 Прем'єр Гончарук розповів про підписання двох угод з ЄБРР на 900 млн євро

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у Фейсбуці.
"Повертаємось із Лондона з двома важливими документами на 900 млн євро на будівництво та реконструкцію доріг. А це 340 кілометрів у п‘яти областях.
Підписав сьогодні Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком та Меморандум про порозуміння між Урядом та ЄБРР щодо спільної реалізації проєкту. Обидва документи на суму по 450 млн євро — загалом 900 млн євро!", - повідомив Олексій Гончарук.
Прем'єр-міністр також розповів, на реалізацію яких саме інфраструктурних проектів буде спрямовано ці кошти.
"На реконструкцію траси Київ-Одеса у Черкаській, Миколаївській та Одеській областях, а також будівництва північної ділянки об’їзної дороги навколо Львова. Вже через три роки траса Київ-Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності!", - підкреслив Гончарук.
Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр України представив нового керівника "Укравтодору" - ним став народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Кубрак. За словами Гончарука, таке кадрове рішення пов'язане з тим, що наступного року Україна багато витрачатиме на ремонт українських доріг, а для цього "Укравтодору" потрібен професійний і чесний керівник.
"Сегодня в высших эшелонах [власти] Украины нет коррупции. И я убежден, что в ближайшем будущем у нас вообще не останется коррупции..." (заявил Гончарук на Саммите Восточного Партнерства)
- Кумы, сватья, соседи по подъезду и прочие "близкие" Зеленского или Коломойского на почти всех ключевых должностях.
- Трубагейт - президент ЛИЧНО отдает правоохранительным органам поличические заказы. Кого и как кошмарить.
- Депутаты близкие к президенту (Юзик) крышуют полицию Кривого Рога.
- Депутаты получают "черным налом" в конвертах от $5000 до $30.000 в месяц - о чем заявляют экс-участники фракции.
- Глава комитета ВР (Богдан Яременко) вызывает прямо на работе пр@ституток (и он ДО СИХ ПОР глава комитета)
- В "турборежиме" сворачиваются проевропейские реформы (судебная, децентрализации, реформа питания ВСУ...)
- У местных бюджетов отжали 150.000.000.000 гривень
- Коломойскому простили ДЕСЯТКИ миллиардов гривень задолженности перед государством.
- Политические "посадки" по беспределу
- Кошмарят оппозиционные / независимые сми - от телеканала "Прямий" до "Суспільного" и "РадіоСвобода".
- Возвращаются кенты Януковича (Богатырева, Портнов) - и прекрасно себя при "не коррумпированной" власти чувствуют.
И это еще далеко не полный список.
Ну, конечно, какая же это коррупция.
Думаю, после Гончарука должны выступить Туркменбаши и Ким Чен Ын с речью "В наших странах победила демократия". И Аятоллы с заявлением "У нас в стране свобода вероисповедания и настоящее гендерное равенство".
Хотя, если не знает то и "гореть" не будет)
но при этом, этот талантливый человек не сможет руководить обычным колхозом...просто колхозом, не городом или областью, а просто колхозом...
нет... он сможет продержаться сезон-другой (благодаря смекалке, своим каким-то связям, личному обаянию, прекрасному красноречию и если найдет единомышленников-самаритян)
слишком разные составляющие этих полярных областей и знаний и умений и навыков и команд и вложений и отдачи и доходов и...славы