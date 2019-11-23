 Медведчук і депутати від ОПЗЖ пропонують змінити закон про "особливий статус Донбасу"

Відповідну інформацію опубліковано на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ. Однак сам текст законопроєкту на сайті наразі відсутній.
Стаття 1 зазначеного закону, до якої депутати хочуть внести зміни, визначає термін дії закону. Там прописано дату - до 31 грудня 2019 включно.
Повідомляється, що його ініціаторами є народні депутати Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Нестор Шуфрич, Тарас Козак, Василь Німченко, Юрій Загородній та Олександр Колтунович.
3 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон щодо так званого "особливого статусу Донбасу" і його буде написано "разом з усім українським суспільством".
18 листопада міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що потрібно мати готові напрацювання щодо законопроєкту до зустрічі лідерів у "нормандському форматі". Того ж дня голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що новий законопроєкт про "особливий статус Донбасу" буде розроблятися після зустрічі в "нормандському форматі".
Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі Верховна Рада прийняла у вересні 2014 року терміном на три роки. Ним передбачено, що особливий порядок на окремих територіях буде введено "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України".
Читайте також: Ветерани вимагають заборонити особливий статус ОРДЛО та амністію для бойовиків, - нардепка Зінкевич
У жовтні 2017 року парламент продовжив дію закону на рік, а в жовтні 2018-го - ще на рік, до 31 грудня 2019 включно.
https://dumskaya.net/news/v-odesse-*********-rossii-prizyvali-ne-boyatsya-105733
Та що кричала услиштє Бамбас тепер кричить услиштє Адєсу. Вже кричали, поки не згоріли.
як то ви собі це бачите.
Мертвечуку в дупу
Лугандон
Пусть там законы принимают
во главе с Мертвечуком
Снова подбарыжные в вышиванкаx из штанов выпрыгивают, чтобы
загадить форyм своим измышлениями и накидать на вентилятор -
не на закон, кремлядь и рыгов, а на Зеленского и его партию.
Потому что не за Украину радеют, а за Барыгу при Корыте.