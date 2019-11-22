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 Суспільство
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Все про:Укроборонпром (552) Абромавичус (99) Prozorro (92)

 Всі підприємства, що входять в "Укроборонпром", до кінця року здійснюватимуть покупки через "ProZorro", - Абромавичус

Закупівлями в "Укроборонпромі" керує одна з творців системи "ProZorro" Надія Бігун. До кінця року підприємства, які входять у держконцерн, будуть зобов'язані здійснювати всі закупівлі вище 25 тисяч гривень через систему "ProZorro".

Про це генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив в інтерв'ю виданню "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

"Одна з творців системи "ProZorrо" Надя Бігун працює у нас в команді керівником закупівель. Тепер у самому концерні всі закупівлі вище 25 тисяч гривень мають робитися через систему "ProZorro". До кінця року таке зобов'язання матимуть усі підприємства, які входять у концерн", - сказав він.

Також, за словами Абромавичуса, до кінця року близько 118 підприємств "Укроборонпрому", які здають спорожнілі будинки в оренду, теж повинні будуть робити це через систему "ProZorro".

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Гендиректор "Укроборонпрому" вважає, що таким чином держконцерн працює над запобіганням корупції.

"За останні роки відкрито понад 600 кримінальних справ щодо "Укроборонпрому" і учасників "Укроборонпрому" про розкрадання, перевищення службових повноважень тощо... Як наслідок наших дій, вже зроблено кілька досить гучних затримань чиновників військово-промислового комплексу за останні два місяці", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161380
 
 
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Там же будут публиковаться подробние секретние плани СБУ, ГУР, Внешней розведки и ВСУ?
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будут осуществлять покупки через "ProZorro"...

А на подпись путину будут носить?
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