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 Це буде найбільший скандал в історії США, - Трамп про доповідь щодо втручання Росії у вибори

Президент США Дональд Трамп обіцяє, що доповідь про розслідування щодо тих, хто ініціював слідство стосовно втручання Росії у вибори в США, буде "історичною" і "скандальною".

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Отже, у вас скоро виходить звіт щодо FISA ("Закону про нагляд за іноземними розвідками". – Ред.), який, як кажуть, є історичним. Це те, що я чув", - наголосив Трамп.

Про публікацію цього звіту раніше повідомив глава Комітету з юридичних питань Сенату республіканець Ліндсі Грем, назвавши також дату - 9 грудня.

"Отже, те, що ви побачите, я прогнозую, стане, очевидно, найбільшим скандалом в історії нашої країни", - заявив Трамп.

Він також повідомив, що доручив генпрокурору Вільяму Барру бути куратором цього процесу.

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У цьому контексті Трамп наголосив, що адміністрація Обами "мала дуже багато поганих людей", оскільки затверджувала на найвищому рівні рішення щодо "шпигунства" за його попередньою президентською кампанією.

Нагадаємо, за ініціативою президента Трампа понад рік тому було ініційовано слідство щодо передумов для "російського розслідування". Зокрема, з'ясовується, яким чином було надано дозвіл для стеження за колишнім радником Трампа Картером Пейджем та іншими високопоставленими посадовцями.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161409
 
   
 Топ коментарі
 
Трамп сам не розуміє, що тепер багато чого прийдеться відкрито опублікувати та стане відомо про справжнє втручання росії у вибори.
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Забавляет, конечно, как украинофобская, совковая шваль пытается изо всех сил вылизывать жёппу трампона. Называя его "прекрасным президентом, который задает жару демократам".
Это один в один риторика питерских подворотен от их любимого хуйла.
При чем, даже если такие шифруются под типа "патриотов Украины", убого доказывающих всем и вся, как "демократы лягут под путлера".
По факту не платящий налоги жулик, аферист, аморальный тип, расист, сексист, лжец и больной на голову жлоб, опозоривший институт POTUS на годы.
Вот он... истинный кумир наших дебилов. Только "великие умники", восхваляющие зе-банду вместе с беней и прочими шариями... только такие вот и уважают "крутого пацана" трампа.
Это называется... Прожить жизнь и остаться идиотом. Заработав все свое бабло на схематозах. Большинство в Украине вообще толком не понимает, что творится в США сейчас по причине нашего медиа-блядства, информационного голода. Напротив, тон задает наше собственное жулье, которым и на Украину-то всегда насрать было. Как их любимому трампу.
Бизнес, бабло. "Достали вы со своей войной!", "мы все равно проиграем! лучше договориться (лечь под хуйло, ибо трамп это поддерживает)"

Да вот только наша трампистская шваль почему-то не рассказывает о том, что этот жулик с конца 1980-х тесно связан с кацапской мафией. Как его визит в рашку был одобрен гэбней.
О миллиардах отмытых в Deutsche Bank и многом другом.
Зачем, собственно? Это ведь их стиль жизни. Такой же самый.
Стиль недавнего интервью "крутой бабушки" бени о "100 млрд." и "танках эрэфии под Варшавой". Звенья одной цепи - разрушить систему мировой безопасности, ослабить НАТО (а лучше и вовсе заблокировать его деятельность), способствовать расколу в ЕС, чтобы затем русня могла легко затащить Украину в свое гнилое недо-ымпэрское болото.

К тому моменту многие наши говно-трамписты уже умотают за бугор. Или будут ждать прибытия мокшей, чтобы отдать им под козырек. Как они, "умненькие", успешно справились с наведением порядка в Украине.

