Зупинити їх уже не вийде. ***** влаштує як рух в склад РФ, як зараз, так і Майдан. Майдан навіть більше.
 показати весь коментар
 
Этот режим уже нарушил массу статей Конституции и других законов Украины.
Решения Конституционного Суда о нелегитимности режима будет достаточно.
 показати весь коментар
 
 
Конституційний суд під Зеленським, тобто під ******.
;...Ми не відстояли свободу,
Її мов тіло продали
І що ми маєм- член народу
Та гніт боржної кабали...;
 показати весь коментар
 
Вот пусть КС соберётся на заседание, а патриоты пришлют своих юристов для изложения дела.
 показати весь коментар
 
Октябрьский переворот 2017 года.
Кто совершил (вопрос).
Земля - рабочим ;Фабрики - крестьянам;Вода- матросам.
https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html
Из высказывания корреспондента французской "L Illustration" R.Vaucher из книги «L Enfer Bolchevik a Petrograd" 1919.
«Когда мы жили в тесном контакте с чиновниками большевистского правительства, сразу бросается в глаза факт, что практически все они евреи. Я далёк от антисемитизма, но я должен подтвердить, что везде: в Петрограде, в Москве, в провинции, во всех комиссариатах, в районных учреждениях, в Смольном, в бывших министерствах, в Советах, я встречал евреев и только евреев. Чем больше изучаешь эту революцию, тем больше убеждаешься, что большевизм - это еврейское движение».
*****
Тогда давайте обратимся к историческому списку коммунистов в высших эшелонах власти
в срср в1917 - 1940 г . г .
МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ СПИСОК УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОСТАВА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СССР СОСТАВЛЕННЫЙ В. МАРСДЕНОМ.
В списке 40 000 фамилий (см. список) управленцев - творивших эти злостные преступления против Украинского народа . .
""""вспомнили через 80 лет об уничтоженной ЭЛИТЕ нации Украинцев !
 показати весь коментар
 
Ты опять тут, брехомёт лахтинский ?

«Председатель Совета Народных Комиссаров - Владимир Ульянов (Ленин) Нарком по внутренним делам - А. И. Рыков Нарком земледелия - В. П. Милютин Нарком труда - А. Г. Шляпников Наркомат по военным и морским делам - комитет, в составе: В. А. Овсеенко (Антонов), Н. В. Крыленко и П. Е. Дыбенко Нарком по делам торговли и промышленности - В. П. Ногин Нарком народного просвещения - А. В. Луначарский Нарком финансов - И. И. Скворцов (Степанов) Нарком по иностранным делам - Л. Д. Бронштейн (Троцкий) Нарком юстиции - Г. И. Оппоков (Ломов) Нарком по делам продовольствия - И. А. Теодорович Нарком почт и телеграфов - Н. П. Авилов (Глебов) Нарком по делам национальностей - И. В. Джугашвили (Сталин)».

Итого: трое украинцев, один поляк, один еврей, один грузин. Остальные русские.
 показати весь коментар
 
Моей семьи Голодомор не коснулся -- дед был Прокурором ЮЗЖД... -- за шо и расстреляли в 37-м.
Странно, что Украина свои права не качает, как Израиловка... ...ладно -- почтим Память!
 показати весь коментар
 
 
24 фев, 2013 в 2:16

Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів - Цензор.НЕТ 3376Оригинал взят у Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів - Цензор.НЕТ 3376marginal06 в Максимально полный список управленческого состава и руководителей СССР составленный В. Марсденом. 1919 год

