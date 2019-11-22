 Зеленський по телефону обговорив з прем'єром Канади Трюдо повернення захоплених РФ кораблів і майбутній саміт нормандської четвірки

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава Української держави привітав Трюдо з перемогою Ліберальної партії Канади на парламентських виборах і формуванням нового уряду.

Зеленський подякував за послідовну позицію Канади щодо збереження політики санкцій проти Росії. Трюдо зі свого боку привітав звільнення полонених українських моряків і повернення захоплених Росією суден. Він також позитивно оцінив домовленість про проведення саміту в нормандському форматі 9 грудня.

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"Глава канадського уряду схвально відгукнувся про рішучі кроки президента України в рамках реалізації амбітної програми реформ і запевнив, що Канада продовжить надавати активну допомогу в цьому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зеленський висловив надію на поступову лібералізацію Канадою візового режиму для громадян України, що ще більше зміцнить взаємини між народами двох країн.

Президент України також запросив прем'єр-міністра Канади Трюдо відвідати нашу країну з офіційним візитом.