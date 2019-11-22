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 Суспільство
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Все про:ліки (318) імпортозаміщення (9) дифтерія (37) Радуцький Михайло (37)

 Україна виготовлятиме свою сироватку від дифтерії, - Радуцький

В Україні у "дідусів-вчених" збереглися "колонії бактерій", які дадуть змогу почати виробництво власної сироватки від дифтерії.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив нардеп від "Слуги народу", глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми забули, що Україна за радянських часів була одним з лідерів із виробництва вакцин і сироваток. Своїх", - сказав Радуцький

"І, до речі, є два аборигени в цій країні, два дідусі-вчені, які зберегли ці всі колонії бактерій. Вони є, вони зберігаються в Україні. І сьогодні Харківський завод сказав тільки одну фразу: дайте нам від держави шестирічне замовлення, і ми відновимо виробництво", - продовжив нардеп.

Читайте також: Україна отримала 200 ампул сироватки проти дифтерії, - Скалецька

За словами Радуцького, ідею відновлення виробництва вітчизняних сироваток від дифтерії підтримав президент Володимир Зеленський.

"І зараз МОЗ і комітет працюють над тим, що Україна не повинна купувати (сироватку. - Ред.) ні в Канаді, ні в тих компаній...", - сказав Радуцький.

"А 450 (доз сироватки від дифтерії. - Ред.) - їх просто поділити по-іншому трошки треба, вони є", - додав нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161393
 
   
 Топ коментарі
 
все. теперь и прививки накрылись зеленым тазом....
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Та тут не в тім річ. Уявив як ті ;дєдушкі-аборігєни; обидва зберігали колонії дифтерійних паличок у власній морозилці і тихо сповз під стіл.
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А это не тот гомосек радуцкий, который со своим х..м в жопе органично вписался в депутатские забавы?
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все. теперь и прививки накрылись зеленым тазом....
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шо, забанили тебя дурачка. ты с запасного акка зашел....
у ринатки три аккаунта, у италены десяток. а у тебя сколько "днепр"?
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Сивотротка виробляється конями якиї в Україні майже не залишилось.

Смішно про це читати.
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ну почему .ещё несколько лет назад говорили что могут начать выпуск любой сыворотки нужно одно. многолетний гарантированный заказ государства
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А это не тот гомосек радуцкий, который со своим х..м в жопе органично вписался в депутатские забавы?
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він думає що якщо в нього як в коня то й сиворотку добре зможе робити
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А прививку можно будет получить прямо через приложение в смартфоне.
Скачай приложение "Диджитализация Украины" и получи первую прививку бесплатно. Без регистрации и рекламы, на протяжении целого месяца!
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или прививать будут прямо х ем в жопу
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Та не, надо подлечиться по телемедицине от Супрун, потом записаться через интернет к симейному ликарю, он даст направление на экспертиментальную прививку из Индии, за которую заплатили долларами, но на людях "первого сорта" еще не проверяли. Уж тогда подлечишься. А своих производителей поддерживать не надо, это все от лукавого.
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Нема куди гроші подіти. .. Украина будет производить свою сыворотку от дифтерии, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 9277
до речі, скільки це коштуватиме ? і чи не простіше придбати ?
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Та тут не в тім річ. Уявив як ті ;дєдушкі-аборігєни; обидва зберігали колонії дифтерійних паличок у власній морозилці і тихо сповз під стіл.
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непонятно зачем их сберегать если у нас люди болеют и посев можно сделать прямо с них
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нет сыворотки противодифтерийной в мире выпускается мизер везде упор идёт на вакцинацию вот вакцины много разной а именно для лечения почти нету
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Ради каких-то 450 доз затевать целое производство?? Ах да.. это-же тот самый радуцкий, у которого клоун анализы типа сдавал перед выборами.. ну тогда понятно...
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яка не сертифікована і не пройде ні одного міжнародного теста )))
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Из анализов Зе сбацайте...первая прущая сьіворотка😂 Веселая дифтерийка 95.
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А зачем выпускать сыворотку? Она нужна тем кто не прививался. Вот пусть те кто отказались от прививок, за свои деньги покупают импортную.
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а пока:
Лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що в Україні залишилося максимум десять доз сироватки проти дифтерії, спалах якої спостерігається останнім часом.
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Так вот для чего Богатырева вернулась.Это ведь у нее заводик в Харькове делал вакцины, а от них дети умирали.
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Через цю акушерку дамбаську люди і почали боятись щеплення.
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Фальсификата лекарств в Украине много. Просто НЕДОКЛАДЫВАЮТ лечащее вещество. И лепят все из мела.
А потом удивляются ПОЧЕМУ зарубежные лекарства действуют и ПОЧЕМУ там люди меньше болеют
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Об эпидемиях гриппа
Наблюдаю что в Украине идет эпидемия за эпидемией. Только одна волна гриппа пройдет , начинается следующая
В Европе жтого нет. Опять же качественные лекарства . А в Украине люди толком не вылечиваются , бо ФАРМ МАФИЯ пустила на поток всякие Колдрексы и т д , а там сплошной фальсификат . Вот люди и болеют а фарм мафия КАЧАЕТ МИЛЬОНЫ
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