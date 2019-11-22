 Асоціація адвокатів і Всесвітня асоціація медичного права домовилися поліпшити законодавство про права дітей на медичну допомогу

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні НААУ.

2019 року весь світ відзначає 30-ту річницю ухвалення одного з найважливіших документів - Конвенції ООН про захист прав дитини. Вона є першим і основним міжнародно-правовим документом обов'язкового характеру, присвяченим широкому спектру прав дітей. 54 статті Конвенції акцентують увагу на правах юного покоління незалежно від національності, статі чи релігії. Зокрема, на правах дітей у царині охорони здоров'я.

"Сьогодні виповнюється річниця, відколи було ухвалено Конвенцію ООН про права дитини. Ми дуже багато уваги приділяємо правам дитини й займаємося захистом прав дітей. У нас є спеціальний проект, який називається "Адвокат дитини". У ньому вже взяли участь сотні адвокатів з усієї країни, ми втілюємо його в усіх регіонах. І побудований він на базі Вищої школи адвокатури НААУ ", - сказав адвокат, заступник голови Національної асоціації адвокатів України Валентин Гвоздій.

Він зазначив, що цей проект надзвичайно важливий, бо дитина є спеціальним суб'єктом права, який вимагає додаткового, можливо, ширшого захисту.

За словами Гвоздія, практичні рекомендації щодо формування правової концепції охорони здоров'я, "дружньої" для дитини, розробляє окремий комітет НААУ - медичного і фармацевтичного права та біоетики. Саме він спільно з Комітетом з питань освіти Всесвітньої асоціації медичного права домовився про співпрацю, яка буде корисною українським адвокатам з погляду здобуття досвіду і вдосконалення своїх фахових навичок у галузі медичного права.

"Ми розвиватимемо співпрацю, насамперед у царині освіти й науки. Також залучатимемо до Всесвітньої асоціації більше нових учасників, які цікавляться питаннями медичного права в Україні. Саме ця організація об'єднує медичних працівників, юристів, судово-медичних експертів. Тому наші адвокати матимуть змогу приєднатися до різних заходів у цьому напрямку", - зазначила очільниця Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ Ірина Сенюта.

Як сказав генеральний секретар Всесвітньої асоціації медичного права професор Кеннет Берґер, права дитини дуже важливі для справедливого демократичного суспільства.

"Ми не можемо вирішити ці проблеми в односторонньому порядку. Є необхідність обговорювати їх відкрито на глобальному рівні. Наше завдання - забезпечити захист дітей у всіх куточках світу. Важливо, щоб юристи, судова влада та регуляторні органи почули про потреби дітей і змогли залучитися до процесу їх вирішення", - прокоментував Берґер.

Окрім того, учасники круглого столу обговорили роль і значення Конвенції ООН з прав дитини для національної правової системи, ключові акценти міжнародного співтовариства про права дитини, звіт Ради Європи, представлений 13-14 листопада 2019 року на тему "Захист дітей від бідності: значення прав у РЄ", проблеми у правореалізації та правозастосуванні в аспекті забезпечення прав дитини у царині охорони здоров'я.

Також під час заходу представники правової та медичної галузей підготували резолюцію для всіх органів влади в Україні. У ній вони наголошують на необхідності забезпечення найкращих інтересів дитини та впровадження правової концепції охорони здоров'я, "дружньої" для дитини.