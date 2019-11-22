 Портнов для ДБР - заявник і свідок, - Труба

ДЗустрічі з Портновим Труба прокоментував в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Андрій Портнов для ДБР - це заявник, який звернувся з відповідними заявами. Після цього у нього є статус в кримінальних провадженнях - це свідок", - сказав Труба.

Труба запевняє, що всі учасники кримінального провадження для нього рівні.

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"Ініціатива з приводу зустрічі виникає за бажанням. Я зустрічаюся з народними депутатами, я зустрічаюся з людьми, які цього хочуть. І я не бачу в цьому нічого поганого", - стверджує Труба.

"Більш того, Андрій Портнов не раз був у приміщенні ДБР. Його допитували слідчі щодо кримінальних проваджень, і це була велика кількість його візитів у ДБР", - додав він.