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 Ворог за добу 14 разів атакував позиції ОС: поранено бійця, ще один загинув у ДТП

22 листопада збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив шість обстрілів:

  • біля Талаківки і Водяного - з ручних протитанкових гранатометів;
  • неподалік Пісків - зі стрілецької зброї;
  • поблизу Тарамчука і двічі біля Красногорівки - із СПГ, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї.

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Вісім обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • неподалік Шумів - із ручних протитанкових гранатометів;
  • поблизу Новгородського - з мінометів калібру 120 мм;
  • двічі біля Причепилівки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;
  • двічі неподалік Зайцевого - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Вчора, 22 листопада, поранення унаслідок обстрілу зазнав один захисник України. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув під час дорожньо-транспортної пригоди.

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку не зафіксовано.

Ворог за добу 14 разів атакував позиції ОС: поранено бійця, ще один загинув у ДТП 01
Ворог за добу 14 разів атакував позиції ОС: поранено бійця, ще один загинув у ДТП 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161410
 
 
 Топ коментарі
 
Царство небесне загиблому
Одужання пораненим
Горить у пеклі москалі !!!
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Царство небесне загиблому
Одужання пораненим
Горить у пеклі москалі !!!
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Вчера, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил один защитник Украины. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.Джерело: https://censor.net.ua/n3161410



Не можу поєднати одне з одним.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.Джерело: https://censor.net.ua/n3161410
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судячі по щвітам, добаьз шостої до шостої там ...на війні(
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Одужання пораненному воїну України!!! Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-***** палай у пеклі!!!!
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все соответственно
ОСОБОМУ
статусу Лугандона
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отменить призыв и отвести войска на сдачу немедленно...
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