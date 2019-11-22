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 Політика України
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Все про:арбітраж (109) Гаага (127) моряки (766) Росія (21006) Зеркаль (209)

 Арбітражний Трибунал вказав у назві справи проти РФ факт затримання 3 українських кораблів та екіпажів, - Зеркаль

Від нинішнього дня справа України проти Росії в Арбітражному трибуналі в Гаазі має назву "Суперечка про затримання трьох українських військово-морських кораблів і членів їхніх екіпажів".

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас було дуже важливо зафіксувати в назві не тільки порушення Росією норм міжнародного права, а й відобразити, що ця суперечка стосується наших моряків, які провели 9 місяців у в'язниці. І Арбітраж нас почув", - написала Зеркаль.

Вона також зазначила, що 22 листопада було отримано перший процедурний наказ Арбітражного трибуналу, яким затверджено правила призначення, регламент і графік роботи Арбітражу.

"Позитивним можна вважати і те, що РФ не вдалося затягнути нас і Арбітраж у тривалий і багатоступеневий процес. Згідно з розкладом, ми маємо представити свій Меморандум за 6 місяців, але ніхто не заважає нам підготувати і подати його раніше. І з моменту подачі нами Меморандуму у росіян буде 3 місяці для того, щоб скористатися своїм правом і висловити заперечення щодо юрисдикції", - додала Зеркаль.

Арбітражний Трибунал вказав у назві справи проти РФ факт затримання 3 українських кораблів та екіпажів, - Зеркаль 01

За словами дипломата, Арбітраж також визначив, що письмові позиції сторін будуть оприлюднені в момент початку усних слухань, а промови агентів будуть відкритими.

"Щодо доступу громадськості до решти слухань, рішення будуть прийняті Арбітражем додатково напередодні слухань. Таким чином, РФ не вдасться приховати факти і свої порушення від широкої громадськості і спотворити історію. Звичайно, ця справа не буде дуже швидкою, але впевнена, що за гідність і свободу треба боротися до кінця", - підкреслила Зеркаль.

У четвер, 21 листопада в Гаазі почалися перші слухання арбітражного трибуналу у справі "Україна проти Росії" про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів.

Арбітражний Трибунал вказав у назві справи проти РФ факт затримання 3 українських кораблів та екіпажів, - Зеркаль 02

Арбітражний Трибунал вказав у назві справи проти РФ факт затримання 3 українських кораблів та екіпажів, - Зеркаль 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161377
 
