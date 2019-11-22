 Коломойський: Приватбанк "повернеться" мені найближчим часом

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі Kyiv Post.

"Міжнародний валютний фонд знає, що Приватбанк буде повернуто (мені) найближчим часом", - цитує Коломойського видання.

Олігарх також сказав, що йому невідомо, чому підконтрольний йому Нікопольський завод феросплавів викупив на рік оренду парковки перед головним офісом Приватбанку.

Він заявив, що завод справедливо вимагає компенсації від Приватбанку, і пригрозив, що протест може загостритися, якщо банк не здасться.

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"Якщо Приватбанк продовжить так поводитись, я думаю, що працівники заводу можуть увійти в Приватбанк", - пригрозив Коломойський, маючи на увазі, що робітники штурмуватимуть банк.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". Водночас "ПриватБанк" у зв'язку з процедурою націоналізації призупинив корпоративні платежі на добу до 9:00 20 грудня.



За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. А голова Мінфіну Данилюк зазначив, що після того як "Приватбанк" повністю стабілізується, держава планує цей банк продати. У свою чергу, президент Порошенко заявив: "Держава гарантує клієнтам "Приватбанку" недоторканність і цілісність їхніх грошей".

Разом з тим, рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".

Нагадаємо, до націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку"