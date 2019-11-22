 Зеленський по телефону обговорив з прем'єром Канади Трюдо повернення захоплених РФ кораблів і майбутній саміт нормандської четвірки

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава Української держави привітав Трюдо з перемогою Ліберальної партії Канади на парламентських виборах і формуванням нового уряду.
Зеленський подякував за послідовну позицію Канади щодо збереження політики санкцій проти Росії. Трюдо зі свого боку привітав звільнення полонених українських моряків і повернення захоплених Росією суден. Він також позитивно оцінив домовленість про проведення саміту в нормандському форматі 9 грудня.
"Глава канадського уряду схвально відгукнувся про рішучі кроки президента України в рамках реалізації амбітної програми реформ і запевнив, що Канада продовжить надавати активну допомогу в цьому напрямку", - йдеться в повідомленні.
Зеленський висловив надію на поступову лібералізацію Канадою візового режиму для громадян України, що ще більше зміцнить взаємини між народами двох країн.
Президент України також запросив прем'єр-міністра Канади Трюдо відвідати нашу країну з офіційним візитом.
на які ***ть, розумні компроміси з кацапами вони готові ?
їм Бог розум відібрав ? ті падли здають країну фуйлу.
А чи є в тебе розум, якщо вважаєш шо вони просто дурні...
У них розум є і вони виконують те, заради чого прийшли - знищують Україну.
Если встречи не проводить, то как это выполнять, это чистое предательство, а так это обман украинцев, создаётся видимость чего то значимого, слово лидеров(нечего не значущее).
зеленский будет врать, как это он делает уже пол года.
Распродажа Украины, ему поставлены такие задачи.
Он слуга олигархов, но играет роль независимого от них президента.
Он легализует через закон, врагов из ордло.