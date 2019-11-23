 Апеляційний суд залишив без змін вирок 12 колишнім бійцям роти "Торнадо"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
Згідно з повідомленням, вирок Оболонського районного суду міста Києва від 7 квітня 2017 року щодо "торнадівців" залишено без змін.
Повний текст постанови буде оголошено учасникам судового провадження 2 грудня об 11:00.
Нагадуємо, Оболонський райсуд Києва призначив екскомандиру розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Головного управління МВС України в Луганській області Руслану Онищенку, його заступнику Миколі Цукуру та ще 6 співробітникам підрозділу тривалі терміни позбавлення волі; ще чотирьом обвинуваченим дав умовні терміни.
Нагадаємо, рота спеціального призначення "Торнадо" входила до структури МВС. У червні 2015 року було затримано 8 бійців "Торнадо", серед яких командир Руслан Онищенко, за звинуваченням у незаконному позбавленні волі і викраденні місцевих жителів, їх катуванні, вбивстві й низці інших тяжких злочинів. 18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".
«Торнадо» стал на защиту Зеленского | Ситуация во Львове с проплаченными АТОшниками!
"Батальон «Торнадо» высказал свое мнение и прокомментировал ситуацию с Зеленским во Львове. Когда проплаченные Порошенко, якобы, ветераны АТО скандально встретили Зеленского и хотели сорвать его концерт своими провокационными вопросами и наглым поведением. "
Генералів в Україні більше!
І саме Ліхоліт намагається звільнити засуджених добровольців. Саме добровольці є опорою Держави - бо вони це робили за покликом серця!
Я б надав можливість звільненим добровольцям отримати під'ємні, заради їх роботі в тилах лугандонії. Це дуже швидко повернуло би Донбас в Україну. І обов'язково надати гарантії військовим отримувати право власності на звільнені землі.
Наші янголи святі.
Їх могили сквернять лисі,
Поиржавіли хрести.На бруківці взулось лихо
В промосковські постоли.
Втікачі вернулись тихо
Й чистять знов стальні стволи.Навіжені чорні круки,
Скверну каркають згори,
Мов шакали виють суки -
Повилазили з нори.Старі писки клеять дурня
З маячливої вини.
На Майдані квіти журні,
Біля братської стіни…Біль пече несамовито,
Та з очей струмлять вогні.
Правду праведну зарито
У словеснім бур'яні.Спить Хрещатик у тумані,
Нагадав дров'яний дим…
Хоронить нас, враже, рано,
Зарубай на носі всім.Не забудемо довіку
Хлопців, славних янголів.
У моря солоні ріки
Упадають з тих часів.19 листопада 2019 року
І - крапка.