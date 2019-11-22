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 Політика України
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Все про:земля (463) ринок землі (35) Лещенко Роман (5)

 За даними аудиту замість 10 млн гектарів у держвласності залишилося тільки 7,6 млн га землі, - уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко

Результати аудиту землі показали, що замість 10 млн гектарів землі у державній власності залишилось лише 7,6 млн гектарів.

Про це заявив уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко під час обговорення відкриття ринку землі з аграріями у Сєвєродонецьку Луганської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Сьогодні всі заточені на те, щоб робити реальні зміни, а не розказувати, як робили попередні 18 років про те, який важливий мораторій, як він нас всіх захищає. Якщо говорити відверто, то результати аудиту та інвентаризації, які ми провели за останній місяць, нас просто шокує, який грабунок здійснювався за останні роки. Ми свято вірили у те, що у нас більше 10 млн гектарів землі державної власності, але зараз ми ледь зібрали 7,6 млн", — повідомив уповноважений по земельним питанням.

За його словами, на даний момент аудит триває.

"Ми з'ясовуємо, як під приводом мораторію вельможі і політики, якім "болить Україна" грабували цю країну під різними патріотичними гаслами", — заявив Лещенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни взагалі не зможуть купувати українську землю, - уповноважений президента Роман Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161392
 
