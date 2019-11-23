 Труба про відставку: Я піду, але бажано через три роки

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо стоїть питання про те, чи піду я, так, але бажано через три роки", - заявив Труба.
На його думку, наразі не йдеться про недовіру директору ДБР, а про перезавантаження цього органу. "З приводу перезавантаження: давайте не будемо поспішати. Буде 3 грудня, і буде очікувний результат", - зазначив Труба.
Директор ДБР зазначає, що за рік роботи цього органу є відповідні певні результати, а умови гарантій незалежності ДБР прописано в законі про Державне бюро розслідувань, серед яких і конкурс на посаду директора.
Як повідомлялося, в п'ятницю, 15 листопада, Верховна Рада не встигла на пленарному засіданні завершити розгляд законопроєкту про перезапуск ДБР. Народні депутати в п'ятницю почали розгляд у другому читанні президентського законопроєкту №2116 "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності ДБР і розглянули частину правок.
"Державне бюро розслідувань змінює свій статус із центрального органу виконавчої влади, який здійснює правоохоронну діяльність, на державний правоохоронний орган. По-друге, директору ДБР надаються повноваження для одноосібного ухвалення рішень і несення всієї повноти відповідальності за результати діяльності ДБР. По-третє, посилення контрольної функції парламенту, зокрема Верховна Рада за результатами звіту голови ДБР за календарний рік може визнати роботу директора органу незадовільною, що може призвести до звільнення з посади. По-четверте, з метою забезпечення розслідування справ Майдану передбачається можливість переведення слідчих прокуратури і прокурорів, які розслідували справи Майдану, в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу", - розповів глава парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський під час обговорення законопроєкту.
За словами Монастирського, у зв'язку з істотною зміною повноважень директора ДБР і зміною статусу цього органу з дня набуття чинності законопроєкту №2126 припиняються повноваження чинного глави ДБР Романа Труби та його заступників і починається процес щодо перезапуску органу.
Депутати продовжать розгляд законопроєкту на наступному пленарному засіданні (3-6 грудня).
Лучший для него выход- это уйти и уехать из Украины.
Другое дело, если при власти останутся зеленые, он назначат трубу более хитрожопую , которая будет опасаться.
Хотя и на такого народный болт найдется
Иванисовы - бужанские-дубинские
«Сотрудники службы безопасности Микитася (Максим Микатась - экс-нардеп, экс-директор «Укрбуда», САП ведет против него дело за махинации с квартирами. - Ред.) сообщили мне, что Микитась завез Валерию Давиденко 1,5 млн долларов за проигрыш мажоритарщика «Слуги народа» в моем 206 округе. Другие округа также были проданы по области. Сумм не знаю», - сказал он.
«После выборов у меня и других мажоритарщиков из Черниговской области состоялся с ним разговор на Банковой. На этой встрече также был Александр Корниенко и спикер Дмитрий Разумков. Мы рассказали им, что глава штаба «Слуги народа» Павел Халимон сливал нас и даже противодействовал. Богдан сказал, что обо всем знает.
Народный депутат Украины из "СЛУГИ народа" Сергей Литвиненко может быть замешан в уголовном деле об убийстве титушками активиста Юрия Вербицкого в 2014 году.
Нардеп так тесно общался с куратором тех самых титушек именно в период с 19 по 22 января. Примечательно, что Вербицкого убили 21-го числа.
Журналист и экс-депутат Игорь Луценко, которого похитили во время Майдана, рассказал в Facebook о том, что народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко был тесно связан с фигурантом уголовных дел по убитому активисту Юрию Вербицкому. В частности, в материалах дела четко указано, что Сергей Литвиненко в период с 19 по 21 января 24 раза звонил фигуранту расследования Щинкину и был связан с организатором преступления Зубрицким.
"Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба. А Чеба во время Майдана финансировал титушек, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", - поделился информацией Игорь Луценко. Так, экс-нардеп утверждает, что некий Щинкин, правая рука Чебы, 24 раза разговаривал с Литвиненко. Более того, он параллельно названивал куратору титушек из группы похитителей и организатору преступления Зубрицкому.
Как известно, 21 января 2014 Луценко и Вербицкого похитили из больницы титушки, после чего последнего нашли убитым в лесу вблизи с. Гнедин Бориспольского района Киевской области.
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"КОРОЛЬ КОНТРАБАНДЫ" И ГЛАВА "РЕГИОНОВ": ВСПЛЫЛИ ФАКТЫ О ЧЛЕНЕ КОМАНДЫ ЗЕЛЕНСКОГО
Но при более детальном изучении окружения главы государства, всплывает все больше сомнительных фактов и связей. Речь идет, например, об ИЛЬЕ ПАВЛЮКЕ, который по данным программы "Наші гроші" с Денисом Бигусом, отвечает за координацию и финансы региональных представителей Зе-команды, а заодно тесно связан с одиозным экс-нардепом в розыске Игорем Калетником
Во время правления сбежавшего экс-президента СМИ называли Павлюка "решалой на таможне", "посредником в таможенных вопросах" и даже "королем контрабанды" в западном регионе.
Дело в том, что Павлюк был помощником на то время народного депутата 6 созыва ИГОРЯ КАЛЕТНИКА и поддерживал с ним тесные отношения.
По некоторым данным, они вместе реализовывали ряд теневых схем по незаконному перемещению товаров через таможню. Говорят, что Павлюк является кумом экс-нардепа.
Потураев считает, что Украина не может принимать законы о вхождении в ЕС и НАТО, при этом якобы нарушая Европейскую хартию региональных языков.
Он убежден, что именно из-за отношения украинцев к языкам они конфликтуют с венграми и румынами.
Общественный деятель из Днепра Денис Селин на своей странице в социальной сети Facebook поделился достижениями будущего кандидата в нардепы.
Вот что он накопал на Макса Бужанского в полицейских архивах:
В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации),
уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.
В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1.
Дело № 67041942 дата:06.10.2004г В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г
Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В
Дело передано в прокуратуру № 6193 от 26.04.2012.
В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) -
дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.
Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014
по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины и материал внесен в ЕРДР № 12014040690001128
В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам
в деле единого учета № 7013 от 04.07.2014.
Еще будущий кандидат в народные депутаты нарушал правила ношения и хранения оружия статья 191 УПАП ч.1 № 654075 от 09.10.201
В своей публикации Денис Селин отметил других кандидатов на места в парламенте от политической партии «Слуга Народа», чтобы те тщательно проверили прошлое возможного днепровского мажоритарщика.
https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/