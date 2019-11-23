 Аеропорт Одеси відновив роботу після аварії турецького літака

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міжнародного аеропорту "Одеса".
"У складі робочої групи з Туреччини прибули фахівці з додатковим обладнанням, необхідним для ліквідації наслідків авіаційного інциденту з рейсом TK 467. Служби аеропорту спільно з інженерами Turkish Airlines під час злагодженої роботи успішно відбуксирували літак на тимчасову стоянку", - сказано в повідомленні.
В аеропорту додали, що фахівці додатково перевірили злітно-посадкову смугу і переконалися, що вона відповідає всім нормам. Після цього було ухвалено рішення про відновлення рейсів.
Нагадаємо, 21 листопада у турецького літака зламалася стійка шасі під час приземлення в аеропорту Одеси. Після цього всі рейси в аеропорту скасували на добу.
Сажать за такое надо.
Новая строится уже года три и всё никак.
инцидент произошёл из-за силиного бокового ветра, так-что тут вся причина в командире судна.
примерно это-же время с якорной стоянки сорвало танкер и выбросило на берег Одессы.
Почему в других цивилизованных странах таких инцидентов не возникает ??
Хотя погодные условия у них бывают еще хуже.
4 раза в год ? Так тогда ЧЕТЫРЕ взлета и ЧЕТЫРЕ посадки.
Ну да, ну да ... так же незаметно как и убитые дороги
Но это не меняет сути . В одессе убитая позорная взлетка. И большинство компаний отказались от рейсов в одессу пока не построят новую полосу. Строят вот уже несколько лет несколько километров .
А по сути ужасной взлетки .
В Одессе убитая позорная взлетка. И большинство компаний отказались от рейсов в одессу пока не построят новую полосу. Строят вот уже несколько лет несколько километров .
https://grad.ua/lenta-novostey/61964-ne-myagkaya-posadka-hozyaeva-odesskogo-aeroporta-restrukturizirovali-kredit.html
И она вся в таком состоянии по сегодняшний день
https://m.youtube.com/watch?v=5jDA4G6zU3Q
Проблема существует последние 25 лет.
Аэропорт уже несет убытки каждый день . Потому что НИКАКИЕ крупные компании не летают в Одессу.
Три года не могут построить несколько километров новой полосы.
Ну да, летают из крупных Австрийские и Турецкие и Польские авиалинии, потому что желающих путешественников много.
Но, Люфтганза, например очень быстро отменила свои рейсы.
лётчик должен видет полосу, что-бы сесть...глазками)
я ж говорю местность такая, температура, давление, влажность, ветер со стороны моря...всё влияет на его появление...
одно дело аэропорт где нить в ТельАвиве, другое дело в Одессе...и там и там море, но в ТельАвиве туман бывает раз в 100 лет....а в Одессе - 100 раз году
если такой попадётся - то никакое оборудование не поможет!
Если-бы оборудование не соответствовало стандартам ИКАО - гражданские самолёты бы там не летали
И то летают, потому что острая необходимость для бизнеса
А сейчас... Я не удивлюсь, если за папу, пилотом, его старший сын вылетает по понедельникам, бо папе совсем плохо с утра...
Можно, конечно сидеть и дома.
Пилоты - представители компаний и граждане этих стран . Пилотам с зарубежной аттестацией у меня нет оснований не доверять. Да и Украина - НЕ раша
В монастыре, одни из послушниц родила ребенка, втихую у себя в келье. Ну и шоб не погореть, с помощью подруг, подложили его ночью в постель к матушке настоятельнице, которой перед этим в вечерний бокал снотворного подсыпали. Утром мать-настоятельница просыпается и в великом изумлении видит рядом с собой новорожденного:
- Господи всемогущный! Даже собственному пальцу нельзя доверять!
А ты про пилотов, да еще граждан других государств. Те могут из-за утренней ссоры с женой целый самолет с пассажирами об Монблан расхерачить назло ей!
Поэтому всегда очень приветливо здороваюсь с командой самолета. Мало ли что у них там в голове с настроением 😁
если мехник всё выполнил правильно - никакой тюрьмы...не нужно сгущать и так густое.
Момент приземления смотреть с четвертой минуты
https://m.youtube.com/watch?v=5jDA4G6zU3Q
отличная полоса...
по каким критериям вы оцениваете качество полосы, что имеете наглость писать о том, что она "позорная"?
Вы когда-нибудь летали в цивилизованные страны? Почувствуйте разницу. Полоса-гладенькая и ровненькая . Разметка , освещение и тд
это швы между плитами, которые заполняються гудроном)))нет там икаких бугров)
если-бы аэропорт и его покрытие не соответствовало стандартам ИКАО не разрешило бы на ней полёты...или вы думаете, что где захотели - там и сели?
Просто других нет.
В аэропорту работаете?
причём тут дороги, автобаны и прочаю лабудень - к ВПП гражданского аэропорта?
Её перед тем как разрешить на ней полёты - сто раз перемеряли и не Вася-украинец, а специалисты ИКАО(почитайте, что это такое)
И каждый день, по несколько раз службы аэропорта осматривают!
Ликбез, знаете-ли, полезен!
Когда летаешь в Европу, разница чувствуется.
Нужно ориентироваться на высокие стандарты, а не и так сгодиться .
Я летаю, мне страшно
Я объясняю- вы не понимаете)))
Страшно - не летайте)
Такая нормальная, что две аналогичные аварии со стойкой шасси.
от плохого покрытия полосы - стойки не отваливаются...пневматики лопаються - это да...
САДИТЬ САМОЛЕТ НУЖНО УМЕТЬ!
https://m.youtube.com/watch?v=Yoe4ZKGsWxo
Сами не могут до ума свой аэропорт довести и другим не дают деньги зарабатывать.
Это уже, чтоб всё выкачать и на костях бизнес делать
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Реалии "зеленого мира" - у министра инфраструктуры Криклия, есть зам. министра Клитина, умеющая принимать различные позы, но нет техники для эвакуации аварийного самолета с взлетно-посадочной полосы. Власть бездарей и дилетантов...