Объективно система сдержек и противовесов в США чудесным образом спасла нашу страну за эти несколько лет, не позволив трампону слить нас еще в начале 2017-го.
Но... впереди почти весь 2020-й. И этот ублюдок начнет форсировать события, пытаясь любой ценой остаться у власти вместе с коррумпированной частью бывшей Республиканской партии. Увы, ястребиную, могущественную полит.силу времен Рейгана похоронили за очень большие деньги из хуйлостана. Она, конечно, еще перезагрузится. Но явно после трампона.
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будет рыжик ты наш, будет....
и даже не в импичменте дело - ты, собачик, на коротком поводке и ето хорошо.....
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Трамп мне все больше напоминает нашего порошенко, такой же флюгер. Не можешь победить процесс, тогда нужно его возглавить!

Не знаю даже, кто хуже, никакой , но честный Обама и этот, сверинициативный пургомет.
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Трамп-плохой,Порошенко-плохой,Обама-плохой... Извините...-а как Вы к клоунам относитесь?...
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Лично к вам- никак. Вы - плохой клоун.
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У меня никакого Квартала не было.Так как Вы относитесь к настоящим клоунам,а не к выдуманным?
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Не надо совать за Порошенко где надо и не надо.
Все Ваши потуги "шиты белыми нитками".
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Не можешь победить процесс, тогда нужно его возглавить! ))

Для достижения цели , все средства хороши .! Цель оправдывает средства .! Главное это - конечный результат , а не пути которыми ты к нему идёшь . Це буде найбільший скандал в історії США, - Трамп про доповідь щодо втручання Росії у вибори - Цензор.НЕТ 7632 .
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Придурок цей Трамп. Ні розуму, ні фантазії. Так ще й впертий☹️
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Это все,потому,что первая в Вашем списке характеристика- реальная.
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То є так. Спочатку придурок, інше вже не важливо.
Достатньо прочитати його книжки. Наука про то як дурити державу та банки. І це видавалось як «велике» досягнення. Займай більше, та віддавай як найменше. Це і є «наука» Трампа.
☹️
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Но,в принципе,для народа,получать изредка по башке от недоумков руководителей-это даже позитивно! Это как отрицательная обратная связь всей системы,или как необходимый раздражитель,например,для иммунной системы,-в абсолютно чистой среде,иммунная система чахнет. А тут,получил по башке и сразу задумываешься,-стоп,а не дурак ли я?! Это будет крупнейший скандал в истории США, - Трамп о докладе о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 1837
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Еще и самоуверенности мешок судя по фамилии.
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УРОДЛИВЫЙ ПУТИН ВСЕ ПЫТАЕТСЯ БЫТЬ ПРИЯТНЫМ, А У НЕГО КАК У СТАРОЙ ПРОСТИТУТКИ ЭТО ВСЁ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ !)
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Дебил, крупнейший скандал - это твое пребывание на посту президента и твои постоянные зашквары. А для х-соссии это нормальное явление.
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А шо там Байден?
Кажись Трамп окончательно похоронил его карьеру.
Кого дерьмократы теперь выдвинут?
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Это будет информационным прикрытием для провала Зе на нормандском саммите. Это будет крупнейший скандал в истории США, - Трамп о докладе о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 1082
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шоо,тепер получаєтьс у нас дві Моніки,Моніка неЛОХ і Моніка *****?)
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как-то сложно ты их гибридизировал... как насчет ******???
(С) all rights reserved...
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Трамп в панике,тормоз в голове провалился,и он слетел с катушек
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Ото буде прикол якщо Трамп всіх їх "нашомпурить" і пройде на другий термін. Это будет крупнейший скандал в истории США, - Трамп о докладе о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 349
Успіхів йому!
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а от і приклад - рашизсд і за трампа.
що тут ще скажеш...
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я бы хотел импичмента и именно импичмента, а не выборов.
бо в етом случае до конца срока будет Пенс, а не демократы.
а там видно будет...
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вся ета тягомотина с полосканием доника ни к чему не приведет, к сожалению...
разве шо, шо бы место знал и отгавкивался.
а самое противное - пока никого не вижу у республиканцев,
кто мог бы ну хоть немного ему составить конкуренцию....
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На мою думку, в усіх країнах зараз проблеми з лідерами.
Самий непотріб.
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есть такое - в 2016м когда после работы сразу двинул на голоснуть - очередь стояла.
очередь, Ксения - очередь в штатах? - ето шо то особеннога.....
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Черга за обіцяним добробутом.
Лох істота незнищенна.
От скажіть, краще стало ? Є якісь докорінні відмінності до Трампа і зараз ?
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у людей сейчас в кошельках есть деньги - рыжего ето заслуга или нет, но они есть.
и люди проголосуют за кошелек.
мое мнение о рыжем вы знаете... но ето только мое мнение...
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Я как и миллионы других проголосую за Трампа только из-за второй поправки
По большому счету меня ничто другое не интересует
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твое право - особенно если тебя ничего кроме 2й поправки не интересует...
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А у меня все остальное в американской жизни в шоколаде
А вот то что происходит в Украине сейчас сильно напрягает
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рад был узнать за тебя, тока от на хрена оно мне так и не понял....
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мы как и все прогрессивное человечество как всегда голосуем за о...., о?!
то олимпийские кольца - там на другой сранице...
а... - за мир кароче во всем мире...
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Ай-яй-яй, а Трампушка любит лахтинский страпон 😮😮😮...
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Понятное дело - Трамп не хочет терять инициативу. Компромат на зачинателей импичмента, похоронит их, как политиков.
Т.е., как аналогия - относительно честный способ О. Бендера - шантаж.
Типа - если я утону, то не сам. Но даже если не утону, утоплю полюбому...
Тут всё понятно.
Непонятно - каково Украинцам, которые отступили из оборудованных окопов, в такую погоду... Надеюсь, командование позаботилось о их быте? А ведь быт - первое, на что обратил внимание президент, после своей первой поездки на передовую...
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Трамп якийсь пришелепкуватий...
Якщо рашка кому і допомагала, то явно йому.
А як з перермогою вітали.... вся верховна дура келихи з шампанським підіймала.
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Так і є але не все так однозначно. Демократи ще ті пи..араси.
https://youtu.be/Uq3fLxyp7NY

