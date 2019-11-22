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 Політика України
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Все про:Коломойський (662) Приватбанк (346)

 Коломойський: Приватбанк "повернеться" мені найближчим часом

Український олігарх, колишній співвласник Приватбанку Ігор Коломойський впевнений, що зможе повернути собі банк найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі Kyiv Post.

"Міжнародний валютний фонд знає, що Приватбанк буде повернуто (мені) найближчим часом", - цитує Коломойського видання.

Олігарх також сказав, що йому невідомо, чому підконтрольний йому Нікопольський завод феросплавів викупив на рік оренду парковки перед головним офісом Приватбанку.

Він заявив, що завод справедливо вимагає компенсації від Приватбанку, і пригрозив, що протест може загостритися, якщо банк не здасться.

Читайте також: Ні Приватбанк, ні кошти з нього не мають бути повернуті попереднім акціонерам, - Гончарук

"Якщо Приватбанк продовжить так поводитись, я думаю, що працівники заводу можуть увійти в Приватбанк", - пригрозив Коломойський, маючи на увазі, що робітники штурмуватимуть банк.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". Водночас "ПриватБанк" у зв'язку з процедурою націоналізації призупинив корпоративні платежі на добу до 9:00 20 грудня.

За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. А голова Мінфіну Данилюк зазначив, що після того як "Приватбанк" повністю стабілізується, держава планує цей банк продати. У свою чергу, президент Порошенко заявив: "Держава гарантує клієнтам "Приватбанку" недоторканність і цілісність їхніх грошей".

Разом з тим, рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".

Нагадаємо, до націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161391
 
   
 Топ коментарі
 
так кто б сомневался, со 100% своим президентом и прокурором.
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Нііііі!!! Бубочка до Коломойського не має стосунку! Брехняяяя!
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Так заради того 73% зебілів і вибрали президентом Слугу Бородатої бабуні.
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Ну и на этот вариант Беня и молодые рехформаторы без дипломов что-нибудь прдумают, - не сомневайтесь
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скоРей бы уже погнать все эту зелеНую падаль подонков.вместе с беНяй на ростов!
а лучше пострелять!
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Между Украиной и Коломойским зебилы выбрали Коломойского.
А Украины больше нет.
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Пока ещё есть, но уже выставлена на продажу.
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Даже не сомневаюсь что ********** власть отдаст всё народное соевому олигарху...
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камуняцкум лайном смердит от тебя , уже бьло ,в землю - народьі, рабочих на заводские каторги
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Имея своего президента и свою монокоалицию в парламенте, Коломойский может делать всё, что хочет. Ждём, когда проголосовавшие за Зеленского разочаруются и разозлятся от всего этого.
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остались в зебилах самые упоротые...так называемые "совестливые " - они требуют хотя бы посадить Порошенко,чтоб оправдать свою сдачу Украины,а вы об парламенте и бене)
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Зебіли, вас усіх примусять працювати по-білому і платити податки. хто не захоче працювати - не працюйте, але платити все одно доведеться. Ви за це проголосували і ви заслужили.
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Ну да мы же работать по белому это же плохо)))
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То вже ваші проблеми. Усі ваші субсидії та сподівання на зниження цін і тарифів підуть Бені.
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Спамеры соеве ,вас это вообще не должно волновать Скоро за Петю выходить,а вы все на мелочи размениваетесь.Берегите силенки.
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і вони касабам тут уже амністію готують... нє, аж двє

"Оппозиционная платформа - За жизнь" подала несколько законопроектов, имеющих отношение к урегулированию конфликта в Донбассе. Два из них касаются социального обеспечения "детей войны" и пенсионеров, сейчас вынужденных регистрироваться на контролируемой правительством Украины территории, чтобы получить пенсию. Ещё два непосредственно касаются Минских соглашений. Это постановление "О неотложных мерах для прекращения боевых действий и возобновления мира", предусматривающее автономию для ныне неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, возобновление экономических отношений, восстановление социальных и других прав живущих там граждан Украины, а также закон об амнистии, полное название которого таково: "О недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой, Луганской областей".

Смысл этого пятистраничного документа сводится к тому, чтобы освободить от ответственности, начиная с 28 февраля 2014 года, подозреваемых, обвиняемых и осужденных по 50 статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о действиях, направленных на изменение государственного строя, территориальной целостности, и финансировании таких действий, о препятствовании работе политических партий, вооруженных сил и журналистов, о преследовании и незаконном задержании людей, организации массовых беспорядков, сожжении государственных флагов и уничтожении государственной символики, захвате административных зданий. Амнистия коснулась бы в том числе и тех, кто незаконно выселял жителей Донбасса из их домов или распоряжался их собственностью, уничтожал чужое имущество или объекты электроэнергетики, газопроводы, захватывал вокзалы и аэропорты, взрывал мосты и грабил склады с боеприпасами, производил оружие, разгонял демонстрации, незаконно пересекал границу страны, самовольно присваивал себе властные полномочия.

