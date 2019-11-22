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 Політика України, Економіка
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Все про:дороги (806) ЄБРР (53) угода (151) Гончарук_Олексій (299)

 Прем'єр Гончарук розповів про підписання двох угод з ЄБРР на 900 млн євро

Сьогодні, 22 листопада, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук взяв участь в Інвестиційному саміті країн-членів Східного партнерства, який відбувся в Лондоні. Під час нього глава українського уряду підписав дві угоди про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку про виділення Україні 900 млн євро на реконструкцію і будівництво нових доріг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у Фейсбуці.

"Повертаємось із Лондона з двома важливими документами на 900 млн євро на будівництво та реконструкцію доріг. А це 340 кілометрів у п‘яти областях.

Підписав сьогодні Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком та Меморандум про порозуміння між Урядом та ЄБРР щодо спільної реалізації проєкту. Обидва документи на суму по 450 млн євро — загалом 900 млн євро!", - повідомив Олексій Гончарук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін візьме кредит 450 млн грн у ЄБРР на будівництво доріг

Прем'єр-міністр також розповів, на реалізацію яких саме інфраструктурних проектів буде спрямовано ці кошти.

"На реконструкцію траси Київ-Одеса у Черкаській, Миколаївській та Одеській областях, а також будівництва північної ділянки об’їзної дороги навколо Львова. Вже через три роки траса Київ-Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності!", - підкреслив Гончарук.

Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр України представив нового керівника "Укравтодору" - ним став народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Кубрак. За словами Гончарука, таке кадрове рішення пов'язане з тим, що наступного року Україна багато витрачатиме на ремонт українських доріг, а для цього "Укравтодору" потрібен професійний і чесний керівник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161375
 
 
 Топ коментарі
 
Мастер класс от зиц-премьера Гончарука.

"Сегодня в высших эшелонах [власти] Украины нет коррупции. И я убежден, что в ближайшем будущем у нас вообще не останется коррупции..." (заявил Гончарук на Саммите Восточного Партнерства)

- Кумы, сватья, соседи по подъезду и прочие "близкие" Зеленского или Коломойского на почти всех ключевых должностях.
- Трубагейт - президент ЛИЧНО отдает правоохранительным органам поличические заказы. Кого и как кошмарить.
- Депутаты близкие к президенту (Юзик) крышуют полицию Кривого Рога.
- Депутаты получают "черным налом" в конвертах от $5000 до $30.000 в месяц - о чем заявляют экс-участники фракции.
- Глава комитета ВР (Богдан Яременко) вызывает прямо на работе пр@ституток (и он ДО СИХ ПОР глава комитета)
- В "турборежиме" сворачиваются проевропейские реформы (судебная, децентрализации, реформа питания ВСУ...)
- У местных бюджетов отжали 150.000.000.000 гривень
- Коломойскому простили ДЕСЯТКИ миллиардов гривень задолженности перед государством.
- Политические "посадки" по беспределу
- Кошмарят оппозиционные / независимые сми - от телеканала "Прямий" до "Суспільного" и "РадіоСвобода".
- Возвращаются кенты Януковича (Богатырева, Портнов) - и прекрасно себя при "не коррумпированной" власти чувствуют.

И это еще далеко не полный список.

Ну, конечно, какая же это коррупция.

Думаю, после Гончарука должны выступить Туркменбаши и Ким Чен Ын с речью "В наших странах победила демократия". И Аятоллы с заявлением "У нас в стране свобода вероисповедания и настоящее гендерное равенство".
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Трудовой путь человека после ВУЗа выглядит так--пом мастера, мастер, прораб, зам нач цеха, нач цеха и пошел выше.... от 10 до 200 человек в подчинении. У бизнесмена-ларек, магазин, офис, компания...Тогда он компетентен в своем вопросе. Эти зеленые ничтожества не руководили в своей жизни коллективами даже в 20--30 человек. Бездари и уроды с левыми дипломами!
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более того - можно быть талантливым артистом, организатором шоу, писать сценарии к фильмам, снимать как режиссер, монтировать-озвучивать-пиарить....содержать огромный коллектив единомышленников артистов-костюмеров-музыкантов-постановщиков......
но при этом, этот талантливый человек не сможет руководить обычным колхозом...просто колхозом, не городом или областью, а просто колхозом...
нет... он сможет продержаться сезон-другой (благодаря смекалке, своим каким-то связям, личному обаянию, прекрасному красноречию и если найдет единомышленников-самаритян)
слишком разные составляющие этих полярных областей и знаний и умений и навыков и команд и вложений и отдачи и доходов и...славы
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Мастер класс от зиц-премьера Гончарука.

