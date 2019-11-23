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 Політика України
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 Медведчук і депутати від ОПЗЖ пропонують змінити закон про "особливий статус Донбасу"

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Відповідну інформацію опубліковано на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ. Однак сам текст законопроєкту на сайті наразі відсутній.

Стаття 1 зазначеного закону, до якої депутати хочуть внести зміни, визначає термін дії закону. Там прописано дату - до 31 грудня 2019 включно.

Повідомляється, що його ініціаторами є народні депутати Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Нестор Шуфрич, Тарас Козак, Василь Німченко, Юрій Загородній та Олександр Колтунович.

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3 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон щодо так званого "особливого статусу Донбасу" і його буде написано "разом з усім українським суспільством".

18 листопада міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що потрібно мати готові напрацювання щодо законопроєкту до зустрічі лідерів у "нормандському форматі". Того ж дня голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що новий законопроєкт про "особливий статус Донбасу" буде розроблятися після зустрічі в "нормандському форматі".

Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі Верховна Рада прийняла у вересні 2014 року терміном на три роки. Ним передбачено, що особливий порядок на окремих територіях буде введено "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України".

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У жовтні 2017 року парламент продовжив дію закону на рік, а в жовтні 2018-го - ще на рік, до 31 грудня 2019 включно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161406
 
   
 Топ коментарі
 
кива дрочит а он из их тусни Медведчук и депутаты от ОПЗЖ предлагают изменить закон об "особом статусе Донбасса" - Цензор.НЕТ 4220
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кива и пс ты об чём Медведчук и депутаты от ОПЗЖ предлагают изменить закон об "особом статусе Донбасса" - Цензор.НЕТ 5009 это когда в ПС вылезли всякие прокацапен журнашлюхи и Ярош послал их на юх и ушёл уведя весь боевой костяк Медведчук и депутаты от ОПЗЖ предлагают изменить закон об "особом статусе Донбасса" - Цензор.НЕТ 9715
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Це троль не відрізняє ПС від СП.
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петя забронзовів і остаточно втратив береги..та ще поки є примарна надія на позитивні зміни..хоча реальних кроків у напрямку зміни "системи" я не бачу..
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це як льоня брежнєв колись..медальки, схід сонця - усе тільки він..
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рабинович.медветчук, скорик,шуфрич, королевська ,павленкоце та гидота яка постійно на медветчукових каналах насаджує українцям любов до вічного ворога України ---фашистської росії. Чому фашистська--зробіть самі аналіз дій цієї азіатської країни.Всю свою історію побудували на війнах з своїми сусідами,брехні,терору,шантажу, погрозам. Це нащадки татар і созникі гітлера по знищені народів і свого в тому числі.Блок ОПЖ--це ворогі вільної Вільної України, посіпаки путіна і зрадникі.
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В Одесі знов розпочинаєтся сходняки "расиянского міра", закликають не боятися "агресивної меншості"-
https://dumskaya.net/news/v-odesse-*********-rossii-prizyvali-ne-boyatsya-105733
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"Форум под названием «Единая страна - мирная страна» прошел 22 ноября в одесской гостинице «Бристоль» под эгидой нардепа от ОПЗЖ Натальи Королевской."
Та що кричала услиштє Бамбас тепер кричить услиштє Адєсу. Вже кричали, поки не згоріли.
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А ось чувак-провокатор з підербурху. Стоїть на задньому плані і взявся за комір між двома з намордниками.
Медведчук і депутати від ОПЗЖ пропонують змінити закон про "особливий статус Донбасу" - Цензор.НЕТ 4878
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Ось шкєт скаже ***** на самміті припини бійню і він злякається та припинить.
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окрім підкреслених гасел, андрю, пропонуйте ще шляхи "припинення".
як то ви собі це бачите.
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Мародерові безальтернативні компанйони по розвалу України!
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а что можно обсуждать,если текста ещё нет для ознакомления???...Что касается быть или не быть изменениям в конституции,в т.ч. о вероятности появления элементов федерализации в этом "блатном статусе" Донбасса,то без народного референдума любые решения по этому вопросу будут НЕЗАКОННЫ,согласно той же конституции и заклонов самоуправления.Кстати,"самоуправлять" и решать могут не только те,кто остался там и те,кто в Раде представляет ИХ ИНТЕРЕСЫ,а и те,кто вынужденно стал "переселенцем-беженцем".То есть и те,кто ныне проживает в подконтрольной части Украины.Так что не только сепаратисты и медведчуки-бойки с колаборационистами "коломойскими" имеют ЗАКОННОЕ право решать вообще о необходимости того "статуса".
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А шо Медведчука ещё не депортировали? ..или он депутат от народа Украины,которого Московия подселила в Украине ,чтобы смуту наводить и звать московскую Орду для опустошения Украины.
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а отчего этих законников не депортировать в
Лугандон
Пусть там законы принимают
во главе с Мертвечуком
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нет ! только стену и ров с крокодилами. крокодилов обязать закупить в Африке изю калолмыйского, ахметку, фирташа, таруту, пинчука, фукса, новинского, бойка, мертвечука и т.д
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предлагают заменить текст на "Украина сдаётся агрессору"? Угадал?)) чего уж там юлить. При клоуне можно ВСЁ кажется...
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Ну не пройдет закон рыгов. Зачем его рекламировать? Благодаря партии Зеленского не пройдёт.

Снова подбарыжные в вышиванкаx из штанов выпрыгивают, чтобы
загадить форyм своим измышлениями и накидать на вентилятор -
не на закон, кремлядь и рыгов, а на Зеленского и его партию.

Потому что не за Украину радеют, а за Барыгу при Корыте.
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особливий статус для окупованих територій. ну що оскільки україна не контролює ці території то і відповідно не несе відповідальності за соціально-економічну і політичну ситуацію на них.
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