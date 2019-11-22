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Все про:обстріл (5728) ракети (519)

 Російські війська обстріляли з ПТРК автомобіль з українськими військовослужбовцями в н.п. Шуми - контужено трьох воїнів. ФОТО

На Донеччині противник атакував ракетою військовий автомобіль у мирному населеному пункті

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "21 листопада, від однієї з військових частини у районі проведення ООС надійшло повідомлення про ушкодження вантажівки. В ході виїзду слідчої групи на місце інциденту з’ясувалося, що автомобіль був підбитий з протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот".

"Даний автомобіль на момент обстрілу навіть не перебував на передовій лінії оборони, а знаходився у населеному пункті Шуми, – коментує подію військовослужбовець ЗС України Віктор.

Він продовжив: "Машина забезпечення просто розвозила продукти харчування і воду для військовослужбовців на дальні позиції. Такої підлості, щоб в мирному населеному пункті, де проживають лише цивільні, буде застосована така потужна зброя, ніхто просто не очікував".

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Як розповідає Віктор, пуск ракети здійснювався з відстані близько 2,5 км. На такій дальності керувати боєприпасом дуже важко. Оператор ворожого ПТРК намагався "завести" ракету саме у кабіну, але чітко не розрахував відстань і влучив у дерев’яний борт кузова.

Трьоє військовослужбовців контужено. Серед них - одна жінка. Зараз вони перебувають на лікуванні у військовому госпіталі. Стан їхнього здоров'я задовільний".

Російські війська обстріляли з ПТРК автомобіль з українськими військовослужбовцями в н.п. Шуми - контужено трьох воїнів 01
Російські війська обстріляли з ПТРК автомобіль з українськими військовослужбовцями в н.п. Шуми - контужено трьох воїнів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161369
 
 
 Топ коментарі
 
чим дальше шмаркля відводить війська, тим більші втрати Террористы обстреляли из ПТРК наш автомобиль прямо в населенном пункте Шумы - контужено трое солдат - Цензор.НЕТ 4494 перемиря.... млять
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враг и Мацкве, враг на Донбассе, враг в Киеве на Банковой..
в итоге, мы в окружении благодаря тупорылым дебилам из секты "73%"..
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"Данный автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны, а находился в населенном пункте Шумы", - комментирует событие военнослужащий ВС Украины Виктор

А це значить ЩО ? Відведенням військ повністю розвалена оборона.
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чим дальше шмаркля відводить війська, тим більші втрати перемиря.... млять
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А есть статистика втрат, скажем за октябрь 2019 и октябрь 2018 чтобы подкрепить лозунги фактами?
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прихильник шидівської стратегії зливу України?
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Круто работают буряты!
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Статистика говорит, что за последние пол года у нас потерь в 2-3 раза больше чем за прошлые пол года. У росийских окупантов наоборот потери раза в 3 уменьшились.
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Это потому что буряты бурятию родную защищают!
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потому что они захотели и стреляют..а мы только можем ответку дать..если успеем!На упреждение стрелять нииизя!!!
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Тымчука вернуть и они опять по дивизии в день терять начнут.
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помісячної статистики немає
Все, що знайшов:
Загалом з 20 травня по 25 червня 2019, у боях на Донбасі загинуло 10 українських бійців, 82 були поранені чи травмовані (за даними щоденних зведень прес-центру ООС, без врахування померлих пізніше від ран).
Також був епізод з 8 полоненими українськими військовими, які через помилку заїхали на позиції проросійських сил.
Така кількість втрат не відрізняється кардинально від тих, які зазнавали Об'єднані сили на Донбасі за останні місяці, ще за президентства Порошенка.
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Рожа, а самостійно подивитись хроніку втрат твої зелені мізки не дозволяють?
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враг и Мацкве, враг на Донбассе, враг в Киеве на Банковой..
в итоге, мы в окружении благодаря тупорылым дебилам из секты "73%"..
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В оточенні? Застрелься Террористы обстреляли из ПТРК наш автомобиль прямо в населенном пункте Шумы - контужено трое солдат - Цензор.НЕТ 6087
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Не тяжко жить когда кругом одни враги? )) Чет повеяло рашко стаил...))) Из ольгинских?
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Отвести войска, разминировать = приглашение ДРГ врага. Вот наглядный результат.
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Шкєт криворізький хоче пагаваріть з ******.
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Не стоит аплодировать. Скоро слезами и кровью умоемся. И лучше бы я был дурак и ошибся.
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Я Вам за чесний коментар аплодую, а не Зєлєнскому за його злочинну дурню.
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Там же наші люді, ми ж їм будуємо міст, виплачуємо пензії. І така подяка за це.
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Еще привет ВОве только страдают наши солдаты от бездарного главнокомандующего который как черт ладана боится своей армии
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Вова яким був, таким і залишився. Прівєт довбням-73.
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"Данный автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны, а находился в населенном пункте Шумы", - комментирует событие военнослужащий ВС Украины Виктор

