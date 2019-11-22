 Прем'єр Гончарук розповів про підписання двох угод з ЄБРР на 900 млн євро

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у Фейсбуці.

"Повертаємось із Лондона з двома важливими документами на 900 млн євро на будівництво та реконструкцію доріг. А це 340 кілометрів у п‘яти областях.

Підписав сьогодні Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком та Меморандум про порозуміння між Урядом та ЄБРР щодо спільної реалізації проєкту. Обидва документи на суму по 450 млн євро — загалом 900 млн євро!", - повідомив Олексій Гончарук.

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Прем'єр-міністр також розповів, на реалізацію яких саме інфраструктурних проектів буде спрямовано ці кошти.

"На реконструкцію траси Київ-Одеса у Черкаській, Миколаївській та Одеській областях, а також будівництва північної ділянки об’їзної дороги навколо Львова. Вже через три роки траса Київ-Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності!", - підкреслив Гончарук.

Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр України представив нового керівника "Укравтодору" - ним став народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Кубрак. За словами Гончарука, таке кадрове рішення пов'язане з тим, що наступного року Україна багато витрачатиме на ремонт українських доріг, а для цього "Укравтодору" потрібен професійний і чесний керівник.