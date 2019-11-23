 Це буде найбільший скандал в історії США, - Трамп про доповідь щодо втручання Росії у вибори

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Отже, у вас скоро виходить звіт щодо FISA ("Закону про нагляд за іноземними розвідками". – Ред.), який, як кажуть, є історичним. Це те, що я чув", - наголосив Трамп.

Про публікацію цього звіту раніше повідомив глава Комітету з юридичних питань Сенату республіканець Ліндсі Грем, назвавши також дату - 9 грудня.

"Отже, те, що ви побачите, я прогнозую, стане, очевидно, найбільшим скандалом в історії нашої країни", - заявив Трамп.

Він також повідомив, що доручив генпрокурору Вільяму Барру бути куратором цього процесу.

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У цьому контексті Трамп наголосив, що адміністрація Обами "мала дуже багато поганих людей", оскільки затверджувала на найвищому рівні рішення щодо "шпигунства" за його попередньою президентською кампанією.

Нагадаємо, за ініціативою президента Трампа понад рік тому було ініційовано слідство щодо передумов для "російського розслідування". Зокрема, з'ясовується, яким чином було надано дозвіл для стеження за колишнім радником Трампа Картером Пейджем та іншими високопоставленими посадовцями.

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