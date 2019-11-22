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Все про:заробітна плата (594) Укроборонпром (552) Абромавичус (99)

 Моя зарплата - близько 5 тисяч гривень, - Абромавичус

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що отримує зарплату 5000 гривень. При цьому наглядова рада держконцерну нещодавно пропонувала йому набагато більшу зарплату, але він вирішив відмовитися.

Про це Абромавичус сказав в інтерв'ю виданню "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

"Через те, що я заходжу на конкретні завдання, через те, що я заходжу на складний період трансформації компанії, я прийняв для себе рішення, що не отримуватиму високу заробітну плату", - пояснив він.

На уточнююче запитання про те, скільки саме він отримує за свою працю, гендиректор "Укроборонпрому" відповів, що близько 5000 гривень.

При цьому Абромавичус підтвердив інформацію журналістки про те, що наглядова рада держконцерну нещодавно пропонував йому значно більшу суму. Але не зміг підтвердити, що ця сума нібито становила $75 тисяч, заявивши, що не пам'ятає точних цифр.

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"Наглядова рада, виходячи з існуючого законодавства, виходячи з існуючої постанови кабінету міністрів про винагороду керівників найбільших державних компаній, зробила пропозицію мені. Від якої я відмовився", - розповів він.

"У мене 23 роки успішної кар'єри в приватному секторі, я не потребую такого фінансового заохочення. Тому ми з моєю дружиною посиділи, подумали і вирішили, що поки будуть серйозні проблеми із заборгованістю щодо зарплати на підприємствах "Укроборонпрому", я особисто призначати собі велику зарплату шляхом ухвалення рішень наглядовою радою не буду", - додав Абромавичус.

Також, за його словами, зарплати заступників гендиректора "Укроборонпрому" не можна порівнювати з зарплатами керівника "Нафтогазу", вони "на порядок нижчі".

"Цифри я зараз не хочу публікувати, але це не п'ять тисяч гривень. Але і не $60 тисяч, як у деяких заступників генеральних директорів найбільших державних компаній", - сказав Абромавичус.

Айварас Абромавичус керує держконцерном "Укроборонпром" з серпня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161374
 
   
 Топ коментарі
 
А на шаурму ему хоть хватает???
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Как говорил Шаляпин - "бесплатно поют только птички", поэтому не один хороший руководитель никогда не будет даже надеется получить на халяву профессионала.

Так что, не помню кто сказал, но - Разруха начинается с воровства, а воровство начинается с халявы.
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ЦІ "ДЕШЕВІ" ІНОЗЕМЦІ переважно нам дуже дорого обходяться..((
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Айварас Абромавичус можливо і виключення( все таки не 'спрацювався" з КОМАНДОЮ БАРИГИ),АЛЕ ВСЕ-ТАКИ НАЛЕЖИТЬ ДО "СОРОСЯТ"..

І ПЕРШЕ,ЩО ВІН ЗРОБИВ-ЗАПУСТИВ АМЕРИКАНЦІВ ДО НАШИХ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИХ СЕКРЕТІВ.

БЕЗКОШТОВНО.
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Чуть не прослезился... Да ты больше и не зарабатываешь. Марионетка в ряске.
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Кількість лайна в коментах і заспамлення тих, хто має протилежну думку ДУЖЕ переконує, що Абрамовічус заслуговує поваги.
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Мы давно дворника во двор ищем. Может предложить? подработает человек, на ноги встанет..
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Наверное Анчоус дождется сезона и в Польшу поедет клубнику собирать... Посадили пацана на минималку, млять... Моя зарплата - близько 5 тисяч гривень, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8177
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