EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1668  82
Все про:аварія (282) аеропорт (416) Одеса (2186)

 Аеропорт Одеси відновив роботу після аварії турецького літака

Одеський аеропорт працює в штатному режимі. Після 22:00 п'ятниці, 22 листопада, він відновив роботу, відправляє і приймає рейси.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міжнародного аеропорту "Одеса".

"У складі робочої групи з Туреччини прибули фахівці з додатковим обладнанням, необхідним для ліквідації наслідків авіаційного інциденту з рейсом TK 467. Служби аеропорту спільно з інженерами Turkish Airlines під час злагодженої роботи успішно відбуксирували літак на тимчасову стоянку", - сказано в повідомленні.

В аеропорту додали, що фахівці додатково перевірили злітно-посадкову смугу і переконалися, що вона відповідає всім нормам. Після цього було ухвалено рішення про відновлення рейсів.

Нагадаємо, 21 листопада у турецького літака зламалася стійка шасі під час приземлення в аеропорту Одеси. Після цього всі рейси в аеропорту скасували на добу.

Читайте також: У Дніпрі дали старт будівництву нового аеропорту - в ОДА приїхала проєктна команда DCH

Аеропорт Одеси відновив роботу після аварії турецького літака 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161408
 
 
 Топ коментарі
 
Добре, що при цьому люди не постраждали.
 показати весь коментар
 
В одесском аэропорту - жуткая взлетно-посадочная полоса, как после бомбежки. Не удивительно, что там произошла авария.
Сажать за такое надо.
 показати весь коментар
 



tZE inform

@tZEinform

·1 ч
Реалии "зеленого мира" - у министра инфраструктуры Криклия, есть зам. министра Клитина, умеющая принимать различные позы, но нет техники для эвакуации аварийного самолета с взлетно-посадочной полосы. Власть бездарей и дилетантов...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Добре, що при цьому люди не постраждали.
 показати весь коментар
 
 
Ганьба яка! Поки турки не приїхали зі своїм трактором, нічого не змогли зробити.
 показати весь коментар
 
Одеський аеропорт потрібно закривати, він знаходиться в межах міста, біля моря, пориви вітру призводять до аварій! Потрібно будувати новий аеропорт за межами міста, подалі від моря і виносити в це місце залізничний вокзал Одеси та автовокзал! Потрібно побудувати ******** міжнародний пасажирський хаб який дозволить подорожувати різними видами транспорту пересідаючи з автобуса чи поїзда на літак і навпаки! Сьогодні всі їдуть в Бориспіль щоб вилетіти за кордон, але це дуже незручно! Бориспіль фактично в руках коломойського, там базовий перевізник МАУ, а всі лоукости там на невигідних умовах! Потрібно створити аеропорт для лоукостів, де Райанейр та інші ключові лоукости будут базовими перевізниками і тому для них будуть найкращі умови і найдешевші ціни і тому квитки будуть коштувати дуже дешево! Одеса як раз дуже вигідний варіант для такого аеропорту лоукостів! Потрібно знайти за межами міста, біля траси Київ-Одеса велику зручну ділянку щоб всі головні лоукости там могли базуватись, побудувати там аеровокзал, жд вокзал та автовокзал, підтягнути туди друге кільце об'їзної дороги навколо Одеси і побудувати надземне метро від вокзалу в місто Одеса. Отримаємо чудовий пасажирський хаб та купу робочих місць, значно збільшимо потік туристів в Одесу як з України так і з-за кордону! Ось це достойний проект для нової влади, а не 100 безглуздих аеропортів які не будуть мати пасажирів та будуть збитковими!
 показати весь коментар
 
В одесском аэропорту - жуткая взлетно-посадочная полоса, как после бомбежки. Не удивительно, что там произошла авария.
Сажать за такое надо.
 показати весь коментар
 
 
Это то что от совка досталось... Но рядом строится новая взлетка...
 показати весь коментар
 
Совка уже 30 лет как не существует. Что нельзя было за столько лет взлетно-посадочную полосу построить??
Новая строится уже года три и всё никак.
 показати весь коментар
 
 
при чём тут полоса?
инцидент произошёл из-за силиного бокового ветра, так-что тут вся причина в командире судна.
примерно это-же время с якорной стоянки сорвало танкер и выбросило на берег Одессы.
 показати весь коментар
 
