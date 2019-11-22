 За даними аудиту замість 10 млн гектарів у держвласності залишилося тільки 7,6 млн га землі, - уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко

Про це заявив уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко під час обговорення відкриття ринку землі з аграріями у Сєвєродонецьку Луганської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Сьогодні всі заточені на те, щоб робити реальні зміни, а не розказувати, як робили попередні 18 років про те, який важливий мораторій, як він нас всіх захищає. Якщо говорити відверто, то результати аудиту та інвентаризації, які ми провели за останній місяць, нас просто шокує, який грабунок здійснювався за останні роки. Ми свято вірили у те, що у нас більше 10 млн гектарів землі державної власності, але зараз ми ледь зібрали 7,6 млн", — повідомив уповноважений по земельним питанням.

За його словами, на даний момент аудит триває.

"Ми з'ясовуємо, як під приводом мораторію вельможі і політики, якім "болить Україна" грабували цю країну під різними патріотичними гаслами", — заявив Лещенко.

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