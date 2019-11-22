 Плануємо провести в січні повторну "школу депутата" для нардепів від "Слуги народу", - Корнієнко

Про це в інтерв'ю Радіо НВ розповів глава СН і перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Одна з тем тренінгу буде присвячена цифровій грамотності на тлі скандалу з листуванням нардепів від "Слуги народу" з пранкером Джокером.

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"У нас вже є кілька партнерів, які готові, коли трошки стихне цей наш весь процес, у нас є ідея зробити "Трускавець-2" десь між сесіями - можливо, наприкінці січня. І ми обов'язково туди включимо цей пункт [цифрової грамотності] і пункт про декларування", - повідомив Корнієнко.

Нагадаємо, наприкінці липня 2019 року партія "Слуга народу" провела однотижневу "школу депутата" для своїх представників, обраних до Верховної Ради. Згідно зі звітом партії, навчання депутатів коштувало 11,2 млн гривень.