 Ворог за добу 14 разів атакував позиції ОС: поранено бійця, ще один загинув у ДТП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив шість обстрілів:
- біля Талаківки і Водяного - з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Пісків - зі стрілецької зброї;
- поблизу Тарамчука і двічі біля Красногорівки - із СПГ, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї.
Вісім обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- неподалік Шумів - із ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Новгородського - з мінометів калібру 120 мм;
- двічі біля Причепилівки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;
- двічі неподалік Зайцевого - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Вчора, 22 листопада, поранення унаслідок обстрілу зазнав один захисник України. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув під час дорожньо-транспортної пригоди.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку не зафіксовано.
Одужання пораненим
Горить у пеклі москалі !!!
Не можу поєднати одне з одним.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.Джерело: https://censor.net.ua/n3161410
ОСОБОМУ
статусу Лугандона