Ахтунг! Ну дуже детальний розбір
https://youtu.be/97Eu9c0BA1s
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Ты не особенно доверяй шапкину
У него еще тот ветер в бестолковке
Оно яростно глорило за клоуна.
Теперь так же яростно лижет трамповское очко
Не,я понимаю,что он типа живет в омериге и стал типа республиканцем
Но тогда пусть американцам рассказывает о святости рыжего афериста.
Лично мне трамп кажется гораздо большим тридварпасом,чем абсолютно все остальные кандидаты,включая республиканцев
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Он всегда в оппозиции как к Януковичу так и к Пороху Авакову и Зелемойскому, за что ему всегда прилетает. Мне не всегда нравится, что он говорит в своих расследованиях, но против фактов не поспоришь. Обвинить его в работе на кого-то - очень сложною, чего не скажешь о большинстве блогеров.
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На выборах Трампу тоже предрекали поражение, а он победил. Думаю, в легкую пройдет и на второй срок.
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Или фамилию нынешнегоукраигского недоразумения произносит на свой глухой зубной щелевой согласный манер? Тоже Thebill blya...
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Трамп що не кажіть, а зброю Україні дав офіційно, а демократи тільки співчували, якісь санкції вводили та якійсь майже застарілий хлам військовий Україні видали... якщо у 14-му році дали б наприклад 200 установок та 1000ракет Джавелінів, як тоді розгортався хід подій під Іловайськом?? можливо не було б Дебальцевого((( та декілька сотень кацаподробилок Барретів.... алеж????
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Нах эти джавелины,которые черти де на складах пылятся.
Один небольшой листик бомаги с текстом нефтянргр эмбарго и крысы кацапские приползут на коленях держа в зубах голову лысого педофила
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Було передбачення, що Обама останній президент США... якби це припало на Трампа, я би повірив.
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Виглядає так, що даремно Моніка на шкіряній сопілці Трампа грала . ***** зі своєю свистулькою був в Доні першим 😕
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