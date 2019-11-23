EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  2610  56
Матеріали за темою:
Все про:портрет (10) США (5875) Трамп (2267) Йованович (199)

 Трамп заявив, що Йованович відмовлялася вішати в посольстві в Києві його портрет

Президент США Дональд Трамп звинуватив колишнього посла цієї країни в Україні Марі Йованович у тому, що та нібито щонайменше упродовж року відмовлялася вішати в будинку посольства портрет лідера держави.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Вона не янгол", - сказав Трамп про Йованович.

"Ця пані посол, про яку говорять, що вона така чудова, не хотіла вішати мій портрет у посольстві. Вона не хотіла його вішати", - пояснив американський лідер.

"Багато що з того, що вона робила, мені не подобалося", - додав Трамп.

Читайте також: Україна - третя за корумпованістю у світі, - Трамп пояснив втручання Джуліані

Представник юридичної команди Йованович сказав CBS, що посольство повісило портрети Трампа, віцепрезидента Майка Пенса, а також держсекретаря США Майка Помпео, "щойно вони надійшли з Вашингтона".

Про затримки з доставкою портретів Трампа і Пенса в посольство в Києві видання The Washington Post писало в 2017 році. Тоді журналісти пов'язували затримки з тим, що Трамп і Пенс не провела вчасно офіційні фотосесії.

Читайте також: Йованович була не проти залишитися послом в Україні, - заступник Помпео Гейл

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161400
 
 
 Топ коментарі
 
Так вот по какому принципу нынешний президент США выбирает себе союзников и врагов...
 показати весь коментар
 
И эти люди запрещают мне ковыряться в носу(с)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так вот по какому принципу нынешний президент США выбирает себе союзников и врагов...
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, чи для Трампа принципово важливо, якби замість портрета висів він сам? 🤔
 показати весь коментар
 
 
И эти люди запрещают мне ковыряться в носу(с)
 показати весь коментар
 
 
А портрет путіна Йованович повісила?
 показати весь коментар
 
Портрет путлера возможно висит у Трампа в тайной комнате для обожателей
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Портрет вешать для меня вообще как прошлый век звучит
Ни в одном официальном учреждении не видела портреты Меркель
Но хз мы больше письмами общаемся, может, у начальства какого и висит, но это очень дико, ну очень. Не могу себе просто представить это.

Тем не менее, поведение Иванович показательно. Все же посол - часть команды. А Иванович, видимо, эта команда не очень симпатична была.
 показати весь коментар
 
 
В таком случае лучше повесить оригинал чем портрет.
 показати весь коментар
 
 
Хз, хз
Подача новостей в Украине очень однобока все-таки, а Трамп вообще очень многогранная личность
Так что загонять его в плоскость «**********» очень и очень глупо имхо
 показати весь коментар
 
Не матерись! Твое "имхо" хуже чем Хз.Хз.
 показати весь коментар
 
Это там где ты проходишь мед обследование на венеру, по долгу работы? Так врачам зачем вещать портреты президента(так про между прочим в Дойчланде президент штанмайер). В Четв консульстве его(штанмайера) фото висит
 показати весь коментар
 
 
я бы и сам не повесил бы. Оно ж по определению страшное. Извини Йованович.
 показати весь коментар
 
 
На самом то деле она конечно же хотела вешать..... .
 показати весь коментар
 
Ну вот, а вам еще Зеленский не нравится.А он оказался прогрессивнее президента Америки,запретив вешать свой портрет во все кабинетах,больших и маленьких) Интересно, действительно не вешают)
 показати весь коментар
 
 
Он дальновидный. Не хочет, чтобы в его портреты плевали, ср"ли или метали дротики
 показати весь коментар
 
 
усе...клоуны уходят в историю,которую стыдно вспомнить...ну хоть не как гитлер со сталиным)
 показати весь коментар
 
 
........................................................... спалился чубчиг........................
 показати весь коментар
 
