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 Політика України
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Все про:відставка (578) Труба (197) ДБР (653)

 Труба про відставку: Я піду, але бажано через три роки

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що готовий покинути свою посаду, але лише через три роки.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо стоїть питання про те, чи піду я, так, але бажано через три роки", - заявив Труба.

На його думку, наразі не йдеться про недовіру директору ДБР, а про перезавантаження цього органу. "З приводу перезавантаження: давайте не будемо поспішати. Буде 3 грудня, і буде очікувний результат", - зазначив Труба.

Директор ДБР зазначає, що за рік роботи цього органу є відповідні певні результати, а умови гарантій незалежності ДБР прописано в законі про Державне бюро розслідувань, серед яких і конкурс на посаду директора.

Дивіться також: Труба про ультиматум Зеленського: "Точно працюю до 31 грудня. А потім: немає результату - немає посади". АУДIО

Як повідомлялося, в п'ятницю, 15 листопада, Верховна Рада не встигла на пленарному засіданні завершити розгляд законопроєкту про перезапуск ДБР. Народні депутати в п'ятницю почали розгляд у другому читанні президентського законопроєкту №2116 "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності ДБР і розглянули частину правок.

"Державне бюро розслідувань змінює свій статус із центрального органу виконавчої влади, який здійснює правоохоронну діяльність, на державний правоохоронний орган. По-друге, директору ДБР надаються повноваження для одноосібного ухвалення рішень і несення всієї повноти відповідальності за результати діяльності ДБР. По-третє, посилення контрольної функції парламенту, зокрема Верховна Рада за результатами звіту голови ДБР за календарний рік може визнати роботу директора органу незадовільною, що може призвести до звільнення з посади. По-четверте, з метою забезпечення розслідування справ Майдану передбачається можливість переведення слідчих прокуратури і прокурорів, які розслідували справи Майдану, в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу", - розповів глава парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський під час обговорення законопроєкту.

Дивіться також: "Я ніколи не отримував жодних вказівок про направлення розслідування або про акцент на якесь кримінальне провадження", - Труба про записи розмови з Богданом. ВIДЕО

За словами Монастирського, у зв'язку з істотною зміною повноважень директора ДБР і зміною статусу цього органу з дня набуття чинності законопроєкту №2126 припиняються повноваження чинного глави ДБР Романа Труби та його заступників і починається процес щодо перезапуску органу.

Депутати продовжать розгляд законопроєкту на наступному пленарному засіданні (3-6 грудня).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161401
 
 
 Топ коментарі
 
Цю владу вже ненавидять, тому три роки Трубі не протриматися.
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цинічні угрьобки, що чинять беззаконня на своїх постах...кишенькові цуцики бєні
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вопрорс какой пулей прострелили бронежилет на экспертизе ? Ответ Трубы- понимаете я не знаю это экспертиза Труба об отставке: я уйду, но желательно через три года - Цензор.НЕТ 8551 Следак уровень лох и кандидат на шнобелевскую премию в металоведении за намокание броне плит Труба об отставке: я уйду, но желательно через три года - Цензор.НЕТ 8551
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Ще не всю братву обслужив? Тікай бо буде пипець тобі!
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я же говорил, что этих чертей еще сложней чем яныка нужно будет скидывать.. они пришли зарабатывать бабло и буду делать все что бы остаться на потоках.
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Не думаю. Они все сцыкуны и никакие 73% их не будут защищать.
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а вот так: "меня скоро повесят, но желательно не за яйца..."
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Хітрожопу трубу злили!!! А воно думає що піаніст його врятує??? будеш сидіти, не зараз так дуже скоро!!! дИректор Бл...ь!!!
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Трубе это точно просто так не пройдет. Причем при любых властях.
Лучший для него выход- это уйти и уехать из Украины.
Другое дело, если при власти останутся зеленые, он назначат трубу более хитрожопую , которая будет опасаться.
Хотя и на такого народный болт найдется
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это ж скока тебе труба за 3 года бабла народного заплатить надо? на яух ты такой красивый с нулевым кпд нам в Украине нужен? если ты такой честный то самому не стыдно? а труба?
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Сначала надо очистить зеленую плесень. Она очень агрессивна и быстро размножается
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Редкой пакостности эта Труба.... Из нужника ведёт.
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Не будет жизни в Украине пока не будет системы, чтобы можно было уйти зашкварившееся отребье независимо от его желания и не выслушавать перед этим, как ему на всех все равно и какие у него планы и что он ничего такого в своем зашкваре не видит, а кто видит, то это его собственные проблемы...
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Отребье сидит в Раде.
Иванисовы - бужанские-дубинские
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Труба про відставку: Я піду, але бажано через три роки - Цензор.НЕТ 2809Он хочет обслуживать Портнова ещё три года? А труба не проржавеет?
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Так видно банан пообещали Трубе, вот он так и старается
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Исключенный из фракции «Слуга народа» народный депутат Антон Поляков рассказал, что руководство президентской партии продавало округа в Черниговской области на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.
«Сотрудники службы безопасности Микитася (Максим Микатась - экс-нардеп, экс-директор «Укрбуда», САП ведет против него дело за махинации с квартирами. - Ред.) сообщили мне, что Микитась завез Валерию Давиденко 1,5 млн долларов за проигрыш мажоритарщика «Слуги народа» в моем 206 округе. Другие округа также были проданы по области. Сумм не знаю», - сказал он.

