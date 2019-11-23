 Це буде найбільший скандал в історії США, - Трамп про доповідь щодо втручання Росії у вибори

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Отже, у вас скоро виходить звіт щодо FISA ("Закону про нагляд за іноземними розвідками". – Ред.), який, як кажуть, є історичним. Це те, що я чув", - наголосив Трамп.
Про публікацію цього звіту раніше повідомив глава Комітету з юридичних питань Сенату республіканець Ліндсі Грем, назвавши також дату - 9 грудня.
"Отже, те, що ви побачите, я прогнозую, стане, очевидно, найбільшим скандалом в історії нашої країни", - заявив Трамп.
Він також повідомив, що доручив генпрокурору Вільяму Барру бути куратором цього процесу.
У цьому контексті Трамп наголосив, що адміністрація Обами "мала дуже багато поганих людей", оскільки затверджувала на найвищому рівні рішення щодо "шпигунства" за його попередньою президентською кампанією.
Нагадаємо, за ініціативою президента Трампа понад рік тому було ініційовано слідство щодо передумов для "російського розслідування". Зокрема, з'ясовується, яким чином було надано дозвіл для стеження за колишнім радником Трампа Картером Пейджем та іншими високопоставленими посадовцями.
и даже не в импичменте дело - ты, собачик, на коротком поводке и ето хорошо.....
Не знаю даже, кто хуже, никакой , но честный Обама и этот, сверинициативный пургомет.
Все Ваши потуги "шиты белыми нитками".
Для достижения цели , все средства хороши .! Цель оправдывает средства .! Главное это - конечный результат , а не пути которыми ты к нему идёшь . .
Достатньо прочитати його книжки. Наука про то як дурити державу та банки. І це видавалось як «велике» досягнення. Займай більше, та віддавай як найменше. Це і є «наука» Трампа.
☹️
Кажись Трамп окончательно похоронил его карьеру.
Кого дерьмократы теперь выдвинут?
(С) all rights reserved...
Успіхів йому!
що тут ще скажеш...
бо в етом случае до конца срока будет Пенс, а не демократы.
а там видно будет...
разве шо, шо бы место знал и отгавкивался.
а самое противное - пока никого не вижу у республиканцев,
кто мог бы ну хоть немного ему составить конкуренцию....
Самий непотріб.
очередь, Ксения - очередь в штатах? - ето шо то особеннога.....
Лох істота незнищенна.
От скажіть, краще стало ? Є якісь докорінні відмінності до Трампа і зараз ?
и люди проголосуют за кошелек.
мое мнение о рыжем вы знаете... но ето только мое мнение...
По большому счету меня ничто другое не интересует
А вот то что происходит в Украине сейчас сильно напрягает
то олимпийские кольца - там на другой сранице...
а... - за мир кароче во всем мире...
Т.е., как аналогия - относительно честный способ О. Бендера - шантаж.
Типа - если я утону, то не сам. Но даже если не утону, утоплю полюбому...
Тут всё понятно.
Непонятно - каково Украинцам, которые отступили из оборудованных окопов, в такую погоду... Надеюсь, командование позаботилось о их быте? А ведь быт - первое, на что обратил внимание президент, после своей первой поездки на передовую...
Якщо рашка кому і допомагала, то явно йому.
А як з перермогою вітали.... вся верховна дура келихи з шампанським підіймала.
https://youtu.be/Uq3fLxyp7NY
Ахтунг! Ну дуже детальний розбір
https://youtu.be/97Eu9c0BA1s
У него еще тот ветер в бестолковке
Оно яростно глорило за клоуна.
Теперь так же яростно лижет трамповское очко
Не,я понимаю,что он типа живет в омериге и стал типа республиканцем
Но тогда пусть американцам рассказывает о святости рыжего афериста.
Лично мне трамп кажется гораздо большим тридварпасом,чем абсолютно все остальные кандидаты,включая республиканцев
Обама работал на *****?
Один небольшой листик бомаги с текстом нефтянргр эмбарго и крысы кацапские приползут на коленях держа в зубах голову лысого педофила