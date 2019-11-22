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 ДБР оголосило в розшук підполковника СБУ, який працював на Росію і втік з країни в 2017 році

Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили в розшук підполковника СБУ, якому повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, дезертирства, незаконного придбання спеціальних технічних засобів отримання інформації, зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Досудовим слідством встановлено, що співробітник СБУ за завданням і в координації зі спецслужбами Російської Федерації, діючи в інтересах іноземної держави, збирав і передавав відомості з обмеженим доступом, зокрема такі, що становлять державну таємницю. З метою уникнення відповідальності, зловмисник перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Білорусь у грудні 2017 року і по теперішній час не повернувся в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зараз підполковника СБУ оголошено в розшук і, в разі його появи на території України, його буде доставлено до суду для обрання запобіжного заходу.

Це кримінальне провадження розпочато в січні 2018 року слідчими Головного слідчого управління СБУ, а 1 лютого 2019 року було передано для здійснення подальшого розслідування до територіального управління ДБР, розташованого в Києві.

Також читайте: Агента ФСБ РФ, якого контррозвідка СБУ викрила на Полтавщині, засуджено до 12 років в'язниці. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161381
 
 
 Топ коментарі
 
Ещё небось, он эти два года на службе числился и ему зарплату переводили. ДБР оголосило в розшук підполковника СБУ, який працював на Росію і втік з країни в 2017 році - Цензор.НЕТ 729
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я вот не понял вы что ГБР к украинцам обращаетесь ? типа помогите найти и обезвредить или может кто то что то знает? ну тогда публикуйте фото, ФИО и т.д. а иначе зачем вообще писать об этом? делайте свое дело молча и без пыли!!!! или думаете что он в сети прочтет и сам придет сдаваться? блин! может я что то недопонимаю или это просто пиарится контора?
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я вот не понял вы что ГБР к украинцам обращаетесь ? типа помогите найти и обезвредить или может кто то что то знает? ну тогда публикуйте фото, ФИО и т.д. а иначе зачем вообще писать об этом? делайте свое дело молча и без пыли!!!! или думаете что он в сети прочтет и сам придет сдаваться? блин! может я что то недопонимаю или это просто пиарится контора?
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С добрым утром, гыбыры...не слишком долго "собирались", не?
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А что он разве последний в СБУ, пусть хорошо поищут, могут еще найти парочку или больше.
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Поспешили,может совесть замучает и сам вернётся.
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Охренеть!Получают распоряжения от "кравца"-холопа янучара, страну сдает ер..удак - человек ротенберга,а дело возбуждают против сбежавшего.С этими разберитесь,долбодятлы.
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Ещё небось, он эти два года на службе числился и ему зарплату переводили. ДБР оголосило в розшук підполковника СБУ, який працював на Росію і втік з країни в 2017 році - Цензор.НЕТ 729
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через суд еще и восстановится назад на роботу через некоторое время
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злоумышленник пересек государственную границу Украины в направлении Республики Беларусь в декабре 2017 годаИсточник: https://censor.net.ua/n3161381 - і що заважало оголосити його в розшук раніше ?
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ну , звісно - "папередніки" , навіть якщо вони нічого не робили , все одно робили все правильно ! ДБР оголосило в розшук підполковника СБУ, який працював на Росію і втік з країни в 2017 році - Цензор.НЕТ 3464
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Трубу назначили не черезх йогь лояльність до нинішньої влади , а просто прізвище його прикольно відображає все те , що діється з цим органом.в трубу він і вилетить, як лазо, що одного разу бився в тісній печурці.
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Тогда его просто прозевали, что он улизнул, а сразу не могли в розыск подать, потому что он не был в статусе подозреваемого или обвиняемого. Скорее всего, он просто понял, что становится горячо и слинял. А когда исчез, начали копать, а почему - выкрали, не выкрали, вроде тихо, и так вышли на то, что он шпионил. Но 2 года проверять, это чересчур в таких вопросах.
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Оце новина... Скажіть краще, що співробітники СБУ, завдяки систематичній та наполегливій праці, ризикуючи життям та репутацією забезпечили анексію Криму, Луганська та Донецька..
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