 П'ятеро українців випадково перетнули кордон Індії, їх затримали, але вже відпустили

Про цей інцидент повідомив у твітері державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо з українцями за кордоном трапиться пригода, то консул поруч. Ще одним підтвердженням цієї тези є звільнення сьогодні п'ятьох громадян України, затриманих кілька днів тому в Індії. Вони незабаром повернуться додому!" - написав Заєць.
Заступник директора департаменту, начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич, повідомив у коментарі УНІАН, що було звільнено п'ятьох українських туристів.
"Перебуваючи в Непалі, випадково перетнули кордон Індії. І їх затримали. Завдяки швидким та ефективним діям співробітників посольства затриманих українців звільнили та повернули до Непалу. А незабаром - додому", - повідомив Кирилич.
начали пить в Харькове и случайно в Индию на такси заскочили?)))
я тока писать неумею))
ну и политологи кругом...
Заголовок просто агонь!!!
Вот добрый человек зубы выдирает-протезирует страждущим за такую сумму, которые те ему готовы заплатить, за сколько кто даст, за столько зубы и лечит.
Вы попробуйте такое "по договоренности" предложить в клинике владельца, всемирно известного как "**й вам в сраку"(С)
Индусский дентист-целитель (ролик на youtube)
Ну Заяц, ну погоди....
Не смердел бы, ибо прав только наполовину. Если о происшествии напишут, то да, консул рядом, но в 99% остальных случаев, консул делает вот так:
Нихрена себе заблудились