Ответственности, согласно этому законопроекту, могут избежать не только жители Донбасса, но и граждане России или других стран, которые занимались всем вышеперечисленным. При этом на насильственные преступления (например, убийства) амнистия не распространялась бы.
Аналогичный закон, с теми же статьями Уголовного кодекса, с тем же названием, зарегистрировала в Верховной раде еще одна украинская партия, "Оппозиционный блок". Совсем недавно политики, сегодня входящие в "Оппозиционный блок" и "Оппозиционную платформу - За жизнь", состояли членами другой политической партии, Партии регионов Виктора Януковича, и ничто не мешает им теперь голосовать в Верховной раде солидарно. Непонятно лишь, зачем они подают на рассмотрение в Верховную раду одинаковые законы. - https://www.svoboda.org/a/30280938.html
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Во блин, губу-то раскатал, да хрен тебе в оппу, а не Приватбанк.
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Бєня має репутацію рейдера-соціопата. Приватбанк буде захоплений у рейдерський спосіб. Власне бєня саме на це і натякає.
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новость то не об этом..Беня просто троллит- намеренно закидывает "утку",издевается
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А когда на Бенины заводы начали электроэнергию по 57 копочек поставлять, а ЗЕбилам по 1,68 это он тоже так ЗЕбилов своих тролит???
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это тоже тут не к месту, понятно что в стране беспредел. Нужны честные суды и судить, если есть доказательная база, всех украинских олигархов. Начиная от Порошенко,заканчивая Коломойским и иже с ними.
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всех, по мере возможностей
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Беня просто играет на публику и пытается диктовать свои условия.Приват ему никто не вернёт,но в других вопросах рассчитывает ,что дрогнут и ему что то перепадёт)))Зато рать активна в экстазе)))
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пока шо бородатый шо не говорил
то так и было
шо про богдана
шо про гончарука
шо по остальным зелебобам
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Бєня просто натякає , що треба вже оприлюднити за яких підстав була та "націоналізація" і чому баба Лєра так спокійно спостерігала , як з Привату виводились мільярди бабла ..?
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И кому же он намекает, позвольте поинтересоваться?😂
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Недооцінюєте здібности рейдера-соціопата. Тут важливо, чи проковтне суспільство рейдерське захоплення ПБ.
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Він не буде питати дозволу у зебілів. Відомо що туалетний папір і кондом використовуються один раз. З чим вас і вітаю, 13 000 000 (якщо стільки вас насправді існує).
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Когда Петя Украину и добровольцев поимел вместе с ******,чего молчали и не бежали на майдан,ипмщали вийна идёт низзя?
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Збігай до психіатра. А я згодом з інтересом спостерігатиму за голодними судомами зебілів.
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Уже доллар был по 100 ещё раньше,Так что про психиатра это к песам
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За себе я не переживаю. Я хочу подивитися на протверезіння зебілів.
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Це заслужив якраз нарОд, а не нарід. Україномовний нарід підтримав в великій мірі Пороха, натомість рускоговорящиє гарада поголовно за бубочку
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Мене теж іноді дивують тутешні терміни.
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Дырку от бублика, а не банк. КалоМоец блефует.
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У Бени как раз всё ОК. Это ЗЕбилам мазька пригодица..
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якщо у бені було б все ок, то воно б не хрюкало
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Так он не хрюкает - он хвастаеца, и показывает кто в доме хозяин. Я уверен Приват скоро вернут.
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Кто ж его посадит?? 100% ЗЕкловунов прокурор??
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А може 13 мільйонам лохам слід усвідомити що вони лохи? Як правильно українською мовою - лох чи ліх?
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Ага, спочатку у Штати кабана відправити треба... там він в відпочине...
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хто того кабана з ростову в штати перевезе, його там зарізуть
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А почему бі не вернуться. Зе же его клоун... И суді работают на олигархов из страха и за взятки.
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Всем известно отличие "хахла" о украинца... "Украинец живёт в Украине, а "хахол" - где выгодно...".
А знают ли, в чем отличие "жида" от еврея, и их обоих - от "маланца"?. Еврей живёт в Израиле, "жид" - там, где выгодно... А "маланец" - там где удобнее врать и воровать...
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У Игорь Валерича не треснет, а вот у ЗЕбилов ремень прийдёца по самые рёбра затягивать....Жаль конечно что при этом и люди тоже пострадают
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73% одноразовим не зайве буде постраждати, може нарешті щось дійде.
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МВФ требует, чтобы Украина приняла закон, запрещающий возврат Приватбанка прежним собственникам.
Переговорщики со стороны Украины пытались разменять расширенное меню "реформ" на "фактор Приватбанка", то есть возможность применения так называемого нулевого сценария, когда суды признают незаконность национализации банка и присуждают в пользу бывших собственников выплату компенсации, которая в дальнейшем "взаимозасчитывается" с задолженностью их компаний пред банком (два на два миллиарда долларов взаимных требований). Естественно, фонд на это не мог согласиться. Формат обмена "все" на возможность "нулевого варианта" по Приватбанку для МВФ оказался неприемлемым.

