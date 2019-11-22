 Україна виготовлятиме свою сироватку від дифтерії, - Радуцький

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив нардеп від "Слуги народу", глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні ми забули, що Україна за радянських часів була одним з лідерів із виробництва вакцин і сироваток. Своїх", - сказав Радуцький
"І, до речі, є два аборигени в цій країні, два дідусі-вчені, які зберегли ці всі колонії бактерій. Вони є, вони зберігаються в Україні. І сьогодні Харківський завод сказав тільки одну фразу: дайте нам від держави шестирічне замовлення, і ми відновимо виробництво", - продовжив нардеп.
За словами Радуцького, ідею відновлення виробництва вітчизняних сироваток від дифтерії підтримав президент Володимир Зеленський.
"І зараз МОЗ і комітет працюють над тим, що Україна не повинна купувати (сироватку. - Ред.) ні в Канаді, ні в тих компаній...", - сказав Радуцький.
"А 450 (доз сироватки від дифтерії. - Ред.) - їх просто поділити по-іншому трошки треба, вони є", - додав нардеп.
у ринатки три аккаунта, у италены десяток. а у тебя сколько "днепр"?
Смішно про це читати.
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до речі, скільки це коштуватиме ? і чи не простіше придбати ?
Лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що в Україні залишилося максимум десять доз сироватки проти дифтерії, спалах якої спостерігається останнім часом.
А потом удивляются ПОЧЕМУ зарубежные лекарства действуют и ПОЧЕМУ там люди меньше болеют
Наблюдаю что в Украине идет эпидемия за эпидемией. Только одна волна гриппа пройдет , начинается следующая
В Европе жтого нет. Опять же качественные лекарства . А в Украине люди толком не вылечиваются , бо ФАРМ МАФИЯ пустила на поток всякие Колдрексы и т д , а там сплошной фальсификат . Вот люди и болеют а фарм мафия КАЧАЕТ МИЛЬОНЫ