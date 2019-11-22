 Портнов для ДБР - заявник і свідок, - Труба

ДЗустрічі з Портновим Труба прокоментував в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Андрій Портнов для ДБР - це заявник, який звернувся з відповідними заявами. Після цього у нього є статус в кримінальних провадженнях - це свідок", - сказав Труба.
Труба запевняє, що всі учасники кримінального провадження для нього рівні.
"Ініціатива з приводу зустрічі виникає за бажанням. Я зустрічаюся з народними депутатами, я зустрічаюся з людьми, які цього хочуть. І я не бачу в цьому нічого поганого", - стверджує Труба.
"Більш того, Андрій Портнов не раз був у приміщенні ДБР. Його допитували слідчі щодо кримінальних проваджень, і це була велика кількість його візитів у ДБР", - додав він.
Но если он поможет посадить ворюгу и мародёра, то можно (и нужно ) подождать и помочь ему это сделать ибо зло должно быть наказано.
К стати,. козлота шокладная, я голосовал за петюню в 2014 и имею право спросить с него за его обман. вороватость и прочие преступления, ПО ЗАКОНУ.
А теперь хрюкайте, тварюки брехливые.
а для нормальных, панамских прокуроров- ЛОЖНОДОНОСНЫЙ преступник ))))
странно))) кода в панаму выдадите ????
Як на мене, питання це не таке просте, адже владна команда навряд чи вирішила здійснити публічне сеппуку, а записи на сьогодні мають саме такий ефект.
Тому, моя версія - американці. І таймінг це лише підтверджує - записи з'явилися одразу ж після появи інформації про узгодження в ГПУ підозри Порошенку. Думаю, мета публікації цілком зрозуміла - показати Янелоху, що Захід свідомий абсолютно замовного характеру переслідування ПП і не сприйме за жодних умов висунення йому кримінальних звинувачень.
https://emiliozk.livejournal.com/2439905.html
Якщо це штатівська прослушка труби - йому пора лити лапті. В Ростов, поки ще там не все занято.
Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко. В частности он заявил, что ПАП был уважаемым партнером многих лидеров в Европе, и они не будут сидеть и смотреть на политически мотивированный произвол. А пострадает от этого сам Зеленский.
Джон Смiт:Міжнародна ізоляція Зеленського як результат політичних репресій
Общество 22-ноя, 02:359 4 469 25
Мы упрямо не хотим признавать, что точка невозврата оккупированных территорий в плане возврата критического большинства жителей ОРДЛО, пройдена.
Зона, то, что мы называем ОРДЛО, когда-то родные наши города, начали меняться.
Шестой год войны, там создано псевдоподобие государства. Идет агрессивная пропаганда.
Люди там, искренне верят в то, что это "гражданская война", Россия им просто помогает защищаться от напавших на них бандеровцев.
Украину ненавидят "не защитила", Украину ненавидят "напала", Украину ненавидят "не дала-не помогла-обязана", Украину ненавидят за то, что она Украина. Не все! Критическое большинство. И мир для них там - это наша гибель здесь.
Мир для них - это наш проигрыш, наше уничтожение. И если мы этого не поймем, мы погибнем.
И если быть честным до конца, то уже нет той привычной части Луганской и Донецкой областей, которые мы еще храним в нашем сердце, есть ОРДЛО, измененная реальность. И эти изменения там везде: в людях, в экологии, в экономике, в ментальности.
И сегодня, говоря об изменениях там, я говорю не о разрухе, кучах мусора, разрушенных дорогах, ставших визитной карточкой ОРДЛО и изменивших индустриальный Донбасс до уровня мусорной свалки, а именно о ситуации.
Если брать в общем, то ситуация в ОРДЛО как бы стабильна, - ихтамнеты, полигоны, минные поля, ограничения прав и свобод, ротации, учения, стрельбы, комендантский час, безработица, ставшие привычным дополнением мирной жизни жителей ОРДЛО, если не смотреть глубже, то может показаться, что на этом изменения и заканчиваются, и сделай РФ шаг назад, там все сразу станет "как до войны".
Но, куда деть то, что города зоны, их граждане, просто пропитаны военно-политическим разноцветием русского мира: православие, скрепы, европофобия, украинофобия, антисемитизм, шовинизм, русское величие, русский язык.