 
 Топ коментарі
 
От тому вони всі дружно - від ЖОпоблоку до ПЕСиків не хочуть впровадження ринку землі - при існуючому стану речей їм всім комфортніше набивати кишені
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Зебрбики еще закон не приняли...а 2.4 миллиона га украинской земли уже продали...вернее украли...
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Всі землі вже продані, які там 10% немає навіть 1 відсотка.
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Собственноговоря, непонятно - слуги наролда предпологают с этим не только смириться, но и усугублять?
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Рынок - это когда покупает тот, кто заплатит дороже.
Дерибан - это когда государство отдает землю тому, на кого покажет пальчиком Петя, Витя, Лёня и так далее.
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Да неужели По данным аудита вместо 10 млн гектаров в госсобственности осталось только 7,6 млн га земли, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 5666Это где-то записано, или вы сами тоько что придумали?
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Это написано. Первоочередное право выкупа имеет тот, кто эту землю взял в аренду, а в аренду государство за копейки выдавало своим. Почему государство должно продавать землю а не сдавать ее в аренду и зарабатывать деньги?
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Я уже аж вижу, как сейчас начнут тюрьмы трамбовать тем гадьём, которое эту землю растащило. По данным аудита вместо 10 млн гектаров в госсобственности осталось только 7,6 млн га земли, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 7606
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От тому вони всі дружно - від ЖОпоблоку до ПЕСиків не хочуть впровадження ринку землі - при існуючому стану речей їм всім комфортніше набивати кишені
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Давно печатаю как эта тема пошла. Именно те что вопят о национальной трагедии и потери последнего что у якобы у народа---земли и есть владельцы этой не указаной земли! Им этот закон процесс зарубит! Пусть шустрые СМИ копнут по основным крикунам и по их родне---думаю крепко удивимся!
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а що там копати - вже все давно відомо ..
нижче Lvbnhj малюнок виклав - просто треба взяти ті прізвища , і дослідити їх зв'язки з політичними силами що проти ринку землі - і все стане зрозуміло !
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И шо? Ни одного слуги нет?
Не показуй эту картинку петярастам, а то они обосрутся. Гы.
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Не понял, я что, должен вот ЭТОМУ верить?
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Віруй в свого кумира, святого і негрішимого Петра Болградського.
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Землю просрали ще при кучмах любителях овочів при шоколадних намагалися але не було чого ловоити
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Зебрбики еще закон не приняли...а 2.4 миллиона га украинской земли уже продали...вернее украли...
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ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ- на эти 2,4 млн земли наверно сфальсифицированы документы . Пойдут суды.
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Ещё нет аэрофотосъёмки.В советское время колхозы и совхозы всю землю не показывали ,а за счёт излишков земли повышали урожаи и валовый сбор,медали ,ордена получали,как стахановцы.И Сейчас если свести авиасъёмку и приватизацию,то там не на одно пожизненое можно накопать на местных царьков.
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Та давно реальный урожай зерновых гораздо выше официального. Причина ясна---от налога скрыть и на спиртик сплавить. При совдепии если 27 центнеров с га колхоз косил 5 лет подряд, председателю гер-соц-труда давали. А сегодня меньше 45 давно собирают. Кстати молодцы! По независимым данным зерновых экспертов других стран Украина может сегодня собирать 100 мил т зерновых в год. А при новых технологиях и технике до 150 мил т! Ещё в 1993 г кажется премьеру Фокину было сказано (у Гордона есть про это) Что через 20 лет в мире будет 2 валюты----пшеница и пресная вода! А давайте всё равно строить самолёты, переплюнем Боинг! Испания весь мир оливковым маслом и вином заливает и не мучается темой своего самолёта! Там конечно собирают самолёты, какую то часть или весь---но по программе ЕС по Аэробусу.
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ЦИТАТА: "Мы свято верили"(с). Я- не землемер. Я ваааще к земле- никакого отношения. У меня- вода, много воды, столько воды, что иной раз, неделями- ни единого судна не было встречного, не говоря уже об островах каких-то. Только вода. Так я к тому, что даже я, профан, знал- вы все твари лживые. До единого. Пока, значит- на 25%, точненько. Это то, что вы уже сфиздили, не начиная продавать. Остальные 75% вы сфиздите завтра. Или... я- наивный? Неужто и остальное сфизжено??? Признавайся, чертило!
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Пригласить спецов из США и проверить кадастры через спутник. Там будут накладки границ участков, а также проявятся при прятанные куски
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И куда ж всё могло дется, если землю нельзя было купить? Ну ладно - шоколадный мародёр продал чёто. Но это ж было незаконно. Так пусть зебильная власть всё ПО ЗАКОНУ ВЕРНЁТ, и после земля вернётся в лоно. Или её продали вашим хозяевам, малоросы?
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Результаты аудита земли показали Источник: https://censor.net.ua/n3161392
на данный момент аудит продолжается Источник: https://censor.net.ua/n3161392
Та це таке. По данным аудита вместо 10 млн гектаров в госсобственности осталось только 7,6 млн га земли, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 7232
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Ну уже выявили недостачу, но ещё аудит не закончили
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А Крим та окупований дамбас вони відмінусували ?
Чи забули ?
Зробіть кадастр, тоді і поговоримо.
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вообще-то земля в частных руках (как и много чего другого, что превышает личное пространство человека, машина, скажем) должна приносить доход государству, если по-хорошему. так как "отдавать насовсем" это очень тупо и ведет к революции, рано или поздно (но на поколение барыг хватает, к сожалению). к тому же, в развитых странах обычно практикуется условный "налог на богатство", прогрессивный налог, то есть если у человека овердохрена "собственности", то он платит налоги практически до 90% прибыли или по серьезно увеличенной ставке (скажем, чтобы с пяти лет оплаты налога на одну квартиру государство могло бы построить \купить\ новую квартиру для других не столь богатых граждан). так что не мешало бы и у нас ввести подобные налоги для тех, у кого условных 25 квартир, 50 машин и т.п. с землей, имхо, абсолютно такая же рабочая схема, так как "обычный фермер" никогда не сможет иначе конкурировать с монополистом, да и ему тупо будет негде конкурировать.
но, к сожалению такое в ближайшем времени возможно не у нас. Ахметовы, Косюки, Коломойские и т.д. и т.п. никогда лишнюю "свою", как они считают, копейку в бюджет не заплатят (а кое-кто и за потребленные услуги считает платить ниже своего "достоинства"), научились у москалей.
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Мы выясняем, как под предлогом моратория вельможи и политики, которым "болит Украина" грабили эту страну под различными патриотическими лозунгами", - заявил Лещенко. Источник: https://censor.net.ua/n3161392

И гимн пели, и вышиванки носили, а как им болит, як болить
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та просто жах якийсь. Відкусити собі 19 га землі у Борисполі та й побудувати там фабрики для виробництва печива Рошен - таке лише беня вміє.
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Порох Бене в штаны насрал. И тебе заодно. За даними аудиту замість 10 млн гектарів у держвласності залишилося тільки 7,6 млн га землі, - уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 7514
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Не успел. Он всё ещё продолжает валить в твои. За даними аудиту замість 10 млн гектарів у держвласності залишилося тільки 7,6 млн га землі, - уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 6405
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При Порошенко землю не крали. "Це зелена сволота за півроку розікрала".
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