   
 Топ коментарі
 
РФ опозорилась на весь мир. BBC написало что русня украла унитазы с украинских катеров Арбитражный Трибунал указал в названии дела против РФ факт задержания 3 украинских кораблей и экипажей, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8803
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Зеркаль - хорошая кандидатура на пост президента Украины!
Я бы поддержал
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Відправте Сивосі обісрані унітази Арбітражний Трибунал вказав у назві справи проти РФ факт затримання 3 українських кораблів та екіпажів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1180
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тільки хто буде дальше займатися цією справою з боку України? Олена йде з МЗС, а бобіки всю справу "злиють" на користь кацапів
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Просто смотрите как работает профессионал делал дело тихо без фанфар сделал тогда все рассказал и приятно порадовал как делает это новое шобло пиар реклама мы да мы хрясь обобрались расползлись по углам тишина подтерлись и опять шум гам балаган стуки в грудь и резултат тот же с последующим подтиранием и того и соплей Арбітражний Трибунал вказав у назві справи проти РФ факт затримання 3 українських кораблів та екіпажів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1154
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Она и сказала, что не может сопротивляться в этой команде кацапам, поскольку все делают в пользу кацапов, что явно не в интересах страны. Надеюсь, что она останется хотя бы до окончания всех судебных процедур против кацапии.
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РФ опозорилась на весь мир. BBC написало что русня украла унитазы с украинских катеров Арбитражный Трибунал указал в названии дела против РФ факт задержания 3 украинских кораблей и экипажей, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8803
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Помоему там написано Украина обвиняет россию.. Зачем сознательно искажать написанное?
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По-моему пишется через дефис, тунгусы русский язык учите
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То есть к переводу у тебя притензий нет? Учитель русского языка.
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полночный таз и унитаз золотой холопы и крепостные помнят
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А украденное исподнее пойдёт в музей славы русского оружия (г.Псков)
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Мабуть в Кремлі біля Царь Пушки для Царя Фуйла поставлять трофейні унітази (гальюни) Арбітражний Трибунал вказав у назві справи проти РФ факт затримання 3 українських кораблів та екіпажів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2803
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Со временем можно будет и мойку финскую слямзить..
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Цап-царапнуть, это у них так называется сейчас)))
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Надо сказать Зеркаль что уже всех вернули.
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Вы думаете она не знает?
Елена Зеркаль хочет помочь Международному морскому трибуналу доказать рашке, что она не имела прав поступать как пират, в водах, которые принадлежат обеим странам и Украине и раше... и что построив в нарушение всех Законов мост и перекрыв единственный судоходный канал, она (рашка) не имела права атаковать наши корабли идущие в свой порт
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Ты умнее Арбитражного Трибунала, русский?
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Зеркаль - хорошая кандидатура на пост президента Украины!
Я бы поддержал
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дасть Бог - весною 2020 будемо обирати нового президента..... цей придурок вже зломався
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А оккупацию Донбаса и Крыма скоро тоже спором назовут? Ну поспорили, чего уж тут...
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умничка Зеркаль!!! лучик света в этом мракобесном вонючем зелёном царстве!!!!
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Тільки шкода, що Лана Зеркаль планує звільнитись з МЗС. Якщо вона дійсно піде на такий крок, то без неї справу завалять.
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У інтерв'ю на запитання журналіста, чи вжарить вона рашку, Зеркаль відповіла: "Якщо мені дозволяь, то вжару!". https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=--9pxkHVvAg&feature=emb_logo
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И хорошая кандидатура на будущего президента Украины как только спекаємся зеленого недоразумения
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Ага "спекаеся". 73% зебилов в следующий раз за дебила со справкой проголосуют, "лишь бы не стреляли".
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Ермак агент ФСБ!
Сегодня 22.11.2019 на прямом канале в 21.30
Целая передача про него и его работу против Украины.
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Очень жаль, что такие люди как Зеркаль выдавливаются зеко ****** из всех органов власти.
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Как известно, сегодня о Елене Зеркаль сообщает множество украинских средств массовой информации, так как последняя заявила, что ей попросту нечего делать в Министерстве иностранных дел.
Таким образом, она сделала заявление о том, что не сможет выполнять свои профессиональные обязанности в тех условиях, когда общий курс внешнеполитического ведомства кардинально изменился.
Зеркаль заявила прямо, что вероятность дружбы между Украиной и Россией в нынешних условиях для нее является просто неприемлемой.
Она отметила: «Если мы будем дружить с Россией, то я не тот персонаж, который про дружбу… Я представляю позицию, которая отличается от точки зрения россиян… У меня впечатление, что мне нечего делать в МИД».
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Прилетіло бумерангом з США за «Україна приймає з усіх боків». Дипломат Сондленд у телефонній розмові каже Трампу, що Володимир Зеленський "loves your ass". Якщо перекласти на зрозумілу українську, то звучить «готовий цілувати тебе в сраку».



Ambassador Gordland Sondland admitted that he told President Donald Trump on a phone call that Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy "loves your ass".
https://www.youtube.com/watch?v=pBnSEHuIYik
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Вилазь із путінського зливного бачка. Дивись слухання в Конгресі США.
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Вот умница! Нам бы побольше таких - и они есть, только никто не хочет их вытаскивать. Парикмахеры по-своему хороши, но во власти нужны специалисты. Горжусь Вами г-жа Зеркаль, девонька
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Это будущий министр иностранных дел Украины.
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Я думаю, лучшая будущая кандидатура на президентское кресло.
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Ну давайте начнем с того, что все документы готовит команда адвокатов и явно не украинских. На данный момент, они показывают хороший результат. И будет Зеркаль или нет в министерстве, на работу адвокатгв это не отразится. Другой вопрос, если будет произведена смена адвокатов или смена позиции. И здесь Зеркаль ничего сделать не сиожет, т к решение принимает не она.
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Скільки їй залишилося пропрацювати ? Піде,-зіллють на раз.
тут наша доблєсна прокуратура цікаву шнягу замутила-шукають контакти з ГОшками в ОРДЛО.Кажуть ,злочини воєнні будуть допомагати розкривати.так що готуйтеся,хлоп'ята :
СЛУЖИВ В АТО-ІДИ В СІЗО
ГПУ співпрацюватиме з жителями ОРДЛО під час документування воєнних злочинів

