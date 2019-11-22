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 Політика України
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Все про:Зеленський (3640) Канада (722) Трюдо Джастін (94)

 Зеленський по телефону обговорив з прем'єром Канади Трюдо повернення захоплених РФ кораблів і майбутній саміт нормандської четвірки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава Української держави привітав Трюдо з перемогою Ліберальної партії Канади на парламентських виборах і формуванням нового уряду.

Зеленський подякував за послідовну позицію Канади щодо збереження політики санкцій проти Росії. Трюдо зі свого боку привітав звільнення полонених українських моряків і повернення захоплених Росією суден. Він також позитивно оцінив домовленість про проведення саміту в нормандському форматі 9 грудня.

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"Глава канадського уряду схвально відгукнувся про рішучі кроки президента України в рамках реалізації амбітної програми реформ і запевнив, що Канада продовжить надавати активну допомогу в цьому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зеленський висловив надію на поступову лібералізацію Канадою візового режиму для громадян України, що ще більше зміцнить взаємини між народами двох країн.

Президент України також запросив прем'єр-міністра Канади Трюдо відвідати нашу країну з офіційним візитом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161361
 
 
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странный заголовок, шо там с канадцами обсуждать возврат кораблей, они там каким боком?
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Писать что-то надо для пипла,чтобы показать,что сцарь в трудах и заботах.
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Новость звучит так как будто бы вернули весь захваченый кацапами флот.
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Та сколько можно про эти корабли талдычить? Та ещё и с Трюдо. Вернули, та й вернули. Вроде их Канада у нас отняла.
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И показал браслетики с инвентарными номерами унитазов которые не снимет пока их не вернут. 😀
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Отчеты о пустопорожних разговорах по телефону. "Бурная деятельность" зели.
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А почему он умолчал об украденных унитазах. Если Россия каждый раз будет тырить унитазы как Украина станет процветающей страной.
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пристайко сказонув що в рамках нормандських перемовин, вони готові на розумні компроміси.
на які ***ть, розумні компроміси з кацапами вони готові ?
їм Бог розум відібрав ? ті падли здають країну фуйлу.
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чому це "розум відібрав"
А чи є в тебе розум, якщо вважаєш шо вони просто дурні...

У них розум є і вони виконують те, заради чого прийшли - знищують Україну.
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справа на фото, я узнал - премьер Канады Трюдо, а слева шо за КЛОУН???
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А яким боком до того всього якась Канада? Зеленський по телефону обговорив з прем'єром Канади Трюдо повернення захоплених РФ кораблів і майбутній саміт нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 2483
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Вся нормандская встреча это прикрытие западными лидерами предательства зеленского, и оформление пакета документов подготовленных в кремле.
Если встречи не проводить, то как это выполнять, это чистое предательство, а так это обман украинцев, создаётся видимость чего то значимого, слово лидеров(нечего не значущее).
зеленский будет врать, как это он делает уже пол года.
Распродажа Украины, ему поставлены такие задачи.
Он слуга олигархов, но играет роль независимого от них президента.
Он легализует через закон, врагов из ордло.
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