Миссия фонда покинула Киев, и между строк финального коммюнике читалось неприкрытое раздражение. Десант наших министров в Вашингтон ничего не изменил по сути. Фактор доверия к нынешней власти был окончательно подорван уже на этапе "знакомства". Более того, в МВФ начали вообще сомневаться в субъектности украинского правительства... Ситуация тупиковая, учитывая что переговоры миссии Фонда с реальными бенефициарами власти вести напрямую как бы не комильфо.
Получается институциональная ловушка: МВФ хочет кредитовать, правительство Украины хочет кредитоваться, нынешний парламент может проголосовать за что угодно, но надо ставить точку в ситуации с Приватбанком. Но предложение правительства: "пусть будет так, как решит украинский суд", - вызывает в Вашингтоне сардонический смех. Требования МВФ по возврату бывшими собственниками Приватбанка непогашенных кредитов вызывают раблезианский хохот в Киеве.
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Что не наговоришь, что бы прикрыть своих мальчиков от зашкваров.
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А тем временем гниды ваЗЕлина поднимают головы.

В Одессе любители России призывали «не бояться агрессивного меньшинства и помочь президенту добиться мира любой ценой»

Форум под названием «Единая страна - мирная страна» прошел 22 ноября в одесской гостинице «Бристоль» под эгидой нардепа от ОПЗЖ Натальи Королевской.
На мероприятие собрались одесские нардепы и экс-нардепы, которые не так давно призывали Путина ввести войска. Сегодня они говорили о том, что необходимо помочь президенту (какому - не уточняли) добиться мира любой ценой. О том, с кем Украина ведет войну, в которой необходимо добиться мира, спикеры говорить избегали, зато не забывали винить во всех бедах прошлую власть.

Коломойський: Приватбанк "повернеться" мені найближчим часом - Цензор.НЕТ 1098

Поговорить о мире пришел весь одесский пророссийский бомонд во главе с экс-нардепом и одним из организаторов несостоявшейся «Бессарабской народной республики» Виталием Барвиненко, который буквально вчера стал советником мэра Одессы. Видимо, будет советовать мэру, как создавать ОНР.
Также на форуме присутствовали новоиспеченный нардеп от «оппоплатформы» Татьяна Плачкова, экс-председатель Одесской ОГА и соучастник побоища под облгосадминистрацией 19 февраля 2014 года, нардеп от «оппоплатформы» Николай Скорик, настоятельница женского монастыря в честь Святого Архангела Михаила игуменья Сирафима, а так же бывший нардеп, соратник скрывающегося в России «родинца» Игоря Маркова Светлана Фабрикант. Нардеп от «оппоплатформы» Юрий Бойкой присоединился к форуму по скайпу
Заметно выделялся на фоне этой компании бывший соратник пятого президента Украины экс-председатель Одесского облсовета от БПП, а ныне внефракционный депутат Верховной рады Анатолий Урбанский.
Не пропустили форум общественница Тамила Афанасьева и депутат горсовета Светлана Осауленко. Из городских чиновников был замечен председатель Приморской райадминистрации Марат Королев.
Отметим, что пока собравшиеся вещали о примирении, под гостиницей дежурили с десяток активистов «Нацкорпуса» и «Правого сектора».
По словам представителя «Нацкорпуса» Сергея Варламова, проведение в Одессе такого мероприятия свидетельствует о том, что «в город заходит абсолютно пророссийский клан Медвечука».

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ?
Светлана Осауленко вспомнила 2-е мая 2014 года. «Я здесь, чтобы война не пришла в мой город», - заявила она.
Тамила Афанасьева призвала собравшихся «не опускать руки». Закончила она свой спич «благодарочкой» нардепу Скорику: « Мы поминали человека, которому должно было исполниться 50 лет, который погиб 2-го мая от потери крови в 21 веке. Это Вячеслав Маркин. Он погиб, а мы должны сделать все, чтобы справедливость восторжествовала, поэтому я искренне благодарна Николаю Леонидовичу, который делает все, чтобы комиссия (временная следственная комиссия по расследованию событий 2 мая, - ред.) была создана и работала в Верховной Раде. Одесса, не задавайся, мы идем вперед, мы идем к миру, мы поддерживаем президента, пока он будет сражаться за мир, а потом мы поднимем экономику и будем счастливы».
Следующей предоставили слово игуменье Серафиме, она заявила, что «сам Бог призывает к миру» и заверила, что тех кто попирает мир «ждет расплата».
В свою очередь Скорик заявил, что необходимо объединиться, чтобы «вернуть страну».
«Мы должны объединиться, чтобы страна пришла к миру и вернула свои территории. Чтобы мы не просто вернули свои территории, а чтобы мы вернули страну, которую знаем, помним и любим. Это мирная и самая большая по территории в Европе страна, и одна из самых больших по населению. Это не мононациональная страна и когда некоторые из государственных деятелей обращаются «шановні українці» это принципиально неправильно, необходимо «шановні громадяни Україны».
Светлана Фабрикант не стала ходить вокруг да около, и призвала собравшихся не сидеть дома и не боятся «маленькое, но агрессивное меньшинство, которое топчет историю».
«Кто-то скажет это прошлое, какое отношение оно имеет к сегодняшнему дню, зачем на это обращать внимание, а я говорю, что это прошлое моей страны, моего города, моей семьи и это не борьба с маршалом победы, а борьба со мной с моей семьей и с моими дедами, которые погибли на этой войне, поэтому хватит нас пугать. Мы все уже пуганые. Честно скажу, что так же как и каждый из вас ,мы все очень надеялись, что после президентских выборов и после парламентских выборов многое у нас изменится. Мне казалось, что вот-вот. Да, это непросто. Да, много всякого сопротивления и тех товарищей, которые не дают возможности мирным переговорам и восстановить мир в нашей стране. Их много, да мы с вами знаем и надо чуть-чуть помочь новой команде. А новая команда говорит одно, а делает другое. Мне тяжело и обидно об этом говорить, потому что я многих их знаю лично и думала, что будет по-другому. А мы готовы готовы с вами им помочь и подсказать, что нужно делать? Да!» - заявила Светлана Фабрикант.
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"Шоста річниця Майдану 2013-2014 років призвела до того, що при владі опинилися люди, в яких політичні цілі просто відсутні - навіть якщо вони їх і розігрують, щоб не розчаровувати своїх невдалих адептів. Повірте, що для такої архаїчної країни, як Україна, це вже величезний прогрес.Наш корабель не потонув і не потоне, цього зараз не може відбутися просто тому, що він потрапив на мілину.Ось за часів Януковича він прискореним темпом плив у напрямку Москва-ріки - і мало не доплив. А зараз він лежить на боці, багато, звичайно, прогниє, обладнання розтягнуть - але загалом Україна буде виглядати так, як повернуті нам російськими мародерами військові кораблі. Але іншої можливості забезпечити суспільству дієве щеплення від популізму і віри в "хороших хлопців" не існує. Україна повинна перехворіти, перетемператури - так, жертви, розчарування, кризи неминучі, але по-іншому щеплення не зробиш, особливо коли у тебе слабкий імунітет. А ось потім вже прийде команда, яка перестане розгойдувати корабель заради приколу і кривлятися в ілюмінатори, а залатає пробоїни популізму і знову виведе наше судно у відкрите море. І шансів, що ця команда знову поведе корабель на Захід, набагато більше, ніж шансів, що команда поведе корабель на Схід - просто тому, що популістам вдасться мобілізувати проукраїнський електорат і розкласти, деморалізувати електорат проросійський - в цьому теж полягає їхня історична роль."
Віталій Портников:
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Тут уже писали. Лучче бы Бубочка играл бы в своем шапито. Лучше и для него и для нас. Он бы срывал овации игрой на музыкальных инструментах и танцами -шманцами. Страна бы нормально развивалась. Но,нечистый попутал- все таки согласился на изменение места работы по переводу. Стал исполнять должность. И начали его рвать во все стороны. Особенно старается акционер. Ослушаешся-запустит потужну информационную машину по уничтожению. Согласишся- дефолт найдешь,а за ним и возможно майдан. В задачке спрашивается-" Зачем Володька усы сбрил?"
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той же портнов допомагав бєні(і робить це вже 20 років) захоплювати підприємства. Тобто "супроводжував" "законодавчо" його рейдерські захвати! А при цьому зєлєгної все може бути...труба он дурачком прикидається, типу " я-не я і хата не моя"...І шо ти зробиш? вчепилося в крісло,- не відірвеш...і бурят також з портновим вчилися в одному виші, давні подєльники!!!Бандюки при владі! Вітаю...До того ж, портнов явно неадекват!
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Коломойша мабуть бажає тікати з України.
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Хоть Беня и сволочь,но талантливая! Уважаю!
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