Потому что аварийно опасная полоса. На которой трудно совершать какие-либо маневры и соблюдать другие меры безопасности .
Почему в других цивилизованных странах таких инцидентов не возникает ??
Хотя погодные условия у них бывают еще хуже.
 показати весь коментар
 
у железяк иногда отваливаются колеса - кому то везет кому то нет - такое....
 показати весь коментар
 
 
Ну какое везение?! Слетайте в Одессу и ощутите на собственной ... жизни убитую взлетно-посадочную полосу.
 показати весь коментар
 
 
Летаю там 4 раза в году Два взлёта, две посадки. Чес слово- как-то не замечал, никакого дискомфорта- не испытывал. Единственный минус аэропорта Одессы- зависимость вылета/прилёта от тумана. Чес слово: именно аэропорт Одессы- очень капризен, в этом отношении, что раздражает.
 показати весь коментар
 
не моника ты, Адрюха - тот бздит летать, ты вроде нет...
 показати весь коментар
 
Я- не моника, но! Вынужден признаться честно: жутко бздю! Особенно,- посадку. Всегда. Ненавижу то чувство, когда от тебя- совершенно ничего не зависит. Абсолютно Ничего.
 показати весь коментар
 
понимаю и тоже ненавижу себя чувствовать беспомощным...
 показати весь коментар
 
Знаете ваши байки уже поднадоели.
4 раза в год ? Так тогда ЧЕТЫРЕ взлета и ЧЕТЫРЕ посадки.
Ну да, ну да ... так же незаметно как и убитые дороги
 показати весь коментар
 
Вы умеете считать. Лучше меня. Итак: февраль- вылет из Ганы- посадка в Одессе. Май- вылет из Одессы- посадка в Гане. Август- вылет из Ганы- посадка в Одессе. Ноябрь- вылет из Одессы- посадка в Гане. Итого скока? Раскройте мне мои похмельные очи и укажите- скока-скока???
 показати весь коментар
 
А до Ганы как? На кораблике? Ну, разве что...
Но это не меняет сути . В одессе убитая позорная взлетка. И большинство компаний отказались от рейсов в одессу пока не построят новую полосу. Строят вот уже несколько лет несколько километров .
 показати весь коментар
 
До Ганы вот так: Одесса- Стамбул- Аккра. Там работаю три месяца. Потом- обратно. Потому, я не нуждаюсь в вашем- "Ну, разве что"(с).
 показати весь коментар
 
Ну, так самолетом все таки? И обратно самолетом ? Или как?
 показати весь коментар
 
Вот это да! Всегда- самолётиком. Всегда! В последние три года. Признавайтесь, вы вчера выпили более, чем 0,7 литра! Сужу это по причине того, что я выпил 0,7, беленькой. Но, это не повлияло, на мою арифметику. Я вам выложил свой годовой график работы. Шо тут сложного???
 показати весь коментар
 
Нет, я не пью. Про три месяца -недосмотр. Теперь понятно.
А по сути ужасной взлетки .
В Одессе убитая позорная взлетка. И большинство компаний отказались от рейсов в одессу пока не построят новую полосу. Строят вот уже несколько лет несколько километров .
 показати весь коментар
 
 
Фух! Порадовали. Признанием, что всё-таки стоит пить. Бо иначе- недосмотры случаются. Ладно, проехали. Мне 27-го снова вылетать, протестирую, в очередной раз, эту старую ВПП. Понимаю: что-то не совсем так, бо не бывает, что две подряд аварии, с передним шасси, в один день, случайно. Вполне вероятно, что есть какое-то местечко, опасное. Радует то, что это местечко уже, наверняка заштопали, бо иначе- не просто скандал!
 показати весь коментар
 
Ну, какое местечко ?? Там вся впп штопаная перештопаная, в буграх и латках, с грубо заделаными стыками. Самолет как в поле приземляется.
 показати весь коментар
 