А це значить ЩО ? Відведенням військ повністю розвалена оборона.
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Військовослужбовець ЗС України розповів, що у момент обстрілу вантажівка навіть не перебувала на передовій лінії оборони. Машина забезпечення розвозила продукти харчування і воду для військовослужбовців на внутрішній позиції.
"Такої підлості, щоб в мирному населеному пункті, де проживають лише цивільні, буде застосована така потужна зброя, ніхто просто не очікував, - розповів військовий.
За його словами, ракету запустили з відстані близько 2-2,5 кілометрів. На такій дистанції керувати *********** дуже важко. Оператор ворожого ПТРК намагався "завести" ракету саме у кабіну, але чітко не розрахував відстань і влучив у дерев'яний борт кузова."
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в кабину вряд ли целился , а держал марку за кабиной , так как ракета ( снаряд ) идет к цели винтом ( чет около 1 метра ) , очень хорошо че в дырявых фугасных нет
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Це ясно було хоча б з того, що відос надала *********. Чергова візитка Яроша в трусіках з двома рабами.
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Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применено такое мощное оружие, никто просто не ожидал Террористы обстреляли из ПТРК наш автомобиль прямо в населенном пункте Шумы - контужено трое солдат - Цензор.НЕТ 3619

А вы на что надеялись, что развели вайска и наступил мир с мышебратьями? Ето только начало. То что вы устали от вайны не значит что от вайны устали росийские окупанты.
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подонок зеЛя!
пора вылавливать эту зеленУю мразь!
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обострение? у тя от ненависти к Президенту уже походу в палате курить не стоит - взорваться мона Терористи обстріляли з ПТРК наш автомобіль прямо в населеному пункті Шуми - контужено трьох солдатів - Цензор.НЕТ 8962
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за предательство клоуна вместе со всей его семьей, а также Бэню нужно судить и расстрелять.
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а сколько раз тогда нужно расстрелять Порося и его Свинарчуков ?
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осталось узнать как отреагирует зе и компания или опять спрячут голову в задницу друг другу чтобы не видить очевидное((((((((((((( мутину нужна война а не мир
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Решение очевидно: надо ВСУ вывести из Украины, тогда, по мнению дебилоидов, потери снизятся.
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осталось узнать как отреагирует зе и компания или опять спрячут голову в задницу друг другу чтобы не видить очевидное((((((((((((( мутину нужна война а не мир
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І ЩО те значить?Тобто військові авто повинні знаходитись тільки на першій лінії? Террористы обстреляли из ПТРК наш автомобиль прямо в населенном пункте Шумы - контужено трое солдат - Цензор.НЕТ 4829Ти зробила мій вечор, нешановна любителька шоколаду)
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Ну происходит то, что иследовало ожидать. Полубандитскими формированиями, пусть даже и под командованием ксдртвых офицеров, управлять трудно. А Зелен ки не Лох в е еще хочет мира? На тоящего, а не фейкового? Тогда нужно военно дипломатическое освобождение, а не героические звонки по телефону....
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Друго пути нет. Н какие Мински, основанные на болтовне, не прекратят войну и освобождение Украины. Но, к сожалению, для таких решений нужен ВОИН. А у 5ас во главе еврей. И за 2000 лет, среди них как то воинов не наблюдалость. Только торгаши....
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Как насчет Цахала,хотя у кого я спрашиваю,хоспади....
