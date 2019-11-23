 Трамп заявив, що Йованович відмовлялася вішати в посольстві в Києві його портрет

Про це Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
"Вона не янгол", - сказав Трамп про Йованович.
"Ця пані посол, про яку говорять, що вона така чудова, не хотіла вішати мій портрет у посольстві. Вона не хотіла його вішати", - пояснив американський лідер.
"Багато що з того, що вона робила, мені не подобалося", - додав Трамп.
Представник юридичної команди Йованович сказав CBS, що посольство повісило портрети Трампа, віцепрезидента Майка Пенса, а також держсекретаря США Майка Помпео, "щойно вони надійшли з Вашингтона".
Про затримки з доставкою портретів Трампа і Пенса в посольство в Києві видання The Washington Post писало в 2017 році. Тоді журналісти пов'язували затримки з тим, що Трамп і Пенс не провела вчасно офіційні фотосесії.
Ни в одном официальном учреждении не видела портреты Меркель
Но хз мы больше письмами общаемся, может, у начальства какого и висит, но это очень дико, ну очень. Не могу себе просто представить это.
Тем не менее, поведение Иванович показательно. Все же посол - часть команды. А Иванович, видимо, эта команда не очень симпатична была.
Подача новостей в Украине очень однобока все-таки, а Трамп вообще очень многогранная личность
Так что загонять его в плоскость «**********» очень и очень глупо имхо
на самом деле никакого Трампа нет. Трамп - собирательный образ американской мифологии. такой себе Остап Ибрагимович Попандополо.
думаю, он бы сейчас с удовольствием поменял свои проблемы на наши
"буч(и)" - вроде так называют этих шо вы сказал сначала.