Персонал советской бюрократии: ЦК ВКП большевиков (все евреи):
******
На первом месте, и это важно, в списке у Виктора Марсдена стоит Троцкий (Бронштейн).
На втором месте стоит Ленин (Ульянов. Как минимум еврей по матери Бланк).
На третьем месте стоит Зиновьев (Апфельбаум. Писал за Ленина работы и редактировал их).
Затем по очереди:
Лурье (Ларин),
Крыленко (Кличка - «Абрам», впоследствии нарком юстиции, и первый председатель шахматной федерации СССР),
Луначарский (Баилих- Мандельштам), Урицкий(Моисей Соломонович),
Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн),
Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд. Он муж сестры Троцкого и тоже редактор и ленинских работ).
Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Свердлов(Я́ков Миха́йлович Свердло́в).
Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис).
Бюро Первого состава Совета рабочих и солдатских депутатов города Москвы (все евреи):
Три сопредседателя:
Председатель первого Московского Совета после революции -Лейба Хинчук.
Председатель Совета Рабочих и красноармейцев - Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов - Модер.
Члены первого Моссовета:
Заркх, Кламер, Гронберг, Шейнкман, Ротштейн, Ф. Я. Левензон, Краснопольский, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Ривкин, Симсон, Тяпкин, Шик, Фальк, Андерсон (литовский еврей), Вимба (литовский еврей), Соло (литовский еврей), Михельсон, Тер-Мичян (армянский еврей).
Секретарь Бюро - Клауснер.
Начальник канцелярии - Роценгольц.
ВЦИК Четвёртого Всероссийского Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов: (По конституции 1918 года, формально, высшего органа власти).
Из 34 членов ЦИК ни одного нееврея.
Председатель - Яков Свердлов.
Члены: Абельман. Вельтман (Павлович), Аксельрод, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Красиков, Лундберг, Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн), Цедербаум (Левицкий), Ленин, Зиновьев-Апфельбаум, Троцкий (Бронштейн), Сирота, Суханов (Гиммер), Ривкин, Цейбут, Ратнер(Лейба Григорьевич), Блейхман (Солнцев), А. Гольденрудин, Хаскин, Ландер, Аронович, Камков (Борис Давидович Кац), Фишман, Абрамович(Рейн Рафаил Абрамович), Фриче, Ильин (Гольдштейн), Лихач М.А., Лейба Хинчук, Берлинрут, Дистлер, Чернявский, Бен (Вениамин) Смидович.
ВЦИК Пятого Съезда Советов. Из 62 членов ни одного нееврея:
Бруно (литовский еврей), Бреслау (литовский еврей), Бабчинский, Бухарин (чистый еврей и друг Троцкого, бывший с ним в Нью-Йорке и имевший американское гражданство, всегда выдававшийся за русского), Вейнберг, Гайлис, Гейнцберг, Данишевский (немецкий еврей), Штарк, Закс, Шейнман(Аро́н Льво́вич), Эрдлинг, Ладауер, Лингер, Литвинов (Меер-Генох Моисеевич Валлах, будущий министр иностранных дел записан чехом, чехословацкий еврей), Семён Диманштейн, Левин, Эрман, Иоффе, Карклин, Книгиссен, Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд), Зиновьев-Апфельбаум, Крыленко (Кличка - «Абрам»), Красиков, Капник, Кауль, Ленин , Лацис (Ян Фридрихович Судрабс), Ландер, Луначарский, Петерсон (литовский еврей), Я́ков Христофо́рович Пе́терс, Рудзутак (Ян Эрнестович, литовский еврей), Розин, Смидович, Стучка (латышский еврей), Свердлов (Я́ков Миха́йлович Свердло́в), Смига (латышский еврей), Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис), Сосновицкий, Скрыпник, Троцкий (Бронштейн), Теодорович, Терьян (армянский еврей), Урицкий(Моисей Соломонович), Тегулечкин, Фельдман, Фрумкин, Цурюпа, Чавчавадзе (грузинский еврей), Шейнкман, Розенталь, Ашкенази, Карахан (Лев Михайлович, караимский еврей), Розе (Вольдемар Рудольфович), Радек (Карл Бернга́рдович Собельсон), Шлихтер, Чиколини, Шиянский.
