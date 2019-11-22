 За даними аудиту замість 10 млн гектарів у держвласності залишилося тільки 7,6 млн га землі, - уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко

Про це заявив уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко під час обговорення відкриття ринку землі з аграріями у Сєвєродонецьку Луганської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Сьогодні всі заточені на те, щоб робити реальні зміни, а не розказувати, як робили попередні 18 років про те, який важливий мораторій, як він нас всіх захищає. Якщо говорити відверто, то результати аудиту та інвентаризації, які ми провели за останній місяць, нас просто шокує, який грабунок здійснювався за останні роки. Ми свято вірили у те, що у нас більше 10 млн гектарів землі державної власності, але зараз ми ледь зібрали 7,6 млн", — повідомив уповноважений по земельним питанням.
За його словами, на даний момент аудит триває.
"Ми з'ясовуємо, як під приводом мораторію вельможі і політики, якім "болить Україна" грабували цю країну під різними патріотичними гаслами", — заявив Лещенко.
Дерибан - это когда государство отдает землю тому, на кого покажет пальчиком Петя, Витя, Лёня и так далее.
нижче Lvbnhj малюнок виклав - просто треба взяти ті прізвища , і дослідити їх зв'язки з політичними силами що проти ринку землі - і все стане зрозуміло !
Не показуй эту картинку петярастам, а то они обосрутся. Гы.
на данный момент аудит продолжается Источник: https://censor.net.ua/n3161392
Та це таке.
Чи забули ?
Зробіть кадастр, тоді і поговоримо.
но, к сожалению такое в ближайшем времени возможно не у нас. Ахметовы, Косюки, Коломойские и т.д. и т.п. никогда лишнюю "свою", как они считают, копейку в бюджет не заплатят (а кое-кто и за потребленные услуги считает платить ниже своего "достоинства"), научились у москалей.
И гимн пели, и вышиванки носили, а как им болит, як болить