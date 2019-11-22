EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  592  27
Все про:приватизація (170) Укроборонпром (552) Абромавичус (99)

 Про приватизацію стратегічних підприємств військово-промислового комплексу не йдеться

"Укроборонпром" приватизує частину зі 137 підприємств, які входять в держконцерн, - Абромавичус

"Добру кількість підприємств" передадуть Фонду держмайна для приватизації. Стратегічних підприємств військово-промислового комплексу це не зачепить.

Про плани приватизувати частину підприємств, які входять у структуру "Укроборонпрому" глава держконцерну Айварас Абромавичус розповів в інтерв'ю виданню "Настоящее время",  інформує Цензор.НЕТ.

Зараз, за ​​його словами, в концерн входять 137 підприємств. 21 з них перебуває на окупованих територіях. 46 підприємств з решти - збиткові, у 43 є борги за зарплатою в розмірі 1,1 млрд гривень.

"У найближчі місяці ми передамо добру кількість підприємств у Фонд держмайна. Але це не будуть стратегічні підприємства, це будуть підприємства "Укроборонпрому", які не виготовляють нічого, що пов'язано з оборонною промисловістю, або нічого вже взагалі не виготовляють", - сказав Абромавичус.

Таких великих гравців, як завод імені Антонова або імені Малишева, приватизація не торкнеться. Їхнє майбутнє керівництво концерну бачить у створенні спільних підприємств.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Всі підприємства, що входять в "Укроборонпром", до кінця року здійснюватимуть покупки через "ProZorro", - Абромавичус

"Для флагманів потрібні колосальні фінансові ресурси, вони обчислюються в мільярдах доларів, яких у наших підприємців немає. І досвіду немає, і капіталу немає, і репутації часто немає. Якщо йдеться про "Зоремашпроєкт", про "Антонова", то хотілося б дуже залучити світових гігантів до спільного виробництва", - сказав Абромавичус.

За його словами, такі гіганти як "Антонов" або "Зорямашпроєкт" важливі для держави. До того ж, вони перебувають "у дуже складній ситуації", і їх було б дуже важко продати.

Готового плану щодо того, які підприємства виставляти на приватизацію, а які ні, в "Укроборонпрому" поки немає.

"Я вважаю, що наприкінці року ми зможемо конкретно сказати, які підприємства можуть бути віддані в Фонд держмайна на приватизацію. Але повторюся, на початковій стадії ми не говоримо про приватизацію стратегічних підприємств військово-промислового комплексу", - підсумував Абромавичус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161379
 
 
 Топ коментарі
 
"О приватизации стратегических предприятий военно-промышленного комплекса речь не идет" - Ну да. Сдадут молча и после просто поставят перед свершившимся фактом. Как они с Мотор Сич уже начали.
 показати весь коментар
 
хочу спросить, как там капитуляция поживает? Россия уже захватила территории там где войска развели? или опять шоколадные обосрались со своим пистешом?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Але це не дає відповіді на головне питання коли танки Оплот будуть вироблятись по 1000 одиниць на рік? Коли для танків Оплот будуть всі запчастини будуть виробляти в Україні? Коли будуть виробляти важкі БМПВ-64 які так потрібні на фронті? Коли почнуть розробляти українські двигуни для Міг-29 та Су-24, 25, 27? Коли почнуть збирати китайські літаки L-15 з українськими двигунами в Україні?
 показати весь коментар
 
"О приватизации стратегических предприятий военно-промышленного комплекса речь не идет" - Ну да. Сдадут молча и после просто поставят перед свершившимся фактом. Как они с Мотор Сич уже начали.
 показати весь коментар
 
 
Мотор сич приватизирована еще в 90-е.Так что Зеленский не виноват.
 показати весь коментар
 
 
якщо про таке заявив якесь абрамавічус, то приватизація вже пішла по потрібним зеленому болоту людям. І в цьому сумнів тількт в тих хто сумніватися , виконуючи свою роль сумнівальника
 показати весь коментар
 
Кагал Коломойского продаёт Украину РФ по всем направлениям: дипломатии, военному, экономике, производству вооружений./ Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский/ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский
 показати весь коментар
 
 
чому тільки ********** ...бгггатьям з МВФ теж перепаде ...та й за "сенедріон" не забудуть ...у Ізраїлі Землю не продають ...а тут безкраї лани для гешефту ...обсіли стервятники зі всіх сторін
 показати весь коментар
 