Генпрокуратура обнародовала странные планы по сотрудничеству с жителями ОРДЛО
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Ого какая победа. Ещё сколько лет ею можно гордится будет? А реклама мадам и её шарфиков уже зашкаливает, не смотря на отсутствие реальных результатов. И всё больше антирекламы Тимошенкою. Неужели олигархат решил поменять Зеленского на Зеркаль? Хотя вполне возможно ведь задачу по продаже земли он выполнил и можно опять разводить народ, всё равно за пару лет всё забывают и можно прокручитвать те же аферы.
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Angelos Dark2 дні тому
"У каждой страны есть запах особый..
Пахнет Италия свежею сдобой
Франция пахнет вином и духами,.
Ну а в Швейцарии пахнет сырами.
Пахнет Голландия запахом пряным,
Кофе, тюльпанами, марихуаnой.
Бельгия пахнет шоколадом и вафлей,
А в Люксембурге - фруктовыми смузи.
Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия карнаваломи и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы.
Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.
Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан
Маком душистым разит Пакистан.
Пахнет Колумбия лишь ********,
Пахнет пшеница и рожь в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако
Пахнет на Кубе душистым табаkо.
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией...
Что так воняет? Конечно, Роssия.!!!"
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В той час коли попередня команда билась за кожне слово чи формулювання, щоб довести провину та злочини росії, теперішня влада дозволяє собі застосовувати пропагандистські штампи росії. Приклад - закон про особливості самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей наші очільники, дипломати, називають законом про особливий статус Донбасу. А чи не занадто ?
Вони зливають всі наші перермоги.
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А в чём разница? И в минской капитуляции как прописанно? И каких победах идёт речь с просранными территориями и безнаказанностью убийств украинских граждан?
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"Хочу поцікавитись, чи саджає росія своіх бурятів, за звірячи вбивсьтва в Украіні? Хоч один випадок! Прямо в Україні бальше 8000 патріотів сидять за захист Украіни, більше 20 000 переслідується!" - цитата.

А цікаво в Україні влада українська або московська?
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В декабре,числа девятого,42летний нелох,соберет все дела против роССии и спустит в унитазы с наших кораблей,которые привезет путлер.
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ПРОЩАНИЕ С ЛЕДИ -- ЯСТРЕБОМ
ПОЧЕМУ ЗЕРКАЛЬ ПОКИДАЕТ УКРАИНСКИЙ МИД
Георгий Лучников
20.11.2019
По ее словам, внешнюю политику должен формировать президент, согласовывая ее с министром иностранных дел.
Сама же Зеркаль выступает за ястребиную политику в отношении России.
Эскалация, а не мир
Еще говоря о газе, Зеркаль отметила, что она лично выступала бы за жесткую линию в общении с РФ.
«Я бы пошла в атаку и подняла бы дискуссию на несколько градусов выше, учитывая приближение 1 января, но я не думаю, что это будет сделано: впереди «норманди», там нужно разговаривать и все должны быть friendly, поэтому я и говорю, что мое мнение сейчас не распространено», - отметила она.
Зеркаль не знает, отчего в Офисе президента не порадовались победе Украины в суде в Гааге.
Зеркаль радуется победе в Гааге и заявляет, что вердикт суда - первый шаг к тому, чтобы признать Россию страной, которая помогает террористам, а это, в свою очередь может привести к приостановке торговле с Россией тех же США. Кроме того, Зеркаль считает, что Украина должна поставить вопрос о компенсациях от России.
Сама Зеркаль не скрывает своего отношения к происходящему.
«Вжарим (Россию - Ред.). Если разрешат, то вжарим, и я была бы очень довольна, если бы мне разрешили вжарить», - смеясь, рассказывала она радующемуся западноукраинскому журналисту Бигусу.
.....

Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20191120/1025736609.html
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Бігус-лайно неслабо постарався, щоб люди подібні Зеркаль пішли з влади.
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И глянет мгла из всех болот, из всех теснин,
И засвистит весёлый кнут над пегой парою.
Ты запоёшь свою тоску, летя во тьму один
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кому в чем и когда и хде поискать правду кривду ?
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