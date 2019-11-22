 "Я ніколи не отримував жодних вказівок про направлення розслідування або про акцент на якесь кримінальне провадження", - Труба про записи розмови з Богданом

Прокоментувати аудіозаписи, нібито отримані в результаті прослуховування, Трубу просили в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"За шоу, які відбуваються із записами, я не можу нести жодної відповідальності. Шоу з записами - це не стиль роботи Державного бюро розслідувань", - відповів Труба.
За словами директора ДБР, з Офісом президента його відомство "у міру потреби" проводить робочі наради, на яких також присутні керівники інших правоохоронних органів.
"Але в жодному разі ні на нарадах, ні в телефонних дзвінках я ніколи не отримував жодних вказівок про направлення розслідування або про акцент на якесь кримінальне провадження", - заявив Труба.
"Період моєї роботи свідчить про те, що цей орган (ДБР. - Ред.) стає на ноги, і що цей орган - незалежний. Тільки цим я можу пояснити велику кількість провокацій.
Нагадуємо, 19 листопада в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було опубліковано аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.
если сравнить это:
"Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданоv
с вот этим:
Портнов для ГБР - заявитель и свидетель, - Труба
Державне бюро розслідувань веде справу щодо законності указу президента Петра Порошенка, яким він позбавив землі рейдерів на Миколаївщині. .
Джерело: відповіді Генпрокуратури та ДБР на запити "Української правди"
Деталі: У 2012 році голова Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області передав у власність держави сільськогосподарську землю агрофірми політика Аркадія Корнацького.
Після цього земля потрапила у руки приватної компанії, пов'язаної з сином колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.
У 2016 році Петро Порошенко скасував це рішення про передачу землі. Корнацький на той момент був депутатом "Блоку Петра Порошенка".
У червні 2019 року Держбюро розслідувань відкрило провадження про можливе зловживання владою "особами, які займали особливо відповідальне становище в органах державної влади". Зловживання нібито мало місце під час підготовки та видання указу Порошенка. Розслідування почали за заявою екснардепа Михайла Добкіна. .
Прокуратура не відповіла на запитання УП, які саме особи та яким чином могли вчинити злочин. Наразі про підозру нікому не повідомили.
Водночас, правоохоронці ведуть справу стосовно самих рейдерів, яких Порошенко позбавив землі. Вона стосується привласнення земельних ділянок на 1553,97 га у Миколаївській області. Наразі у цій справі 6 осіб перебувають на лаві підсудних.