"Сегодня в высших эшелонах [власти] Украины нет коррупции. И я убежден, что в ближайшем будущем у нас вообще не останется коррупции..." (заявил Гончарук на Саммите Восточного Партнерства)

- Кумы, сватья, соседи по подъезду и прочие "близкие" Зеленского или Коломойского на почти всех ключевых должностях.
- Трубагейт - президент ЛИЧНО отдает правоохранительным органам поличические заказы. Кого и как кошмарить.
- Депутаты близкие к президенту (Юзик) крышуют полицию Кривого Рога.
- Депутаты получают "черным налом" в конвертах от $5000 до $30.000 в месяц - о чем заявляют экс-участники фракции.
- Глава комитета ВР (Богдан Яременко) вызывает прямо на работе пр@ституток (и он ДО СИХ ПОР глава комитета)
- В "турборежиме" сворачиваются проевропейские реформы (судебная, децентрализации, реформа питания ВСУ...)
- У местных бюджетов отжали 150.000.000.000 гривень
- Коломойскому простили ДЕСЯТКИ миллиардов гривень задолженности перед государством.
- Политические "посадки" по беспределу
- Кошмарят оппозиционные / независимые сми - от телеканала "Прямий" до "Суспільного" и "РадіоСвобода".
- Возвращаются кенты Януковича (Богатырева, Портнов) - и прекрасно себя при "не коррумпированной" власти чувствуют.

И это еще далеко не полный список.

Ну, конечно, какая же это коррупция.

Думаю, после Гончарука должны выступить Туркменбаши и Ким Чен Ын с речью "В наших странах победила демократия". И Аятоллы с заявлением "У нас в стране свобода вероисповедания и настоящее гендерное равенство".
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Можид Гончарук просто не православный? И не знает что за вранье будет - "гореть вечно"?

Хотя, если не знает то и "гореть" не будет)
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Где визги зебилов и Юляботов что "наши внуки эти долги отдавать будут" Премьер Гончарук рассказал о подписании двух соглашений с ЕБРР на 900 млн евро - Цензор.НЕТ 6847? А как про кредиты при Пете верещали Премьер Гончарук рассказал о подписании двух соглашений с ЕБРР на 900 млн евро - Цензор.НЕТ 3777.
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де, млять нацжоновська, хоч би піск твого сабакова з білецьким?
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За октябрь в стране Гончарука в октябре пром производство упало сразу на 5 %.Весело живём при ребятках в коротких щтанищках.
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друг мой, весь мир заходит в штопор! читай гуглю! металлургия в убытке везде и нас не минет! кризис идет, если ты не в курсе, дружище!!!
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Время усиленной реновации,чтобы быть высококонкурентным.Скажем,броню достойную выпускать ,стволы гаубиц и тд.
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Про это Омелян и Новак еще летом рассказали. А тут такое достижение Гамчерука)))
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Срочно отдать Коломойскому - самому обиженному барижной властью!
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Так и сделают. Отремонтируют дороги,потом их Беня приватизирует, и сделает платными, а долги зебилы отдавать будут.
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Чого ця самокатна дорожка мовчить, під який процент він вибив собі кредити?
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Трудовой путь человека после ВУЗа выглядит так--пом мастера, мастер, прораб, зам нач цеха, нач цеха и пошел выше.... от 10 до 200 человек в подчинении. У бизнесмена-ларек, магазин, офис, компания...Тогда он компетентен в своем вопросе. Эти зеленые ничтожества не руководили в своей жизни коллективами даже в 20--30 человек. Бездари и уроды с левыми дипломами!
 показати весь коментар
 
 
более того - можно быть талантливым артистом, организатором шоу, писать сценарии к фильмам, снимать как режиссер, монтировать-озвучивать-пиарить....содержать огромный коллектив единомышленников артистов-костюмеров-музыкантов-постановщиков......
но при этом, этот талантливый человек не сможет руководить обычным колхозом...просто колхозом, не городом или областью, а просто колхозом...
нет... он сможет продержаться сезон-другой (благодаря смекалке, своим каким-то связям, личному обаянию, прекрасному красноречию и если найдет единомышленников-самаритян)
слишком разные составляющие этих полярных областей и знаний и умений и навыков и команд и вложений и отдачи и доходов и...славы
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гончарук это ты написал чтобы не ждали ничего от МВФ? типа мы своего изю каломыйского не сдадим?
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Гончарук рассказал о том очем еще летом рассказали Омелян и Новак! Каламбур от Зеклоунов. Врать. Врать. Врать. О своих достижениях. Сумно.
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