Не знаю- какое. Мне известно только то, что в один день- две аварии с передним шасси. При взлёте и при посадке. После этого- аэропорт закрывают на целые сутки! Причина, якобы- лежащий борт, на полосе. Вы сами в эту причину верите? Я- ни на секунду. Тут- иное. Выявили какой-то серьёзный дефект, на ВПП, а инспекция вот-вот будет, как очевидно. Туркиш Эрлайнз- пацаны серьёзные. Кто- ответить должен- немалым баблом.
 показати весь коментар
 
https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/ru/ajerodrom_straha_pochemu_zhelannyj_ajeroport_v_odesse_opasen_dlja_mira_n1078897/amp
 показати весь коментар
 
Вот здесь на фото и видео видно .
https://grad.ua/lenta-novostey/61964-ne-myagkaya-posadka-hozyaeva-odesskogo-aeroporta-restrukturizirovali-kredit.html

И она вся в таком состоянии по сегодняшний день
 показати весь коментар
 
У вас- хреновые данные. Самые хреновые, для аэропорта Одесса. Боюсь, что у меня многое измениться может, в плане моих вылетов/прилетов. Как бы на Борисполь всё не перенеслось.
 показати весь коментар
 
Там ничего не меняли тридцать лет. Там постоянно такие хреновые данные
https://m.youtube.com/watch?v=5jDA4G6zU3Q
 показати весь коментар
 
Ну, я вам гарантирую: сейчас всё изменится. Всё-всё, радикально. Два турецких самолётика- аварии в один день. После этого: прилет в Херсон борта с этим спецоборудованием, из Стамбула. Это- уже миллионы долларов. Кто за это ответит? А вот сейчас страховая компания, вместе с Туркиш Эрлайнз- это и определит. И Одесский аэропорт- попал! Будут решать вопрос! Никуда не денутся...
 показати весь коментар
 
Верится с трудом((
Проблема существует последние 25 лет.
Аэропорт уже несет убытки каждый день . Потому что НИКАКИЕ крупные компании не летают в Одессу.
Три года не могут построить несколько километров новой полосы.
 показати весь коментар
 
Так я ведь- об этом же. Кстати, вы зря так, о Туркиш Эрлайнз, не причислив её к крупнейшим, в Этом Мире. Но! Они таки в Одессу летали... Кто-то решал вопросы, с турками. Но! Это- вс в прошлом. В данный момент- всё изменилось! И, цена вопроса теперь- неподъемная. Никто не возьмет на себя ответственность. Просто потому, что не сможет. Вполне вероятно- это к лучшему, для пассажиров и экипажей.
 показати весь коментар
 
Так все об этом давно знали... Это был вопрос времени и случая.
Ну да, летают из крупных Австрийские и Турецкие и Польские авиалинии, потому что желающих путешественников много.
Но, Люфтганза, например очень быстро отменила свои рейсы.
 показати весь коментар
 
Помню-помню... было дело. Ну и... мне остается только порадоваться. Тому, что я не был, при посадке этого борта турецкого. Не совсем представляю себе аврал, в аэропорту, в данное время... Однако, убежден- ничего не спасёт. Не тот случай. Придется новую ВПП таки закончить. Или- аэропорт исчезнет, из списков аэропортов. Что меня- очень огорчит. Ладно. Благодарю, за плодотворную беседу. Удачи.
 показати весь коментар
 
Кстати, а шо там о дорогах? Убитых дорогах. Хотя бы намекните, бо я- не понял. П.С.: даю Своё Слово: я, ни разу, пребывая на Цензоре- не соврал. У меня нет баек, у меня есть моя прожитая жизнь. Жизнь, в которой всякое случалось. Такое случалось, что вам просто не снилось, даже в вашем самом страшном сне. Вот это я заявляю ответственно. Без обид, ладно?
 показати весь коментар
 
Так... я напрягся. Вопрос: а я тут- каким боком? Я шо, хвалил наши дороги? Кроме нынешней трассы Мариуполь-Запорожье, где я отрываюсь, по-полной, я никогда не высказывался положительно, о наших дорогах. Хотя, единожды- было! О трассе Киев- Полтава. О её супер-состоянии, в 2003-м году. Там я тоже- отрывался по-полной. Было дело....
 показати весь коментар
 
Вы спросили о дорогах. Вот и был ответ
 показати весь коментар
 
Это не полной... По полной - это на автобане Киев-Харьков выехать на встречку на участках с реверсом, в связи с постоянным ремонтом и остаться живым, разъехавшись с пятью фурами встречными... Вот это адреналин! С хроническим поносом...
 показати весь коментар
 
