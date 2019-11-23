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 Політика України
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Все про:вирок (563) суд (5711) Торнадо (99)

 Апеляційний суд залишив без змін вирок 12 колишнім бійцям роти "Торнадо"

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок у кримінальному провадженні щодо колишніх бійців роти спецпризначення МВС "Торнадо".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Згідно з повідомленням, вирок Оболонського районного суду міста Києва від 7 квітня 2017 року щодо "торнадівців" залишено без змін.

Повний текст постанови буде оголошено учасникам судового провадження 2 грудня об 11:00.

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Нагадуємо, Оболонський райсуд Києва призначив екскомандиру розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Головного управління МВС України в Луганській області Руслану Онищенку, його заступнику Миколі Цукуру та ще 6 співробітникам підрозділу тривалі терміни позбавлення волі; ще чотирьом обвинуваченим дав умовні терміни.

Нагадаємо, рота спеціального призначення "Торнадо" входила до структури МВС. У червні 2015 року було затримано 8 бійців "Торнадо", серед яких командир Руслан Онищенко, за звинуваченням у незаконному позбавленні волі і викраденні місцевих жителів, їх катуванні, вбивстві й низці інших тяжких злочинів. 18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161399
 
 
 Топ коментарі
 
Ось де мабуть ці 8 тисяч добробатів) Чого ж Зельцман не випускає " патріотів"?
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Зелебобы, пестню про "патриотов-добробатов" запе-евай...
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Их барига держит в сикретных щикаладных застенках, они стоят там на коленях в снегу и склеивают пальтреты...
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Ось де мабуть ці 8 тисяч добробатів) Чого ж Зельцман не випускає " патріотів"?
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А вони ж так надіялись ! Зєлєнскій і їх зрадив !
«Торнадо» стал на защиту Зеленского | Ситуация во Львове с проплаченными АТОшниками!

"Батальон «Торнадо» высказал свое мнение и прокомментировал ситуацию с Зеленским во Львове. Когда проплаченные Порошенко, якобы, ветераны АТО скандально встретили Зеленского и хотели сорвать его концерт своими провокационными вопросами и наглым поведением. "

Апелляционный суд оставил без изменений приговор 12 экс-бойцам роты "Торнадо" - Цензор.НЕТ 9390
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Зелебобы, пестню про "патриотов-добробатов" запе-евай...
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До речі, а звідки вони взяли цю прикольну цифру?
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Матиос нашел того самого распятого мальчика.
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Ображений Ліхоліт бовкнув журналістам в суді аби на Петю гаркнути, от стадо і вчепилося з подачі рашаЗМІ.
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Ліхоліт - воїн! Саме він з біля 80 чел. звільнив Щастя від нечисті. Де в агтивній дії брали участь - 56 Чоловіків, інші - прикриття.
Генералів в Україні більше!
І саме Ліхоліт намагається звільнити засуджених добровольців. Саме добровольці є опорою Держави - бо вони це робили за покликом серця!
Я б надав можливість звільненим добровольцям отримати під'ємні, заради їх роботі в тилах лугандонії. Це дуже швидко повернуло би Донбас в Україну. І обов'язково надати гарантії військовим отримувати право власності на звільнені землі.
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Я не заперечую його справді великі заслуги. Але відвертий пізд..ож його не красить.
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Их барига держит в сикретных щикаладных застенках, они стоят там на коленях в снегу и склеивают пальтреты...
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Пам'ять навікиВідлетіли в Божі висі
Наші янголи святі.
Їх могили сквернять лисі,
Поиржавіли хрести.На бруківці взулось лихо
В промосковські постоли.
Втікачі вернулись тихо
Й чистять знов стальні стволи.Навіжені чорні круки,
Скверну каркають згори,
Мов шакали виють суки -
Повилазили з нори.Старі писки клеять дурня
З маячливої вини.
На Майдані квіти журні,
Біля братської стіни…Біль пече несамовито,
Та з очей струмлять вогні.
Правду праведну зарито
У словеснім бур'яні.Спить Хрещатик у тумані,
Нагадав дров'яний дим…
Хоронить нас, враже, рано,
Зарубай на носі всім.Не забудемо довіку
Хлопців, славних янголів.
У моря солоні ріки
Упадають з тих часів.19 листопада 2019 року
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Эти мрази реально осквернили гордое звание "воин АТО". Впрочем, часто бывает, когда война привлекает внимание таких мразей, которые пытаются на ней нажиться. Им всё равно на чьей стороне "№воевать".
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слова Корбана- хороший парень ну там за плечами 7 судимостей ничего страшного нужно доверять дать им оружие и возможность кормиться в своём доме - вот и вся философия
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Через пару недель зельцман по приказу своего шефа из кремля амнистирует всех тех кто воевал на стороне лугандона. Убийци украинских воинов и мирных жителей получат убд и пенсии от Украины. Ведь именно за это и голосовали сторонники петушария, медведчука, вилкулов на през выборах избирая зеленского.
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Злочинці мають сидіти!................ бажано - пожиттєво.
І - крапка.
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Порох-гнида,не подписал закон об амнистии воином АТО,и этот туда же... Апелляционный суд оставил без изменений приговор 12 экс-бойцам роты "Торнадо" - Цензор.НЕТ 6105
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ну таки .какие амнистии с несколькими судимостями
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