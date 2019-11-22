 Російські війська обстріляли з ПТРК автомобіль з українськими військовослужбовцями в н.п. Шуми - контужено трьох воїнів. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "21 листопада, від однієї з військових частини у районі проведення ООС надійшло повідомлення про ушкодження вантажівки. В ході виїзду слідчої групи на місце інциденту з’ясувалося, що автомобіль був підбитий з протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот".
"Даний автомобіль на момент обстрілу навіть не перебував на передовій лінії оборони, а знаходився у населеному пункті Шуми, – коментує подію військовослужбовець ЗС України Віктор.
Він продовжив: "Машина забезпечення просто розвозила продукти харчування і воду для військовослужбовців на дальні позиції. Такої підлості, щоб в мирному населеному пункті, де проживають лише цивільні, буде застосована така потужна зброя, ніхто просто не очікував".
Як розповідає Віктор, пуск ракети здійснювався з відстані близько 2,5 км. На такій дальності керувати боєприпасом дуже важко. Оператор ворожого ПТРК намагався "завести" ракету саме у кабіну, але чітко не розрахував відстань і влучив у дерев’яний борт кузова.
Трьоє військовослужбовців контужено. Серед них - одна жінка. Зараз вони перебувають на лікуванні у військовому госпіталі. Стан їхнього здоров'я задовільний".
Все, що знайшов:
Загалом з 20 травня по 25 червня 2019, у боях на Донбасі загинуло 10 українських бійців, 82 були поранені чи травмовані (за даними щоденних зведень прес-центру ООС, без врахування померлих пізніше від ран).
Також був епізод з 8 полоненими українськими військовими, які через помилку заїхали на позиції проросійських сил.
Така кількість втрат не відрізняється кардинально від тих, які зазнавали Об'єднані сили на Донбасі за останні місяці, ще за президентства Порошенка.
в итоге, мы в окружении благодаря тупорылым дебилам из секты "73%"..
А це значить ЩО ? Відведенням військ повністю розвалена оборона.
"Такої підлості, щоб в мирному населеному пункті, де проживають лише цивільні, буде застосована така потужна зброя, ніхто просто не очікував, - розповів військовий.
За його словами, ракету запустили з відстані близько 2-2,5 кілометрів. На такій дистанції керувати *********** дуже важко. Оператор ворожого ПТРК намагався "завести" ракету саме у кабіну, але чітко не розрахував відстань і влучив у дерев'яний борт кузова."
А вы на что надеялись, что развели вайска и наступил мир с мышебратьями? Ето только начало. То что вы устали от вайны не значит что от вайны устали росийские окупанты.
пора вылавливать эту зеленУю мразь!
Ну то що ж мав робити бідолашний Зе ? Відмовлятись від перемоги ?
І чого тепер нарікати та бідкатися ?
надо ж ОПУ попросить купите уже этому Вошьдю зебилов билет на Мокшу, в одну сторону, шоб оно наконец встретилось с хйлом, может быть у них всё сложится, хорошая ж пара, пусть остаётся жЫть в Кремле..
Міняються лише прізвища у грузі 200 на Расєю