Так кто вам сказал, что я камикадзе? Вовсе нет. Вы представляете себе- "ЗАЗ-968А"? Ушастика. Ушастика, в котором 138 лошадей и полноценный форсаж. Не думаю, что вы ЭТО себе представляете. Так вот: я на нём провел 12 лет. Ни единого ДТП, хотя режим езды на нём- был самый экстремальный. Просто я- умный.
 показати весь коментар
 
А я летаю исключительно в те аэропорты, где море- всегда рядом. Даже в такие, где ВПП- выходит просто в море. И- никаких сложностей не было, с туманами. А в Одессе- постоянно.
 показати весь коментар
 
Наверняка. Иначе- я никак это объяснить не в состоянии.
 показати весь коментар
 
как оборудование может повлиять на возникновение тумана?)))
лётчик должен видет полосу, что-бы сесть...глазками)
я ж говорю местность такая, температура, давление, влажность, ветер со стороны моря...всё влияет на его появление...
одно дело аэропорт где нить в ТельАвиве, другое дело в Одессе...и там и там море, но в ТельАвиве туман бывает раз в 100 лет....а в Одессе - 100 раз году
 показати весь коментар
 
)))) в современной авиации ВСЕ решает оборудование. Современные самолеты и аэропорты оборудованы такой техникой, что никакой туман или дождь не мешает. В Одесском аэропорту, вероятно, оборудование не самое лучшее. Поэтому не позволяет обеспечивать полную безопасность. Вот и мешают туманы
 показати весь коментар
 
в современной авиации всё решают дебилы...
если такой попадётся - то никакое оборудование не поможет!
Если-бы оборудование не соответствовало стандартам ИКАО - гражданские самолёты бы там не летали
 показати весь коментар
 
Так из больших компаний летают только Австрийские, турецкие и польские авиалинии. Остальные отказались.
И то летают, потому что острая необходимость для бизнеса
 показати весь коментар
 
Стандарты - это минимум, расчитаный, исходя из факта существования аэропортов в бедных странах. А я говорю, что в цивилизованых странах не возникает проблем из-за туманов и даже дождей. Когда-то летела из Вены в сильный дождь и черное небо. Самолет даже не дрогнул. Долетели без задержек
 показати весь коментар
 
Поэтому я и не летаю на самолетах, в которых не выдают парашюты - в армии накатался и насмотрелся. И это там еще был железный порядок! Самолет взлетел - механик одну ногу поставил в тюрьму! Самолет приземлился - механик эту ногу из тюрьмы достал...
А сейчас... Я не удивлюсь, если за папу, пилотом, его старший сын вылетает по понедельникам, бо папе совсем плохо с утра...
 показати весь коментар
 
На коммерческих рейсах нигде нет парашютов ))
Можно, конечно сидеть и дома.
Пилоты - представители компаний и граждане этих стран . Пилотам с зарубежной аттестацией у меня нет оснований не доверять. Да и Украина - НЕ раша
 показати весь коментар
 
Маленький экскурс в древне анекдоты, которые, к сожалению, молодежь не знала и ей папа с мамой не рассказывали:
В монастыре, одни из послушниц родила ребенка, втихую у себя в келье. Ну и шоб не погореть, с помощью подруг, подложили его ночью в постель к матушке настоятельнице, которой перед этим в вечерний бокал снотворного подсыпали. Утром мать-настоятельница просыпается и в великом изумлении видит рядом с собой новорожденного:
- Господи всемогущный! Даже собственному пальцу нельзя доверять!
А ты про пилотов, да еще граждан других государств. Те могут из-за утренней ссоры с женой целый самолет с пассажирами об Монблан расхерачить назло ей!
 показати весь коментар
 
 
Та, ладно. Это единичный случай.
Поэтому всегда очень приветливо здороваюсь с командой самолета. Мало ли что у них там в голове с настроением 😁
 показати весь коментар
 
мощно, но вопрос накопился - если не лететь мне в Украину то шо - плыть?
 показати весь коментар
 
Плыть можно, но спасательный плотик надувной лучше взять свой - шоб в очереди потом не стоять, как на Титанике... А лучше всего, это устроится на сверхсрочную на флот США, на корабль, который в Одесссссу идет с дружественным визитом...
 показати весь коментар
 