Тенденции зоны - это полное погружение в русский мир.
И говоря о рентеграции ОРДЛО в Украину, нужно говорить, прежде всего, не об экономике и восстановлении, а о возвращении (ну, скорее невозможности возвращения) критического большинства живущих там, если речь идет о возвращении (исполнении и принятии живущими там законов Украины, истории, мовы, культуры).
Если же говорить о том, что возвращение ОРДЛО в Украину будет рассмотрено в контексте исполнения нами их требований, то, в данном случае, это возможно.
Мы сегодня не будем говорить о том, кто виноват. Понятное дело, все, что там происходит, и вот это построение новой ментальности, ментальности, не приемлющей ничего украинского, кроме денег, происходит по вине агрессивной российской пропаганды.
Мы сегодня будем говорить о том, как изменились наши города.
Те, кто живет там или, как я, пристально следит за войной, знают, о чем идет речь. Это больше не украинский Донбасс, в понятии национальности и культуры, территория, понятное дело, наша и только наша.
Зона ОРДЛО пестрит ряженными папахоносцами, называющими себя "казаки Козицына", "донские казаки", "всевеликое войско донское", кокошниками, лаптями, шашками, косоворотками, империализмом и коммунизмом, которые как-то удивительно уживаются в современном русском человеке.
Началось это оказачивание в апреле-мае 2014-го года. Люди в кубанках, папахах, с шашками, на танках, БТРах, Уралах и джипах, переделанных под "тачанки" с крупнокалиберными пулеметами, тогда заходили на территорию Луганской области нескончаемым потоком. Над ними развевались странные флаги: привычный русский триколор (власовский флаг), зеленый с двухголовьем и надписью "за царя Николая", синие флаги с красно-желтой каймой, и даже красные с серпом и молотом и надписью "трудовое красное знамя".
Я много писала об этой нескончаемой "свадьбе в Малиновке" внезапно ставшей нашей страшной реальностью.
Я напомню читателям эти моменты:
https://www.youtube.com/watch?v=3DSmuuaO2CU
https://www.youtube.com/watch?v=u_aOSRLidPM
https://www.youtube.com/watch?v=-xkvlZBtle8
https://www.youtube.com/watch?v=EOKvbMdy-yI
https://www.youtube.com/watch?v=h36VWemT6B4
https://www.youtube.com/watch?v=gmC8U5vGxFs
Как напомню и то, что критическое большинство жителей ОРДЛО встречали донских русских гостей, приехавших "спасать Донбасс" с хлебом-солью, расселяло в свои дома и кормило за свои деньги.
Примером яркого гостеприимства ОРДЛО стал Антрацит. Здесь казакам устроили пышную встречу, гуляния, расселяли по домам, жарили шашлыки, поили водкой и даже закрывали глаза на амур-адюльтеры своих жен и дочерей с "гостями".
Через пару недель, когда казаки прижились в Антраците, там начали пропадать местные жители, чаще семьями.
Антрацит -это город, потерявший наибольшее количество мирных жителей в 2014-2015-м году вне боевых действий. Их, мирных и гостеприимных жителей, вырезали, утопили, расстреляли и вывезли в рабство на Ставрополье вот эти замечательные "спасатели народа Донбасса"- донские казаки.
Семьи антрацитовцев, гостеприимно принявшие в своих домах русскомирных гостей, убивали, чтобы разграбить дома.
Это страшная и поучительная история войны. Жаль, что о ней не будут рассказывать в школах и по телевидению, это портит имидж "защитников" и русского мира в целом.
Свидетельствами беженцев из Антрацита заполнены соцсети, но, мы, переселенцы, носители этих страшных знаний войны, не интересны людям, СМИ, власти, мы больше угроза, чем помощники, ведь мы знаем ту правду войны, которую от нас тщательно скрывают, назвав это гуманизмом, моральной цензурой, а любые попытки рассказать правду, останавливаются диванным воплем - "не разжигайте".
И когда не дай Бог, но судя по ситуации, которую нам планирует Офис Президента- вот эти "спасатели" войдут в пока еще мирные части Луганской и Донецкой областей, в Николаевскую, Запорожскую, Одесскую и Харьковскую области, люди, не будут знать, как себя вести, скорее всего, будут гостеприимничать или с интересом подходить пообщаться…
И судя по количеству людей, не понимающих разницу между русскими казаками, запорожскими, донскими и кубанскими, вряд ли опасность будет замечена вовремя.
