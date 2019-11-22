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 Концентрація нафтопродуктів на місці аварії танкера в Одесі перевищена в 90 разів

Станом на 18:00 вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера "Делфі" на узбережжі Одеси перевищує гранично допустиму концентрацію в 90 разів.

Про це повідомив заступник начальника Держекоінспекції Кримсько-Чорноморського округу Микола Гавриков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Це результати досліджень повторних проб води, взятих у районі пляжу "Дельфін". Вдень аналізи показали перевищення в 53 рази.

Моніторинг місця забруднення триває.

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Як повідомлялося 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

За словами в.о. глави Держекоінспекції Єгора Фірсова, вміст нафтопродуктів у районі танкера, який сів на мілину, перевищує норму в 53 рази.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161396
 
 
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да уж судно ДЕЛЬФИ и пляж ДЕЛЬФИН... совпадение роковое.... в иной страе бы уже капитанаи команду зщапроторили в каталажку.. а спасательные службы уже бы оградительыне противомусорные бонны и сетки установили дабы локилизовать арйон расползания от волн мазутногпятна..а эти будут только констатировать..... очевидное я бы лучше факел бросил да горело бы гарно но быстро.... чем мазут смешается с песком и дном и будет годами травить экологию...
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Мазут так просто не горітиме. Потрібно створити температуру, тоді так, а зараз холодно.
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Ни фуя себе в 90 раз !!!!!
НЕ НАДО БЫЛО Владимира Александровича в красных труселях пускать в Одессе море 😀😀😀
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там и без этого танкера загрязнение, ну без танкера показало б не 90 а 89.
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ну так пусть власник с "копытаном" платят. за очистку и ликвидацию последствий. а что смешного я сказал? - ну да, в Украине это не реально, - судье заплатят т и достаточно.
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А нормальных странах уже бы оградили место аварии, но не в Украине.
Воняет солярой за километр от пляжа!
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На..ра нам нормальные страны. У нас свой путь.
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