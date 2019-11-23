 Труба про відставку: Я піду, але бажано через три роки

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо стоїть питання про те, чи піду я, так, але бажано через три роки", - заявив Труба.

На його думку, наразі не йдеться про недовіру директору ДБР, а про перезавантаження цього органу. "З приводу перезавантаження: давайте не будемо поспішати. Буде 3 грудня, і буде очікувний результат", - зазначив Труба.

Директор ДБР зазначає, що за рік роботи цього органу є відповідні певні результати, а умови гарантій незалежності ДБР прописано в законі про Державне бюро розслідувань, серед яких і конкурс на посаду директора.

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Як повідомлялося, в п'ятницю, 15 листопада, Верховна Рада не встигла на пленарному засіданні завершити розгляд законопроєкту про перезапуск ДБР. Народні депутати в п'ятницю почали розгляд у другому читанні президентського законопроєкту №2116 "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності ДБР і розглянули частину правок.

"Державне бюро розслідувань змінює свій статус із центрального органу виконавчої влади, який здійснює правоохоронну діяльність, на державний правоохоронний орган. По-друге, директору ДБР надаються повноваження для одноосібного ухвалення рішень і несення всієї повноти відповідальності за результати діяльності ДБР. По-третє, посилення контрольної функції парламенту, зокрема Верховна Рада за результатами звіту голови ДБР за календарний рік може визнати роботу директора органу незадовільною, що може призвести до звільнення з посади. По-четверте, з метою забезпечення розслідування справ Майдану передбачається можливість переведення слідчих прокуратури і прокурорів, які розслідували справи Майдану, в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу", - розповів глава парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський під час обговорення законопроєкту.

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За словами Монастирського, у зв'язку з істотною зміною повноважень директора ДБР і зміною статусу цього органу з дня набуття чинності законопроєкту №2126 припиняються повноваження чинного глави ДБР Романа Труби та його заступників і починається процес щодо перезапуску органу.

Депутати продовжать розгляд законопроєкту на наступному пленарному засіданні (3-6 грудня).