«После выборов у меня и других мажоритарщиков из Черниговской области состоялся с ним разговор на Банковой. На этой встрече также был Александр Корниенко и спикер Дмитрий Разумков. Мы рассказали им, что глава штаба «Слуги народа» Павел Халимон сливал нас и даже противодействовал. Богдан сказал, что обо всем знает.
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ТРУБЕ
Народный депутат Украины из "СЛУГИ народа" Сергей Литвиненко может быть замешан в уголовном деле об убийстве титушками активиста Юрия Вербицкого в 2014 году.
Нардеп так тесно общался с куратором тех самых титушек именно в период с 19 по 22 января. Примечательно, что Вербицкого убили 21-го числа.

Журналист и экс-депутат Игорь Луценко, которого похитили во время Майдана, рассказал в Facebook о том, что народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко был тесно связан с фигурантом уголовных дел по убитому активисту Юрию Вербицкому. В частности, в материалах дела четко указано, что Сергей Литвиненко в период с 19 по 21 января 24 раза звонил фигуранту расследования Щинкину и был связан с организатором преступления Зубрицким.

"Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба. А Чеба во время Майдана финансировал титушек, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", - поделился информацией Игорь Луценко. Так, экс-нардеп утверждает, что некий Щинкин, правая рука Чебы, 24 раза разговаривал с Литвиненко. Более того, он параллельно названивал куратору титушек из группы похитителей и организатору преступления Зубрицкому.

Как известно, 21 января 2014 Луценко и Вербицкого похитили из больницы титушки, после чего последнего нашли убитым в лесу вблизи с. Гнедин Бориспольского района Киевской области.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/195154_1574421777
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"КОРОЛЬ КОНТРАБАНДЫ" И ГЛАВА "РЕГИОНОВ": ВСПЛЫЛИ ФАКТЫ О ЧЛЕНЕ КОМАНДЫ ЗЕЛЕНСКОГО

Но при более детальном изучении окружения главы государства, всплывает все больше сомнительных фактов и связей. Речь идет, например, об ИЛЬЕ ПАВЛЮКЕ, который по данным программы "Наші гроші" с Денисом Бигусом, отвечает за координацию и финансы региональных представителей Зе-команды, а заодно тесно связан с одиозным экс-нардепом в розыске Игорем Калетником
Во время правления сбежавшего экс-президента СМИ называли Павлюка "решалой на таможне", "посредником в таможенных вопросах" и даже "королем контрабанды" в западном регионе.
Дело в том, что Павлюк был помощником на то время народного депутата 6 созыва ИГОРЯ КАЛЕТНИКА и поддерживал с ним тесные отношения.
По некоторым данным, они вместе реализовывали ряд теневых схем по незаконному перемещению товаров через таможню. Говорят, что Павлюк является кумом экс-нардепа.
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Кандидат в депутаты от партии "Слуга народа" и советник главы государства Никита Потураев разделяет позицию руководителя Офиса Зеленского Андрея Богдана относительно русского языка для Донбасса и понимает, "что он имел в виду",
Потураев считает, что Украина не может принимать законы о вхождении в ЕС и НАТО, при этом якобы нарушая Европейскую хартию региональных языков.
Он убежден, что именно из-за отношения украинцев к языкам они конфликтуют с венграми и румынами.

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Днепровский кандидат в депутаты от «Слуги Народа» МАКСИМ БУЖАНСКИЙ избивал жену и разыскивался как рейдер

Общественный деятель из Днепра Денис Селин на своей странице в социальной сети Facebook поделился достижениями будущего кандидата в нардепы.
Вот что он накопал на Макса Бужанского в полицейских архивах:

В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации),
уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.

В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1.
Дело № 67041942 дата:06.10.2004г В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г

Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В
Дело передано в прокуратуру № 6193 от 26.04.2012.

В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) -
дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.

Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014
по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины и материал внесен в ЕРДР № 12014040690001128

В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам
в деле единого учета № 7013 от 04.07.2014.

Еще будущий кандидат в народные депутаты нарушал правила ношения и хранения оружия статья 191 УПАП ч.1 № 654075 от 09.10.201

В своей публикации Денис Селин отметил других кандидатов на места в парламенте от политической партии «Слуга Народа», чтобы те тщательно проверили прошлое возможного днепровского мажоритарщика.
https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/
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