Совет Народных Комиссаров:
Председатель - Ульянов-Ленин (полуеврей, у Марсдена он ещё русский, а по еврейским законам чистый еврей, т.к. по матери, Прим.ред.).
Комиссар иностранных дел: сначала Троцкий (Еврей), потом Чичерин (Полуеврей, у Марсдена русский),
Комиссар по делам национальностей - Джугашвили (грузин - у Марсдена, на с.д. полуеврей по отцу, или грузинский еврей).
Председатель совета народного хозяйства - Лурье (Ларин) - еврей.
Комиссар по восстановлению - Шлихтер (Еврей),
Комиссар государственных земель - Кауфман (еврей).
Комиссар государственного контроля - Ландер (еврей).
Комиссар общественных работ - В. Шмидт (еврей).
Комиссар по сельскому хозяйству - Прошьян (армянский еврей).
Комиссар Армии и Флота - Троцкий (еврей).
Комиссар социальной помощи - Е. Лилина (Книгиссен) - еврейка,
Комиссар образования -Луначарский (Баилих, у Марсдена он Мандельштам) - еврей,
Комиссар вероисповеданий -Шпитцберг (еврей),
Комиссар внутренних дел - Зиновьев (Апфельбаум) - Еврей,
Комиссар по финансам - Исидор Гуковский (еврей),
Комиссар по делам выборов - Урицкий(Моисей Соломонович, еврей).
Комиссар юстиции - И. Штейнберг (еврей).
Комиссар по делам эвакуации - Фенигштейн (еврей), его заместители - Равич и Заславский - оба евреи.
Итого из 20 советских комиссаров один Сталин, два пролуеврея и 17 чистых евреев.
Комиссариат армии (все евреи):
Комиссар армии и флота - Троцкий.
Заместители Троцкого - Склянский и Гиршфельд.
Председатель Военного Совета тот же Троцкий.
Члены этого Совета - Шородак и Петч (литовский еврей).
Зам. Военный комитет Москвы - Штейнгардт (литовский еврей) и Думпис (немецкий еврей).
Командир школы пограничников - Глейзер (литовский еврей).
Комиссары 5-ой советской дивизии - Дзеннис и Полонский Владимир Иванович (Рувен Гершевич, литовский еврей).
Комиссар армии на Кавказе - Лехтинер.
Чрезвычайные комиссары Восточного фронта - Шульман и Бруно.
Члены военного совета Казани - Розенгольц, Майгар и Назенгольц,
Комиссар Петроградского военного округа - Гутпис.
Военный комендант Петрограда - Цейгер.
Командующий красногвардейцами во время Ярославского мятежа - Геккер.
Командующий Восточным фронтом против чехословаков - Вацетис (латышский еврей).
Командующий Московским военным округом - Буткус (литовский еврей).
Член Военного Совета - П.П. Лацимер.
Начальник (S.R). Военного командования - Элкан Соломонович Кольман (бывший австрийский офицер).
Комиссар Московского военного округа - Медкас.
Начальник обороны Крыма - А. Зак.
Командующий Курским фонтом - Слузин, его помощник - Зильберман.
Комиссар румынского фронта - Спиро. Предревштаба штаба армии Северной армии - А. Фишман (еврей).
Председатель Совета армий Западного фронта - Позерн.
Военно-судебный комиссар 12 армии - Ромм.
Комиссар 12 армии - Мейчик.
Комиссар Витебска - Дайбе.
Комиссар 4-ой армии - Ливензон.
Комиссар Московского военного округа - Губельман.
 показати весь коментар
 
См выше, лярва лахтинская.

Тебе тут никто не позволит разжигать антисемитизм.
 показати весь коментар
 
Тоді вони нас нищили Голодомором , а зараз нищать Духовним голодомором.
 показати весь коментар
 
 
В Кремле планировали, что Голодомор будет Холокостом Украины.

Французский философ и политолог, профессор Университета Пантеон-Ассасе Филипп де Лара приехал в Украину, чтобы представить свои исследования в области геноцида. На лекции, организованной «Альянс Франсез» в Днепропетровске, он говорил об уникальности двух геноцидов: Холокоста - преступления против еврейского народа и Голодомора - преступления против украинского народа.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору