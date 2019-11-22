 Меджліс зажадав від РФ погоджувати з ним всі міжнародні договори щодо окупованого Криму

Як передає Цензор.НЕТ, документи Gazeta.ua надав експредставник президента України в Криму Борис Бабин.

У Меджлісі заявили, що неузгоджені документи не визнаватимуться Меджлісом як частина міжнародного права.

Це аргументували загальновизнаними принципами міжнародного права, вимог Конвенції ООН з морського права 1982 року, Конвенції ООН про біологічне різноманіття 1982 року, положення статей 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 Декларації ООН про права корінних народів 2007 року, прийнятих з 2014 року актів міжнародних організацій щодо Криму і кримськотатарського народу.

У листі представники Меджлісу висловили невдоволення визначенням статусу Криму і прилеглих до нього морських просторів Чорного і Азовського морів, включно з Керченською протокою і Сивашем, що відбувається без участі кримськотатарського народу.

Додали, що будь-які дії влади будь-якої держави, пов'язані з територією Криму є неправомірними і не будуть визнані Меджлісом. Зміст документів, які уклали без участі представників кримськотатарського вважатиметься таким, що не відповідає вимогам міжнародного права.

Запропонували Росії в обов'язковому порядку враховувати цю заяву і правовий статус Криму.