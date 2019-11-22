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Все про:моряки (766) Одеса (2176) Одеська область (1108) танкер (30)

 Двоє з трьох моряків танкера, який сів на мілину біля Одеси, залишаються в лікарні

Капітан судна - в лікарні із загальним переохолодженням, у старшого механіка - гострий трахеобронхіт. Ще один врятований з танкера моряк відмовився від госпіталізації.

Про це стало відомо під час засідання комісії в Одеській обласній державній адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У лікарні, зокрема, залишився капітан судна Анатолій Слинько – 59-річному чоловіку поставили діагноз "загальне переохолодження", стан – середньо-тяжкий. Після евакуації рятувальники говорили, що командир був у найгіршому стані з усіх, йому було важко рухатись самостійно. Також в лікарні із гострим трахеобронхітом залишився старший механік Костянтин Михайленко.

Як повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу Микола Гавриков, інспектори разом зі представниками Адміністрації морських портів України взяли у другій половині дня нові проби води в районі аварії та чекають на результати.

Читайте також: Вміст нафтопродуктів у районі танкера "Дельфі", який сів на мілину, в 53 рази перевищує норму, - Фірсов

Раніше показники по вмісту у воді нафтопродуктів були у 53 рази вищі від норми. На комісії представники Одеського морського торгівельного порту і Державної прикордонної служби пояснили це залишками пального та паливно-мастильних матеріалів на судні.

Судновласник, як стверджують представники Одеського морського торгівельного порту, на зв’язок не виходив, а людина, яка назвалась його представником, не надала підтверджуючих документів.

За наявною інформацією, танкер стояв баластом біля Одеси з травня 2019 року. Власником його є громадянин Великої Британії, порт прописки – у Румунії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники евакуювали весь екіпаж танкера, який застряг на мілині біля берегів Одеси

Як повідомлялося 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

За словами в.о. глави Держекоінспекції Єгора Фірсова, вміст нафтопродуктів у районі танкера, який сів на мілину, перевищує норму в 53 рази.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161364
 
 
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Не могли протянуть чуть до .лядской Аркадии, а? Загадили Старик - один из последних культовых пляжей для одесситов, куда не ступила липкая торгашеская лапа. Ну за что боги так несправедливы?
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Пам'ятаю, як колись там вперше в житті серед нагнаних водоростей побачив живих рачків - як же ж гарно вони світились різними кольорами у лучиках сонця! І мідій там було багато, і там вони найбільші, бо багато каміння, на яких вони живуть.
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Тобто рядові моряки здоровіші,аніж капітан зі старпомом?
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Возмутительная, враждебная погода! Ненавижу мразь!
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Владелец не разрешал экипажу покинуть судно и его слушались?

Как такое вообще может быть, он всего навсего работодатель и на дворе не 16 век.
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