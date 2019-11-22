 Двоє з трьох моряків танкера, який сів на мілину біля Одеси, залишаються в лікарні

Про це стало відомо під час засідання комісії в Одеській обласній державній адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У лікарні, зокрема, залишився капітан судна Анатолій Слинько – 59-річному чоловіку поставили діагноз "загальне переохолодження", стан – середньо-тяжкий. Після евакуації рятувальники говорили, що командир був у найгіршому стані з усіх, йому було важко рухатись самостійно. Також в лікарні із гострим трахеобронхітом залишився старший механік Костянтин Михайленко.

Як повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу Микола Гавриков, інспектори разом зі представниками Адміністрації морських портів України взяли у другій половині дня нові проби води в районі аварії та чекають на результати.

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Раніше показники по вмісту у воді нафтопродуктів були у 53 рази вищі від норми. На комісії представники Одеського морського торгівельного порту і Державної прикордонної служби пояснили це залишками пального та паливно-мастильних матеріалів на судні.

Судновласник, як стверджують представники Одеського морського торгівельного порту, на зв’язок не виходив, а людина, яка назвалась його представником, не надала підтверджуючих документів.

За наявною інформацією, танкер стояв баластом біля Одеси з травня 2019 року. Власником його є громадянин Великої Британії, порт прописки – у Румунії.

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Як повідомлялося 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

За словами в.о. глави Держекоінспекції Єгора Фірсова, вміст нафтопродуктів у районі танкера, який сів на мілину, перевищує норму в 53 рази.