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Все про:депутат (1017) Слуга народу (508) Корнієнко (73)

 Плануємо провести в січні повторну "школу депутата" для нардепів від "Слуги народу", - Корнієнко

Наприкінці січня 2020 року партія "Слуга народу" планує провести повторну "школу депутата" для народних депутатів від політсили у Верховній Раді.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ розповів глава СН і перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Одна з тем тренінгу буде присвячена цифровій грамотності на тлі скандалу з листуванням нардепів від "Слуги народу" з пранкером Джокером.

Також читайте: Богдан не контролює управління фракцією СН, у нього просто активна позиція по життю, - Корнієнко

"У нас вже є кілька партнерів, які готові, коли трошки стихне цей наш весь процес, у нас є ідея зробити "Трускавець-2" десь між сесіями - можливо, наприкінці січня. І ми обов'язково туди включимо цей пункт [цифрової грамотності] і пункт про декларування", - повідомив Корнієнко.

Нагадаємо, наприкінці липня 2019 року партія "Слуга народу" провела однотижневу "школу депутата" для своїх представників, обраних до Верховної Ради. Згідно зі звітом партії, навчання депутатів коштувало 11,2 млн гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161370
 
 
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вот именно..!

это Зе Банда признала что у них там одна школота...
а нас это не устраивает!

Нам нужны профессионалы во власти... школота пусть там в 95м квартале учится...
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ну теперь эти извращенцы, мало того что опять в отеле все сфиздят,оргию устроят)))может в попыхах и страшнючей лизке перепадет Планируем провести в январе повторную "школу депутата" для нардепов от "Слуги народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 5626
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Звичайно, що зебіла може навчати, але скільки не вчи зебіла 🐸, а він буде викликати повій.
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Наріт хотів зрєліщ? Получітє-распішітєсь і тепер не скигліть.
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будут выявлять алкашей педофилов наркоманов проституток и прочий отброс общества в своих рядах . НЕ ?
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Посмотрев на эти дегенератские рожи, я Сралина понимаю. Как этот скот мона жалеть? В топку, там за партию, или за защиту кого-то там, где-то там...
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Народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко может быть замешан в уголовном деле об убийстве титушками активиста Юрия Вербицкого в 2014 году.
Нардеп так тесно общался с куратором тех самых титушек именно в период с 19 по 22 января. Примечательно, что Вербицкого убили 21-го числа.

Журналист и экс-депутат Игорь Луценко, которого похитили во время Майдана, рассказал в Facebook о том, что народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко был тесно связан с фигурантом уголовных дел по убитому активисту Юрию Вербицкому. В частности, в материалах дела четко указано, что Сергей Литвиненко в период с 19 по 21 января 24 раза звонил фигуранту расследования Щинкину и был связан с организатором преступления Зубрицким.

"Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба. А Чеба во время Майдана финансировал титушек, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", - поделился информацией Игорь Луценко. Так, экс-нардеп утверждает, что некий Щинкин, правая рука Чебы, 24 раза разговаривал с Литвиненко. Более того, он параллельно названивал куратору титушек из группы похитителей и организатору преступления Зубрицкому.

Как известно, 21 января 2014 Луценко и Вербицкого похитили из больницы титушки, после чего последнего нашли убитым в лесу вблизи с. Гнедин Бориспольского района Киевской области.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/195154_1574421777
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У Вересні індекс промислової продукції показав падіння на 1,1%.
У серпні промислове виробництво в Україні скоротилося на 1,4%.
У жовтні 2019 року обсяги промислового виробництва скоротилися на 5%

Товарищи, мы на пороге экономического прорыва и инвестиционного бума!!! Слава Зэ!
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Вы что,не понимаете,что для прыжка надо сперва отойти назад,а потом уже разбежаться.😀
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Кто не сдаст экзамен - оставлять на второй год.
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Вибрали ідіотів ,мерзотників. шахраїв, хабарників, агентів фсб, україноненависників і просто тупих мерзотників. Сорому на весь світ,а тепер цих тупих хочуть ще більше навчити.як обманювати народ і як піаритись. Головне,щоб був єврей і клоун.
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Якщо ти дебіл з народження,то це на все життя і ніяки курси недопоможуть. А який дурак їх навчає,типу богдана та яременко.
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Наверное розгами будут сечь,для большего послушания,хватит ещё на месяц...
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Ну не могут обезьяны за один Трускавец запомнить, какую из трех кнопок нажимать надо
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Хай школу проходять на відведених позиціях в демонтованих бліндажах, без зброї, адже там "мирно".
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Как вововочка врет а его папо карло на место ставит да так врать народу Владимир Вы лучший

Коломойский: Приватбанк будет возвращен мне в ближайшее время Ноябрь 22, 2019Без рубрикиКомментарии

Олигарх считает, что вскоре вернет себе ПриватБанк…
Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский уверен, что вскоре вернет себе банк.
Об этом он заявил в сегодняшнем комментарии Kyiv Post.
"Международный валютный фонд знает, что ПриватБанк будет возвращен (мне) в ближайшее время", - цитирует его издание.
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МВФ потребовал от Украины законодательно запретить возвращение Коломойскому Приватбанка
Олигарх также сказал, что ему неизвестно, почему подконтрольный ему Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) выкупил на год аренду парковки перед главным офисом ПриватБанка.




В то же время, он считает, что завод справедливо требует "компенсации от Привата".
"Если ПриватБанк продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут и зайти в ПриватБанк", - пригрозил Коломойский.
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