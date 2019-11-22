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 Політика України
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 Меджліс зажадав від РФ погоджувати з ним всі міжнародні договори щодо окупованого Криму

Меджліс кримськотатарського народу вимагає від РФ погоджувати з ним усі міжнародні угоди щодо Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, документи Gazeta.ua надав експредставник президента України в Криму Борис Бабин.

У Меджлісі заявили, що неузгоджені документи не визнаватимуться Меджлісом як частина міжнародного права.

Це аргументували загальновизнаними принципами міжнародного права, вимог Конвенції ООН з морського права 1982 року, Конвенції ООН про біологічне різноманіття 1982 року, положення статей 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 Декларації ООН про права корінних народів 2007 року, прийнятих з 2014 року актів міжнародних організацій щодо Криму і кримськотатарського народу.

У листі представники Меджлісу висловили невдоволення визначенням статусу Криму і прилеглих до нього морських просторів Чорного і Азовського морів, включно з Керченською протокою і Сивашем, що відбувається без участі кримськотатарського народу.

Додали, що будь-які дії влади будь-якої держави, пов'язані з територією Криму є неправомірними і не будуть визнані Меджлісом. Зміст документів, які уклали без участі представників кримськотатарського вважатиметься таким, що не відповідає вимогам міжнародного права.

Запропонували Росії в обов'язковому порядку враховувати цю заяву і правовий статус Криму.

Меджліс зажадав від РФ погоджувати з ним всі міжнародні договори щодо окупованого Криму 01

Меджліс зажадав від РФ погоджувати з ним всі міжнародні договори щодо окупованого Криму 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161394
 
   
 Топ коментарі
 
Скорей всего это нужно для последующих исков в международных судах.
Меджлис на России запрещён - кремлёвцы будут игнорить.
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Ща кокошники и малоросы в коментах начнут бомбить...
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Они это помнят на генетическом уровне, потому и говорят - в Крым, а не на Крым. Уважают)
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Ща кокошники и малоросы в коментах начнут бомбить...
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Цю заяву мають прокоментувати представники Меджліса в Україні. Що це за манси, будь яка держава не має права! Вони де живуть ці кримотатари?
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Потрібно було кацапам за данину згадати хану Гірею Меджлис потребовал от РФ согласовывать с ним все международные договоры по оккупированному Крыму - Цензор.НЕТ 248
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Они это помнят на генетическом уровне, потому и говорят - в Крым, а не на Крым. Уважают)
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як не як вони в Гіреїв були васалами Меджліс зажадав від РФ погоджувати з ним всі міжнародні договори щодо окупованого Криму - Цензор.НЕТ 5477
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Скорей всего это нужно для последующих исков в международных судах.
Меджлис на России запрещён - кремлёвцы будут игнорить.
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Это они прекрасно знают. И- о шансах своих- тоже. А они(шансы)- нулевые.
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Они в Крыму какую-то замену Меджлису сделали. Какой-то совет крымо-татар.
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Ну, да. Пора напомнить, о себе. В данном случае: о Меджлисе. С вами всё согласуют, не надо кипешевать. Каждый шаг- согласуют... Вас всё меньше. Не только на Цензоре, не только на УКРНЕТе, а и в общем. Такое вот... согласованное, выходит. Это- по честному, без обид.
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Евреев в 3 Райхе тоже немного было...
И где теперь 3 Райх?)))
Все оч относительно, дорогой друг)
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Ну ось так званий меджліс і почав взаємодію з москвою. Тепер стає зрозумілою послідовність дій зелених щодо відмови від Криму: визнання корінним народом-національна автономія-воз'єднання братніх азіатських народів.
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"Меджлис крымскотатарского народа требует от РФ согласовывать с ними все международные соглашения по Крыму."

Т.е. Меджлис признаёт Крым частью параши,но просит учесть его бубновый интерес. Меджліс зажадав від РФ погоджувати з ним всі міжнародні договори щодо окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7178
Я тут с 2014-го писал, что Крым в будущем будет частью Херсонской области, а никакой не автономией.
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и это правда. но даже в самом захудалом районе Херсонской области крымском нужно будет предусмотреть кр. татарскую автономию в двух чебуречных Бахчисарая возле ханского дворца.
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ты еще карты речи посполитой и татаромангольских улусов выложы
убогое)))
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судится с Госдепом через суды можно, но, тупо.
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а не пора ли брать оружие в руки и воевать???
шото я неслышал про крымский батальон...
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а сам меджлис уже стало быть признал Крым территорией мордора, раз обращается с просьбой к мордору чтобы он с ними что то там согласовывал
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До чого ці заяви ? У нас ПОВНИЙ провал зовнішньої політики.Зеркаль все на собі витягувала,а що буде далі ? Туреччина повертає свої пороми в окупований Крим, попри санкції
"У жовтні 2017 року Туреччина вирішила припинити поромне сполучення з окупованим Кримом після введення країнами ЄС санкцій проти Росії за анексію півострова 2014 року.Судна ходитимуть один раз на тиждень між чорноморськими портами Керч та Зонгулдак."
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