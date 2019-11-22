 Плануємо провести в січні повторну "школу депутата" для нардепів від "Слуги народу", - Корнієнко

Про це в інтерв'ю Радіо НВ розповів глава СН і перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.
Одна з тем тренінгу буде присвячена цифровій грамотності на тлі скандалу з листуванням нардепів від "Слуги народу" з пранкером Джокером.
"У нас вже є кілька партнерів, які готові, коли трошки стихне цей наш весь процес, у нас є ідея зробити "Трускавець-2" десь між сесіями - можливо, наприкінці січня. І ми обов'язково туди включимо цей пункт [цифрової грамотності] і пункт про декларування", - повідомив Корнієнко.
Нагадаємо, наприкінці липня 2019 року партія "Слуга народу" провела однотижневу "школу депутата" для своїх представників, обраних до Верховної Ради. Згідно зі звітом партії, навчання депутатів коштувало 11,2 млн гривень.
это Зе Банда признала что у них там одна школота...
а нас это не устраивает!
Нам нужны профессионалы во власти... школота пусть там в 95м квартале учится...
Нардеп так тесно общался с куратором тех самых титушек именно в период с 19 по 22 января. Примечательно, что Вербицкого убили 21-го числа.
Журналист и экс-депутат Игорь Луценко, которого похитили во время Майдана, рассказал в Facebook о том, что народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко был тесно связан с фигурантом уголовных дел по убитому активисту Юрию Вербицкому. В частности, в материалах дела четко указано, что Сергей Литвиненко в период с 19 по 21 января 24 раза звонил фигуранту расследования Щинкину и был связан с организатором преступления Зубрицким.
"Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба. А Чеба во время Майдана финансировал титушек, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", - поделился информацией Игорь Луценко. Так, экс-нардеп утверждает, что некий Щинкин, правая рука Чебы, 24 раза разговаривал с Литвиненко. Более того, он параллельно названивал куратору титушек из группы похитителей и организатору преступления Зубрицкому.
Как известно, 21 января 2014 Луценко и Вербицкого похитили из больницы титушки, после чего последнего нашли убитым в лесу вблизи с. Гнедин Бориспольского района Киевской области.
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У серпні промислове виробництво в Україні скоротилося на 1,4%.
У жовтні 2019 року обсяги промислового виробництва скоротилися на 5%
Товарищи, мы на пороге экономического прорыва и инвестиционного бума!!! Слава Зэ!
Коломойский: Приватбанк будет возвращен мне в ближайшее время Ноябрь 22, 2019Без рубрикиКомментарии
Олигарх считает, что вскоре вернет себе ПриватБанк…
Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский уверен, что вскоре вернет себе банк.
Об этом он заявил в сегодняшнем комментарии Kyiv Post.
"Международный валютный фонд знает, что ПриватБанк будет возвращен (мне) в ближайшее время", - цитирует его издание.
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МВФ потребовал от Украины законодательно запретить возвращение Коломойскому Приватбанка
Олигарх также сказал, что ему неизвестно, почему подконтрольный ему Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) выкупил на год аренду парковки перед главным офисом ПриватБанка.
В то же время, он считает, что завод справедливо требует "компенсации от Привата".
"Если ПриватБанк продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут и зайти в ПриватБанк", - пригрозил Коломойский.