Россия напичкала нас ложными нарративами, историческими симулякрами, ну, и общественными организациями: казацкими, православными, языковыми, историческими. Все годы независимости нашей страны в нас росли триколорадные метастазы. Поэтому вопрос, что оказачивание Донбасса началось в апреле-мае 2014-го, под вопросом.
Сколько я помню себя в сознательной общественно-политической жизни, в наших городах активно развивались все эти "донские казачества", "родительские православные комитеты" и прочие вирусы Московии.
Поэтому, напомню я и то, что военно- общественно-политическая организация "Всевеликое войско Донское" официально зарегистрировано в Минюсте Украины даже имеет название на украинском - Міжнародна Козацька Спілка Всевелике Військо Донське.
А вот в России, что интересно, такая организация закрыта Распоряжением от 27 ноября 2017 года, организация исключена из ведомственного реестра зарегистрированных некоммерческих организаций общественного объединения Международный Союз Общественных Объединений "Всевеликое Войско Донское", наверное, из-за громкого участия членов этой организации в "спасении народов Донбасса". Ну, то такое!
Но, пожалуй, красной линией по этой ряженой теме венценосных папахоносцев, я проведу другое. То, что ехало из России, в папахах и эполетах, это одно. Это оккупант, и, как бы он себя не рядил, и как бы себя не называл, он все равно остается оккупантом.
А вот местные жители, с первых митингов "Донбасс просит Россию его защитить", стали активно надевать бурки-папахи и называть себя "батями", вешать на себя погоны и придумывать всевселенские звания генераллисимусов околодонских войск.
Кто они, вот эти ровеньковские казаки, свердловские, антрацитовские, ЯРГи брянки-сссры? -это местные жители принявшие российскую игру "Донбасс-казачий край".
Вот это главное, местное "ополчение", называющее себя "народной милицией", "народными дружинами", сразу нареклось "казачими войсками" и навыбирало себе юртов и атаманов.
Свердловский казачий атаман "РИМ", он же Саша Гайдей, депутат Свердловского городского совета, член КПУ, афганец, предприниматель.
Казаки в ОРДЛО повсюду. Это уже в ментальности, в культуре. Это ряженные эполетно-папахоносные клоуны, которые называют себя "донбасским казачеством", хотя, это обычные террористы, вооруженные и опасные, создающие свою реальность и помогающие оккупанту вытеснять из Донбасса Украину. Многие из них расскажут вам истории "потомственности рода донбасских казаков". За красивыми фразами скрываются бандитские группировки, контролирующие оккупированную территорию.
Саша РИМ Гайдей - это, как и все эти "бати", яркая иллюстрация коллаборциониста, захватившего себе город для решения своих бизнес-интересов. Скажем там, современный полицай, который убивал односельчан в угоду немецким оккупантам.
Такой "РИМ" есть или был в каждом городе ОРДЛО. Вчерашний комми или зэк, наркоман со стажем или безработный алкаш-алиментщик, надевал на себя портупею, шашку, папаху, заявлял о праве на городской престол, начинал грабить.
И если спросить жителей ОРДЛО пророссийской направленности, многие скажут "все в республике хорошо и замечательно, если бы не казаки". Сами казаки всегда ведут себя "я тебя защищал, а ты, неблагодарный" и сразу применяют оружие.
За 2014-2015-й года казаки, козицынские (Козиц
Як же нам не матюкатись,
Вже ніззя без матюков,
В охвіс к Бубочкє вселився
Музикальнєйший Портнов.
Мальчік з Богданом як взнали -
Не повірили собі,
Що Портнов той льогко грає
Все, що хоче, на Трубі
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Пап-па-да-па-па
Ла-ла-ла
Ла-ла
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Пап-па-да-па-па...
Ранком Бабушка дзвонила
ПєрЗЄденту своєму:
- Кохфе випіл,чєпушила?
Где Пріват мой, не пойму!
Отдавай бистрєє бабкі,
Нє іспитувай судьбу -
А нє то вас с Рябошапкой
Натяну я на Трубу...
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Пап-па-да-па-па
Ла-ла-ла
Ла-ла
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Пап-па-да-па-па...