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Отвечаю. Только в уставе Цахала добровольная сдача в плен, не является воинским преступлением. И ЦАХАЛ защищает евреев, а не украинцев.
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А еще несколько месяцев назад наши вояки кацапов "Стугнами" мочили каждый день. И главное результативно.
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Цікаво штаб оос казав що один загиблий сьогодні в результаті дтп, це вони ось це мали на увазі? А так нормально, да, наша вова мірітся і хочєт чтоби проста пєрєстать стрєілять. Хочу запитані в лігітьомного, з того моменту як заборонили нашим воякам відповідати на обстріли вже не говорю про тяжке озброєння а просто зі стрілецької зброї, скільки наших героїв загинуло?
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Погиб офицер-артиллерист, а тут доставка продовольствия, скорее это разные происшествия.
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А давайте еще им один мост украинцы построят.Чтобы если вдруг ,,украинцы,,с той стороны поедут к украм на танках-чтоб им было очень даже удобно.А то вон им стрелять издалека приходится.А они же никакие не сепары
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Зебилы, вы же, когда русский мир придет непосредственно в ваши дома, частично *********, а частично встретите завоевателей хлебом-солью и больше никогда и не пикните про барыг, даже если как в Крыму у вас начнут забирать ваши дома.
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А зраднику -клоуну прийдеться відповідати згідно з карним кодексом,а ****** втіче до Ізраілю. Мерзотник ,а не гарант.
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"Перемирие" во всей красе..., а давайте еще немножко отойдем, выплатим пенсии, может еще что-то построим для ватной орды.
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Да им похрен!Енмак договорился,а зебил уже простил.Просто еще не объявили.Объявят об амнистии 09 декабря,вечером.
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Тогда Зебила просто вынесут с Банковой и никакие 73% его защищать не придут.
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Кажеться мальчику ЗЕ понравилось обрезание, никак не угомониться, настойчиво напрашивается на удаление бейцев. А может именно по этому поводу он избрал сценический псевдоним - Моника ЗЕ?
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А от цікаво , який відсоток військових голосував "по пріколу" . Напевно ж є якісь данні . Щось мені здається , що там теж десь в районі 73% +/- .
Ну то що ж мав робити бідолашний Зе ? Відмовлятись від перемоги ?
І чого тепер нарікати та бідкатися ?
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сколько ж можна отходить со своей земли и терять лучших людей?..
надо ж ОПУ попросить купите уже этому Вошьдю зебилов билет на Мокшу, в одну сторону, шоб оно наконец встретилось с хйлом, может быть у них всё сложится, хорошая ж пара, пусть остаётся жЫть в Кремле..
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Зато стрялять ваЗЕлин запретил. И вот результат - похороны каждый день. Суки будь те вы прокляты.
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У КАЦАПІВ все без змін Терористи обстріляли з ПТРК наш автомобіль прямо в населеному пункті Шуми - контужено трьох солдатів - Цензор.НЕТ 4728
Міняються лише прізвища у грузі 200 на Расєю
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И так будет продолжаться до тех пора пока главные Зебилы на Банковой не поймут ,что главный враг - не Порошенко, не те 25% кто проголосовал за него, враг - на россии. И клепать кацапов нужно 24 часа в сутки.
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5 лет войны , а они не ожидали,Зеленскому позвоните ,пускай дальше отводит
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срочно отвести, за карпаты, чтобы не дострелили...
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