прям " в тюрьму"...)))
если мехник всё выполнил правильно - никакой тюрьмы...не нужно сгущать и так густое.
 показати весь коментар
 
Кому тут повезло? А повезло - мне! Аэропорт Одессы возобновил работу после аварии турецкого самолета - Цензор.НЕТ 4816 Поляки мои отложили вылет, до 27-го. Можно ещё чуток расслабиться. И ваааще, люблю быть единственным пассажиром, в такси. Всю банду поляков повезут микроавтобусом, из Аккры в Такоради, а я поеду один.
 показати весь коментар
 
Видео взлетно-посадочной полосы в Одессе.
Момент приземления смотреть с четвертой минуты
https://m.youtube.com/watch?v=5jDA4G6zU3Q
 показати весь коментар
 
ну и что там экстримального?
отличная полоса...
по каким критериям вы оцениваете качество полосы, что имеете наглость писать о том, что она "позорная"?
 показати весь коментар
 
???? Wtf. Там одни бугры и латки.
Вы когда-нибудь летали в цивилизованные страны? Почувствуйте разницу. Полоса-гладенькая и ровненькая . Разметка , освещение и тд
 показати весь коментар
 
это не бугры и латки...))))
это швы между плитами, которые заполняються гудроном)))нет там икаких бугров)
если-бы аэропорт и его покрытие не соответствовало стандартам ИКАО не разрешило бы на ней полёты...или вы думаете, что где захотели - там и сели?
 показати весь коментар
 
Да неважно, качество .авно. Это все равно что утверждать , что украинские дороги такие же как автобаны - потому что по ним разрешают ездить .
Просто других нет.
В аэропорту работаете?
 показати весь коментар
 
Уже не работаю...просто мозг - развит.
причём тут дороги, автобаны и прочаю лабудень - к ВПП гражданского аэропорта?
Её перед тем как разрешить на ней полёты - сто раз перемеряли и не Вася-украинец, а специалисты ИКАО(почитайте, что это такое)
И каждый день, по несколько раз службы аэропорта осматривают!
Ликбез, знаете-ли, полезен!
 показати весь коментар
 
Вы не обижайтесь. Для того, чтобы решить проблему, нужно признать ее и осознать.
Когда летаешь в Европу, разница чувствуется.
Нужно ориентироваться на высокие стандарты, а не и так сгодиться .
Я летаю, мне страшно
 показати весь коментар
 
Зачем мне обижаться?
Я объясняю- вы не понимаете)))
Страшно - не летайте)
 показати весь коментар
 
https://lb.ua/society/2019/11/21/442921_aeroportu_odessi_den_dva.html
Такая нормальная, что две аналогичные аварии со стойкой шасси.
 показати весь коментар
 
так в этот день и танкер с якорей сорвало...ВЕТЕР БЫЛ СИЛЬНЫЙ!
от плохого покрытия полосы - стойки не отваливаются...пневматики лопаються - это да...
САДИТЬ САМОЛЕТ НУЖНО УМЕТЬ!
 показати весь коментар
 
Еще видео . Посадка с позорной полосой , начиная с 10 минуты
https://m.youtube.com/watch?v=Yoe4ZKGsWxo
 показати весь коментар
 
Две аварии за день, эти придурки втирают, что полоса нормальная. В общем в Одессу не летать. Дайте туркам, в Жулянах и Запорожье же сделали. И техника и умение.в Запорожье сразу визз зашёл с 6 рейсами. Все в шоколаде, и такса за обслуживание... Видно новая команда в концессию серьезно под беню рассматривает. Во Львове и Борисполе им кукиш выгули
 показати весь коментар
 
 
Так даже в Николаеве сделали нормальный аэропорт. Но адеситы не дали работать.
Сами не могут до ума свой аэропорт довести и другим не дают деньги зарабатывать.
Это уже, чтоб всё выкачать и на костях бизнес делать
 показати весь коментар
 



tZE inform

@tZEinform

·1 ч
Реалии "зеленого мира" - у министра инфраструктуры Криклия, есть зам. министра Клитина, умеющая принимать различные позы, но нет техники для эвакуации аварийного самолета с взлетно-посадочной полосы. Власть бездарей и дилетантов...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору