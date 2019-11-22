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 Політика України
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Все про:Труба (194) ДБР (653)

 "Я ніколи не отримував жодних вказівок про направлення розслідування або про акцент на якесь кримінальне провадження", - Труба про записи розмови з Богданом

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не став відповідати на пряме запитання про те, чи його голос на записах обговорює з людиною, голос якої схожий на голос голови ОП Андрія Богдана справи проти Петра Порошенка.

Прокоментувати аудіозаписи, нібито отримані в результаті прослуховування, Трубу просили в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"За шоу, які відбуваються із записами, я не можу нести жодної відповідальності. Шоу з записами - це не стиль роботи Державного бюро розслідувань", - відповів Труба.

За словами директора ДБР, з Офісом президента його відомство "у міру потреби" проводить робочі наради, на яких також присутні керівники інших правоохоронних органів.

"Але в жодному разі ні на нарадах, ні в телефонних дзвінках я ніколи не отримував жодних вказівок про направлення розслідування або про акцент на якесь кримінальне провадження", - заявив Труба.

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"Період моєї роботи свідчить про те, що цей орган (ДБР. - Ред.) стає на ноги, і що цей орган - незалежний. Тільки цим я можу пояснити велику кількість провокацій.


Нагадуємо, 19 листопада в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було опубліковано аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161389
 
 
 Топ коментарі
 
По ходу пришла такая ушлая и циничная банда ЗЕмародёров шо паперЭдники просто ангелочки на ихнем фоне.
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Пора йому на голові корону поправити, лопатою.
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Пошел в отказ поздно пленки в ЕС дело труба
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і чого на клоунський зе-поліграф не біжить? "Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом - Цензор.НЕТ 9378
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С клоунский правды не добьешься. Терморектальный полиграф нужен
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Бог ты мой, какой идиот ! "Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом - Цензор.НЕТ 5817

если сравнить это:

"Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданоv
с вот этим:

Портнов для ГБР - заявитель и свидетель, - Труба
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По ходу пришла такая ушлая и циничная банда ЗЕмародёров шо паперЭдники просто ангелочки на ихнем фоне.
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Пора йому на голові корону поправити, лопатою.
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Гудит аж из пукана видно и брехать же не умееют когда делишки творят все они БОГИ а как яйца в тиски прижали всевыврете.... Ой трубадур Труба трубадур..
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На трубной голове корона не сидит. А вот если труба сидит - это хорошая перспектива
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А ще він на Великдень ходить до церкви і у Страстний тиждень б'є поклони.
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ви всі, 73/43%зебілів, однаково брешете
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Ми вже це чули в запису розмови з Богданом "Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом - Цензор.НЕТ 6148
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Не гундось, брехливое. Что вы все какие-то гнусавые и гундосые?
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"... я просто по життю ватоголове малоруське чмо"
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Вот гопники дорвались к власти . Что будет по факту? А будет то , что в России есть , ложь, враньё, лицемерие . Привет Россия -2 !
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твои пленки,полудурок,помешали из воной сделать сделать главную оппозиционерку "Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом - Цензор.НЕТ 6463
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Этот тоже с удовольствием становиться в нестандартную позу. А ведь его просто сливают и скоро показательно отдрючат, что бы прикрыть богдана и портнова.
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Дак падажите, буба ж сказал, и их уже пора менять, в чём предъявы???
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ТРУБА, про Іваніса теж , якось усі тягли мазу, а потім грамотно відморозилися. Надіюся, що і з тобою, красний млодлдець з прізвищем означаючим гибельне становище любого починання, все буде краще, і ти ,на справді виявишся на диво достойною людиною! Але ,нажаль, забагато в мені сумнівів, що до тебе, труба!
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ДБР таємно розслідує, як Порошенко забрав землю у Пшонки і повернув депутату БПП "Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом - Цензор.НЕТ 3151.
Державне бюро розслідувань веде справу щодо законності указу президента Петра Порошенка, яким він позбавив землі рейдерів на Миколаївщині. "Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом - Цензор.НЕТ 6161.
Джерело: відповіді Генпрокуратури та ДБР на запити "Української правди"
Деталі: У 2012 році голова Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області передав у власність держави сільськогосподарську землю агрофірми політика Аркадія Корнацького.
Після цього земля потрапила у руки приватної компанії, пов'язаної з сином колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.
У 2016 році Петро Порошенко скасував це рішення про передачу землі. Корнацький на той момент був депутатом "Блоку Петра Порошенка".
У червні 2019 року Держбюро розслідувань відкрило провадження про можливе зловживання владою "особами, які займали особливо відповідальне становище в органах державної влади". Зловживання нібито мало місце під час підготовки та видання указу Порошенка. Розслідування почали за заявою екснардепа Михайла Добкіна. "Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом - Цензор.НЕТ 8620.
Прокуратура не відповіла на запитання УП, які саме особи та яким чином могли вчинити злочин. Наразі про підозру нікому не повідомили.
Водночас, правоохоронці ведуть справу стосовно самих рейдерів, яких Порошенко позбавив землі. Вона стосується привласнення земельних ділянок на 1553,97 га у Миколаївській області. Наразі у цій справі 6 осіб перебувають на лаві підсудних.
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ТРУБА, про Іваніса теж , якось усі тягли мазу, а потім грамотно відморозилися. Надіюся, що і з тобою, красний млодлдець з прізвищем означаючим гибельне становище любого починання, все буде краще, і ти ,на справді виявишся на диво достойною людиною! Але ,нажаль, забагато в мені сумнівів, що до тебе, труба!
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Блин. сколько говна уже по этой трубе перекачали..
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Клоунская команда, нет мужества сказать правду.
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я не фізіогноміст, але ця людина, напевно, дуже нещасна через те що зробила багато гадостів багатьом людям
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А уяви який Сралін був нещасний.... прямо вагон з нещастями
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Запасаємось попкорном, чекаєм на нові записи прослуховування. Видавати будуть частинами,щоб потім чекати на реакцію фігурантів і розвінчувати їхню брехню!
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А хіба він міг сказати протилежне? Я не вбивця - заявив вбивця
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"Период моей работы свидетельствует о том, что этот орган (ГБР. - Ред.) становится на ноги, и что этот орган - независимый. Только этим я могу пояснить большое количество провокаций.Источник: https://censor.net.ua/n3161389 Я чегото из всей "работы" этих органов помню только зашквары.
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А как прислужливо Богдану по телефону лепетал: "Богдане Йосиповичу! Все зробимо, все що треба" "Я ніколи не отримував жодних вказівок про направлення розслідування або про акцент на якесь кримінальне провадження", - Труба про записи розмови з Богданом - Цензор.НЕТ 8097. А потом на брифинге с Рябошляпкой стоял , глазенки бегали, ручонки тряслись, на вопросы журналистов невнятно что-то блеял). Ждем следующей порции записей)
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А вообще-то предлагаю Трубе пройти детектор лжи "Я ніколи не отримував жодних вказівок про направлення розслідування або про акцент на якесь кримінальне провадження", - Труба про записи розмови з Богданом - Цензор.НЕТ 8411 . Или не мужик?
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А почему Бигус не приобщается к этому расследованию ? Или он только на Пороха горазд метать дерьмо ?
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Ну він же не заявить на всю країну,що він сявка Богдана,так як ЗЕ - Коломойського.
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