Для такого нарцисса как Трамп, это страшное горе.
 показати весь коментар
 
 
И не говори... ! Если уж он в открытую об этом рыдает, то можно представить, что там в его башке делается.
 показати весь коментар
 
 
Может просто Мари Йованович не любит мужчин, а любит женщин. Я не помню как таких женщин называют, но Дональд Джонович - один из успешнейших бизнесменов мира и яркий политический деятель, достигший всего в этой жизни, ставшей президентом сверхдержавы. Вы думаете ему легко?! Ничего подобного, обывательские разговорчики.
 показати весь коментар
 
да... без Пряника бы и солнце не крутилось. выдающийся мудак. Трамп заявил, что Йованович отказывалась вешать в посольстве в Киеве его портрет - Цензор.НЕТ 7033

на самом деле никакого Трампа нет. Трамп - собирательный образ американской мифологии. такой себе Остап Ибрагимович Попандополо.

думаю, он бы сейчас с удовольствием поменял свои проблемы на наши
 показати весь коментар
 
 
Казала бабка Параска,що чиряк его портретом вилiкувала,та девочкой знов стала Трамп заявил, что Йованович отказывалась вешать в посольстве в Киеве его портрет - Цензор.НЕТ 7540
 показати весь коментар
 
 
ахаха, 5, или 6 банкротств, это "успех"? и он не заработал с ноля как Ротшильд, который рылся на помойках и найденное отмывал, чинил и загонял бюргерам.

"буч(и)" - вроде так называют этих шо вы сказал сначала.
 показати весь коментар
 
раз так, значит импичмент не настоящий.
 показати весь коментар
 
Не поленитесь и напишите в youtube по Английский "idiot president" и 95% выскочит рыжый клоун от разных источников
 показати весь коментар
 
 
Та это капец! Кстати, у и Иванки такая же реакция.
 показати весь коментар
 
 
Наверное он претендует на то что-бы его как чЛенина после смерти замариновали в 3л банке и поместили бы в пирамиду на Капитолийском холме - а вот как Моника ЗЕ ему вылизывала наверное очень ему понравилось.
 показати весь коментар
 
 
наш нелох набагато розумніший він заборонив вішати свої портрети а то стільки обпльованих портретів напевно небулоб ні в одній країні світу
 показати весь коментар
 
Вылупкам плантаторов,ккклановцев не нужны традиции,культурные ценности...Рабами,холопами,быдлом легче управлять из телевизора,чемь нагайкой и инквизицией.Только вот побеждают почему-то традиции,а не рисованная уродами жопа вместо лица на портрете Президента США.Вот и получается,что проблема не в традициях,а в злобных звериных инстинках жаждущих мести и власти.
 показати весь коментар
 
 
Пока инстинкты побеждают. Но КАК это случилось в Америке??!!!
 показати весь коментар
 
Вот так! Сразу видно-лорд! То есть-сэр. Или это все таки сер ёжа?
 показати весь коментар
 
 
Вы хотите сказать что в Америке столько дебилов? Жаль
 показати весь коментар
 
Это ОЧЕНЬ веская причина! По такой причине можно выгнать с работы даже самого хорошего работника! А в итоге получится целый ********* лизожопов.
 показати весь коментар
 
 
ТАК СТРАНА ЖЕ 3 ПО КОРРУПЦИИ В МИРЕ !?) БОЛЬШЕ СТЫДНО ТОЛЬКО РОССИИ И США !)
 показати весь коментар
 
И чему учат психиатров в Америке, если они подписывают профосмотр? Все таки никудышнее образование в Америке 🤪🤪🤪
 показати весь коментар
 
А еще она называла его земляным червяком...
 показати весь коментар
 
От і американці скуштували свого власного блазня. Як і в нашому випадку, на смак як гівно. Бо гівном і є.
 показати весь коментар
 
тркампопо - выходец из сафка. Такой красавец, и не повесить портрет!
 показати весь коментар
 
Если бы Трамп не самолюбовался, то заметил бы, что она ещё не делала "ку"...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору