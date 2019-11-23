 Апеляційний суд залишив без змін вирок 12 колишнім бійцям роти "Торнадо"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Згідно з повідомленням, вирок Оболонського районного суду міста Києва від 7 квітня 2017 року щодо "торнадівців" залишено без змін.

Повний текст постанови буде оголошено учасникам судового провадження 2 грудня об 11:00.

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Нагадуємо, Оболонський райсуд Києва призначив екскомандиру розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Головного управління МВС України в Луганській області Руслану Онищенку, його заступнику Миколі Цукуру та ще 6 співробітникам підрозділу тривалі терміни позбавлення волі; ще чотирьом обвинуваченим дав умовні терміни.

Нагадаємо, рота спеціального призначення "Торнадо" входила до структури МВС. У червні 2015 року було затримано 8 бійців "Торнадо", серед яких командир Руслан Онищенко, за звинуваченням у незаконному позбавленні волі і викраденні місцевих жителів, їх катуванні, вбивстві й низці інших тяжких злочинів. 18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".