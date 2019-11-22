 Арбітражний Трибунал вказав у назві справи проти РФ факт затримання 3 українських кораблів та екіпажів, - Зеркаль

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Для нас було дуже важливо зафіксувати в назві не тільки порушення Росією норм міжнародного права, а й відобразити, що ця суперечка стосується наших моряків, які провели 9 місяців у в'язниці. І Арбітраж нас почув", - написала Зеркаль.
Вона також зазначила, що 22 листопада було отримано перший процедурний наказ Арбітражного трибуналу, яким затверджено правила призначення, регламент і графік роботи Арбітражу.
"Позитивним можна вважати і те, що РФ не вдалося затягнути нас і Арбітраж у тривалий і багатоступеневий процес. Згідно з розкладом, ми маємо представити свій Меморандум за 6 місяців, але ніхто не заважає нам підготувати і подати його раніше. І з моменту подачі нами Меморандуму у росіян буде 3 місяці для того, щоб скористатися своїм правом і висловити заперечення щодо юрисдикції", - додала Зеркаль.
За словами дипломата, Арбітраж також визначив, що письмові позиції сторін будуть оприлюднені в момент початку усних слухань, а промови агентів будуть відкритими.
"Щодо доступу громадськості до решти слухань, рішення будуть прийняті Арбітражем додатково напередодні слухань. Таким чином, РФ не вдасться приховати факти і свої порушення від широкої громадськості і спотворити історію. Звичайно, ця справа не буде дуже швидкою, але впевнена, що за гідність і свободу треба боротися до кінця", - підкреслила Зеркаль.
У четвер, 21 листопада в Гаазі почалися перші слухання арбітражного трибуналу у справі "Україна проти Росії" про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів.
Елена Зеркаль хочет помочь Международному морскому трибуналу доказать рашке, что она не имела прав поступать как пират, в водах, которые принадлежат обеим странам и Украине и раше... и что построив в нарушение всех Законов мост и перекрыв единственный судоходный канал, она (рашка) не имела права атаковать наши корабли идущие в свой порт
Я бы поддержал
Сегодня 22.11.2019 на прямом канале в 21.30
Целая передача про него и его работу против Украины.
Таким образом, она сделала заявление о том, что не сможет выполнять свои профессиональные обязанности в тех условиях, когда общий курс внешнеполитического ведомства кардинально изменился.
Зеркаль заявила прямо, что вероятность дружбы между Украиной и Россией в нынешних условиях для нее является просто неприемлемой.
Она отметила: «Если мы будем дружить с Россией, то я не тот персонаж, который про дружбу… Я представляю позицию, которая отличается от точки зрения россиян… У меня впечатление, что мне нечего делать в МИД».
Ambassador Gordland Sondland admitted that he told President Donald Trump on a phone call that Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy "loves your ass".
https://www.youtube.com/watch?v=pBnSEHuIYik
тут наша доблєсна прокуратура цікаву шнягу замутила-шукають контакти з ГОшками в ОРДЛО.Кажуть ,злочини воєнні будуть допомагати розкривати.так що готуйтеся,хлоп'ята :
СЛУЖИВ В АТО-ІДИ В СІЗО
ГПУ співпрацюватиме з жителями ОРДЛО під час документування воєнних злочинів
Генпрокуратура обнародовала странные планы по сотрудничеству с жителями ОРДЛО
"У каждой страны есть запах особый..
Пахнет Италия свежею сдобой
Франция пахнет вином и духами,.
Ну а в Швейцарии пахнет сырами.
Пахнет Голландия запахом пряным,
Кофе, тюльпанами, марихуаnой.
Бельгия пахнет шоколадом и вафлей,
А в Люксембурге - фруктовыми смузи.
Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия карнаваломи и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы.
Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.
Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан
Маком душистым разит Пакистан.
Пахнет Колумбия лишь ********,
Пахнет пшеница и рожь в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако
Пахнет на Кубе душистым табаkо.
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией...
Что так воняет? Конечно, Роssия.!!!"
Вони зливають всі наші перермоги.
А цікаво в Україні влада українська або московська?
ПОЧЕМУ ЗЕРКАЛЬ ПОКИДАЕТ УКРАИНСКИЙ МИД
Георгий Лучников
20.11.2019
По ее словам, внешнюю политику должен формировать президент, согласовывая ее с министром иностранных дел.
Сама же Зеркаль выступает за ястребиную политику в отношении России.
Эскалация, а не мир
Еще говоря о газе, Зеркаль отметила, что она лично выступала бы за жесткую линию в общении с РФ.
«Я бы пошла в атаку и подняла бы дискуссию на несколько градусов выше, учитывая приближение 1 января, но я не думаю, что это будет сделано: впереди «норманди», там нужно разговаривать и все должны быть friendly, поэтому я и говорю, что мое мнение сейчас не распространено», - отметила она.
Зеркаль не знает, отчего в Офисе президента не порадовались победе Украины в суде в Гааге.
Зеркаль радуется победе в Гааге и заявляет, что вердикт суда - первый шаг к тому, чтобы признать Россию страной, которая помогает террористам, а это, в свою очередь может привести к приостановке торговле с Россией тех же США. Кроме того, Зеркаль считает, что Украина должна поставить вопрос о компенсациях от России.
Сама Зеркаль не скрывает своего отношения к происходящему.
«Вжарим (Россию - Ред.). Если разрешат, то вжарим, и я была бы очень довольна, если бы мне разрешили вжарить», - смеясь, рассказывала она радующемуся западноукраинскому журналисту Бигусу.
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И засвистит весёлый кнут над пегой парою.
Ты запоёшь свою тоску, летя во тьму один