 
понеслась ...нагадять а потім "виправдовуються" ...
 показати весь коментар
 
 
Еще насрут тихо, в уголке и под диван, под диван. В надежде что его двигать не будут О приватизации стратегических предприятий военно-промышленного комплекса речь не идет - Цензор.НЕТ 9969
 показати весь коментар
 
 
хочу спросить, как там капитуляция поживает? Россия уже захватила территории там где войска развели? или опять шоколадные обосрались со своим пистешом?
 показати весь коментар
 
 
как порохоботы по полу катались что будет гривня по 100 брехуны и дураки
 показати весь коментар
 
 
казначейства заглохли, як при овочі після євро 12. Ви продукцію поставте сільрадам (громадам) ,. а казначейства будуть вам рухати мізк стільки, скільки зетварі будуть укріпляти свої підприємства.Грошей в громадах нема. За грошима знову їхати в Зеклан (половине, звичайно,треба повернути на кешенб слугам народу, бо як жеиїм служити народе, якщо і дорлетіти до цього сраного народу ніначому!
 показати весь коментар
 
Нормально ?!
Готового плана относительно того, какие предприятия выставлять на приватизацию, а какие нет, в "Укроборонпроме" пока нет. Источник: https://censor.net.ua/n3161379

НО РУКИ ЧЕШУТСЯ ЧТО НИБУДЬ ПРОДАТЬ?
 показати весь коментар
 
 
слуги сперва делают, а потом... нет, не думают. оправдываются.
 показати весь коментар
 
 
не что небуть а ЗЕМЛЮ ...вот их главная мишень ...
 показати весь коментар
 
 
Приватизація оборонного підприємства - те ж саме що його знищення. Жоден барига не буде виробляти гіроскоп з рентабільністю 0.002% та ліквідністю на рівні нуля. Во стократ вигідніше обладнання збути, а на території відкрити черговий ТРЦ "Більшовик".
 показати весь коментар
 
 
жирна в себе закохана тварь могла б стерти з землі плісень, що заробляла жартами щоденними над людьми, що ціною свого життя захистили і одну і іншу тварину від перспективи в ноги кланятися за гумконвоїО приватизации стратегических предприятий военно-промышленного комплекса речь не идет - Цензор.НЕТ 519 жирна в себе закохана тварь,знаючи президентом кого він є, міг би дать євробляхарям карт бланш.замість цього він дав картбланш в ***** закоханій тварі!
 показати весь коментар
 
Купи себе переводчик нормальный, животное. О приватизации стратегических предприятий военно-промышленного комплекса речь не идет - Цензор.НЕТ 532 Сейчас уже все по новому. Конвои на новом уровне. Идет полным ходов разведение, ну т.е. по факту отход наших с нашей земли. И в их окопах срусские. Сейчас гибнет военных больше, чем при Порошенко. Некоторые при построении новых окопов. Умри тварь.
 показати весь коментар
 
Честнейший человек! Человек, который никогда не врет. Имеющий 80 кг, пока что- живого веса, способный прокормить их на 5 тысяч гривен... Ты это, Абрам, держись! Мои коты твоей живучести- просто завидуют, я им щас рассказал, твою версию выживания. Трое- до сих пор мяукают, с возмущением. Хотя... вполне вероятно, это они от того, что их Папа, вместо того, чтобы их потискать и заснуть, время на тебя, Абрама, теряет. Шо-то тут пишет... Зачем? Верно, Абрам?
 показати весь коментар
 
 
що таке абрамяучас. чому цей слизняк проскочив у порошенка, а тепер у клоуна. що воно таке - лакмусовий папірець нейтрального пн, чи крикун, що й тих і тих підставляє під підор
 показати весь коментар
 
Таких крупных игроков, как завод имени Антонова или имени Малышева, приватизация не коснется. Их будущее руководство концерна видит в создании совместных предприятий.

Значит они уже не будут украинскими, это все равно, что продать их к примеру китайцам.
Если передавать какую-то часть предприятия иностранцам, то только при условии, что 51% акций будет принадлежать государству и никак иначе.

 показати весь коментар
 
Вот что значит иностранец на ответственной должности, украинское его абсолютно не интересует.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору