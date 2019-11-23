 Аеропорт Одеси відновив роботу після аварії турецького літака

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міжнародного аеропорту "Одеса".

"У складі робочої групи з Туреччини прибули фахівці з додатковим обладнанням, необхідним для ліквідації наслідків авіаційного інциденту з рейсом TK 467. Служби аеропорту спільно з інженерами Turkish Airlines під час злагодженої роботи успішно відбуксирували літак на тимчасову стоянку", - сказано в повідомленні.

В аеропорту додали, що фахівці додатково перевірили злітно-посадкову смугу і переконалися, що вона відповідає всім нормам. Після цього було ухвалено рішення про відновлення рейсів.

Нагадаємо, 21 листопада у турецького літака зламалася стійка шасі під час приземлення в аеропорту Одеси. Після цього всі рейси в аеропорту скасували на добу.

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