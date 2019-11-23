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Все про:Індія (46) МЗС (1966) українці (1193) Заяць Андрій (13) Кирилич Василь (42) туристи (17)

 П'ятеро українців випадково перетнули кордон Індії, їх затримали, але вже відпустили

Туристи з України, перебуваючи в Непалі, випадково перетнули кордон з Індією. Їх затримали. Завдяки зусиллям МЗС України їх вдалося звільнити.

Про цей інцидент повідомив у твітері державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо з українцями за кордоном трапиться пригода, то консул поруч. Ще одним підтвердженням цієї тези є звільнення сьогодні п'ятьох громадян України, затриманих кілька днів тому в Індії. Вони незабаром повернуться додому!" - написав Заєць.

Пятеро українців випадково перетнули кордон Індії, їх затримали, але вже відпустили 01

Заступник директора департаменту, начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич, повідомив у коментарі УНІАН, що було звільнено п'ятьох українських туристів.

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"Перебуваючи в Непалі, випадково перетнули кордон Індії. І їх затримали. Завдяки швидким та ефективним діям співробітників посольства затриманих українців звільнили та повернули до Непалу. А незабаром - додому", - повідомив Кирилич.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161404
 
 
 Топ коментарі
 
Та эти туристы - это ребята из горных стрелков "Эдельвейса" по заданию Коломойского искали Шамбалу и порталы в параллельные миры, чтобы местные гипербореи из Лемурии помогли ему вернуть Приватбанк, а с помощью обрядов телепатии "Аненербе" заставить Зеленского назначить Коломойского спикером Верховной Рады.
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Попробуйте прочитать хотя бы первое предложение статьи - оно не очень длинное.
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это каааак???)))
начали пить в Харькове и случайно в Индию на такси заскочили?)))
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Попробуйте прочитать хотя бы первое предложение статьи - оно не очень длинное.
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куды ж мне читать?)))
я тока писать неумею))
ну и политологи кругом...
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Подорожуючи в таких місцях, не жмотьтесь на окремий GPS за 300-500 $, бо мережі може й не бути.
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Та эти туристы - это ребята из горных стрелков "Эдельвейса" по заданию Коломойского искали Шамбалу и порталы в параллельные миры, чтобы местные гипербореи из Лемурии помогли ему вернуть Приватбанк, а с помощью обрядов телепатии "Аненербе" заставить Зеленского назначить Коломойского спикером Верховной Рады.
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Думиаю иначе. Ето ребята от Порошенка и К, искали Шамбалу, что бьі могли туда збежать от правосудия.
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в Индии любой вопрос решается также как в Украине (взяткой)!
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Щаз прям.
Вот добрый человек зубы выдирает-протезирует страждущим за такую сумму, которые те ему готовы заплатить, за сколько кто даст, за столько зубы и лечит.
Вы попробуйте такое "по договоренности" предложить в клинике владельца, всемирно известного как "**й вам в сраку"(С)

Индусский дентист-целитель (ролик на youtube)
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Если с украинцами за рубежом случится происшествие, то консул рядом. Источник: https://censor.net.ua/n3161404\\\\\\\\\\\

Ну Заяц, ну погоди....
Не смердел бы, ибо прав только наполовину. Если о происшествии напишут, то да, консул рядом, но в 99% остальных случаев, консул делает вот так:
Пятеро украинцев случайно пересекли границу Индии, их задержали, но уже отпустили - Цензор.НЕТ 8293
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Пятеро украинцев случайно пересекли границу Индии, их задержали, но уже отпустили

Нихрена себе заблудились
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