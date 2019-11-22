 У мережі впізнали другого російського терориста Апостола, який катував і вбивав сирійця. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці волонтер руху ІнфоНапалм Михайло Кузнєцов.

Він зазначив: "На відеозаписах м'ясників із ГРУ\ГУ ГШ РФ (прикриття ПВК "Вагнер") можна почути позивні "Вовк" і "Памір". Про одного військового злочинця з позивним "Вовк" ми колись писали. Це Апостол Владислав Іванович, громадянин РФ і Республіки Молдова, 13.01.1988 р.н., уродженець: Молдови, Флорештський район, с. Чітулешть. Брав участь у бойових діях на Донбасі в складі російського окупаційного корпусу. Був знищений 7 лютого 2018 року ВПС США при атаці на завод CONOCO. Ймовірно, це він орудує молотом на відеозаписах.

Р.S. Слід звернути увагу на однотипні тактичні окуляри й електронний годинник".